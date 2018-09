Acontece que no es poco de Nieves Concostrina

Voz 1626

01:20

lo de que falleció por beber un vaso de agua fría en plena sudadera tras un partido de pelota no cuela con eso como mucho una faringitis que lo envenenar a su suegro Fernando católico porque estaba del yerno hasta el cachirulos y no le quería dejar la Corona de Aragón puede aunque seguramente lo que es lo llevó por delante fue la peste pero sea como fuere el Rey Fernando J cuando se enteró de que Felipe el Hermoso había atascado con Felipe muerto y Juana embarazada de su sexto hijo y con la cabeza del revés en parte por genética en parte porque su marido había sido un gamberro y en parte por la presión política para que soltara el poder su padre el católico Fernando vio el cielo abierto para iniciar un acoso implacable que me el Reino que tú solo no vas a poder hija que eres muy joven tienen mucha faena con los niños hija que mira que tú no estás bien y encima Juana se lo puso fácil porque se empeñó en enterrar a Felipe en Granada hice tiró tres años dando tumbos con el cadáver por Castilla en uno de los más excéntricos peregrinajes fúnebres que se conoce pero allá por donde pisaba Juana haya se plantaba a su padre niña tira para casa que no a casa que he dicho que no hasta que consiguió en cerrarla en Tordesillas donde terminó de perder la cabeza pero fue feliz porque Felipe el Hermoso siguió a su lado hasta el final de sus días