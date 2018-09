Hora 25 Deportes: Competición ratifica al VAR (25/09/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló hizo Jesús

Voz 2 00:08 Gallego buenas tardes collages ganamos a martes pero hay Liga hay Liga comienza la sexta jornada entre semana martes miércoles

Voz 0919 00:15 tenemos un partido ya he juego ha comenzado hace media hora el Espanyol Éibar vamos a Cornellà a ver si se ha movido el marcador como están los equipos qué ambiente hay Elena de Diego buenas tardes

Voz 1490 00:25 hola Gallego pues si estamos en el minuto número treinta de partido pero sigue el empate a cero en Cornellá El Prat en los últimos minutos lo está intentando el Eibar pero en el tramo inicial de partido ha sido el español quién se ha impuesto en el juego y quién ha tenido hasta tres ocasiones claras de gol rubia hecho cinco cambios en el Espanyol respecto al partido del Bernabéu Borja Iglesias y Granero están en el banquillo debutan hoy en defensa Roberto Rosales y Óscar Duarte por el español también Mendilíbar que cumple ciento setenta y cinco partidos al frente del Eibar hoy ha optado por las rotaciones en un Eibar en el que está debutando en el lateral Marc Qurei ella hay unas quince mil personas hoy aquí en Cornellà disfrutando de este Español cero Eibar cero

Voz 0919 01:05 a las nueve en Anoeta Real Sociedad Rayo Vallecano y a las diez en el Metropolitano Atlético de Madrid Huesca de los partidos que se juegan mañana allí uno destacado el Sevilla Real Madrid que tiene una noticia la baja de Isco el jugador del equipo de Lopetegui se ha sentido mal esta mañana ya han hecho pruebas le han diagnosticado una apendicitis y ha sido intervenido quirúrgicamente va a estar un tiempo sin jugar así que una baja para Lopetegui mañana y los próximos partidos y el fútbol también tiene noticias en el Comité de Competición Se esperaba hoy la resolución de Competición sobre las amonestaciones y expulsiones del fin de semana el comité mantiene la roja Allen Glez y por lo tanto les sanciona con un encuentro de suspensión dice que no hay errores en el acta de Gil Manzano también mantiene la roja a Parejo a Marcelino el entrenador del Valencia dos dos partidos sí dos decisiones para la Real Sociedad las cuatro partidos de suspensión ateo tres a Juanmi y fuera del fútbol va a ser protagonista de nuevo el baloncesto el baloncesto femenino tercer partido del Mundial que se juega en Tenerife a las nueve de la noche va a jugar España el tercer partido de esta primera fase ante Bélgica las españolas que prácticamente son primeras de grupo pero que van a salir a ganar a pesar de que si somos primeras en esta fase inicial del torneo Nos vamos a encontrar por el camino con las norteamericanas que son las grandes favoritas y como siempre en el inicio del programa puesto en Madrid dijo vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 3 02:36 buenas tardes Gallego hoy mi llamada no va a parar señor señor Tebas es para los dos by estos estos sinvergüenzas de Messi Cristiano Ronaldo que cuando ganan siempre le gusta salir en la foto pero cuando son perdedores nunca quieren segunda menospreciando a sus compañeros el año que viene ni agua les daba yo a estos lo ni agua que aprendan se porten como verdaderos deportistas

Voz 0919 03:08 realmente que Messi Cristiano o Neymar no estuvieran ayer en la gala del Balón de Oro les ha perjudicado a ellos porque la imagen de dos futbolistas legendarios como Messi y Cristiano por ejemplo aplaudiendo de pie a un compañero como Luka Modric les hubiera hecho más grandes hemos perdido todos una foto histórica pero repito los que peor han quedado han sido ellos dos dejad vuestros mensajes

Voz 0919 04:19 la verdad es que confusión en Miami nos va a dar para mucho ya estamos preparando capítulo esta semana a ver si lo tenemos para el jueves y el viernes porque lo del partiendo de Miami y otras historias de la guerra Federación Liga va a dar para mucho ayer estuvo el presidente de la Liga el señor Tebas en El Larguero con Manu Carreño y entre otras muchas cosas insistió que el partido en Miami

Voz 6 04:41 mi que va p'alante y que que

Voz 0919 04:43 a Rubiales no le pareció tan mal en algún momento lo que me sorprende a la Federación que piedras dedos manda una carta

Voz 0906 04:49 diciendo que acoge subsanar ciertas cuestiones el presidente Rubiales dice categóricamente no lleva agua entonces para que nos mandan una carta para subsanar donde yo no lo entiendo vamos a ver con con Luis Rubiales cuando surge el problema de Tánger que al final tenemos que ir algunos ayudar para resolverlo porque la Liga ha puesto dos mil mantuvimos algunas compensaciones

Voz 0919 05:09 cuando le dije

Voz 0906 05:10 qué partido estábamos planificando para podía Estados Unidos evidentemente pero la compensación salió expresión de Luis Rubiales hoy estos la puerta abierta a que vamos a hacer cosas en el extranjero las que a mi me gusta ser tejos a modernas lo pueda ayudar

Voz 2 05:25 esta es la puerta abierta a que podamos hacer cosas en el extranjero

Voz 0919 05:29 suena esa frase el jueves nuevo capítulo ahora empezamos el repaso lo primero sino a Barcelona porque ya tiene el Barça la resolución del Comité de Competición que suspende con un partido a la inglés porque dice que no hay error manifiesto de Gil Manzano en su expulsión porque se demuestra que hay un codo que impacta en la cara del jugador del Lleida no sé si al Barça le a convencer las explicaciones del Comité de Competición si piensa recurrir a Apelación si lo da por perdido que dicen por allí después Adriá Albets buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 06:13 qué tal buenas tardes bueno lo esperado esperaban en el club la sanción mínima y así ha sido castigado con un partido de suspensión que va a cumplir mañana en Butarque se han desestimado las alegaciones del Barça que exponía que había un error en el acta que el codazo de la inglés fue un lance del juego y un efecto natural bueno como decías para el comité no hay ningún tipo de defecto en el acta de sanción al jugador del Barça con lo mínimo que es este partido el Barça dice que no va a recurrir ante el Comité de Apelación desde el club eso sí cuidado denuncian en privado el historial de Gil Manzano remarcando que en ciento cincuenta y tres partidos de Liga han sido expulsados siete jugadores del Barça IB3 Ellos por Gil Manzano por lo tanto sospechan en el club que lo del otro día no fue casualidad

Voz 0919 07:00 de cara al partido de mañana recordemos el Barça visita al Leganés en Butarque hoy rueda de prensa de Valverde lista de convocados habrá que esperar a mañana se esperan novedades Adriá

Voz 0017 07:09 bueno ya la tenemos lado esta tarde Valverde ha descartado a Denis Suárez día Rafinha además de a Samper y a leña no está al Anglet que como he dicho cumplirá sanción vuelven Vermaelen mal bien la rueda de prensa de Valverde se ha hablado bastante del bebés porque era interesante conocer su opinión sobre el premio y sobre el hecho de que lo haya ganado Modric que haya sido elegido como mejor jugador del mundo no estando Messi entre los tres finalistas Valverde ha dicho esto cada uno tendrá su opinión

Voz 7 07:39 con la tampoco se comentó de comparar los jugadores con otros bancos sólo son mejores Leo premio que dice el mejor hay está el mejor para nosotros pues bueno vamos no tengo nada que decir Modric es un gran jugador

Voz 0017 07:51 bueno sin quitarle mérito al año de Modric Valverde no entiende que en el premio que se da al mejor no esté el mejor a quién por cierto ha disculpado por no haber ido a la gala oficialmente el Barça dijo que Messi había tenido un problema personal Valverde ha dicho que al final los invitados a una fiesta pueden elegir si van o no y eso vale también para Cristiano

Voz 0919 08:10 bueno pues eso en el Barcelona y en el Valencia después de que el comité no le ha quitado la tarjeta a Parejo y lo suspenda con un partido le ponga dos a Marcelino que ese dice Pedro Morata buenas tardes hola Gallego

Voz 1716 08:22 las tardes está más que mosqueado Marcelino García

Voz 0919 08:25 oral que si ya se sentía vigilado antes

Voz 1716 08:28 se siente más vigilado después de los dos partidos que le han caído la confirmación del partido de sanción a Dani Parejo a pesar de las alegaciones al acta que habían presentado el Valencia y Marcelino ha explicado esta tarde que él no estaba ni ha percibido ni amonestado de de os apercibido de amonestación durante el partido de Villarreal escuchamos a Marcelino cabreado contestando que por supuesto que se siente vigilado por los árbitros

Voz 1 08:53 vuelvo a insistir es obvio que sí porque ahí están los datos hemos visto creo que en esta jornada episodios muchísimo más duros que los míos de que que el mío de profesionales y la respuesta del árbitro ha sido ni siquiera una María ninguno de los cuatro miembros de del cuerpo arbitral me amonestó me advirtió de una posible expulsión

Voz 0919 09:20 bueno ya veremos qué pasa con Marcelino pero dos partidos que no le va a quitar nadie no estará mañana en el partido del Valencia ante el Celta de Vigo que según está el Valencia en Mestalla llega uno de los equipos que mejor ha empezado Pedro toma Ada

Voz 1716 09:34 toma cariz de peligros sí sí por supuesto y en Mestalla además es que el Valencia de cinco partidos de competición oficial en Liga no ha ganado todavía tiene cuatro puntos el Valencia sobre quince posible el Celta ya ha ganado dos partidos tiene el doble de puntos que el Valencia ocho sobre quince y además hay novedades porque en el en el Valencia Parejo no puede jugar esta sancionado Mina también está lesionado y lo que es posible es que pueda recuperar para la convocatoria que veremos en breve cuando le ha con Dogville y muy probablemente a Garay incluso con opciones ya para volver al once inicial Daniel Wass sea recuperado también y la duda para los valencianistas es si no estando Parejo va a colocar a Carlos Soler de medio centro que es lo que una gran parte del valencianismo quisiera ver

Voz 0919 10:14 son las ocho y cuarenta esto es Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 11:23 la Liga en juego sexta jornada a punto de llegar al descanso el primer partido que disputan españolidad Éibar sin goles Elena de Diego porqué

Voz 1490 11:32 minuto cuarenta y uno y medio ahora mismo Español cero Eibar cero habrá una falta favorable al español pero de momento marcador cero cero

Voz 1704 11:40 no

Voz 0919 11:41 vamos a San Sebastián donde a las nueve dentro de nada se juega el Real Sociedad Rayo Vallecano con la noticia que tiene la Real Sociedad era de que a Teo le ha metido cuatro partidos de suspensión a Juanmi tres bueno pues ya hoy a no contar con ellos Iván Martín Roberto Ramajo Anoeta muy buenas tardes

Voz 0481 11:57 las tardes Gallego una Real que busca su primera victoria en este nuevo Anoeta hay un rollo que quiere salir de los puestos de descenso ya sorpresas en los once titulares al margen de esas dos bajas que apuntabas en los de Asier Garitano cuenta

Voz 1825 12:07 para Roberto Ramajo muy buena hola qué tal Iván hola qué tal Jesús la verdad es que la principal novedad es que tanto el capitán Illarramendi como William José se quedan fuera del once para recibir al Rayo Vallecano San Galli y Kevin Rodríguez son los que sustituyen a Juanmi Jiménez Theo Hernández sancionados va a salir con Nuria en portería Zaldúa Aritz Elustondo Héctor Moreno Iker defensa Zubeldia Miquel metiendo doble pivote banda derecha para San Galli la izquierda para realzar el mediapunta Rubén Pardo y arriba John Bardo

Voz 0481 12:37 pista Gálvez Comesaña hay bebés son las novedades en el once del Rayo que se completa con Alberto vincula a Álex Moreno Medrano Trejo y De Tomás van a pitar Martine murió en el campo Álvarez Izquierdo en el bar se esperan unos veinte mil espectadores esto arranca las

Voz 0919 12:50 mueve ya las diez en el Metropolitano el Atlético de Madrid recibe al Huesca vamos a ver si hay ambiente queda todavía una hora hay mucho hay alineaciones como sale el Cholo

Voz 1704 13:02 Miguel Martín Talavera muy buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes esto pero estoy dispuesto en el Metropolitano de Madrid para que el Atlético de Madrid intente conseguir tres puntos le meta un poquito más de presión a la parte alta de la clasificación en vísperas de lo que va a ocurrir el próximo sábado en el Bernabeu que no es otra cosa que el derbi madrileño precisamente pensando en el derbi a ver alguna que otra rotación aunque todavía no está confirmado si ya está confirmado al cien por cien el once que va a sacar Diego Pablo Simeone Pedro Fullana muy buena muy buena

Voz 13 13:30 más calentito ya oficial juega a Carlos Isaac lateral derecho da descanso a Juanfran que se ha quedado fuera de la lista del Atlético Madrid formado por Oblak en portería Carlos esa que Filipe Luis en laterales Godín Giménez en el centro de la zaga por delante Koke y Thomas Torres por la derecha por la izquierda y en la delantera Antoine Griezmann y Diego Costa

Voz 1704 13:46 pues no rotan los de arriba Zipi Zape el rubio y el moreno Griezmann y Diego Costa buscando los goles que a buen seguro no querrán encajar la Sociedad Deportiva Huesca con varios rojiblancos en sus filas y con toda la plantilla a disposición de uno de ellos de Leo Franco José Palacio muy buena hola qué tal muy buenas Talavera saludos gallego con una leyenda que va a estar en el banquillo oscense Leo Franco leyenda porque tiene aquí placa en el Paseo la leyenda ciento ochenta partidos jugó con el Atlético de Madrid y además viene Axel Bender el portero argentino que va a ser titular no tiene cláusula del miedo con el Atlético de Madrid también va a jugar otros rojiblanco Jorge Pulido seiscientos aficionado del Huesca se esperan esta noche aquí en el Wanda Metropolitano veremos cómo responde la afición del Atlético porque la hora es bastante tarde y aún quedaban unas cuatro mil entradas por vender con el partido presentado gallego a las diez de la noche con el derbi en el horizonte este Atlético de Madrid Huesca

Voz 0919 14:36 el derbi del próximo sábado entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el derbi pensará también mañana Lopetegui que visita el PIL Juan con la baja de disco como gran noticia Faber de buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes y operado de urgencia este mediodía en Madrid acudí

Voz 14 14:53 a Isco Alarcón al entrenamiento con problemas abdominales con mucho dolor iba directamente al hospital y ha sido operado de apendicitis el protocolo dice aproximadamente quince días de reposo va a perder encuentros como el de Sevilla mañana el derbi Atlético de Madrid el próximo fin de semana en el Bernabéu tampoco estará en Moscú frente al CSKA en Vitoria frente al Alavés amén de los partidos de la selección española de fútbol que va a jugar el equipo de Luis Enrique en Cardiff y en Sevilla frente a Inglaterra a aproximadamente un mes de baja para Isco que bueno pues estaba en buen momento de forma pero chico ha llegado este problema Isco está en el hospital mañana ya por la tarde irá a su casa para poco a poco ir recuperado

Voz 0919 15:31 a ver cómo rota mañana Lopetegui ante un Sevilla ya que ha recuperado el ánimo con dos goleadas seguidas vaya ambientazo que va a haber mañana ronquido buenas tardes hola buenas tardes el ánimo sí pero no recupera a mercados se une a las bajas de Escudero Amadou y con Alonso la gran duda es saber gallego si Matxín va a salir con dos puntas Benger y André Silva en el ataque además enfrente según el técnico del Sevilla va a estar un Madrid que no sabe si es mejor o peor sin Cristiano pero que cree más equilibrado

Voz 15 15:59 es mejor o peor cuando menos y que ahora pues es más equilibrado quizá el equipo no tenga tan claro que juega para una persona o para que haga goles un determinado jugador sino que los tienen que repartir y eso pues hace mucho más difícil controlar a un equipo tan bueno como el Madrid y mañana la lista de convocados en el Sevilla

Voz 0919 16:21 gracias rojillo y mañana en San Mamés Athletic Villarreal ninguno de los dos equipos ha comenzado como un tiro mañana a las ocho veremos quién se lleva la victoria puntito en San Mamés novedades Íñigo Marquínez buenas tardes era muy buena

Voz 0802 16:35 es verdad hay ninguno de los dos equipos se le ha cogido todavía al aire a esta temporada no termina de carburar suelen ser buenos partidos yo Juan la estadística que dice que el Villarreal reales suele puntuar en la mesa en sus dieciocho visitas en once de ellas se ha sacado tajada bien empate o Viena en victoria pendientes de Aduriz en un principio va a jugar parece que está recuperar no quiere esperar de Toto Berizzo hasta mañana mismo para dar la convocatoria saber si está o no el principio de rojiblanco en la liza en principio te digo que si es baja Susaeta sancionado con un partido Herrerín no se ha recuperado todavía por lo que una X seguirá siendo el portero rojiblanco enfrente un Villarreal con las bajas de Bruno de Javi Fuego y de Cáceres por lesión de Barbosa que se ha quedado en en Villarreal intensión del técnico comienza a las ocho hay mucha expectación en Bilbao vital al madrileño Del Cerro Grande

Voz 0919 17:22 recuerdo que el jueves se jugarán todavía tres partidos de esta jornada el Alavés Getafe el Valladolid Levante Girona Betis y en fútbol internacional bueno pues hoy hay también jornada en Italia Hay

Voz 16 17:36 también copa de esta raras que se juegan en la Premier destacó

Voz 0919 17:39 a los partidos más destacados de este martes Antonio de la Torre

Voz 0995 17:42 en Inglaterra dieciseisavos de la Copa de la Liga acaba de arrancar el Oxford United Manchester City y su vecinos Manchester United de Mou intentará pasar de ronda central del Frank Lampard a las nueve para mañana el plato fuerte Liverpool Chelsea en Anfield además Arsenal y a las nueve menos que a las nueve y cuarto y todo a las nueve en Italia a las nueve empieza el Inter sentina a las nueve menos Cristian intentará marcar su cuarto gol con la Juventus frente al Bolonia a las nueve a la misma hora el Napoli pueda contra el Parma en San Paolo quinta fecha de la Bundesliga el Bayern de Múnich que sigue intratable está empatado ahora mismo a cero frente a los Burgo mañana entre otros el USA de Dortmund juega en casa frente al Nuremberg Liga francesa a punto de terminar el cero uno el Anglés que Del Monaco en casa mañana el PSG buscará seguir con el pero de Víctor

Voz 0919 18:23 ya ha llegado al descanso el partido que se está jugando en Cornellà entre el español el Eibar sin goles empate a cero recuerdo los juegan Real Sociedad Rayo Atlético Huesca seguimos

Voz 21 19:58 hora veinticinco Deportes

Voz 1 20:02 Jesús Gallego

Voz 0919 20:48 partido vamos al baloncesto hoy se juega el tercer partido para la selección española femenina del Mundial de Tenerife ya sabéis ganamos los dos primeros hoy las chicas de Lucas Mondelo juegan ante Bélgica y hasta perdiendo el partido por siete puntos de diferencia serían primeras de grupo qué es lo que queremos ser primeras de grupo aunque tengamos en el Bisonte cruzarnos con Estados Unidos vamos a ver si hay ambiente en Tenerife mano Juani buenas tardes

Voz 1704 21:15 hola buenas tardes Gallego diez minutos para que arranque el último partido de España en la fase de grupos Montero que repartirá minutos en cifras de la fase definitiva cuartos semifinales y final que se disputan sin tregua entre viernes y domingo Llera ha asegurado en el Santiago Martín colgado el cartel de no hay billetes vale lo ha dicho bien con perder de siete ante Bélgica para amarrar la primera plaza también hoy hay que consignar que sabremos cuál es el cruce del que saldrá el próximo rival del combinado nacional lo más probable es que en cuartos de final el adversario sea Turquía Francia o Canadá en semifinales espera Estados Unidos

Voz 0919 21:42 bueno pero hay que llegar a semifinales y luego ya veremos que sucede a ver si gana en la chica se siguen dando un gran nivel de baloncesto como el que ha dado a lo largo de su carrera Juan Carlos Navarro que hoy ha recibido un homenaje institucional después del que le diera el Fútbol Club Barcelona hace ya un par de semanas Iván Díez como ha sido buenas tardes

Voz 24 22:03 qué tal Jesús pues aún no ha empezado porque asestar retrasando todo en teoría ahora a las nueve de la noche empezará el segundo homenaje que el Barça le tiene preparado a su ex capitán será un acto institucional de carácter privado tendrá lugar aquí en el Palau Blaugrana en la casa de Juan Carlos Navarro el formato de la automoción menos será como el tributo que el club lo hizo en su momento a Iniesta y el club de momento ha explicado que están preparadas algunas sorpresas en el escenario pero aún no sabemos cuáles tras el homenaje está previsto que quede instalado en el museo un espacio dedicado al jefe al jugador al que podremos acceder a partir de mañana pero el acto fuerte Jesús era el veinticinco de noviembre coincidiendo con la visita del Madrid en el Palau donde por fin se podrá aplaudir a Juan Carlos Navarro el se produjera procederá perdón a la retirada de la camiseta con el número e hoy sin público entonces exacto sin público privado público privado

Voz 0919 22:52 gracias Mundial de Ciclismo hoy se celebraba la contrarreloj individual femenina mañana es la contrarreloj individual masculina Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes yp Lete de holandesas en el pódium si así lo para

Voz 0017 23:07 a Van Buyten Van der Bregenz iban de las tres van Osaka está claro que eran holandesas desde luego que son las grandes dominadores de de este deporte uno de sus habituales no es habitual tampoco pero bueno es un deporte que en Holanda lógicamente se traduce tantas bicicletas en victorias

Voz 0919 23:22 en ya sabía yo que iba saca el tema de la bicicleta Azarquiel alargaron no leído también a España

Voz 0017 23:27 eh Mavi García hijo que en la categoría júnior masculina ha ganado el belga Rehnquist enfermo y un friki de esto pero este chico tiene dieciocho años hasta el año pasado jugó al fútbol pues el capitán de la selección sub diecisiete de su país ha fichado por el cuya este de profesionales el año que viene y dicen que es el nuevo Helimer se ha ganado con más de un minuto y hasta ahora jugaba al fútbol en Salamanca además el capitán de la selección sub diecisiete decir que era evidentemente iban los entrenamientos en bicicleta pues mira ahí de repente pues dijo que aunque era Bono al fútbol iba mejor el tema de la bicicleta ya ha sido campeón del mundo cuidado con este nombre que a partir del año que viene va va a sonar mucho y mañana llega la gran cita que es la contrarreloj decidida a contrarreloj en categoría absoluta masculina con Jonathan Castroviejo Marc Soler Castroviejo fue medalla de bronce hace dos años en Doha así que vamos a esperar sin si hay opciones de medalla pero buenos tanto de Mullen está también Ron Dennis Kiryienka Tony Martin no va a ser nada fácil difícil pero bueno es subcampeón de Europa y Castroviejo el hecho etarra lleva tiempo preparándose para esta cita a que cuidado que lo mismo nos llevamos una alegría

Voz 0919 24:25 mañana lo contamos gracias Borja ayer a esta hora en el programa estamos preguntándole a Mela Chércoles si habían hablado Jorge Lorenzo y Marc Márquez que había limado asperezas después de los de Gran Premio de Aragón no no lo decía por ahora no diez minutos después Lorenzo dijo que Márquez le había llamado para interesarse por su estado e intercambiaron unos tuits se ha suavizado el asunto o hay que esperar al menos buenas tardes

Voz 25 24:55 a ver si Rafa Gallego tú tenías que información privilegiada de Tchité aprueba con la realidad se ha dicho Loreto hoy creo que le llamó a las cinco de la tarde en el día de ayer va a partir que le sorprendió la llamada publicó después se deportivos efectivamente Teodora el deporte de lo dicho bien lo he dicho bien hizo que el público dijo quién quinientos de que hablábamos de ello indica el suavizado por supuesto la relación entre ambos lo que de podemos decir que quiera extraer restante enterraba vuelve la FAMP entre ellos el buen rollo kilo que ahora le preocupa sobre todo es el Estado dice que derecho el jueves pasa luego revisión médica no sabe todavía ya en Tailandia

Voz 0919 25:32 gracias a un abrazo esta semana cerramos el programa con nitroglicerina nitroglicerina que es el primer tema del nuevo disco de Carvalho se llama sonido forestal y si todo es tan bueno como éste nitroglicerina vuelva moral muchísimo GAR batió otras cosas de el martes contra López

Voz 26 26:18 de baloncesto nos hemos dejado la ida de la segunda ronda previa de la Champions con el Movistar Estudiantes en Polonia ha ganado sesenta sesenta y ocho al toro unirá al partido de vuelta se certificará el pase a la última ronda previa en en marcha en Ceuta el segundo amistoso contra la selección danesa el segundo partido de federal como Pere Vidal como seleccionador ayer España unos diez uno y ahora Banes uno tiempo ganando nueve aún hoy en

Voz 0017 26:41 con este fin hermana recuerdan que se disputa la reina

Voz 26 26:44 cerca el tiempo en París según

Voz 0919 26:46 los al frente a Norteamérica con el regreso de Tiger Woods Icon dos españoles John Ram y Sergio García en el equipo

Voz 26 26:52 Pablo ya estarán entrenando en las pistas de París hoy han hecho las otros oficiales y los europeos con un lazo amarillo en el pecho con el nombre de Celia Rojo buenos Corea de la bandera española en homenaje a la golfista tristemente asesinada mientras entrenaba Celia Barquín un detalle del equipo del viejo continente que este fin de semana afrontará ese Ryder Cup ante Estados Unidos

Voz 0919 27:09 hay grandes gracias Toni aquí lo dejamos ya sabéis al descanso Español cero Eibar cero luego se juegan Real Sociedad Rayo y Atlético Huesca un saludo de Gallego gracias por escuchar Dios