"El Pacto de Estado contra la Violencia de Género entra en vigor cuando llega este Gobierno"

Voz 0194 00:00 Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia Relaciones con las Cortes e igualdad vicepresidenta muy buenas noches

Voz 1 00:07 hola buenos no llevamos su viga día terrible

Voz 0194 00:10 ya terrible vicepresidenta usted la escuchado en el Senado yo estoy decía hay que ser valientes y diligentes valiente ese diligentes para que sea cuál cuál es el objetivo

Voz 1 00:19 pues mire le agradezco mucho que me lo pregunta así porque este verano cuando el Real Decreto modificó una parte y por tanto es posible que el Código Civil para que se pueda atender a los menores objeto de violencia o que presencian la violencia entre sus progenitores se levantó un debate verdaderamente hipócrita yo hablaba de valentía cuando cometemos estas reformas ir deberíamos peer to junto deberíamos ir todos conscientes de que el valor superior de proteger a los menores tiene que estar por encima de muchas discrepancias políticas y por eso hablaba de valentía hoy en el Senado porque que usted decía que el pacto lleva un año en vigencia una suerte el pacto Se finalmente en septiembre del año pasado pero entra en vigor cuando llega este Gobierno es que es así te claro cuando llegue este Gobierno y en apenas seis semana me une la Conferencia sectorial a todas las comunidades autónomas se devuelven competencias a los ayuntamientos que son para prevenir para que las mujeres que no sea deben de Ringo el primer momento a denunciar ir a una comisaría vayan a su ayuntamiento y que las políticas sociales y los gabinetes de Política Social de esperan ayudar porque pusimos rápidamente marcha que la acreditación de víctima se pueda hacer desde el punto de vista administrativo para proteger derechos laborales y la Seguridad Social eso se hizo en los primeros momentos de este Gobierno es el El Real Decreto con la primera medida es de tres de agosto levantó una polémica imagino que usted buscaría el tanto que fue muy hipócrita sí yo completamente filibusteros relación me lo que estaba buscando seguir protegiendo bien

Voz 0194 02:10 pero presente además de esta polémica política qué hacemos con esas sentencias que permiten que los niños de parejas separadas por qué el padre es un maltratador cómo se hace para que no se falle que los niños vuelvan a ver a su padre sigan reuniéndose con su padre una cosa es la polémica política pero otra cosa es la cuestión

Voz 1 02:32 hecho es que no es una polémica política es que era poner cuatro medida en lo alto de la mesa que deberíamos de haber aceptado todos sin ningún tipo de dilación y desde donde por el bien de las mujeres por el diez de los niños a estos estudios

Voz 0194 02:46 en cuanto afectan a las decisiones de los jueces

Voz 1 02:48 si hay una ley que en este momento ya está en comisión que va a llevar aparejados casi cuarenta y tres millones de euros para formación del poder judicial el Ministerio Fiscal para que como decía antes en su información se tenga uno capacidad de interpretación de las normas que esté en dirección a la protección constante de las mujeres mire tenemos casos hoy durísimos todo pero algunos de ellos dónde se ha fallado la percepción del peligro que estaba corriendo esa mujer y ha fallado en este caso tuvo un circuito de medida quizás se falla no tanto porque no hay instrumentos que faltan alguno sino porque hace falta que haya un operador jurídico juego una jueza el Ministerio Fiscal que entiendan que ese peligro existe y sobre todo que es un Chen y que acepte lo que las mujeres dicen cuando van a demandar o cuando son de es necesario que se mire hemos tomado medidas para que la mujer pueda entrar en cualquier momento el procedimiento para que las abogacía de oficio para ayudarlas las defensas de oficio se hagan por la vía Peres para que no se sientan sin asesoramiento nunca es especialmente las mujeres que no tienen recursos hemos comprometido Nos hemos comprometido porque hemos trasladado siete artículos del del convenio de Estambul y hemos comprometido nosotros hemos comprometido como gobierno con el resto lo grupo en la Cámara llegar a final de año con todas las legítimas medidas legislativas terminada además de estar ya unos recursos económico por primera vez en puestos en la capacidad de ejecución de cada una de las comunidades autónomas lo los pero Le diré más hemos hecho un esfuerzo que un poco excepcional hemos dicho cómo llevan este año tarde porque esos recursos no van a llegar en enero que donde tendrían que haber llegado el anterior Gobierno no mandó pues hemos ha permitido que si no se gastan al final de año porque vamos tarde que se pueden reservar para que el año que viene se acumule a los nuevos que lleguen todos se ha gastado contra la violencia hemos tomado muchas decisiones quedan muchas por tomar aquí no vale echar balones fuera

Voz 0194 04:58 dígame una cosa vicepresidenta desde ya que se puede hacer y se lo digo porque hay un atentado terrorista por poner un ejemplo eh vicepresidenta gabinetes de crisis aquí mueren mujeres a diario hoy han muerto dos mujeres ha ido sanguíneas y dos niñas hay algún tipo hay algún tipo de gabinete de crisis hay algún tipo de de contacto de contacto permanente vicepresidenta en todas las fuerzas políticas te pueden cambiar esto

Voz 1 05:25 por supuesto para eso está el Pacto por eso nosotros desde el Gobierno ha dicho el pacto está por encima de todos él el pacto es el sitio en el que tenemos que estar constantemente de acuerdo todas las comunidades autónoma gobernada por diferentes partido fuimos una Nimes incluso nos felicitamos por ser capaces de exponer algunas medidas ya en marcha de volver a los ayuntamientos capacidad de reacción que esto muy importante doblar los presupuestos para los ayuntamientos Kira si tenemos presupuestos el año que viene déjenme que les diga algo porque estoy verdaderamente consternada y y es complicado afrontar todo esto porque ésta que el ambiente es una cultura estructural y discriminatoria hay violenta contra las mujeres por eso hace falta que sea valiente porque como he oido en su información hace falta revisar también la patria potestad y la custodia los niños no pueden correr diez eco compadres que son maltratadores no podemos poner en un lugar sagrado e por encima del riesgo que corre los ni por eso decía que hay que ser valientes

Voz 0194 06:34 déjeme déjeme que le haga una última pregunta la presidenta que no tienen nada que ver con ello pero estoy obligada a hacérsela porque abordaremos la cuestión en los próximos minutos aquí en Hora veinticinco y es sobre la situación de la ministra de Justicia Dolores Delgado hoy hemos visto como todo el Gobierno al Partido Socialista ha cerrado filas en torno a la ministra la ministra está aseguran supuesto va a seguir siendo ministra

Voz 1 06:57 absolutamente estamos hablando de una reunión unas conversaciones que podrían padecer evidentemente lo que a cada cual le parezca en el ámbito de su vida que nada afectan a de su condición de ministra nueve años Quer como usted comprenderá las veré ha han decidido montar una operación bien poder

Voz 0194 07:17 también también Pablo Iglesias pedía la dimisión esta tarde

Voz 1 07:20 no parece muy bien que Pablo Iglesias está en su perfecto derecho de sumarse a lo que quiera en cualquier caso estamos hablando repito de una reunión de una conversación ya hace nueve años en la vida particular de la ministra que no afectaron al muy importante a su condición de ministra actual a alguien o muchos al viene están en una operación sinsentido completamente inaceptable en términos democráticos contra este Gobierno legal y legítimo a España y por ahí no va a poder ser