Los errores de la ministra Delgado y el cinismo del PP

Voz 0194

00:00

la ministra de Justicia Dolores Delgado tiene un problema y lo tiene no tanto por su relación con el ex comisario Villarejo que también sino por la gestión de una crisis que ha alcanzado el nivel que tiene a día de hoy por todos los errores que ella ha cometido durante su gestión negó haberse reunido con Villarejo horas después matizó que lo que negaba era una relación profesional aunque hoy dice que cuando le preguntaron pensaba que lo hacían por un abogado que lleva el mismo nombre que el Comisario hoy ha justificado sus palabras asegurando que lo de maricón que se le escucha decir en la conversación no iba destinado a su compañero de gobierno el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska aunque luego desde el Ministerio han corregido asegurando que si se refería Marlaska pero que se lo decía con cariño un absoluto despropósito que se hubiera podido evitar desde el principio se ha dado las explicaciones que coincidía con la verdad es cierto que las grabaciones no se deduce ningún delito pero no queda en muy buen lugar la ministra aunque no sé cuántos de nosotros quedaríamos en buen lugar si se hicieran públicas algunas de nuestras conversaciones privadas y luego al PP en pleno ataque de dignidad el PP que tuvo un ministro que no es que comiera con las cloacas del Estado sino que participaba activamente en ellas lo es que ya no se acuerdan del ministro Fernández Díaz hablando de que la Fiscalía fin haría posibles imputaciones contra políticos independentistas aquello no era motivo de dimisión como tampoco les parece motivo ni siquiera de investigación las conversaciones de Corinna con Villarejo y ahí sí hay un posible delito para investigar pero aquellas conversaciones carecían de valor porque salían de un delincuente como Villarejo las de Dolores Delgado salen del mismo sitio tremendo error de la ministra en sus explicaciones tremendo cinismo del PP pidiendo su dimisión Ángels Barceló