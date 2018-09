Rulli: "Para mí no hay duda, en el gol me desestabilizan"

Voz 0514 00:00 hola portero Rulli muy buenas queda bueno no hay que dar la cara no los días mejores peores no te puedes ir Roberto que no estoy más tranquilo me alegra mucho hombre y eso que te he visto con la jugada con vínculo ahí la jugada del gol para ti falta

Voz 1 00:14 sí Resino explicaba anoche error es una jugada rápida es un centro que que se vivían en nariz Si bueno eso estoy mirando mirando para arriba la pelota ahí el delantero si me desestabiliza oí en ese momento que me toca jugando cuando envió un poco la referirse y bueno después pasó lo que pasó en el eritreo me dijo que que no he sido lo suficiente así que que bueno quedan interprete así de él lo asumo las consecuencias si no queda más que que nada que que mañana ir a entrenar a corregir los errores que corregir seguir adelante y intentar demostrarle a a todos tanto a compañeros como como al cuerpo técnico que esto es muy bien que este muy fuerte y con ganas de sacar esto adelante pero está convenciendo a el VAR

Voz 2 00:56 en general no digo la no digo la jugada de hoy si ya verás

Voz 1 01:01 no ver la la verdad a mí que no en todo momento nunca me gustó que que el juego separase au o que alguien de afuera tanto para vino para mal diga que existe algún malo no se cobró un penal un gol en la ley de juego no en la Liga de fútbol creo que en ese momento

Voz 3 01:19 todos antes y fuimos perjudicados

Voz 1 01:23 favorecidos así que nada con eso se termine un poco todo oí y creo que que era un poco también la la esencia del deporte no pero bueno e creyeron que era mejor esto así que no queda más que que asentarlo que se iba aquí

Voz 0514 01:36 lo que más sabe de esto es Iturralde González árbitro quiere saber lo que ha dicho Itu Ipurúa le está muy buenas noches buenas noches y muchas gracias no va a ver yo como he visto la jugada como lo ha dicho en Carrusel al portero dentro del área pequeña se les puede ganar como a cualquier jugador pero siempre en disputa del balón el jugador del Rayo lo que hace es cargarles sin ir a disputar el balón lo que hace es perder el equilibrio y luego ya es diferente pero la falta es anterior luego ya se le escapa el balón porque no puede ir a por el balón y todo eso eso ya es diferente no hay recibe una carga sin estar en disposición de jugar el balón por ninguno de los dos por lo tanto tendría que haber sido falta

Voz 2 02:15 es bueno y tú es Rulli bueno que M

Voz 1 02:18 la razón no pero pero bueno a como te digo el árbitro interpretó que no fue suficiente y yo a mi y a mis compañeros no quedaba más que caseta eso en en ese momento sabía lo que había sucedido sabía que que me había desestabilizado que me había cargado después mirando la jugada por no por la repetición no me pierdo ningún tipo de duda no en ningún momento el quiere quiere disputar la Biblioteca conmigo solamente es lo que logró no desestabilizar muy y bueno después así es un error mío

Voz 0514 02:46 así el partido de locos no habéis empezado ganando luego ha puesto el Rayo por delante uno dos la voz habéis empatado a dos

Voz 1 02:52 sí sí la verdad que bueno partir de control para nadie no a no tiene gol sino si son muy cuesta arriba no fue hasta hasta el uno a cero tuvimos una clara ocasión desde ponnos dos cero encima después lo han montado en pocos minutos del segundo tiempo la volcados en el campo para para el empate y bueno Sara después buscamos por todos los medios tratar de conseguir la victoria y no se pudo no es un sabor amargo porque veníamos de sumar de tres en Huesca y queríamos darle continuidad de esta noche oye la última qué tal Anoeta sin la pista de mismo sensacional sensacional es es un campo nuevo sí eh ahora más que nunca la gente la cesión están están muy cerca hay nada no tengo duda que van a ser malos partido que festejó vemos que que los cómo y con un sabor amargo