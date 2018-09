Mondelo: "Ya no podemos cometer ningún error, el día que perdamos estamos fuera"

Voz 1375 00:00 decía Nador nacional femenino hola Lucas muy buenas olas muy buenas pues no sé si darte la enhorabuena o no

Voz 0578 00:07 no no puedes darme la porque hemos perdido hoy teníamos ya después de remontar y remontar ir una desafortunada acción de el último segundo es que además es que en momentos de del cuarto cuarto que con

Voz 1 00:26 es el unos pararlos

Voz 0578 00:29 en ataque pero tuvimos cuatro cinco ataques para igualar con ellas y tomamos muy malas decisiones esos cuadros Cierco ataques no entonces bueno el problema es que mañana jugamos una final sin casi descanso el escolta Senegal y hay que ganarle y el equipo se está tocado física ni opcionalmente lógicamente ese aura esto es historia hay que intentar recuperar equipo después gana nuestro Canada que les punto Australia los dos favoritos a jugar en Estados Unidos ahora mismo no

Voz 1375 01:04 ya se pasó vamos a Senegal

Voz 0578 01:07 pues hablamos de de Canadá y de nadie más

Voz 1375 01:10 el camino sería Senegal Canadá una hipotética semifinal contra Australia y una hipotética final contra Estados Unidos la la buena noticia de esta mala noticia que es la derrota por más de siete puntos es que evita ir a Estados Unidos hasta la final eso sí es positivo

Voz 0578 01:28 con la que estamos hablando y no ha respondido eso me perdona que ya ha respondido esa pregunta qué ha pasado

Voz 1375 01:36 sí sí pero digo que dentro de lo malo que es perder hoy que la lo bueno es evitar Estados Unidos rico

Voz 0578 01:42 sí sí pero es que no podemos pensar ni ni que pedir pero estaban esta australiana hombre hombre claro son infinitamente mejores que Bélgica ir háganos Bélgica entonces el que vamos a pensar en el en el dream team sino ganó a Bélgica

Voz 1375 01:59 eso está claro está claro el mañana a Senegal te puede echar por supuesto esto no te pistas mañana y te mandan para casa que sí sí

Voz 0578 02:06 eso es ahora hay que recuperar al equipo no porque sabe nada más en el partido de hoy bueno llevamos Senado ya es historia ahora hay que pensar en Senegal hay una noche muy larga muy dura de trabajo de INI con con el cuerpo técnico y tomar decisiones de cómo vamos a jugar mañana hay eso lo importante ahora exactamente y recuperar emocionalmente al equipo porque muchas de hablamos del problema físico donde recuerda jugadoras que evidentemente el desgaste es el desgaste pero es más fácil recuperar un equipo físicamente que emocionalmente emocional vamos a sumar mañana va a ser muy importante si están me están muy tocadas sobre bueno pues son jugadores acostumbrados a ganar jugadoras muy competitivas y por eso hemos podido volver al partido bueno más que al partido a la a la clasificación ahí están tocadas esquema malo sería malo sería que no estuviera tocadas lo que pasa que ahora pues entre todos haremos una catarsis sino recuperaremos lo mejor posible y descansar tienen que descansar porque porque el descanso ahora muy importante para que el estrés baje muy bueno ya que ahora pues bueno nuestro colectivo asiático nuestro Kun equipos centro americanos tienen Aurora veo un africano o sea que hay que adaptarse a los estilos estos formatos tan cortos que eso lo pasa femenino de baloncesto realmente hacen que no tenían fallos cosa que cuando los campeonatos eran más largos días cometer algún error ahora no ahora ya nos hemos quedado sin el comodín del público ahora ya no queremos ahora que ganar socios y cada partido que juguemos el día que perdamos estábamos fuera ir aprovecho para decir que que la la afición de magnífica nos ayudado meternos partido otra vez en ir quería decirlo en antena porque ha estado de diez o de once cero que

Voz 1375 04:02 totalmente hoy ha dicho hoy ha dicho Marta ahí también Alba mandado mensajes parecido que hoy ha dicho hoy no hemos sido nosotras no ya son conscientes de que no han sido ellas no

Voz 0578 04:11 sí ha habido un poquito de ya dimos síntomas en Puerto Rico de que de que hay a lo mejor hay un tema de de un pelín de de exceso de responsabilidad de autoexigencia habrá que intentar que hablarlo intentar sacarlo fuera porque lo que no podemos hacer a las emociones eso es un error sientes una emoción sea más positivas negativa hay que sentirla dejarla que se vaya pero si la rechazan al final eso se queda ahí está semestrales obstante entonces vamos a intentar que el equipo pues bueno sienta esas emociones entrar el sabio responsabilidades ese pequeño estima que puede estar sintiendo ahora mismo y a dejarlo ir

Voz 1375 04:53 pues nada Lucas a pasar una noche donde como tú dices pura y dura pero de limpieza sobre todo física y también mental ya no fallar Senegal Canadá Australia ojalá sea así el camino importante lo que te sientes que me en por cierto igual me equivoco me parecido que te sentaba mal que te dijera que evita a Estados Unidos que es lo bueno dentro de lo malo me ha parecido no no no

Voz 0578 05:15 no te explico te explico es que todo tiene un porque sí

Voz 1375 05:19 es que es malo perder por supuesto que es malo una derrota pero que el lado bueno de la derrota es que evitas a Estados Unidos hasta la final

Voz 0578 05:26 es que yo te sigo porque no no no me han sentado mal es un poco de cansancio y además a estas horas y acabamos de perder la noche por delante es que en la conferencia de prensa me lo han preguntado no es la normal lo pregunten sí pero ha vuelto a bulto decir en otra entrevista Aythami ir ese contestar lo mismo a todos pero vamos

Voz 1375 05:50 James Lucas pero pues aquí no sé ha preguntado unas cuantas veces pero es que es bueno evitar a Estados Unidos quiere decir que es malo perder por supuesto que estoy jodida está claro pero pero no por eso vamos a decir que es malo evitar hasta Estados no

Voz 0578 06:01 no pero es que yo yo entiendo vosotros intentar entendernos a nosotros nos vamos de perder y mañana nos jugamos una final que él no lo vemos positivo ahora mismo lo que vemos es que estamos fuera nos toca yo creo que el el junto con Australia los dos equipos más fuertes y ahora mismo de este Mundial junto con Estados Unidos entonces entenderán es que ahora mismo con el estado de ánimo esté de pensar yo ya tengo que ver cómo vamos a jugar con Senegal no evidentemente evidentemente es mejor por el camino en Estados Unidos que se cortarte pero hay que llegar hay que llegar ahí hay que llegar a esa semifinal iba a ser muy difícil va a ser muy difícil de Lucas

Voz 1375 06:49 vamos a por ellos a por ella en este caso

Voz 0578 06:51 el muchas muchas gracias por darnos visibilidad es fruto de no que no hemos entrado mal es por eso te lo quería aclarar es que es es fruto del

Voz 1375 06:59 no no me ha parecido me ha parecido no no no no ha parecido que no te gustaba

Voz 0578 07:03 te lo diría él no te lo diría eh yo si me hubiera parecido mal te diría oye pues sí pasen todo mal pero no es así es cansancio porque ha habido varias entrevistas tenemos toda la noche va acabamos

Voz 1375 07:13 no se entendería que sí que entendería que te sentará mal que algún mal pensado dijera e os habéis dejado ganar para ETA

Voz 0578 07:19 es son siempre ves eso me sentaría mal eso es eso que es decir si me sentaría mal creas la diferencia por eso le pasa ha acertado plenamente

Voz 1375 07:29 Lucas vamos a por la final hombre pues vamos a la visibilidad está hecho aquí ya lo sabes en la radio y en la SER y en cuatro por supuesto soy mucho tú yo te sigo la corrida

Voz 0578 07:39 de osea que abrazo a Iker