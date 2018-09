Daimiel: "Creo que LeBron James tendrá un rol distinto al de los Cavaliers"

Voz 1375 00:00 bueno NBA yo tengo aquí siempre apuntada la fecha dieciséis de octubre no si dieciséis de estos acerca ya estamos a veinticinco de septiembre ya queda un poquito hay un montón de de preguntas Tiago yo alguna por ejemplo de de de una semana en la que ha habido mucho Open Media Day para los medios y uno de los nombres propios ha sido el de agua

Voz 0200 00:20 bueno hago y León a ver si sobre él habló por ejemplo Popovic que dijo que está encantado con el traspaso porque de hecho se se porel el peso que se han quitado de encima ya en San Antonio no que me dijo que estaba feliz de pasar página sobre todo que estaba encantado con el jugador que llegaba con De Mar De Rozan que era all star en en Toronto y bueno hay que entender también a Popovic que está en una etapa la melancólica no ya se han ido Tim Duncan Ginóbili Tony Parker falleció su esposa hace relativamente poco el va a cumplir setenta años Si bueno pues mire quiere renovar todas las ilusiones de todas las visiones que tiene allí a la hora de entrenar hay pasar página y esa era un poco la idea no pero es verdad que no han querido hablar mucho asunto tampoco Cawley Leonar en Toronto desde Toronto ha querido hablar mucho

Voz 1375 01:12 va a estar por cierto Manu Ginóbili formando parte del equipo técnico de Popovic

Voz 0200 01:15 sí sí sí no no es oficial pero Ginóbili ya dijo que sus hijos estaban matriculados en el colegio que iba a estar todo el año Ayensa a Antonio y que iba a que quería estar cerca del equipo eh que si podía ayudar de cualquier cosa lo iba a hacer entonces ya hubo la semana pasada una reunión de entrenadores ISE ha sabido que estuvo Ginóbili sí se sabe es que uno de sus hijos y les dijo que no se que no quería que se retirara pero no porque jugar a su padre sino porque iba a echar de menos los entenderán los listos estos de pollo de de la zona donde se reúnen las familias durante los partidos de San Antonio así que si sigue de entrenador podrán voy a seguir comiendo pollo

Voz 1375 01:56 ha dicho el entrenador de los Pistons el entrenador de Calderón nuevo equipo de Calderón los Detroit Pistons que puede ser titular Si Ray Jackson sigue con problemas en el tobillo crees que va a ser de verdad un rol importante el de Calderón en Detroit

Voz 0200 02:11 bueno yo creo que la frase hay que tomarla si simplemente como lo de que puede ser titular es verdad que Reggie Jackson ha tenido muchos problemas de tobillo el último año Ike el otro base que yo creo que va a jugar más que Calderón que es irse Smith que el año pasado jugó bastante tiene treinta años es una base muy energético es un poco un microondas entonces vino Johnson simios si algo así entonces sí Reggie Jackson no está casi lo mejor sería que Calderón como ya ocurrió con Cleveland el año pasado en una fase de la temporada saliera por su conocimiento del juego de titular y luego el otro gran vendaval saliera desde el banquillo para cambiar el ritmo de los partidos pero yo a su edad yo creo que Calderón no va a ser un titular de treinta minutos claro bueno

Voz 1375 02:52 eh oye todavía está el mercado no sea quiere marcados ha cerrado o todavía puede haber tres

Voz 0200 02:55 paso como bueno ahora lo puede haber traspasos por supuesto lo que puede haber es cortes de jugadores son según sea se acerca el inicio oficial de la temporada y hay alguno por ahí que suena así algún nombre no de los importantes nada pero pero sí pueden cortar jugadores que luego acaben llegando a Europa no hay de hecho hay clubes en Europa importantes que esperar esas fechas eh

Voz 1375 03:16 en qué está pasando entre Shaquille O'Neal ido hijo Buarque he visto que hay un pique hay importante entre

Voz 0200 03:21 eso sí nunca se han llevado muy bien no sean que ha dado mucho y lo que ha ocurrido es que fue un prólogo a un programa de la MTV Dwight Howard hay luego puso en redes sociales que que a ver si el siguiente era aquel que iba allí a ver cómo quedaba en ese programa donde tratar un poco de de bromear o humillar al invitado Is Aquiles respondió muy seco no le dijo que que él no pelea con gente cómodo y Howard que pelea con campeones y que él no está a su nivel que seguramente estará al nivel de Barkley ya sabes que Bart fue un gran jugador pero que no tiene anillo de campeón que os gorda Barco tampoco tiene Dwight Howard pero es aquí

Voz 1375 03:58 el que sí ha ganado varios anillos pues dice que se pelea con otro tipo de gente increíble que Barclays no tenga ninguna Mello es verdad pero así fue la verdad que no sé por quién apostaría en una en un combate de boxeo por ejemplo en Billy Idol cuál es pero bueno yo creo que ahora Dwight Howard no ya sabes que es muy importante la movilidad Dwight Howard se mueve mucho más rápido pues Akil actualmente el Lebron James va a protagonizar Space Jam dos que siglo la primera Michael

Voz 0200 04:25 yo no sólo la va a protagonizar sino que la productora que va a hacer esa película es propiedad de Le Bron James ha contratado al productor de la película The Black Panthers que es la que más éxito ha tenido en el último año y medio dos años en Estados Unidos sí bueno es verdad va a haber una segunda parte veintitrés años después de aquella historia de de Michael Jordan con Los Lunnis dibujos ganando a los extraterrestres

Voz 1375 04:51 bueno bueno bueno bueno la última que te aguanta a los oyentes y al parecer Florentino en una reunión con directivos y con gente de la Asamblea antes de la asamblea ya se ha solicitado el hecho de que de alguna manera o ha pedido ha dejado de o dejo caer ha deslizado que el Madrid debería jugar en la Conferencia Este de la NBA no sé si la NBA se plantearía aceptar esto si el Madrid tendría a nivel para estar ahí en esa Conferencia Este de la NBA Antón

Voz 0200 05:21 no no eso está muy lejos de darse hace bien Florentino Pérez en en bueno pues en posicionarse no porque quién sabe a lo mejor dentro de quince veinte veinticinco años tanto si yo creo que sí fíjate que yo llevo oyendo el asunto este quince años y no ha pasado nada porque además la NBA eh para para incluir equipos yo creo que quiere querría incluir una división entera es decir cuatro cinco equipos aquí en Europa y ahora están en una dinámica de reducir los viajes de bueno pues el calendario que no sea tan denso para los jugadores y tan exigente con lo cual imagínate un tener que venir todos los equipos Italia otro Inglaterra otros que haya juegan todos contra todos largos a todos los equipos tendrán que venir Canarias Roma Madrid claro entonces es muy complicado con el calendario que hay ahora y luego aparte bueno pues habría que construir un nuevo pabellón eh sano nos quedemos con con la remodelación del Bernabéu habría que construir un nuevo pabellón del estilo del O2 de Londres que es dinero oí ahora en Valencia por cierto va a nacer un pabellón mal

Voz 1375 06:24 el hijo Iker es que tendría

Voz 0200 06:27 a nivel sea imagínate que todo eso se consigue al bueno es que habría que entrar porque creo que Florentino Pérez habló de de los jugadores españoles si tal eso es algo inviable según funciona la NBA es decir el Real Madrid tendría que tener un equipo con americanos expansión ese haría un draft de expansión cada franquicia pondría un jugador en ese será el Real Madrid podría coger de ese Drag despacio Don pero como cuando empezaron Minnesota Toronto hace ya muchos años normalmente los primeros años son muy duros e competitivamente hablando para esos equipos que integran la NBA de nuevas bueno pues de momento no hay que esperar parece que bastante tiempo preguntas de los oyentes que hay un montón así llevamos ya eh vamos rápido te hago todas las que podamos dice siete quién es el mayor culpable de la situación de los Timberwolves pues yo creo que el dueño al final es el responsable yo creo que el dueño se equivocó fichando no tanto fichando a Thibaut del entrenador sino haciéndole también presidente Générale manager de ahí están muy lejos las ideas de Thibaut dos de las hijas del dueño Pablo Lodeiro ocho este otro preguntan casi todas las semanas pero se acerca el inicio Idi te pregunta de verdad de transmite confianza a la plantilla de los Lakers jóvenes más veteranos más Lebron sí sí a mi me gusta a mí me gusta la plantilla no está para para ganar el anillo con lo que tienen pero sí para dar muchos sustos a equipos teóricamente favoritos para jugar playoffs para dar guerra para llamar la atención yo creo que hay muy buenos jugadores eh

Voz 1375 07:52 a Vic Vic Ichi te dice crees que las casas de apuestas tienen razón dejando fuera de play off a San Antonio

Voz 0200 07:58 bueno es una posibilidad lo hemos venido diciendo asume también eh va a estar a si así no vamos a ver cómo funciona yo creo que es un equipo no muy del estilo de Popovic pero sí Popovic se adapta a los jugadores que tiene porque no van a jugar playoffs no hay grandes jugadores de por cierto Pau Gasol hace unas horas ha dicho que él siempre quiere ser titular hay metiendo pero yo

Voz 1375 08:19 estar dice Rafita B nueve qué piensas de Howard en los Güiza

Voz 0200 08:24 tras triunfará o será otro pufo Bono debería ayudar yo creo que mejora bastante a Al Gore that que al polaco que era el que jugaba de pívot en este equipo pero tengo ciertos temores de que no encaje muy bien con John Wall Branly Bill que son jugadores también

Voz 1375 08:41 bastante difícil es el en el carácter

Voz 0200 08:43 trato no ha habido ya problemas en ese vestuario

Voz 1375 08:46 encima llegado a jugar que también los ha tenido en otros si hay tantas preguntas de los Lakers y de Le Bron que todavía podemos hacer un monográfico pero por ejemplo aquí y te dice Tomás L Ramos crees que Le Bron empezará a rajar cuando pierda muchos partidos seguidos y empieza a pedir refuerzos se repetirá el guión en los Lakers

Voz 0200 09:05 en cuanto a tardar cuatro personas suposición primero que está por ver que vayan a perder muchos partidos seguidos yo ya te digo que no es un mal equipo y luego él está un poco en plan padre ya en en los Lakers no él quiere ayudar a desarrollar a esos jugadores yo creo que va a tener una actitud diferente al a la de los Cavaliers de estos últimos años porque es el va a exigir un poco menos Gerard punto

Voz 1375 09:30 Tales por qué equipo de la NBA te gustaría fichar actúa

Voz 0200 09:33 al o histórico

Voz 1375 09:35 si viviera hubiera este equipo que me fichen estos

Voz 0200 09:40 pues mira actual y si a mí me gustaba mucho los Seattle Super Sonics volver y Peyton son Ken vistos estos me gustaban mucho en rehenes a mediados de los noventa podía ser un equipo con Dios Cal de entrenadora de enviar una buena ciudad una muy buena señor ideas los actuales de los actuales hombre yo soy de Washington pues pues si Washington si la capital

Voz 1375 10:03 eh Jaime al TAS jerarquía te pregunta si te acuerdas cuál fue el último partido que retransmite usted con Andrés Montes

Voz 0200 10:10 pues sí me acuerdo sí fue un treinta de abril del dos mil seis fue un San Antonio Sacramento eh que precisamente ganó Sacramento Juan eh además bien estaba chocolate blanco en no ya no estaba ya que ha leído ya no estaba no pero estaba Bonns y Wells creo que hizo un muy buen partido oí bueno recuerdo que sí hizo un mal partido y Ginóbili Tim Duncan estaban Nesterovic en San Antonio si si ese fue el último

Voz 1375 10:38 eh qué jugadores crees que pueden sorprender el Fantasy de bien

Voz 0200 10:43 bueno esto es parecida a la que nos hizo Borja no

Voz 1375 10:46 Fernández veintitrés veces ha dicho el nombre es parecido

Voz 0200 10:49 a la pregunta que uno se colgará los gobernantes del Valladolid así que pues sí Brandon in grande Lakers de Angelo Russell de Brooklyn de John te Murray que va a ser base titular en San Antonio en estos jugadores yo creo que van a tener más protagonismo de lo que dicen ahora mismo los expertos que han hecho las valoraciones de las

Voz 1375 11:07 aquí hay otro oyente que flipa con que sepas todo este es un día de todo entonces te pregunta J G

Voz 0200 11:14 de Ámsterdam cuáles son tus fuentes para conocer

Voz 1375 11:18 tantas noticias tanto chismorreo tantos fichajes

Voz 0200 11:20 tantos contactos bueno eso es cuáles son tus bueno eso es trabajo hay que leer hay que leer mucha bueno ahora con Internet por supuesto leer muchas páginas de Internet de Estados Unidos no hay que tener en cuenta que allí se utilizan esto que aquí se llaman chismorreos o cosas extradeportivas útil están de manera seria es decir no se Tree se hacen triviales con no que se cuenta porque se piensa que se va a llegar a conocer mejor el comportamiento de un deportista en la pista Si conoces lo que le pasa cuando va a su casa ya entonces desde un punto de vista más o menos serio pero es verdad que se cuenta todo eso si no se frivoliza con ellos y eso es como algo

Voz 1375 11:58 debió a luego que el rendimiento de este tipo en la CAM

Voz 0200 12:01 eso es eso es entonces pero es verdad que se habla mucho de esas de esas cosas extradeportivas

Voz 1375 12:06 la prensa seria Papa la última bueno hay aquí tres y muy rápidas e Igor ochenta y cinco que le dirías a los que usan la palabra pero ño

Voz 0200 12:18 no me gusta no me gusta mucho que que que que no la digan que les hacen la rima iban punto rondar

Voz 1375 12:27 va en verano o en invierno

Voz 1 12:29 ahora digo yo Meroño no

Voz 0200 12:32 no en invierno bueno en realidad de de noviembre a abril yo de esa es la mejor época si esa es la mejor y Sergi Torres cacelito o cafecito si me gusta más café Tito es porque la L la L como que le quita poder rito parece como agua o verdad que que no son de calidad estética sí sí me hace Tito que se que es corto pero pero como toda su