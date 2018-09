El Larguero (25/09/2018): Hablamos de la jornada liguera y con Lucas Mondelo

Voz 0684 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta la una y media ni te muevas de ahí

Voz 1375 00:40 no toques nada State tranquilito que te vamos a contar aquí todo en la Cadena SER pega te a la radio pega te al deporte destaca pasa por porque ha empezado la sexta jornada de Liga ha empezado a las ocho de la tarde con un partido a las nueve viajó a otro y ahora mismo hay otro el juego así que ha empezado la jornada con el Español uno Eibar cero lleva tres victorias consecutivas vaya arranque de Liga del español con el Real Sociedad dos Rayo Vallecano dos que acaba de terminar en ahora mismo está en juego el Atlético de Madrid Huesca ya en el Atlético de Madrid tres cero al Huesca en la semana del derbi y mucha polémica no es un buen día hoy de para los árbitros es muy bueno para Iturralde que como siempre está en forma de vamos a escuchar enseguida aquí en el Larguero también pero ha habido jugadas polémicas sobre todo el dichoso bar y sobre todo a ver si ya los asistentes los jueces de línea antiguos los asistentes se van enterando de que la bandera ya no hay que levantar nunca hasta esperar a ver qué pasa con la jugada en la Angola Koke que era legal a levanta la bandera la asistente todos mundo ha pensado que estaba anulado y luego el uno I que no hay que levantar la bandera en ese tipo de jugadas segundo que es que encima era legal sea que era un gol como la copa de un pino lo anula al asistente porque levantó la bandera el Barça ha corregido ha dado por válido bueno ahora repasamos toda la polémica que hay bastante con Iturralde González y además hoy ha habido días sanciones te recuerdo que le han caído cuatro partidos de sanción a Theo Hernández tres a Juanmi y uno Anglet por el famoso codazo a a Pera Pons ha ido a Marcelino que también ha caído a al entrenador de el Valencia dos y una pareja desde el día de hoy luego repasamos todos los partidos de mañana a las ocho Athletic Villarreal Athletic Club Villarreal Leganés Barça a las diez Sevilla Real Madrid el partidazo de la jornada mañana en Carrusel Valencia Celta eso para mañana es baja Isco porque hoy ha llegado Valdebebas a sentir un dolor abdominal ataque de apendicitis Agudo ha sido intervenido estará un mes de baja Isco un mes de baja el objetivo volver antes del clásico que si no me falla la memoria es el veintiocho de octubre veintiocho

Voz 1 02:50 tuve el Barça Real Madrid

Voz 1375 02:53 ha habido un montón de partidos está habiendo Liga en Italia liga en Alemania liga en Francia y copan Inglaterra ha caído el United de Mourinho en casa contra el Derby County otro petardazo de Mourinho ya empezamos a perder la cuenta empate a dos bueno han empatado minutos noventa y cuatro noventa y cinco Alvarez y y con el Derby County equipo de Segunda División han llegado los penaltis con ese empate a dos en los penaltis han Palma o no sé si se va a comer el turrón Mourinho que en el tercer año suele ser el de su sentencia ya en todos los equipos ya no le queda a mucha gente que engañar a José Mourinho luego los que defienden todas las iba decir todas las noches todas las mañanas y todas las medio días sus amigos básicamente pues que vamos a ver pero ya sí

Voz 2 03:37 eh a vamos

Voz 1375 03:40 vez bueno petardazo de Mourinho otro más lo sentimos aquí eh bastante el City de Guardiola no ha tenido problemas por su parte ha ganado cero tres ante el Oxford United cero tres y luego también ardió como digo liga italiana logró repasamos todo fuera del fútbol la noticia del día es que España de baloncesto en el Mundial femenino que se Juan Tenerife ha perdido siete dos seis tres eh teníamos que perder de más de siete para ser en vez de primeras de grupo segundas eso es lo que ha ocurrido hemos podido de más de siete y ahora España es segunda de grupo qué pasa con esto que tiene que jugar el partido de octavos que se hubieran quedado primeras de grupo no lo jugarían qué pasa con esto que evitan a Estados Unidos hasta una hipotética final y me ha dicho esta tarde que son de jabón al hombre que queda mejor que es el Hanan gala que no seis malpensados no han podido ganar y ya está pero evitan ha estado osea a Estados Unidos hasta la final aunque tienen que jugar un partido más que lo han cambiado de ahora acaba decir Marta Casas que en vez de a las doce y media de la mañana a las nueve de la noche mañana partido de octavos eh esto en la portada del Larguero Nos vamos ya con con el fútbol en directo está ahí el Atlético de Madrid pero es grande que alemán de un abrazo a José Luis Corrochano compañero de deportes de la en la Cope que ha muerto hoy su padre Juan José Corrochano López compañero de deportes un tipo espectacular muy buena gente y que no se le mandamos un fuerte abrazo a José Luis Corrochano descanse en paz su padre Juan José Corrochano López once y XXXV una menos en Canarias arranca el larguero

Voz 0684 05:32 desde las ocho de la tarde está dónde

Voz 1375 05:35 Daniel Garrido al frente de un Carrusel deportivo de Liga con mucho fútbol con goles

Voz 0458 05:40 Dani muy bueno Manuel Carreño qué tal muy buenas cómo va la tarde entre bien el español no ha gustado en ese uno cero ante ante el Eibar el empatados entre la Real y el Rayo Vallecano a última hora la solucionado Willian José apretó un poquito más el la Real pero un empate que sirve poquito sobre todo al equipo local que ha dejado por cierto en el banquillo una vez más Asier Garitano Illarramendi algo muy sorprendente si ya sabes que el Atlético él está ganando tres cero al al Huesca con goles de Griezmann de y veremos si Correa o que está Se estás tirando un poquito más el equipo oscense buscando al menos el gol

Voz 4 06:08 la de la honra Miguel Martín Talavera hola de nuevo

Voz 1375 06:10 qué tal muy buenas Adánez qué tal mano o la tala

Voz 4 06:13 dado eh de marcar el equipo de Leo Franco

Voz 5 06:15 no yo creo que hace muchos minutos ya que ha levantado el Atlético de Madrid de hecho la grada ya estaba aprende

Voz 6 06:20 de de vender Béjar ídem

Voz 5 06:23 calentar el derbi del próximo sábado de darle un poquito de color y ahora que ocasiona tenido al es ganar prácticamente el punto de penalti la pega mordida en la única parada en la que ha tenido que intervenir en todo el partido Jan Oblak Lasa cabo el el noveno lo intentaba el Atlético gay por banda izquierda pero vuelve a cortar el equipo de Leo Franco se le escapa la pelota habrá a saque de banda para el conjunto del Cholo

Voz 1375 06:45 no está por ahí Kiko Narváez

Voz 0458 06:48 a ver si no vais a favor la Kiko la verdad qué tal hola hola hola hola que está Iturralde también el árbitro me recuerda expropiar hola

Voz 1375 07:01 hola tenido demasiado burro y si se le acumula

Voz 0458 07:04 como cobre por jugada polémica este año se hizo el porque fue la madre de cobre por el bar arrasado Mendilíbar yo creo que con razón porque es el otro penalti no le pitaron una Sergi Enrich en la segunda jornada de yo he visto un penalti que para mí es de los manifiestos no de los interpretables pero claro yo Jack

Voz 1375 07:20 para ciento menos del bar paradita Ramiro Penas

Voz 6 07:24 en el bar debería haber intervenido ya pero no intervienen

Voz 0458 07:28 esa jugada de no se sabe dónde está la línea puesta y entonces ese es el problema estará bien

Voz 1375 07:34 bueno ahora hablamos de la política que ha habido mucha como dice Dani mucho trabajo para Iturralde en el partido había gustado está gustando el Athletic Kiko aunque ya están pensando más en el derbi evidentemente

Voz 1266 07:43 en el segundo tiempo está casi sombra subrayando sobre todo después de los primeros cuarenta y cinco minutos donde el lema Art Griezmann sobre todo hoy Correa jugando entre líneas ha sido muy superior de nuevo decepcionante porque veo un equipo que el está falta

Voz 0458 07:57 empezó muy bien pero algo de intensidad agresividad

Voz 1266 08:00 el segundo tiempo ha cambiado en el cuatro uno cuatro uno poniéndome enero detrás del del punta pero a pesar de ello una sola ocasión un equipo B S de blando y el Atlético de Madrid y ahora pues a a descansar con la bordear de ver algún minuto a Angels eh bien a Cali Nick pero jugando al tran tran ha jugado muy serio sin balón mano dinámico y rápido algo que se exige tres de Madrid cuando un equipo como el Cuenca que

Voz 7 08:23 es inferior presupuesto pero que que muchísimo

Voz 0458 08:26 luego hemos estaba oyendo la la pelea que hay ahí en el centro

Voz 1375 08:28 campo no Gus para el derbi fíjate Thomas hoy Mascó que hoy le ha dado descanso a Saúl va más Rodri

Voz 0458 08:34 fíjate lo que hay ahí para para jugar el encuentro el Madrid yo creo Manu que es una bendita pelea no

Voz 0749 08:38 de elegir y ahora tiene fondo de armario ese va a ser un partido intenso y creo que hay tomas tiene mucho ganado por el partido de hoy iba volvió te oido tú crees que lo va a poner no yo creo que lo va a poner junto con Saúl con Koke van a ser medio la pelea alcohol

Voz 1375 08:53 voy decía Kiko a lo mejor hay buscando alemán

Voz 0749 08:55 para educar a Marcelo esa profundidad con Griezmann y Diego Costa más arriba para buscarle las cosquillas los centrales bueno la la lucha va a estar en medio el Real Madrid en el medio tiene mucha calidad mucha cantidad de jugadores importantes que les pueda el último pase sanos delantero tanto Abel como como a Benzema el problema puede llegar a tener en el Atlético de Madrid es con la baja de Jiménez no si es baja definitiva Jiménez esa banda por ahí con Filipe y el duelo individual con con Bale puede ser peligrosa pero fue en el medio el Cholo tiene donde elegir para lo que quiera elegirnos y quiere más jugones puede jugar Rodri si quiere más músculo Edward Thomas pero va a estar interesante

Voz 1375 09:30 eh Pablo como has visto que te está apareciendo bueno

Voz 0458 09:32 el Athletic empezar a pensar en el derbi ya no con el sobre todo sabe dónde con la lesión de Jiménez hayan dicho un cuidado que viene el partido en cuatro días esto está ganado y ahí ha bajado muchísimo el ritmo hasta entonces el T Juan muy bien muy intenso por primera vez con dos hombres como correr que siempre es o uno o el otro Icon Griezmann y Costa que cada vez entienden más y mejor es que lo estaba pensando hoy tampoco llevan tanto tiempo jugando juntos porque Costa hasta que se le pudo inscribir después de la sanción en enero febrero La Ser enclave medio año pero quítale el veraneo quitarle que no siempre han jugado los dos ejemplares parece que llevan dos años creo que es una sociedad que está creciendo poco a poco hoy el otro día asistió de Griezmann a costa había asistido Costa Griezmann

Voz 1 10:12 sí poco a poco esa sociedad es la que tiene que hacer

Voz 0458 10:14 Leti ir para arriba fíjate Manu que estamos hablando

Voz 0749 10:17 de de Griezmann de Correa del mar de de jugadores importantes en el medio campo para adelante para mí se benefician de la posición de Koke Koke en el medio es muy importante siempre el triángulo de los jugadores para darle un apoyo parada cambiar de orientación y beneficiarse siempre ese cambio de juego y hacer duelo sin duda para mí que en el medio es fundamental en el Atlético de Madrid

Voz 1375 10:38 lo contrario en el derbi no va a estar en el no no no no

Voz 0458 10:40 por eso Manuel un poquito el de la llegada lo hablábamos

Voz 9 10:44 eso es verdad que Diego Costa es también de forma está currando hoy hoy asistió el más presión quince partidos sin sin hacer un gol la Liga

Voz 0458 10:51 este tramo sentir a Benzema sin marcar gol en Liga o Luis Suárez que eso no lo vamos a eso porque yo le veo bien en el campo le tira los desmarques pero hay que pedirle goles pero hay que pedirle gol un poco puñetera diga pero entremedias a metió en Champions a ver cómo va su Liga

Voz 1375 11:14 sí Mohammad Dani no tiró a puerta y Francia fue campeona

Voz 0749 11:17 muy bien para hoy

Voz 0458 11:19 dos cuarenta y siete minutos marca claro que iban a tener quince ciento cuarenta y siete minuto si queréis valoró recordando cada minuto en mil ciento cuarenta y ocho este genera y luego ha hecho goles importantes en Europa para decide claro me consta no se no se niega pero es verdad que son números que debería mejorar hay que hacer quiere regalar a nadie

Voz 1375 11:39 poco esta selección va a hacer goles que es lo que vino a hacer la Premier con el Chelsea lo que hizo también en el Atlético ante oye

Voz 5 11:45 buena jugada en el área para Filipe

Voz 10 11:49 desde el punto de tocado

Voz 5 11:52 el pasado en la mejor jugada de las

Voz 10 11:54 y el Atlético de Madrid que bien la pegados

Voz 1375 11:57 el gol el público Fullana como está pasando se lo viene pensando en el derbi también no

Voz 0684 12:00 si el público lleva ya pensando también en el derbi de esta segunda parte el público hartado metió en el partido fíjate que era una hora malísima para el fútbol de diez a doce de la noche para aquellas que tengan que madrugar mañana pero al final hemos tenido José Palacio una entrada buenísimo sí

Voz 4 12:14 hemos estamos cerca de los cincuenta mil aunque es verdad que está pensando en el derbi pensando que mañana tiene que trabajar mucha gente pero lo estoy viendo a muchos les están yendo ya también del Wanda Metropolitano y es lógico que van a llegar a casa en el gran mejor

Voz 0458 12:27 la previsión de Pep Guardiola si mañana hay que currar mucha gente muy muy buena entrada regañadientes eh han venido muchos habían cabreo generalizado antes del partido con el horario de temas no por favor no no te vas no que el final de la entrevista de dos entonces ya estás yo creía que era mi y menos con la Pantoja pero casi me decía suya se escucha en el podcast nos escuche lo que te queda bien el tono de te vale no desde luego pero ahí te va bueno yo creo que

Voz 1375 13:07 noche escuchó luego la entrevista en el porque es porque siempre escucha El Larguero en el porque cuando se levanta pronto escucharía su propio entrevista en el porque bueno que la gente estaba cabreado con el Alargue pero que es verdad que ha habido

Voz 1170 13:17 muy buena entrada eh un un entradón en el Wanda Metropolitano cuánto queda tala

Voz 5 13:22 pues ver ahora m ochenta y tres de partido yo para mí y a falta de repetición yo creo que a fin poco de zamorana de Filipe reclama penalty Alex Gaillard el árbitro Nacho ni ni enseñado el pinganillo ni que la va a revisar ni nada en cualquier caso lo dicho ochenta y tres dio para que termine el partido tres cero gana el Atlético de Madrid Baleares ahora y fuera de juego habrá pelotas para el conjunto rojiblanco y ahora fíjate ahora sí ahora sí dice González Fuertes que estaba que pare un momento porque están

Voz 4 13:54 ah mira y ha dicho que paren sí sí

Voz 5 13:57 que estaban mirando la jugada están viendo a ver si voluntariedad o no os pero no Zamora bueno penalti íbamos a ver para ver si porque todo el penalti pues mera pues no no vampiro pero bueno pues no lo va a pitar pues yo para mí me en directo me ha parecido que con la con la con la mano de forma intencionada el balón para quitárselo al sí

Voz 1375 14:19 prende que el árbitro no vaya a verlo este equipo que tenga esa confianza que tiene en la gente del bar no hay tu yo no sé si sigue árbitro o Tune el campo ya sabes esa jugada

Voz 0458 14:27 no porque no te dicen que vayas a verla entonces tú te quedas con lo que has visto en el campo y con lo castizo

Voz 1375 14:34 el anillo que no hay un penalti que no ese error manía

Voz 0458 14:37 fiesta entonces para que no hay entonces qué coño para decirle que no hay nada pero pero árbitros pero segundo que no hay nada que hoy pues no me diga no cheques la jugada eso vale pero tuvo una dura Itu cuando cuatro

Voz 0749 14:50 cuando va a haber realmente cuando leí sino o porque es una toma de decisión

Voz 0514 14:53 del cuando es un error muy claro y muy manifiesto

Voz 1266 14:57 Iker aquí te gustaría que te llamaran para esta jugar bueno bueno

Voz 1375 15:00 tú se quita el pinganillo

Voz 1266 15:01 te gustaría viendo la repetición Si tú te gustaría verla repetida esa jugada de las zamoranas

Voz 8 15:06 sí

Voz 0458 15:07 me gustaría ver si yo por eso te digo vale una cosa ahí tú puede puede que el Bartlett diga González Fuertes hoy hemos visto una posible mano tal y cual puede que diga González Fuertes diga al bar no ya la visto no la he visto bien penalti puede pasar no si el último que decir es el árbitro quien por cierto o ya vivido Manuel luego hablaremos también sí

Voz 1375 15:27 ni siquiera es un escándalo con el Comité de competición

Voz 0458 15:30 en relación al Bargas nosotros eso no que en el partido frente al Atlético de Madrid le ponen una amarilla a a Damiano no soñaban dejáis dejáis la amarilla realmente no era para para Damián sino que era para para Arambarri yo viví el Comité de Competición ha corregido al bar incluso entonces no entrar al bar

Voz 1170 15:47 sí eso es increíble es decir para eso está el bar para la confusión de identidad

Voz 0458 15:52 además pasó un partido del del Girona de la primera jornada también si si le pusieran una una amarilla a un jugador de otro esos hombre Nardy Muniesa hay VAR

Voz 1375 16:02 quedan cuatro minutos ahora vamos a repasar todo con Iturralde quedan cuatro para que terminen el Wanda Atlético de Madrid tres Huesca cero último partido de hoy de estas esta jornada ha empezado hoy eh pero está Roberto Ramajo en Anoeta con protagonista debe ser Real Sociedad dos Rayo Vallecano dos hola Roberto qué tal

Voz 8 16:17 hola qué tal gano muy buenas estoy en esta zona mixta de Anoeta con un protagonista indiscutible de la red en las últimas horas también protagonista indiscutible de este empate a dos entre la Real el Rayo Vallecano en los momentos complicados la mayoría lo que hacen es borrarse y sin embargo él coge da la cara hasta medios y dice yo quiero estar con Manu Carreño en El Larguero te escucha Jero Rulli

Voz 1375 16:37 hola portero Rulli muy buenas quién bueno nunca hay que dar la cara no los días mejores peores no te puedes ir Roberto que no estoy más tranquilo me alegro mucho

Voz 1 16:45 y eso que te he visto con la jugada

Voz 1375 16:48 con Adriano ahí la jugada del gol para ti falta

Voz 11 16:51 sí Resino explicaba anoche eh es una jugada rápida es un centro que que se vivían en Madrid Si bueno su estoy mirando mirando para arriba la pelota Hay y el delantero si me desestabiliza oí en ese momento que me toca jugando cuando envió un poco la referirse y bueno después pasó lo que pasó en el eritreo me dijo que que no he sido

Voz 3 17:11 lo suficiente así que bueno quedan interpretaciones

Voz 11 17:13 a él lo asumo las consecuencias si no queda más que que nada que que mañana ir a entrenar a corregir los errores que corregir seguir adelante y intentar demostrarle a a todos tanto a compañeros como como al cuerpo técnico que que es muy bien que esto es muy fuerte y con ganas de sacar esto adelante

Voz 1375 17:31 diciendo a tiro del bar

Voz 1170 17:33 en general no digo no digo la jugada de hoy si ya

Voz 12 17:37 no tememos no en la haberle la la verdad a mí que no

Voz 11 17:41 en todo momento nunca me gustó que que el juego separase au o que alguien de afuera tanto para vino para mal diga que existe algún malo no se cobró un penal un gol en la ley de juego no en la Liga de Fútbol creo que en ese momento todos antes y fuimos perjudicados So Ho favorecidos así que con eso se terminó un poco todo oí y creo que que era un poco también la la esencia de del deporte no pero bueno creyeron que era mejor esto así que no queda más que que asentarlo que sirva

Voz 1375 18:12 eh aquí él tiene que más sabe de esto es Iturralde que nuestro árbitro quiere saber lo que ha dicho Itu

Voz 0514 18:17 furor le estaba muy buenas noches buenas noches Rulli

Voz 0458 18:20 eso animo muchas gracias

Voz 0514 18:22 no va a ver yo como he visto la jugada como la red como lo ha dicho en Carrusel al portero dentro del área pequeña se les puede ganar como a cualquier jugador pero siempre en disputa del balón el jugador del Rayo lo que hace es cargarle a disputar el balón lo que hace es perder el equilibrio y luego ya es diferente pero la falta es anterior luego ya el se le escapa el balón porque no puede ir a por el balón y todo eso eso ya es diferente hoy recibe una carga sin estar en disposición de jugar el balón por ninguno de los dos por lo tanto tendría que haber sido falta

Voz 1170 18:52 es bueno y tú es Rulli bueno

Voz 11 18:55 sonoro pero pero bueno es como te digo el árbitro interpretó que no fue suficiente y ya a mi y a mis compañeros no quedaba más que caseta inmerso en en ese momento sabía lo que había sucedido sabía que que me había desestabilizado que me había cargado después mirando la jugada no por la repetición no metió ningún tipo de duda no en ningún momento el quiere quiere disputar la biblioteca conmigo solamente boca es es lo que logró no desestabilizar muy bueno después así es un error mío sido partido de locos no

Voz 1375 19:25 ha empezado ganando luego ha puesto el Rayo por delante uno dos lo habéis empatado a dos

Voz 11 19:29 sí sí la verdad que bueno control para no

Voz 1375 19:32 bien no han Pandit si no no no

Voz 11 19:34 sí son muy cuesta arriba no fue hasta hasta el uno cero tuvimos una clara ocasión desde ponnos dos cero encima después lo han montado en pocos minutos del segundo tiempo la volcados en el campo para para al lado de eso sí el empate y bueno Sáez después buscamos por todos los medios tratar de de conseguir la victoria y no se pudo no es un sabor amargo porque veníamos de sumar de tres en Huesca y queríamos darle continuidad tenemos

Voz 1375 20:01 oye la última qué tal Anoeta sin la pista de turismo

Voz 11 20:04 sensacional sensacional es un es un campo nuevo Se lo más que nunca la gente la cesión están están muy

Voz 1170 20:11 no hay nada no tengo dudas yo

Voz 11 20:14 es el partido que festejó hemos que que los Jaume como y con un sabor a mar

Voz 1375 20:18 un abrazo portero muchas gracias señor Rulli en directo en El Larguero desde San Sebastián y bueno está tranquilo dice Roberto después del empate a dos

Voz 8 20:27 no si es que la verdad que sagrado bastante tranquilo el portero de la Real Sociedad también la afición de que en un principio no estaba nada satisfecha con lo que había pasado durante durante el partido pero la realidad es que manos agradece no que en momentos en los que un portero jugador recibe tantas críticas aquí está en el ojo del huracán de verdad Jero Rulli el tío se pone delante del micro y da su opinión y da su punto de vista de este caso de lo que está pasando

Voz 1375 20:51 portero con personalidad ay hoy dando la cara también empate a dos en ese partido que al final con el gol de William José dejó las tablas en el marcador Real Sociedad dos Rayo Vallecano dos comporta en directo desde allí desde Donosti un abrazo Roberto es un abrazo Manuel ahora cuánto queda quedan un par de minutos

Voz 5 21:09 estamos en el cuarenta y seis han dado tres de prolongación brotando un par de minutos está el cuarenta y ocho Un buen lanzamiento ahora desde el perfil izquierdo lo intentó Ferreiro pero no cogió portería delante de Jan Oblak una pérdida de Yeltsin Martins que ha hecho mirar al césped a Diego Pablo Simeone en el termina de convencer los minutos del luso lo vuelve a intentar de nuevo por esa banda izquierda que buen balón de Ferreiro que está siendo lo mejor del Huesca ha metido la cabeza en defensa del Atlético de Madrid habrá a saque de esquina para el equipo de Leo Franco

Voz 0458 21:39 jugado Carlos Isaac por cierto a buen nivel no terminar no ha tenido tampoco Gus demasiadas complicaciones pero pero ha estado bien el chaval

Voz 0749 21:44 sí la verdad fue poco sometido no en ataque el Huesca tanto en primer tiempo como en el segundo nadie fue por esa banda pero las cosa quiso la hizo con muchísimo criterio defendió bien las momentos de tenía que defender después atacó también eh siendo un

Voz 1 21:57 jugador que a la hora de subir también demostró como hijo Kiko

Voz 0749 22:00 criterio a la hora de circular el balón

Voz 5 22:02 la pelota queda suelto en la frontal intentaban lanzamiento y ojalá contra eh ahora sí puede ser buena Jenson Martin tiene a cal Inés con tres para uno puede marcar el cuarto el Atlético Maizière queda la pelota tras acceder a cal y Leach los dos sin ritmo ni va a llegar a Martin golpe

Voz 13 22:17 no claro

Voz 5 22:20 Axel Werder abrasada quede excluida ahora se desesperaba porque González Fuertes está enterando de pocas cosas en la tarde noche dice que ha sido saque de puerta

Voz 0458 22:30 con la manopla que ha metido Axel Vermeer

Voz 5 22:32 al final habrá saque de puerta para el Huesca en esa contra que llevaron dos de los fichajes

Voz 0458 22:39 ha dicho Martín Kiko

Voz 0749 22:41 los niños tan tarde viviendo partido porque claro esquina no no sé

Voz 0458 22:47 a ver si dado portería no

Voz 1375 22:50 sí y estoy imagínate que en vez de tres cero va cero cero y es corren a favor de la allá pero es que la leche

Voz 0458 22:57 no no suelo cero se daba pero bueno por favor

Voz 10 23:06 le espera un momento malo porque si cabe y Metropolitano de Madrid en los goles de Griezmann tu indicó que ahora sí a pensar en el derbi a ver qué pasa con Jiménez Atlético de Madrid tres Sociedad Deportiva Huesca cero

Voz 0684 23:24 Ferrater ante a los futbolistas abrazarlos del Atleti Madrid CEI saludan al hotel Huesca hoy era importante conseguir la victoria y el azar ya tres triunfos consecutivos con el de la Liga de Campeones para llegar con buen sabor de boca al derbi del próximo sábado tercer partido

Voz 0458 23:38 lo que deja la portería a cero el Atlético Madrid

Voz 0684 23:41 temporada Se marcha Diego Costa Griezmann que estaban viendo el partido ya desde el banquillo ya que ya todo el mundo piensa en el derbi del próximo sábado

Voz 4 23:49 bonito saludo Quevedo también entre Leo Franco y Siminiani también un abrazo le ha pegado Leo Franco a Diego Costa Yepes yo creo que en las últimas temporada de Leo coincidió con el delantero de lagartos Se marcha la afición del Wanda Metropolitano o los poquitos que se han quedado hasta este final ya pensando en el derbi pensando en que hay que ocurra mañana

Voz 14 24:06 pues enseguida la pregunta Kiko tiro la disco pero te tira tierra pido busque hay que te tienes que marchar rapidito bueno general buena nota no buenas sensaciones ante Federer

Voz 0749 24:17 sí la verdad que muy buen primer tiempo haciendo todo lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid sentenciando Lo en esos primeros cuarenta y cinco minutos en el segundo tiempo se dedicó a descansar no viene un partido muy importante frente al Real Madrid pero los deberes los tiene muy bien hecho ahora la toma de decisiones que va a hacer lo más difícil para el Cholo Simeone pero me encantó el Atlético Madrid en esta primera mitad Dani

Voz 0458 24:36 un abrazo Gus te vas al otro no para verte Gus ahora pongan

Voz 0749 24:41 la tele todos Joana a deleitarse

Voz 0458 24:44 pero en empezar a tocarlos

Voz 9 24:46 por si no te digo una cosa en la ocho sospechaban esas que ve Manolete

Voz 0458 24:50 no la misma no engancharse porque Salzburgo Chábeli que habla Thomas en la tele en bienes por

Voz 15 25:00 victoria consecutiva esta es la línea que quería se vive el Atlético no ahora hemos empezado fuerte ha sido yo tengo completo nuestros oí lo que hemos hecho un buen trabajo y tenemos que mantener este viernes segunda titularidad en el equipo rojiblanco

Voz 12 25:22 bueno yo intento aprovechar cualquier muy de Tokio

Voz 15 25:24 o sea me diste hay bueno y sé que cuando más trabajo tiene una puya tiene así que voy a mantener y seguir trabajando

Voz 0301 25:33 muchos partidos en muy poco tiempo esta es la línea que tiene que seguir el Atleti en el Bernabéu

Voz 15 25:38 si nosotros somos así somos intenso hoy el tenemos que se creía que gracias a la buena suerte

Voz 1375 25:45 más partí en directo un partido el que ha hecho él tiró la Lescaut rápidamente pero antes un pasito muy rápido por el otro partido de la tarde en ocho el Espanyol uno Eibar cero Raúl González hola en Barcelona qué tal mano muy buenas otros tres puntos que se quedan en casa que inicio de temporada de los de bien

Voz 1210 25:59 el espectacular sobre todo en Cornellà El Prat mano porque de esos diez puntos que comenta cecina el español nueve sobre casas

Voz 2 26:06 tres partidos tres victorias en casa

Voz 1375 26:08 hace tres correctos es el de hoy

Voz 1210 26:10 a los tres puntos gracias a un gol de Mario hermosa en el sesenta y ocho a la salida de un córner Un córner Manu que no era porque ha sido Borja Iglesias el último futbolista que ha tocado ese balón que ha acabado en Corner y con el que el español acabado marcando el gol de la victoria se quejó lo Mendilíbar de esa acción ideó un posible penalti a Charles en el minuto noventa y tres pero bueno vamos a ir pues parte me vamos a empezar por Ruby el entrenador del Espanyol de protagonista sin duda en clave periquito hasta la afición enamorada desde entrenador actual del español

Voz 0458 26:37 como decíamos lo ha ganado todo en casa

Voz 1210 26:40 a diferencia de Mendilíbar Rubi sí que defiende y considera que es una ayuda muy importante para el fútbol escuchamos

Voz 16 26:46 bueno a ver yo creo que reduce muchísimo la polémica porque al final se a nosotros en Vitoria no hubieran dado el gol de Sergio García habría polémica pero la realidad era que había que anularlo sabes es decir lo que pasa es que nos acordamos de la jugada que es polémica pero la cantidad de jugadas que va dejando atrás y que no y que hace que no haya polémica es mucho mayor que si no estuviera al bar para mí es un acierto total

Voz 1210 27:09 en el extremo opuesto Manu José Luis Mendilíbar el técnico del Eibar se mostró reacio al bar desde el primer momento y que hoy ha vuelto a dejar claro que confunde y que no es del todo una ayuda

Voz 17 27:18 desde el inicio pensado lo mismo y los cambios mi opinión del Bud no me ha gustado es en principio no sé cuándo hay que revisar cuando hay que revisar dicen que que revisa cuando hay un gol no sé si es el Corner anterior al al gol es jugada que luego si consigue esos salen sólo ellos no entonces eh no hay nada que decir pensábamos que iba a ser la bomba que no se iba a solucionar todos los problemas eh

Voz 9 27:39 está visto que no no para nada para nada

Voz 1210 27:41 el Eibar corta una racha de tres partidos sin conocer la derrota ya piensa en el partido el fin de semana contra el Sevilla mientras que el Espanyol jugará prontito para otra vez el viernes en campo del Rayo Vallecano

Voz 0458 27:50 gracias Raúl un abrazo un abrazo lo que decía

Voz 1375 27:53 Mendilibar y tú ahora comentamos todo lo que el Metropolitano pero un córner que no es

Voz 0514 27:57 ni la vida no se acaba en gol no hay no no entran los encuentran hay lo que pasa es que a Garitano le viene de un penalti que le hicieron a Sergi Enrich ahora este penal también el último Mendilibar a Mendilibar perdón y entonces claro ese ese es el tema no que cuando cuando no se centra

Voz 1375 28:13 en el corre no se equivocaba

Voz 0458 28:16 el gol corren una revisión del puede que en el futuro ese tipo acciones también

Voz 0514 28:21 se revisen claro es que es decir de aquí a cuatro de en dentro de cuatro años el bar que conocemos ahora no va a tener nada que ver jazz esta es ya la octava revisión desde que empezó

Voz 1375 28:31 tal brilla eh eh pues nos quedamos con y tú con Kiko Narváez Pablo Pinto enseguida cerramos el sanedrín de Atlético y esperamos a los protagonistas que acaba de terminar ese partido tres cero ganar al Atlético en las previas de los partidos de mañana sobretodo es ese

Voz 0458 28:43 el Real Madrid un abrazo Dani Garrido luego Manoel luego mañana que ahora piensa que Rosell mañana a las siete y cuarenta minutos de la tarde seis cuarenta en Canarias eso es de lo que Lumpur no sé me me pongo Larguero adiós a Dani Garrido seguimos en El Larguero

Voz 6 34:03 sí

Voz 1170 34:06 Larguero con más

Voz 1375 34:11 estamos en El Larguero a las doce y cuatro justo recién terminado el primer día de esta sexta jornada de Liga con el partido de Wanda Metropolitano Pedro Fullana esposado y Palacio porque con los micrófonos inalámbrico

Voz 0458 34:20 los preparados para escuchar a los piratas han piezas sala de prensa algún entrenador

Voz 1170 34:24 no pero Leo Franco designa no está hablando ahora mismo Leo Franco que ha dicho que el Atlético ha sido muy superior

Voz 0749 34:34 también porque creo que el rival suyo porque también he salieron con con con dos

Voz 28 34:41 su potencial nosotros salimos con todo nuestro potencial

Voz 0749 34:44 pero estás jugando contra el Atlético de Madrid campeones del mundo gente que tiene su partido en su selección gente que creo que no se tendría que analizarlo casi todos jugaron el Mundial

Voz 1170 34:59 eh es complicado para para para nosotros pero pero competir creo que que lo hemos hecho

Voz 1375 35:06 hablando en directo Leo Franco entrenador del Huesca ex portero de la de digo Madrid y que ha vuelto al Wanda Metropolitano bueno no conocía el Wanda Metropolitano reconociendo las virtudes de digo Kiko hoy Pablo que que hoy sobre todo lo decíamos en la primera parte ha dado buenas sensaciones que que es lo que más te ha gustado y lo que menos si se puede poner algún pero en el día de hoy Kiko

Voz 1266 35:28 a mí sobre todo yo creo que el dinamismo en la parte de arriba algo que se le ha exigido a este Atlético de de Madrid no con la diferencia que tiene mano a día de hoy de en el tema de presupuestos de tener grandes jugadores a nivel mundial en partido ante equipos con un presupuesto mucho más bajo pues hacían un partido medio aburrido de mucho pase en horizontal de uno cero y sin embargo ha visto hoy un equipo que lo primero cuarenta y cinco minuto la gente del centro del campo creativa rápida dinámica

Voz 0458 35:55 bueno pues ha superado lo decía ahora el chaval

Voz 1266 35:58 a Melero en la entrevista acabó en el primer tiempo el partido han jugado por dentro le mar Griezmann ni Correa y no sabíamos atajar eso no ha marcado tres con mucha facilidad de de pueblo que han hecho es pues nada dosificar el esfuerzo de cara al partido del sábado ante el

Voz 1375 36:13 derbi eh defectos poco se le puede poner hoy pero Pablo a este este Atlético sí fue bueno igual es lo que ha bajado

Voz 0458 36:21 el pistón pero es que es absolutamente lógico pero ha entregado el partido muy rápido ya tenía el resultado desde que no encarriló prontito en el primer tiempo pero por ejemplo por ponerle algún punto negro al partido que los que han entrado hoy tenían que reivindicarse en el segundo tiempo como Jackson Martins como y Nick pues tampoco han aparecido mucho y tampoco es que por ahí vayan intentar generar dudas al Cholo que por otro lado tiene clarísimo para el Bernabéu

Voz 1375 36:44 por qué dice Filipe Luís en Bin Sport

Voz 0661 36:46 sobre todo encontrarse bien con el balón tener muchas líneas de pase que el equipo esté junto y sólido mientras esté atacando que la gente esté atenta en defensa lo hemos recuperado eso es cosa que no hace una todavía faltaban lo primeros partidos poco a poco no somos acerca de nuestra nuestra mejor versión por eso yo

Voz 1 37:05 me decías que poco a poco os vais acercando nuestra mejor versión todos reconocía es que quizás no ha sido el mejor inicio para temporada en una Liga pero se respira de otra forma no me imagino cuando se consiguen tres victorias consecutivas y sobre todo cuando se consigue un segundo partido con la portería a hacer

Voz 0661 37:21 nosotros teníamos que volver a acostumbrarme a ganar no sabemos que el Príncipe era complicado era difícil pero son muchos años no obviamente aquí la exigencia es máxima y no es fácil estar siempre a la máxima eh al máximo nivel a veces el equipo claro que tienen bajón como ha pasado en otras temporadas lo importante es que se recompuso rápidamente la gente está muy involucrada con el equipo

Voz 1 37:45 hoy

Voz 0661 37:46 hemos conseguido es volver a la victoria no ha sido fácil yo creo que aún tenemos un largo camino por delante pero pero ese es el camino no el camino de que todo mundo trabaja para el equipo

Voz 1 37:56 titular en el día de hoy te hemos visto subir bajar pelear hasta el último balón Filipe cómo te encuentras cómo está esto

Voz 0661 38:03 perfecto octava temporada aquí como el alma de de un niño no me siento me siento bien y cuando en este necesite ese para ayudar al equipo

Voz 1375 38:14 pero con el niño más blanco que nunca

Voz 0661 38:17 porque no ya dije todo lo que tiene que decir ya me criticaron todo lo que tenían criticarme y ello donde tengo que hablar

Voz 11 38:25 no más gracias muchas gracias

Voz 1375 38:28 bueno gran tipo Filipe Luis que es el que se quiso ir claro que aquí no criticamos nada aquí contamos lo informamos aquí no pasa en todos los medios que se encontraron que se había dicho por el propio Atlético Madrid veremos que nos vamos a contar atrae lo mismo pero que no se crítico nada simplemente con todo lo que Filipe Luis de transmitió al club que es que en un momento en el que se quería ir porque no tenía esa es la sensación buena sensación es con respecto a esta temporada ya cambia un poco la cara aunque hoy titular daba la impresión de que para el derbi no iba a ser titular a ver ahora con lo de Jiménez tala

Voz 1576 38:56 sí sí yo creo que va a cambiar un poco la película yo creo que si no está Lucas no está Jiménez y tiene que jugar Luzardo central va a ser una muy mala noticia para el Madrid porque hoy es verdad que ha estado mejor Filipe pero está muy lejos de su forma yo lejos de que de que se haya criticado yo creo que el público ha reaccionado bien con él es más eh

Voz 1266 39:15 tan de generoso con Filipe que forzó y

Voz 1576 39:17 mucho al club para intentar salir caminar el Paris san Germain por lo tanto una vez más lo fue injusto la primera vez que habló hace unas cuantas semanas y ha vuelto a ser injusto en esta década

Voz 1375 39:27 Alejandro es que además no es necesario que diga estas cosas si no pasa nada si ya se ya se acabó encima quedan tampoco como de víctimas ya sin una crítica bastante irte es lícito quiere ahí plantea al club una posibles salidas y no pasa nada si que lo puede hacer cualquier jugador pero no ya me han criticado el problema Manu

Voz 29 39:44 por que lo dijo su compañero de vestuario Juanfran que lo dio José compañero de vestuario y Correa ellos mismos por ejemplo en Valencia de la primera jornada decían que no sabemos qué va a pasar con Felipe es una decisión que tiene que no si finalmente se decide irse eh ha sido muy buen compañero Si se queda perfecto es decir es que sus compañeros

Voz 1375 40:00 esto es perfectamente la manera no porque

Voz 0458 40:03 claro aquí lo que hay que no eso es normal