Amaia Montero y Malú, tenso cruce de declaraciones

Voz 1210 00:00 fiesta venció se Chain es

Voz 1 00:05 eh a este lado del ring en varias Lucía Sánchez Benítez es malo

Voz 2 00:11 demasiado eh

Voz 1210 00:13 demasiado demasiado al otro lado del ring la autora de La canción más bonita del mundo

Voz 3 00:20 es como tú

Voz 1 00:29 bueno chicas queremos Un combate limpio e con nobleza claro

Voz 1210 00:35 claro pero capaz cuéntanos resulta que Malú ha dado una entrevista en el Espanyol se entrevista en la que se habla de todo menos de música iban en un momento dado le pregunta por el aspecto físico de las cantantes ese cliché que muchas veces parece que las cantantes en obligando a tener un aspecto perfecto delgadas que presión Jerez en en muchas ámbitos no son el drama Malú dice lo siguiente yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon hilo de Amaya a mi hilo de Amaya me parece genial que le hubieran preguntado por Amaya bueno antes habla de Adele de algún otro ejemplo pero ya dice lo que en lo no te digo de Amaya Nono de chicas que de cantantes que efectivamente pues si si no tiene una treinta y seis por qué por qué Amaya tiene que estar delgada que por qué una cantante tiene que estar en el Gadafi cómo lo ve con quién va de momento qué os ha parecido a respuesta hombre yo soy muy de Amaya no no estoy al tanto esta polémica no sé cómo ha respondido pero Malú eh

Voz 4 01:34 a una sobre todo que no hace falta hacer sueño hacer sangre claro fue Amaya por qué por qué por qué

Voz 1210 01:42 unas horas después el pantalla que esa respuesta ha llegado obviamente a a manos de la ex cantante de La Oreja de Van Gogh de además que es bastante activa que no se ha cortado un pelo ya ha escrito lo siguiente robando además Malú a la Victoria's Secret de Maalouf ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú bien sobre todo la puesto junto es una cosa que a mí me da mucho coraje

Voz 4 02:04 pero pero oye no le quita razón la eh

Voz 1210 02:07 contestación está ahí como como te gusta tal

Voz 4 02:09 sí a mí también de Rosa María ida Amaya bueno pues gusta y además es que es verdad que es muy fácil defender que no existan cánones y que las mujeres no estamos obligadas a a seguirlos cuando estás estupenda es que es muy fácil verdad más extensa

Voz 1210 02:25 señalando en parte si notan preguntado directamente por Amaia Montero no es que esto es como eso es lo que me parece pues hemos tenido un tercer round definitivo a mi juicio Cao ganado dos es Amaya Montero ha entrado como Trending Topic en Twitter si bueno ha sido para para el equipo de de buenas a primeras es la mejor respuesta del siglo XXI la usuaria arroba con la jefa le ha escrito lo siguiente enhorabuena ya tienes el protagonismo en la promoción que querías lamentable que estés contra una persona que centrado

Voz 4 02:58 eso es gran han dicho Amaya puesto Anaya por quejarse por lo de

Voz 1210 03:03 que estaba décima tener que es que este tipo de buenismo tuitero no me gusta tres minutos ha tardado en contestar Amaia Montero que ha dicho esto ni algoritmo digamos tras me ha llamado gorda

Voz 5 03:15 ah sí bordes

Voz 1210 03:18 el punto claro mejor que llaman lo borda

Voz 4 03:20 el dos mil dieciocho si si usted vaya

Voz 1210 03:23 entero fan porque tiene que venir Amaya Montero va de buenas a primeras pues sí pero Amaya Montero estás invitada la primera entrevista de la historia el problema es que puede ser además me encantaría a mí también me encantaría

Voz 4 03:34 queda esa invitación pero además lo vemos leemos

Voz 1210 03:37 o que empezamos por favor pero insisto yo

Voz 4 03:40 hacen llamamiento ahí estaba no nace mueve Amaya Montero Sergio a mentir nos entendemos telemáticamente ya vale mira mira como nos lo pero que

Voz 1210 03:50 no le ponemos un tuit que me voy que me gusta este tipo de cosas porque se rompe un poco lo lo políticamente correcto no no siempre hay que estar ahí tan encorsetado no pues me ha llamado gorda y punto

Voz 4 04:01 me encanta y además sirve para todo no sea ni protagonismo ni hostias me ha llamado

Voz 1210 04:07 quitó hay otro detalle bonito es que un rato antes había puesto algún tuit tipo algo así como hace dos o tres tallas que no entró en mis pantalones que me encanta reírse de te puedes relativismo pero que venga otro autocar exactamente eso