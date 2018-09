Todos de los nervios

Voz 1100

buenos días Pepa hablaremos hoy de votos y diurnas ya andan los políticos muy nerviosos a la vista de los periodos electorales que se avecinan qué cosas estas ahora se ponen histéricos meses antes no ya de que se celebren elecciones sino incluso antes de que se convoquen o sea que viven en un permanente estado de susto agarrotado a la política de vuelo alto por el electoralismo más ramplón de bueno no ya abajo sino bajísimo por eso la encuesta del CIS tienen la importancia que tiene que al respetable sólo se toma en serio responderlas cuando hay un llamamiento de verdad no de rumores a las urnas por delante el PSOE bueno se pelean PP y Ciudadanos por su mismo corralito pues claro no hay más que oír a lo esprín pollos Casado Rivera más gracia tiene lo de Manuel Valls ese acostumbramos a escuchar defensas y delanteros por qué no vamos a hacer lo mismo con un político como ex primer ministro francés tan apañado el que soportar las derrotas y ha tenido unas cuantas sin que se remueva la raya de la camisas recién planchada me preguntan ustedes porque no hablo de la ministra Delgado les contesto este Ojo no está dispuesto a seguir el juego a personajes canallas que hacen montajes canallas en medios canallas no sé si queda claro