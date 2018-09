Mika, desde México: "Mi pareja me animó a ir a Madrid para conocernos y cuando llegué me dijo que necesitaba tiempo"

Voz 0020 00:00 dos y veintinueve de la madrugada en España una veintinueve Se nos escucha desde Canarias tal vez siete y veintinueve S y si veintinueve cinco veintinueve depende del lugar desde donde nos llame en concreto desde México Mika buenas noches

Voz 1 00:16 hola buenas noches

Voz 2 00:19 eso es lo que pertenece entrando en esta noche

Voz 3 00:24 que verdad es la estoy media en qué lugar concreto está de México en Ciudad de México qué tal Mika hay que nos cuenta bueno yo sí yo escuché

Voz 2 00:42 si el hincha o el que te encontrar con una chica mejicana que cohabitar lo allá España que te encontró Piera se lo cual no entonces yo yo acabo de tener una experiencia similar he igual con una renovación y que yo tuve que ir a Madrid a conocer esta chica juraba amor fuera avanzó yo hubiera esperado entregarla yo no tengo una relación no dice nada pero me duele otro tanto tú mira yo decidí ir a verla no al final yo yo decir España son Madrid David me aparte de todo hago que hayan tratado yo descansar del viaje de Europa pero yo llegué en concreto el cuatro de agosto a Madrid fíjate paces le llegó a Madrid a recoger el aeropuerto yo creo en esas Nava pasar mi con tenía chica obvias yo acepté desde que lleva el caso ha no eran lo que ella ella estaba decidida yo yo cuando hablaba con él ya ve tan sólo hablaba con ella estamos muy decidida yo le preguntaba estaba estaba Humet hiciera muy segura ella misma lo que me dos élite dando tiempo yo viendo bueno de diez horas doce horas a aquí me dice dado tiempo cuánto tiempo querer estoy yo no dicen nada me fui a cuarto a citar al menos para ellos la noche Polly con ella de cumpleaños unido como yo complicado porque no es nada bandos no me dejó lado practicando quinientos estaba hablando por le a todos los besando a su casa su cuarto Si yo le pregunto a dormir me doy lo que me dijo que te da tiempo sí que ella quería que yo me uniera con ella o ella lo tres cuarto no me importa no fueron un arreglador dormita regada se al así enojada me está diciendo ya está no estoy yo estoy en la cama anda suelto y no comentó

Voz 3 03:37 se va y viene

Voz 2 03:40 a ver se va bien como soy yo me quedo dormido al día siguiente ya se va a trabajar me dejan desayunando viendo yo te pido acabaría así que ya no está Conde

Voz 3 03:57 sí grasas

Voz 2 04:00 deberían saber que trabajo iba conmigo que pretende que indemnice llorando perdóname pero te quiero no y lo que entiendes lo entonada por aquí haciendo colas añadido oye pero estabas ellos sabía porque estaba pues la verdad es que no a las cosas pasaba yo no tenía nada que yo no puedo comprar sentimiento ya no se pone a llorar y me dice que yo tenía miedo decide piezas porque yo me permito decir que tenía miedo a que yo le ayudaba a la masa Bertone esa fragilidad es pero bueno válido o te pasas o no con Laura no no todo eso no pasa nada en este momento no teníamos mundo a la ya París

Voz 3 04:59 para irse juntos yo estoy casado

Voz 2 05:05 y al final en que había sido el cuarto otro cuarto en todo el fondo de día sino no lo incómodo no me quieres que algo no lo bueno es que yo le he trabajado mucho para llegar allá y yo digo a suficiente dinero para mantener yo ya me había preparado para dar ya con todo el dinero para darle a ella y con con cambios para mí ya sabrás lo que yo podría buscar me regrese me dice oye vamos a decirlo bolos como amigos yo digo pervierten esa no que está pues yo ya me han me hizo dar tiempo que dame yo no saber que voy a ser sueño donde entonces nace decirle buenos con los contratos para mí y para ella eso no sabes que yo ya no entendí que no me quiere ella tenía no pasa nada si cuadre no creo que precede a salirme sólo un firme a otros gestos CD choque emocional cuando porque ella cuando él no estáticas que he tenido yo lo dije oye pero si pasa algo te has Luisma ya me había prometido que pasara lo que pasara donde iba a quedar en tu casa ya lo ha hecho a lo está yo y estoy yo dice bueno te voy a pedir unos días que el azar vende voy un o un una semana hacer un viaje sólo para todo todo lo que sea para yo dejase de ser trató de decir si al final más tu cuarto otro cuarto y habla con sus familia y yo no sé qué pasó pero parece muy que saben que ya planea en la unidad no quedaron te voy a decir porque no te pues todas aquí dice me estás echando no negó no miente tú tienes amigos quiere padre sí pero no les ante a venir a verle están de vacaciones yo no puedo llegar desde entonces entonces dio está donde no no no y al final pues yo no yo quería hablar con ella mi yo no entendí yo estoy estuviera tendré entiendas no y al final el ella no como una actitud la comido yo pide acercándose práctica me rechazaba gritaban no tendría me llegó a decir que era una niña que era maricón entera las cosas que digo yo que no vende aquí estar contigo yo no sé qué Noja no

Voz 0020 08:16 K cuéntenos cuánto tiempo estuvieron charlando y de qué manera se conocieron antes de que usted viniese a España

Voz 2 08:24 no yo la conocí en Méjico estaba ocasiones hace un año dos hace dos años cuando yo espero aquí en la conocía quién lumbar la verdad yo la conocí eh a mí me hubiera comunicado conoce pero nunca abrumador fue darle muchos tuvimos contacto pero que para él contra hacer entonces como hace un año justamente cuando hubo los terremotos y aquí no me mandaron mensajes claro que eso no me lo que ya no lo voy que que tampoco me gusta John no tenía aquí como que no ellos si entonces como te voy a que me dejó de hablar de desde entonces hablarme mucho en diciembre lo que entonces yo me enteré dando ya cuando llevamos una relación que en enero había fallecido por madres yo lo escuchaba yo yo con ella que me daba ánimos entonces ya va para al cante El Tigre oye tú me interesa que no cupiera más pero lo que empezó como una relación yo le dije que yo no estoy seguro de una relación a distancia por qué pasa esto pasa está yo yo venía hace tiempo de fracasos sentimentales lo que yo quería hacerlo y en ella hacen de sometiendo entonces me convenció decir que bueno ya me convertí que bueno luego habla un no va a dar la oportunidad de conocerla que entren vida porque ella me está buscando no sé si a centrar muy bien cada vez que tenía amigos pesa es decir oye luego permíteme yo cuando fue lo deja ahorro dinero y me dice no yo quiero que llamen no que yo no quiero que quiero pagaron bueno yo te para dar todos los para me pregunté ellas de que estaba asegura Ipad voy yo no se llegó con todo ya pagado ya era mejor que ya no pudo quitar nada yo obviamente no quiere ir reforzando acá yo estoy en México que se hablaba pronto también como yo no tenía bastante tiempo para cazar hablando dos espectáculos las comedias y veo que el que trabajar tengo que ir al esfuerzo se note hacer eso sí si tengo tiempo para ti no te valora el poco tiempo que que tengo parecía al final ya ella eso cómo nos conocimos como dando una relación pues ya cuando llego y me termina yo bueno yo no le yo no yo hace son agresivamente la fase yo pensando que dio yo ya me puse a su traspaso ya vi ya le apoyé oí que estamos bien pero que se ocultara yo me tocaba a mí decir que lo que yo ya no por ello pensando de pedir entender nunca entendió empezó a gritar todos los días el primer yo llegue el viernes nuestro cuando llegué estaba donde había terminado este sábado a una cierta que detectó la yo quiero dejarme un otro lado me dio el ese departamento está allí me habló que sin iba a llegar a la casa y entonces ya me habla pese a llegar a la casa regrese entrando por te era llegando a la vivienda le abra el departamento

Voz 4 12:28 sí sí

Voz 2 12:29 te pasa sin decirme buenas noches nada hay que pasar un domingo empiezan escucho sufrió en el que lo han mostrado que usted me pregunta qué quiere convertirse lo hacía de una forma de verter I do no lo que tuvo que no amaban esto gritando cual yo le dije no te puedes ni entonces ni la comida yo tiraba lo de diferentes cosas nosotros esperando a todos los que yo hablaba asoman por lo que yo hablaba no ofendía todo mal era como que me había como una mejor más cosas estúpidas creo yo les pregunté oye que tienes contra mí que te dices cuadra Saberi discúlpame no no te entiendo empezó a gritar y que no ya ya desarme desde luego que no pero recriminando que me está Javier si recorta así que si la edad estoy formarme empieza a gritar cosas de ellas no ni hablar con ella yo ya lo es verdad que decidieron ya yo

Voz 3 13:48 un duende diez lo el domingo me ir a donde ir

Voz 0020 13:53 cuántos días estuvo con ella entonces en casa

Voz 3 13:55 yo cuatro-cinco cuatro más quedado y entonces ese día de donde se marchó no yo me voy donde

Voz 2 14:05 Paco

Voz 3 14:06 pero yo compré un pueblo que tenía a alguien en Polonia

Voz 2 14:11 a mí pero Paco habría que ya no Java compró el boleto de ha llevado todo igual que yo fuera a Barcelona pero bueno yo entonces yo esperaba inédita es cómo estás abatido pero hablar con miedo me siento mal porque ya les ya no me dejaban de estar con él se antes yo la verdad lo llevo muy llegó allá aquí mando me gustaba mucho mi cuarenta y cinco grados cuando llega llega ya yo no yo el Tillman me aquí no nos pasa detente teniendo dado llegó ahí ahí que esté parado yo ya estoy harto pero yo no tengo llave no puedo no puedo Santa casas aquella llegara Megamind creados reclamaba porque no salía no tengo llave no no no me sienta a gusto para salir mi pecado fue Ender que era una niña que era huevos sabe que yo dije oye

Voz 0020 15:19 estuvo sin todo esto sólo en cuatro días Mika

Voz 3 15:23 sí así este enredo estás discusión

Voz 2 15:26 si ya algún ya yo yo no es Peña quién Mírame no tenía con quién nada yo no he hablado tenido Canadá y Casado Tijuana quién me doy yo ya me siento mal ya no le le a hacer antes de casa yo estoy yo no sé nada pues yo me ha pasado habló también Bélgica a ver qué hacía el tú te digo que pero no está nosotros te lo pagamos entonces yo todavía pensando tengo que arreglar como muy adecuada si quieren sin decir nada un que me iba a el miércoles se lleguen les preguntan oye cómo estás educando Estalella para evitar oye tú te puedes quedar en mi casa estoy corriendo luego no unos días antes va diciendo no me hemos cada me estaba acercando de que que hubiera estado incapaces ya me di ya se hubiera alargado hasta y yo me decía que no se aguantó no porque no sea yo decidí un martes voy a trató de practicar con El Pozo sabe la dónde cae Diego oí no cedió no llegan la bendito clado la verdad pero yo porque a mí durante seis meses otra cosa era cariñosa me estaba que

Voz 0020 17:06 de repente al verla se convirtió prácticamente en otra persona

Voz 2 17:10 pero es otra persona decía oye pues que te pasa un plazo de decir es que no me gusta decir ver como los vinos

Voz 3 17:19 yo te mandaba fotos guiando mandaba

Voz 2 17:22 yo no engaño que yo de donde la promoción del PP tratando bien soy yo no estoy con una grosería yo estoy dedicando sólo ese día que yo decido a salirme ya Leo sabe que tiene voy

Voz 0020 17:38 entonces cuando cuando usted se fue a usted se marchó acabó su ruta por Europa mantuvieron contacto no lo mantuvieron

Voz 2 17:46 a mí no me decía que yo cuando me salgo me dijo sabes que yo no soy andaba aquí no sé cuánto no vaya cazar es completo en Europa es el caso de viaje con ella otra vez que déjate pago cuando termine mi viaje porque no sé cuánto cuánto muy arrasa todo yo quiero llevar horas símbolo para para tener dinero por cualquier cosa que les pueda eso y tuvimos aquí tienes una casa donde quedarse tal no echarlo

Voz 3 18:25 que no empecé a llorar

Voz 2 18:28 española desde Niza a mí pero me dijeron que me ha pasado

Voz 3 18:34 sí

Voz 2 18:35 no es que no te quedas pagar sintiéndome no nuestros ayudarnos nada desapareciendo de vacaciones cuando reveses ni hablas yo vengo dame dar una semana realojo yo sé que no es nada entre los dos

Voz 3 18:50 y vio pasar usted por Madrid pero no no no me sí sí

Voz 2 18:55 sí sí a mi regreso pidió hace dos semanas en Varsovia en febrero cuando porque cuando a Madrid Pedro ahí me a llorar y entonces yo quiero ver llorar salía un cajero retira trescientos euros trescientos euros porque me dijo que no hombre que eso es lo que nada más que no tengan para comer uno mira a estas algo así en y viajes tú vas a tenido que antes padre valoración todavía todo el mes de estuvo de vacaciones yo soy la sufrí porque me voy a Polonia llego a a está tratado con una chica iguales a una amiga que están ya lo sé porque ella tenía que a veces yo me encuentro solo en Cracovia después y lo que dinero no Merrill el no te Bilal oye ayudarme y habló de ayudado por tienes dinero sé no lo sé no lo ha trascendido no empieza a gritar no lo bueno como todo eso ya fue por teléfono Depor pues entonces alargadas se de engaños oye yo puertas viviendo allí nada quiero pagarle también en vigor pero falaces la mente todo a decir cosas pero el caso es decir que ya no podían ir a casa pero yo yo ya estaba con alguien que ellos no estoy encontró a alguien que

Voz 3 20:32 yo que he no y ya estaba enamorada de élite

Voz 0020 20:36 cuando es la última vez que que supo algo de ella Mika

Voz 2 20:41 qué voy a hacer que él don Domingo la mano mensajes

Voz 0020 20:46 este domingo

Voz 2 20:47 sí porque cuenta yo yo todavía en Varsovia me empecé a cobrar el dinero y me dijo que le había tenido ella tiene una amiga aquí en Mexico ya la conozco lleno el tratado entonces ya servicios fácil de dinero Samira quiere decirme a mí oye Bella le pedí tanto vinieron dormir ya todo se lo de estrellas pues yo cuando ya había sido con quién hablar mal le debía trescientos euros al final me viene cobrando setecientos cincuenta euros oye esto no se vale más treinta hace no debe tener un trato no me dices estás de acuerdo para hacerle frente a partes que el trato contigo no es contra ellos contra mí el alto

Voz 0020 21:34 y qué pasó finalmente Mika

Voz 2 21:37 finalmente yo regreso acá Méjico ya habló con Samira le conté asumida pues nos está mal ella entonces al día siguiente ya me mandan mensajes cobrando me dinero por su amiga me dijo sabes que no te preocupes no no no no no haya no tres como hasta la amiga común le dio el trato que me lo ella no pedía penas en domingo Fassi Manning mensaje no me ha dicho que ha buscado a mi amiga sí pagarle no ya de que la que ahora ayer no no no no tiene sentido que no estoy dando a entender que yo también estoy ya tiene su dinero que les preocupan no ya ya ya la transacción es cosa mía Ny pero yo también de repente y hasta con otro con otro hombre dentro chico y saca fotos de él

Voz 0020 22:37 claro porque usted en las redes sociales y lo puede ver

Voz 2 22:41 no no la red pues no era de prever no se dio entonces yo así o sea que tiene esta mujer porque están enamoradas estaba conmigo porque pues su familia había sabía de mi amigo ya sabían

Voz 0020 22:59 y al final entre ustedes tampoco pasó nada

Voz 2 23:01 no nos pasa una cosa que hay que meter Mi no yo lo que ella me había de oí tras leve mandar Vallellano donde hice caso así no es lógico me mando estaba lleno de aeropuertos pone que pidieron el viaje no cuidadas y así pero ahora que te pasa algo así como que te porque yo viví yo estaba seguro yo les dije que yo no quiero pasar por estas cosas pero que estoy segura porque yo he seguro yo voy ya Jaume porque yo estoy seguro de que como esté no quiera por lo que se pronosticó porque yo he quedado a las chicas no no me voy a mi me gusta cuando me gusta cruzó proco pararlo teniendo a plano no estoy

Voz 3 24:01 Mika treinta y cinco treinta y cinco años es decir tampoco es una persona de esta semana

Voz 0020 24:08 dejó vengo que pudiera ser ciertamente inmadura

Voz 3 24:11 no

Voz 2 24:12 yo tengo XXXII hacen que te digo oye no entiende yo yo no sé nada y al final ella piensa que empieza con esta siete porque no veía que yo borracho nada no yo

Voz 3 24:30 de él no Oltra da mucho juego

Voz 0020 24:34 por qué cree usted Mika que ocurrió todo esto que cree que le pasaba por la cabeza a ella o qué le pasó

Voz 3 24:40 no sé por qué me imagino

Voz 0020 24:42 que la el regreso el viaje de vuelta el vuelo Madrid Ciudad de México sería complicado

Voz 2 24:50 sí yo iba pensando pero tras y hasta la fecha tengo pequeños que qué les pasó lo único que ya habíamos hablado yo tres días antes de que yo era para Madrid me dicen que ya estaba de vacaciones no ahí estaba ella dudaba ayer ángeles ellos aseguran has encontrado encontrarlo nadie no no no has hecho nada pues yo no me si yo quiero estar contigo me cedieron entonces me jubile muy que cree que ella no tiene estar con somos oye acate el tres ya tienes quería tener ya me clases

Voz 0020 25:32 se cuando fue el el día en que día en qué momento regresó a México

Voz 2 25:37 yo regrese a México el cuatro de septiembre

Voz 0020 25:40 el cuatro de septiembre así que te llevó y que es un unos veinte días

Voz 2 25:45 yo estoy yo tuve una en Europa con ella cuatro días pues me me sorprendió porque de hecho yo estaba con ella estaba pensando como las ventas yo no he dicho nada yo yo de momento que yo la elección me rompió todo había me patio y yo no sabía qué hacer yo elegir ya no da a pero se entiende me escúchame dos yo creo que escuches porque yo ya que cuché cómo como me como me entienden me porque él no

Voz 3 26:29 como si yo le digo yo no

Voz 2 26:31 qué hacer porque ve como hizo yo lo noté desde desde que no está cortamos de que te vas como ves todo yo no voy a dejar con las personas que más incómodos y que no metieran que que no hay nada pues

Voz 0020 26:44 pues luego eh

Voz 2 26:47 voy contigo no va contigo para que no me consta

Voz 0020 26:54 no nos queda demasiado tiempo por delante

Voz 2 26:57 sí sí como es cómo conoció

Voz 0020 26:59 yo como conoce el programa a través de ella a través de la española

Voz 2 27:03 es que yo en el grupo de ayuda de estos su padre conducía vaya a chicas de una mexicana llevaré chicas como Icomos España no entonces de nada ya que todo el entorno y me dijo mira aquí allí una historia parecida a la tuya no la lejos que lleva una mexicana para ya en todavía no parece no pitillos decidir si voy a hablar para contarle también historia porque también pasan alrededor yo yo voy con toda la actitud yo yo lo lo que puede ahorrar ahorre trabajando

Voz 0020 27:50 gustoso pensando en aquel viaje

Voz 2 27:52 si no imagínate que para para mil doscientos euros que me llevé mil trescientos trabajaba yo en cuatro meses pero México es más difícil que tenía España

Voz 3 28:08 a esta cantidad entonces

Voz 2 28:11 yo trabajaba

Voz 5 28:13 la de lunes a domingo no que fuera no

Voz 3 28:15 me que ella iba a aceptada tienen IVA aparte yo ya sabía todo el esfuerzo que dice

Voz 2 28:23 yo al momento pues que me dice yo eso oye hice muchos esfuerzos ha venido aquí para que diga que no

Voz 0020 28:30 que no pudo ser

Voz 2 28:33 también sabes que te estoy arruinado

Voz 0020 28:36 claro pro bono para que el dinero se recupera verdad Mika

Voz 2 28:39 sí sí sí ese yo ya ya en otro viaje a Europa el próximo año para recuperar

Voz 3 28:49 también la ilusión no me imagino que yo no estoy siendo ya claro

Voz 0020 28:54 Mika tenemos tenemos que dejarlo aquí que se nos agota el tiempo muchísimas gracias por haber llamado

Voz 2 28:59 no seré