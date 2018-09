La cara b del CIS

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos el barómetro del CIS en su cara confirmaba que el PSOE sigue en cabeza seguramente crecido por ese dato el presidente insistía en que piensa continuar hasta dos mil veinte y anunciaba que sostenía en su cargo a la ministra de Justicia pero esa vía de agua ha quedado abierta sobre todo después de que el socio Pablo Iglesias haya pedido su cese Se van a disparar muchos torpedos sobre ese boquete pero el CIS estrenaba cara B yo quería llamar la atención sobre esto porque preguntaba sobre un tema muy importante la conveniencia o no de reformar la Constitución asunto del que medios políticos no para de hablar del que el público en general no había dicho una palabra en la respuesta ciudadana resume dado muy elocuente un porcentaje altísimo más del setenta por ciento quiere la reforma y quiere que sea además de calado pero atención porque entre las prioridades no aparece nada relacionado con la estructura del Estado único en el Título VIII que seguro que importa pero no de manera preferente se quiere la revisión de la Carta Magna sí pero para mejorar la sanidad la educación la transparencia y el control de la acción política y la protección de los derechos sociales es la enésima invitación a rastrear el balón una vez más se hace evidente que los políticos y los periodistas tenemos que corregir nuestro rumbo de navegación para no perder el norte verdadero