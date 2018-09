Voz 1727

qué tal está muy buenos días cuando las mujeres decimos yo siete creo no es un eslogan ni una frase vacía responde a una realidad muy concreta la dificultad de que esta sociedad entienda el riesgo que corren ellas y sus hijos en muchas situaciones para las dos mujeres y las dos niñas asesinadas ayer cualquier reflexión que hagamos hoy llega tarde para las que hoy no reciban la protección que pidan o tengan que entregar a sus hijos a un padre maltratador sólo sirven medidas concretas bienvenida sean las condolencias las condenas en los minutos de silencio pero hay que hablar de dónde están y cómo se forman quiénes tienen que evaluar el riesgo de una mujer que se decide a denunciar de quién calibra que hay que protegerla aunque ella retire la denuncia de con qué criterio se entregan unos niños aún denunciado por maltrato muchas de estas medidas están recogidas en el Pacto contra la violencia de género su implementación depende en unos casos del Gobierno central en otros de las CCAA y muchas del Consejo General del Poder Judicial por cierto donde están las asociaciones judiciales tan activas en otros asuntos ni el consejo ni las asociaciones han dicho nada sobre la protección que la madre de Castellón pidió para ella y para sus hijas y no consiguió la van a investigar hay que preguntar por esto por lo concreto a los responsables y cuando las medidas que pueden salvar una vida se hayan tomado dudas entonces sí entonces nos cuando leemos todos porque es verdad que el riesgo cero no existe pero de momento este miércoles comienza con cuatro vidas menos las de dos mujeres y dos niñas todas habían denunciado o pedido ayuda la desigualdad sigue matando