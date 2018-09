Baltasar Garzón denuncia la falsedad de las grabaciones sobre la ministra Delgado

Voz 1

tienen como fin honor tienen como fin tienen como fin en lo dar esto estoy Gran Hermano esto es al Gran Hermano todo el mundo ha entrado a debatir los contenidos de una conversación hace nueve años insisto que no tiene nada que ver con esto con un señor que por cierto tiene el principio de presunción de inocencia que en este país todo el mundo yo había olvidado eh que era comisario que era laureado que estaba al servicio del Gobierno de la época del siguiente gobierno de la época y que como cualquier ciudadano si ha hecho algo ilícito que responda ante la justicia pero lo que aquí estamos asistiendo no esa eso es aún despeja miento de todo lo que se refiera a personas que han tenido contacto con esta persona vamos a respetar el Estado de Derecho vamos a lo que está ocurriendo en este país de que está ocurriendo en este país quién conoce que por qué no hacemos el debate llevándonos a dos mil nueve Por qué hacemos dos mil nueve dos mil dieciocho quién ha establecido esa asimetría para decir ahora utilizar políticamente unas conversaciones en forma grosera sino para ver para mentón noruego no no no puede ser es tomar el otro infames que no porque entre otras cosas que a mí me hoy vamos a hablar de luego ya que estoy estamos hablando de esto porque estoy parece impostor y asqueado de lo que estás diciendo Dolores Delgado es una persona íntegra por encima de cualquier una cualquier adjetivo vació diga lo que diga haga lo que haga así una fiscal que ha dado su vida por este país y me parece deleznable lo que están haciendo lo digo aquí en directo en donde sea ya está bien no sábana hacer política de otra de otra forma habrá que va a salir la siguiente que un líder del PP se reunió con viajó que un ministro de Interior hizo cosas sucias que un director de la Policía con este cuerdo esto es el reality show por qué no se dedican doscientos policías a desentrañar esas grabaciones y que en dos meses que decida la justicia vamos estar cinco años esperando a esto desolados o llama pero entiendo el enfado y el cabreo estoy enfadado estoy indignado es distinto Toni es distinto porque esto esto no es ética esto es las órdenes de funcionamiento de las yo yo conozco bien el funcionario las dos grandes no Tribeca sino tuberías yo lo que digo es que los jueces centrales de instrucción los fiscales de la Audiencia Nacional y cualquiera que otros fiscal y profesional que haya investigado crimen normalizado ha tenido relación con los profesionales o por lo menos yo la he tenido con todos y cada uno de los mandos policiales me da igual que sean de derechas siquiera era una cuestión profesional en esas en esa en en en ese devenir ha habido comidas sabido cenas y encuentros que se habla distendida mente probablemente a la mejor porque yo lo he oído todavía los audios el contexto lo que me paré