El nuevo caballo de batalla: la educación infantil

sobre la gratuidad en las escuelas infantiles de cero a tres años y me parece perfecto pero también había que mirar en la puntuación a la hora de entrar en las guarderías clínicas yo me vi en el paro durante la primera etapa de mi hija vas a estar trabajando tampoco podría tener ningún tipo de acceso a ninguna beca con lo cual no se veía sin plaza pública que tienen una escuela privada muy cara sin ningún tipo de ayuda

bueno a mí antes de entrar a definir si la enseñanza de cero a tres debiera ser gratuita o no me gustaría que nos fijáramos en cómo está ahora mismo la enseñanza pública de las etapas obligatorias en la Comunidad de Madrid yo creo que es muy aventurado hablar ahora de la educación infantil pública gratuita cuando tenemos unos centros escolares con una cantidad de carencias tremendas con unas instalaciones que requieren de una intervención a fondo para que las condiciones sean las adecuadas hay falta de profesorado en los centros públicos en los grupos están masificados las ratios muy alta entonces a mi me parece que este tema que hablamos de etapas obligatorias la primaria y la secundaria sería prioritario antes de ponernos a invertir dinero en la Educación Infantil que no es una etapa obligatoria entonces yo pienso que primero tendríamos que mejorar las condiciones de la escuela de la escuela pública de Primaria y Secundaria pero me refiero además a mejorar todas las condiciones no sólo no de los centros sino que también los libros sean gratuitos que el comedor sea gratuito y una vez que hubiéramos conseguido eso entonces sí me parecería adecuado que también la educación infantil pública desde luego fuera gratuita