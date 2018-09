ESCÉPTICOS PSEUDOTERAPIAS 26SEP

Voz 1995 00:00 y hay que decirlo muchas veces cuantas veces sea necesario la seudo terapias matan es una de las razones por las que invitamos todos los miércoles todos los miércoles desde hace ya un año largo a nuestras estéticos

Voz 1995 00:23 no sé si los estéticos en vacaciones creen eses estás se va esta semana Mejía tomando vacaciones vas a mesa voy a tomarme un descanso de mi escepticismo voy a empezar a creer esto quince días José Miguel Mulet es profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia es autor de varios bestseller comer si miedo otros que Nico sin miedo los productos naturales vaya timo culé muy buenos días hola muy buenos días de Bruselas además estás en camino Valencia porque vienes de Bruselas eh aquí lo tengo que dar una charla no Congreso aquí en Madrid se aprovecho el día qué tal los políticos en Bruselas

Voz 2 00:57 bueno tú vas las cuentas les hablas y luego hacen lo que les da la gana pero por lo menos te desahoga

Voz 1995 01:01 es un poco como aquí es un poco como aquí aquí como en Bruselas Vall desahogarse con los políticos encontrar algún camino realmente que ya que nos haga ver una una luz al final del túnel

Voz 3 01:15 uy ojalá pero el tema de que iba a hablar que era el tema de Biotecnología en agricultura en Europa de momento con el marco legal que te

Voz 1995 01:23 hemos está complicado de los quemado están sufriendo son los agricultores vaya bueno así está el tema ojalá pudiera ser optimista un abrazo a todos a todos ellos vamos a empezar hablando de tu casa porque hoy un día como hoy la Universidad de Valencia ha confirmado a la Cadena Ser que retirará tres de los siete másteres diplomas que la Asociación para proteger al enfermo de terapia pseudo científicas pidió retirar en julio que opinión asignaturas de riesgo como vitamina C para curar el cáncer insolación de ozono por vía rectal o hidroterapia de Colón que pueden ser divertidas pero no eficiente bueno primera gran casa son mis vecinos esta bueno me llevo bien con ellos les tengo cariño y es me antigua casa

Voz 2 02:05 a partir de ahí a ver a mí me parece un poco vergonzoso que una universidad que se supone que es donde se imparte el conocimiento de unas terapias que no tienen ninguna evidencia científica es decir leído la terapia del colon a ver a ti te puede gustar que te metan agua por el culo puedo ser muy agradable pero no cuando te dicen que eso te va a curar a alguna enfermedad porque no lo hace de hecho les más riesgos que beneficios Iker en el ámbito universitario el problema que estamos viendo es que son cursos de ascensión les decir en muchos casos ni siquiera son másters oficiales el problema es que ver una persona Se da un curso de estos donde no exigen nada se lo pone el título sito en la puerta de su casa y abra una consulta parece que sea una persona que esa licenciado por una universidad cuando realmente ha hecho un cursillo para que no lo exigían nada que te la validez de un curso que se hace en una casa de cultura cursos perdón

Voz 1995 02:58 son que cuesta novecientos ochenta mil novecientos ochenta ahora entendemos porque es ofertar llevan títulos como medicina regenerativa atiende crecimiento o Máster en recuperación funcional de la actividad física y deporte o Máster en la cultura que mira este es esto es una también aquí en la Juan Carlos I parece que por mucho que que aparezcan algunas muchas voces no algunas voces muy acreditadas advirtiendo como por ejemplo la en Jerónimo Fernández coordinador del Observatorio contra sido Ciencias de la Organización Médica Colegial al que vamos a escuchar parece que aunque aparezcan muchas muchas voces y es como setas no aparecen voces casos

Voz 2 03:40 pues sí porque hay muchos intereses cruzados por suerte del Observatorio Médico Colegial últimamente ha puesto las pilas pero habría que decir que hace hay muchos colegios médicos que están amparando estas prácticas y que tienen secciones oficiales de estas prácticas que curiosear de los colegios médicos aquí pecan poco de corporativismo porque aprueban estas prácticas si las imparten médicos cuando hay que decir que mucha gente que las está impartiendo ni siquiera es médico pero a ver un médico que imparte acupuntura no va a ser mejor acupuntura porque la acupuntura hasta ahora de los sus efectos había mostrado bastante pocos beneficios

Voz 1995 04:14 bueno vamos a escuchar a Jerónimo en declaraciones a nuestra compañera Laura Marcos haciendo una observación muy importante

Voz 5 04:19 lo que años que unas memorizar cada curso cada máster ver quién está detrás es muy importante no solamente el que presta el sello o el salón una entidad sino los organizadores y los sponsors de la mayoría de las pensiones son multinacionales comparar seis montar Gnarls que estamos cumpliendo usados se lo que es la la verdadera ciencia

Voz 1995 04:39 esto es lo que decía el coordinador del Observatorio contra la siglo ciencia si más allá de estas milicias más y a esas palabras esta semana apareció una noticia lo leíamos el diario El País en el diario hacía público el caso de rosa amarillo es un caso muy significativo Mulet tenía cuarenta y tres años era economista una mujer formada diagnóstico le diagnosticaron un cáncer de mama su familia le aconsejó ponerse en manos de médico reales pero ya tomó otro camino murió devorada por la enfermedad era una persona formada en grave riesgo sanitario que decidió seguir otro camino distinto al que le aquel aconsejaban a partir de ese caso cientos de científicos en una carta abierta a la ministra de Sanidad Luisa Carcedo para reclamar que se intensifique la lucha contra estas prácticas esta ahora el documento tiene ya más de mil firmas han promovido la carta asociaciones como la Asociación para proteger al enfermo de terapia sede científicas me voy a ahorrar las siglas que es asociación nace de un caso real que pasan Valencia de un chaval de veintitrés años una leucemia que falleció por ponerse en manos de un curandero de terapia molecular el Grupo Español de Pacientes con Cáncer la Sociedad para el avance del pensamiento crítico el ciclo escéptico la red de prevención sectaria y el abuso debilidad Ifema ciencia se han sumado también a esa firma más de mil esta hora el presidente de forma Ciencias Carlos Alonso y nos escucha desde Alicante Carlos muy buenos días hola buenos días usted es farmacéutico

Voz 4 06:04 sí sí farmacéutico en Villajoyosa

Voz 1995 06:07 que usted está en la primera línea de batalla a su establecimiento acudieran muchas personas pidiendo directamente pseudo ciencia

Voz 4 06:14 pues cada vez menos afortunadamente pero desde luego eso tenemos la farmacia libre de de este tipo de IVA llamarle terapias pero ni siquiera eso

Voz 1995 06:22 sí oxidado decidido porque es verdad que es bastante confusa hay muchas farmacias que venden todo tipo de productos se parece más a un mercadillo que que a una farmacia en su caso no es así

Voz 4 06:32 no no en nuestro caso no la farmacia la barba era lo que hacemos es intentar que todos los medicamentos que pensemos tengan la suficiente seguridad el la eficacia siempre velando por el el mejor tratamiento para el paciente insuficiente según

Voz 1995 06:50 lo que se refiere

Voz 4 06:51 sí bueno todos los medicamentos tienen efectos secundarios unos más otros menos pero hay que dispensan con la seguridad necesaria no simplemente hacemos caso de de lo que diga el médico a las órdenes sin revisamos intentamos revisar cada caso particular del paciente en estos efectos secundarios en lo que muchos de los a favor de la de la homeopatía los los que están a favor de ella porque dicen que que la homeopatía no tiene efectos secundarios obviamente no tienen es secundario primario pero bueno nosotros lo que hacemos es intentando que sean lo más seguras posibles eficacia es desde luego tiene usted estoy tan importante pero usted

Voz 1995 07:30 eh esto le cuesta hacer usted deja de ganar dinero

Voz 4 07:34 sí así si es así pero nosotros velamos siempre por la la salud del paciente aunque perdamos dinero una pregunta Asefa

Voz 2 07:43 Tura tanto la homeopatía o yo tengo la impresión de que va de bajada ya

Voz 4 07:48 bueno están rondando por ahí números que nadie sabe dónde han salido eso de las veinte mil farmacias que me sale me a diez mil médicos cincuenta por ciento de los pacientes que han usado homeopatía en el último mes realmente el el volumen de facturación de la homeopatía y el resto de productos es residual vale todo lo sacamos de algunos informes de los almacenes de distribución pero este este poquito dinero que se gana es hace muchísimo daño a lo que es la imagen de la farmacia por podremos debatía que es agua y azúcar no deja de ser un medicamento que muchísimas veces está prescrito por un médico médico entre comillas dispensado una farmacia legal con su farmacéutico al frente y entonces claro

Voz 1995 08:34 deja un poquito de lado el que sí que sí que funcionó porque Carlos al no existir esa esa regulación lo que ocurre es que esos medicamentos no se someten a los mismos controles esos medicamentos entre comillas esos productos no se someten a los mismos controles a los que sometemos luego aparece siempre la cuestión de las grandes farmacéuticas y el negocio francés digo pero eso lo vamos a así que es cierto la homeopatía tampoco la regalan

Voz 2 08:57 aquí también hay grandes empresas que grandes empresas pero

Voz 1995 08:59 que siempre parece que es el argumento vamos a dejarlo ahí lo aparcamos Secretaría de que se sometieran esos productos a los mismos controles que tienen los productos la la medicina de verdad a eso te refieres por seguridad

Voz 4 09:12 claro sí sí el todos los medicamentos que se dispensan en la farmacia bueno que todos los medicamentos tienen que tener un número de registro para conseguir ese número de registro que lo da la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS tienen que pasar una serie de pruebas una serie de controles de seguridad eficacia etc ya se sabe el número de lotes no lo saben los que hay puestos en el mercado hay un control los las farmacéuticas pagan unas tasas correspondientes qué ocurre con los medicamentos homeopáticos bueno se colaron en la legislación como un medicamento especial que lo único que tiene que demostrar es que no hace daño esta seguridad para ello el exigen unas dilución es enorme bueno día que dice es que no va a servir para nada pues al agua lo tanto diluye lo tanto para que realmente por lo menos un año pero el problema que tenemos es que estos medicamentos sí que están considerados medicamentos pero no han pasado ningún control más no hay ni un solo medicamento o producto homeopático que tenga el número de registro que es obligatorio para medicamentos entonces se pueden considerar ilegales ilegal su prescripción bueno médico e ilegal

Voz 2 10:20 su dispensación de hecho tenemos el problema que no sabemos cuánto sabe comercializados que hay cifras diferentes por cada por cada fuente

Voz 1995 10:28 si usted no lo vende Carlos pero cuánto cuesta un bote de de homeopatía

Voz 4 10:33 pues un gran unos puede estar rondando los ocho siete ocho euros pero es si realmente hacemos una extrapolación estamos vendiendo azúcar a dos mil quinientos euros el kilo más o menos

Voz 2 10:49 luego está el los las pastillas y los listas que creo que son quince dieciséis euros y luego las especialidades homeopática es porque hay productos contra el cáncer te pueden salir por setenta ochenta euros y claro al final hablamos de dinero

Voz 4 11:02 lo que sí que luego además una prescripción de un médico entre comillas Homeópatas son seis siete ocho cubitos diferentes entonces el tratamiento no es barato cuando la crítica a las farmacéuticas que ganan mucho dinero con los medicamentos no hay que olvidar que las que los que fabrican los los productos homeopáticos también son multinacionales que ganan muchísimo dinero porque claro lo de no ponen nada para la investigación ni para no sabes todo beneficio

Voz 1995 11:31 Carlos Alonso el presidente de fama ciencia desde la primera línea en la lucha contra la pseudo terapias que es el mostrador de su farmacia en Villajoyosa carros muchísimas gracias gracias Rosa para ir recuerden que nuestra obligación en La Ser en la radio medios comunicaciones con hacer todos los puntos de vista tratar de informar de verdad los que nosotros creyendo que ustedes vemos que pidiendo no con la absoluta certeza de que ustedes queridos oyentes de la cadena si son capaces de entender muy bien diferenciar entre quienes quieren engañar les quiénes Killing contarle simplemente en este caso algo les va a alejar de encaminó o que las venda azúcar hoteles de azúcar Mule tiene hoy una tarde a dar una conferencia que Madrid sea ahora mismo ahora ahora mismo hace cuarenta y cinco no se llegó no te preocupes ya lo calculado listo gusta Madrid he visto cómo está Madrid pero vamos voy en metro allí tu laboratorio de bacterias I de la Universidad cómo está Madrid esto es posible si si ella pero sobre veintidós horas donde es la conferencia no en un hotel relativamente cerca no llegas yo que dos horas no llegas a La Cibeles iba a decir de enviar una foto pero no me funcionaba móvil pero llegaré José Miguel Mulet escéptico de cabecera amigo muchísimas gracias a esta pregunta a vosotros hasta ahora

