“LE AGRADECEMOS AL BIGOTES QUE NOS ASESORARA CON EL GUION DE EL REINO”

Voz 1995 00:00 no sé si recuerda en la intervención de Irene Montero durante el debate de moción de censura a Mariano Rajoy hace ya algunos meses en ella Montero enumeró todos los casos de corrupción que estaba inmiscuido el Partido Popular

Voz 1 00:12 Purpel púnica Lezo Acuamed nos han Las Arenas auditorio Baltar Bárcenas biblioteca Beatle Ponseti Bonsái Brugal caballos

Voz 1995 00:23 y es otro caso de nuestra realidad es una obra de teatro con planteamiento nudo desenfreno nuestra realidad es una gran película que ayer pudo verse en el Festival de Cine de San Sebastián se llama el Reino esa película de Rodrigo se oyen protagonizada por Antonio de la Torre que cuenta desde dentro cómo se gesta una trama de corrupción política es tan real que además es sacarte alguna sonrisa te incomoda te hace preguntarte sobre las cuatro fundamentales cuestiones quiénes somos adónde vamos de dónde venimos y sobre todo qué hace usted en la cama con mi señora

Voz 2 01:00 la Rodrigo

Voz 1995 01:02 Antonio de la Torre muy buenos días hola qué tal la cuarta no aparece la película pero podría parecer

Voz 3 01:08 Marta esa cuarta cuestión en el Reino es la película del año

Voz 4 01:13 lo vamos a reventar todo no podemos sería cargarse un país Dupand de Getxo te encabezaba foros de mi puta el Pato amargó el porque en política no es buena trincar en algo que de verdad dedicar que no entregar esta cara así que te la Trincado por el mundo

Voz 1995 01:35 Rodrigo donde donde encontraste la inspiración

Voz 3 01:40 años buceando y buscando que imaginación encontraban ha encontrado en otros países

Voz 5 01:45 Juan sí la verdad que nada

Voz 1995 01:49 viendo las noticias pero es complicado porque vivimos en una en una final de Antonio Salvá sí sí sí sí sí

Voz 3 01:58 sí yo aquí también Antonio no no no no yo he dicho buenas son un fan de Antonio mutuo vivimos en una vía

Voz 1995 02:04 hemos en una ficción Dime Rodrigo que por fin después de todos estos años de investigación de afrenta que la ficción es nuestra realidad

Voz 1986 02:10 he bueno es lo que hemos intentado hemos intentado hacer una película lo más parecido a la a la realidad a la realidad social y política que que nos rodean estos últimos años lamentablemente con sus tintes de thriller por supuesto para que la peli sea lo más entretenida posible y la gente vaya

Voz 1995 02:27 me encanta también Antonio habéis hecho investigación de campo

Voz 3 02:32 sí sí sí bueno hemos perdido ante un gran periodista estamos esperando que hago películas Antonio de la Torre se les pase esto de actuación tenemos algo tuyo y a ver si se pone a trabajar los Tonys

Voz 0213 02:49 estoy investigación de campo y bueno yo cuando

Voz 6 02:52 a mí me ofreció el proyecto fue una cosa muy muy bueno como es el muy especial muy porque me lo ofreció en San Sebastián

Voz 0213 02:58 pues ello porque claro perdedor si Ruiz Rodrigo cuando estamos a Sebastián ofreció el guión de la película y bueno

Voz 6 03:07 yo cuando sea me parece bueno sobre todo cuando leí la secuencia final dije yo esto tiene que contarse en una en el cine esto tiene que hacerse

Voz 0213 03:16 aparte del agradecimiento de las ganas de trabajar con él otra vez todo sentí la llamada ciudadana aunque sea una expresión así de entonces pero sí que le dije Tío cuidado con hacer una peli de mal lotes es tal porque digo creo que no es película él me dijo donante no pero por supuesto sacarme para entero ha querido dejar claro que si te dije bueno vamos a tirar de contacto yo tengo mi vamos ente parece te digo vamos a intentar un poco testar el guión que no vea no no tal sino qué les parece si bien algo que no que si etcétera ahí empezamos a mover la película o el proyecto no se de alguna manera políticos en activo en activo en pasivo en gente de la judicatura incluso gente que está procesada la clave

Voz 1995 04:03 la palabra clave es echar

Voz 7 04:10 estábamos anda ahí abajo

Voz 3 04:15 escuchamos la voz

Voz 1995 04:16 notas que no quería no entonces no me lo que tú tiene mucha imaginación hacer películas buenísima pero la realidad luego claro te te reta constantemente

Voz 0213 04:28 llegaste diciendo de vista los volvió a Álvaro Pérez que en fin yo te puedo decir de él que primero o a mí lo que me nace lo que me queda es agradecimiento porque es un señor que se quiso ver con nosotros que no quiso contar su relato cómo se sentía Amine parte de la situación de que estaba viendo que a mí me generaron empatía sí sí sí sí hombre tiene dos niño una familia hasta basa en el momento que nosotros vivimos era un hombre totalmente ya acorralado el mismo lo decía yo ya estoy juzgado condenados a estaba

Voz 1995 05:08 bueno

Voz 0213 05:10 en fin tanto a él como al todo lo que esté en unión con nosotros fueron muchos a mí lo que me queda es un agradecimiento en lo personal incluso hasta te podría hablar una cierta lealtad por la manera en que hago obraron con nosotros otra cosa es evidentemente que nadie interprete lo que la justicia dictamine en el caso Álvaro Pérez por ejemplo perdone termino de la Gürtel la trama de esta de la Gürtel fue absuelto lo que sí está ahora cuál es su situación procesal que cabía una pieza Valencia y un pero sí hay pero pero en esta en concreto que Tele condenando todos a él le absolvieron

Voz 1995 05:41 que modificó muy de alguna manera esos encuentros con Rubalcaba siempre me decís alguno que no cuando Eduardo Madina con Cifuentes que no sabemos si se estudió el guión que sería lo único que este estudio Cifuentes modificó de alguna manera tu forma de abordar el personaje a Manuel López Vidal apellido compuesto que es el protagonista de película absolutamente a tu forma de de de escribirte reescribir el guión modificó

Voz 1986 06:05 prescribir poco pero obviamente de la mirada

Voz 8 06:08 a los actores de cómo tenían que encarnaron lo que teníamos que poner todos allí a la hora de poner en vivo cada escena por supuesto y como ellos

Voz 1986 06:16 de Antonio ahora mismo en también a la hora de interpretar a personajes claro

Voz 0213 06:20 sí sí sí os allá a ver yo una cosa que aprendí hace tiempo es como una ABC para por lo menos en mi caso creo que un actor tienes que defender siempre a tu personaje esto me lo enseñó Cristina Rota hace muchos años sí siempre lo intentó poner en práctica sal sino haces una cosa maniquea hace una caricatura acceso todo el mundo tiene una razón para hacer algo las cosas tienen una explicación no una justificación parece una terrorismo te una explicación y luego bueno de hecho bueno hay un tema tan sensible tan tan delicado proforma como la violencia de género tú sabes que está los observadores de de de de hay una conclusión que es que el ochenta a noventa a no sé qué porcentaje de los maltratadores fueron maltratados hay hay las cosas tienen una razón

Voz 1995 07:00 es la diferencia entre explicación tal

Voz 0213 07:02 injustificadamente no justificación ninguna pero explicación si entonces tienes que acercarte a la mirada humanos aquí una cuestión que yo quiero evidentemente yo pienso que la mayoría de políticos que en este país hay miles de concejales que está en este momento quizá alguno escuchando no

Voz 1995 07:17 trabajando honradamente tal pero

Voz 0213 07:22 tenemos el dudoso honor de ser un país que ha caído un gobierno no porque con el partido que representa ha sido condenado por corrupción y lo que quiero terminar para no enredarme demasiado o que son mucha ida hay poco tiempo pero los sólo político no salen como hongos esa Manuel López Vidal en el caso de la aflicción que plantamos en el Reino es uno de los nuestros esto es importante quiere decir que a mí yo creo que como sociedad tengo que hacer una reflexión de que todos estos casos que que decía Irene Montero así que eran innumerables y esto sucede en y porque tenemos una sociedad que de alguna manera lo tolera lo permite esto es la reflexión Antonio Carlin

Voz 1995 07:57 cómico americano es decir que los políticos no vienen de Marte sí que Banana que estudian en nuestras mismas universal de nuestros nuestro eso es gente que venga de fuera contrario aunque no nos guste porque si ese retrato voy seguro quién es tú vas a estar acordado comió Rodrigo pasajeros nos gusta lo que lo que nos da el espejo cuando no miramos en la política no nos gusta

Voz 0213 08:19 mira yo muchas de hecho que estaría que tuviéramos un autoengaño metro que es un sitio así como tengo ningún capítulo Black Mirror que nos dice qué diferencia hay entre quiénes nos creemos que somos y quiénes somos

Voz 5 08:28 en realidad a ver quién aprueba sea te lo digo

Voz 0213 08:32 qué de quién te crees es que no no es que entre quién te crees que eres y que entré en realidad eres hay un mundo son las once

Voz 1995 08:38 sí veintiun mil

Voz 3 08:40 cosas dejó patologías pelota engañamos deberes para para

Voz 1995 08:44 el día ahora digo tú tus películas por ejemplo stock es junto con la otra la de que Dios nos perdone tampoco está no tenía ninguna película pero sí

Voz 3 08:57 tú has dicho a tu debuten te juro que estaban por ahí ya te has tiene el auto engañado me tres tú te creías que yo creía claro pero la realidad es que no

Voz 0213 09:09 tenías yo creía que estaba en las películas pero no está bueno pero ahora se están mal

Voz 1995 09:14 en stock que basado

Voz 10 09:17 siempre que cuando yo te quería robarle Sarkozy

Voz 11 09:21 dime de verdad

Voz 3 09:22 que exista ida que escuchábamos anteriormente es que yo no estoy montando aquí Tom quieres dejar de tocar los botones de Estocolmo el Fossett sueco la Copa de es que es que te puedes tocar

Voz 1995 09:37 realmente es la figura dice el sueco que hacen el problema

Voz 3 09:39 pues muy bien está me estando tiene genial y sí sí sí y otras situaciones también

Voz 1995 09:47 tu país tome la cosa políticamente nos creímos desde aquí que es un bálsamo en Suecia civilizados y bueno acaban de echar la extrema derecha y la extrema extrema derecha acaba de echar al al presidente en todas partes cuecen habas

Voz 12 10:02 desde luego que sí yo creo que vamos a sé que hay culto hemos hablado de cultura no de de de corrupción hay menos cultura decoración pero sin embargo cada país tiene su forma de hacer cosas mal pero sí al es lo que me interesa es analizar el corrupto se él nace o se hace somos todos potencialmente corrupto yo le cesa yo hice esa pregunta una

Voz 0213 10:27 una pasión político que está con casos pendiente de con condena firme de hecho está había salido de estar en prisión provisional no pues decir que no preferiría que no poder en cuanto te digo de récord por respeto a cómo las circunstancias que médico y le pregunte que algún día se acabará la corrupción o un poco esta pregunta en esta lo que pasa que que mientras tú puedas decidir subjetivamente si Antonio Gatti o ejemplo brotado tengan dice es el factor humano sea me vino me vino y me parece una respuesta sincera o estamos ahí en un encuentro privado yo creo que él pensaba que de alguna manera o en su en su ideología que esto es una cosa fundamental la interpretación pero ya como te veo el autoengaño metralla ya lo dejamos para otro llevamos lo tengo yo creo en su manera de pensar habrá gente que piense que que está la reflexión cómo somos en realidad más de una vez hemos comentado Rodrigo

Voz 1995 11:20 la la ficción nos propone esa realidad de Antonio muy muy exagerada en ocasiones paródica en ocasiones una trama y es una buena manera de pensar quiénes somos y hay mucha más reflexión no sé si es por la distancia la mayor parte de ser y películas que hablan de la corrupción política kilos diarios de un de un periódico cree que la afición es un buen camino para conocernos a nosotros mismos totalmente

Voz 1986 11:44 ultimamente estamos reflexionando mucho sobre debido a estos encuentros con periodistas promoción sobre el porqué qué hacemos esta película para que cómo nace irá verá que llegar rápido a la conclusión de que uno se dedica a la ficción no cuenta historias en el fondo en el fondo en el fondo para conocerse a uno mismo para conocerse más a uno mismo para conocer la sociedad el entorno donde donde vive nosotros Isabel Peña la coguionista ello hemos Un viaje curioso a la hora de escribir de enfrentarnos a este estudio en esta película que nació desde la indignación total ciudadana de estos tíos con perdón estos hijos de puta qué coño

Voz 3 12:19 si no somos Rodrigo tengo muy claro no estoy siendo de putts

Voz 1986 12:24 y ahí son totalmente distintos a nosotros el viaje que haces es esto es lo que estabas tu de acusados hablando de lo que hablaba Antonia de bueno ojo si estos tíos un así será porque no son tan distintos a nosotros ojo que yo en su lugar a quién me dice a mí que no podría llegar a hacer esto entonces esa ese ejercicio de honestidad yo creo que es totalmente necesario a la hora de enfrentarte a una película y luego es lo que hemos querido cuando la película salga este viernes veintiocho y los espectador vayan a verla espero que descubran y coinciden con esta reflexión

Voz 1995 12:51 él no puede pasar Antonio como narcos como tú todas esa serie sobre narcotráfico Fariña que acaban como dibujando una idea de unión

Voz 0213 12:59 querían luchando me con una historia de amor

Voz 1995 13:02 eso es vuestro caso digo pero no poder afición en ocasiones ser muy útil pero que está bien

Voz 0213 13:06 me duele respondiendo un poco en un poco a eso y ahondando en la idea que decía él de hecho una secuencia Ícaro que contarla no hace ningún spoiler sucede en la película que vemos espera tener usted

Voz 3 13:17 muy de acuerdo quedemos vemos

Voz 0213 13:19 persona que va a pagar y que de repente se queda con el camino

Voz 3 13:28 es la últimas eh no la trama no vemos que hay un vemos que hay bueno bueno hay unas secuencias donde verdad que pensar que todos lo podemos hacer no lo que pasa es que también hay un disco

Voz 1995 13:40 puso Antonio dice que si el autónomo no pero mete las facturas del Carrefour en en la en la declaración y eso no es de su casa y los del trabajo esos defrauda ver hay una diferencia muy grande eso sí tener llevase cuarenta millones porque te gusta mucho los Alpes suizos que decía Bárcenas que le gustaba mucho ir a caminar a Suiza porque luchaba mucho la montaña de cuarenta millones creo que hay una gran diferencia entonces moralmente no solamente es la oportunidad que se dice que esto depende la portería sin también de la capacidad y la moralidad que hay que adaptarla a los tiempos de eso no hay ningún alguno no esta claro

Voz 0213 14:13 los delitos tienen una una calificación y no es es mucho más grave es así pero bueno a mí me parece interesante la reflexión del impulso de robar los límites éticos de los límites éticos me parece interesante que la de la película yo creo que estaba se cuenta que es un bebé tienen jardín contando la como Mayte Ruiz pero que sí que es verdad que te abre una opción a pensar tu hostias que el problema no es autónomo haga eso que obviamente todos lo lo lo lo podemos haber hecho alguna vez el problema es que cree que no lo está haciendo que no está haciendo mal no está haciendo claro ese es el problema

Voz 1995 14:46 todavía espero ha hablado problema ético no hay nombre bético cuando el director tu película pierde el avión no perderle que te paso

Voz 3 14:58 pero haber momento me acabo de quedar sabe lo que hay que ha pasado eso ríe

Voz 1995 15:04 sí que se ve que la noche se Sergio fue larga una

Voz 13 15:08 es la su los Marujita os propios del festival yo tengo una

Voz 1986 15:11 como que hay alguien por ahí haciéndome la vida imposible creando historias pero no es cierto

Voz 0213 15:15 lo previsto el avión no se sabe qué me estáis hablando yo está

Voz 13 15:17 va que perdió el avión de vuelta creo que no que no perdí no

Voz 5 15:22 pues entonces no tenis que cerebro todo lo que dicen los periodistas

Voz 3 15:27 dime que intentamos no hacerlo pero en ocasiones está bien que el tema

Voz 1995 15:33 en unos minutos si tenemos aquí a María yo Baltasar Garzón todos los miércoles todos los miércoles en la sección con Baltasar Garzón y que ahora sí digo que aquí pero cuando uno se levanta por ejemplo hoy tú no crees que teníamos otro guión perfecto para una nueva película con un personaje como Villarejo de fondo cierto bueno hoy podíamos hacer una película días totalmente totalmente totalmente por cierto Antonio estas también en la película de cuerdas que te has quedado también para ver hay en San Sebastián la película recuerda la has visto no lo podía haber delatado ya que expectativa alta todo español me merezco imagínate José Luis Cuerda tiempo después como segunda parte aire Amanece que no es poco la verdad que sí claro que se necesito todavía no no yo no he visto todavía no pero que que que tengo gratuito media España tiene ganas de ver esa película luego hablaremos con María Guerra que si la ha visto yo un pase nuestra compañera María Guerra sí pudo haberlo haylo buenos no es contra sus impresiones Rodrigo películas muy buenas desde que habéis llegado en transporte no sé si soy vosotros Javier roto pero desde que habéis llegado vosotros no entra ningún corte de lo que has hecho para hablar más de nuestro vida pero lo digo adiós muy buenas películas gracias y eso es agradecer a la última que Dios Nos es un peliculón tremendo el Reino va a ser la película del año Antonio que te digo que se estrena el veintiocho de septiembre el viernes a este viernes San Antonio de la Torre sabes que siempre es un placer deja ya cuando se te va a pasar lo de la actuación no se va a hablar entre a la radio que hay muchas cosas que hacer venga venga pues mucho trabajar hable lo bueno estamos nunca Pericles muy inestable ahora te va bien te hace mañana no hacen es verdad tienes la radio estos toros de verdad G de higiene