Carolina Marín: "Ganar el Mundial con todo el público chino en contra fue muy motivante"

Voz 0699 00:00 yo hoy en el tiempo que dedicamos al deporte femenino bueno la verdad es que nuestra protagonista no necesita presentación es la española del año en nuestro deporte campeona del mundo campeona de Europa en este ciclo medalla de oro olímpica ganando torneos en Asia el último el pasado domingo en China la meca de su deporte en donde Carolina Marín China muy buenas tardes

Voz 1 00:24 hola buenas tardes qué tal o Niza o no

Voz 0699 00:26 no bueno si mi hija aves dichos siendo la reina de Oriente algo de chino hablarás no

Voz 0394 00:32 sí bueno abultada veinte bueno a ver la Reina Reina no no soy porque al final bueno solamente la Vega este torneo ya no diría que sea reina ni mucho menos pero bueno estoy justamente Apeninos un poquito de de chino con una profesora que me está dando clases allí en Madrid pero bueno la tarea solamente para hola soy te pilla necesitó y dando poco a poco más clases

Voz 0699 00:55 oye te gusta su deporte te gusta la cultura china también Carolina

Voz 0394 00:59 pues sí la verdad es que una cultura bastante interesante porque a mí me gusta mucho tengo una suerte no de viajar a tantos países gracias a jugar a la cultura china siempre me me ha resultado pues interesante no de de poder conocer la injustamente pues eh ahora que hace unos meses ha empezado a dar clases de chino muy y sobre todo pues eso cambia a ellos el conocerle un poco más pues me resulta muy interesante

Voz 0699 01:25 que qué es lo que ya que estás allí que es lo que más te llama la atención así en global de un país y de una cultura tan diferente Carolina

Voz 0394 01:32 bueno a ver a mí siempre me ha llamado mucha atención pues al final estaría ya la Cayenne encontrarte con con gente por la calle jugando a minuto no es al final pues en España todavía no no pasa poco a poco pues sí que se va viendo a padres con sus hijos Boada Vito en los parqués pero desde luego que sí que aquí te lo puedes encontrar en cualquier lado luego también otra cosa o que me gusta es pues bueno conocer un poco como la gente actúa contigo lo amables que son y luego también pues bueno toda la variedad de comida que aquí hay

Voz 0699 02:01 ha empezado diciendo ni Hao pero debería haber empezado diciendo enhorabuena eh

Voz 1 02:06 muchas gracias sinceramente

Voz 0699 02:08 no por fastidiar pero como sigas así te vas a quedar sin objetivos eh

Voz 0394 02:13 bueno yo creo que eso es imposible no siempre hay objetivo nuevos que que cumplir mi lo que me queda mucho por conseguir pero

Voz 0699 02:23 quiero preguntarte de todo lo que has vivido en los últimos meses que han sido un mogollón de cosas cuál ha sido el momento más bonito Carolina

Voz 0394 02:30 bueno yo creo que haber al final para mí lo momento con lo que con lo que más me quedo no con lo que más recuerdo es pues al final toda toda esa preparación todos esos cambios que hemos tenido que hacer pues al final para para poder conseguir lo que he conseguido pues en eso no en estos dos meses en octubre en agosto y septiembre entonces al final claro todo esos cambios eh es lo que me han hecho pues otra vez volver a hacer la Carolina y con esa mentalidad ganadora con esas ganas con esa motivación para mí con lo que yo me creo de de todo dos meses

Voz 0699 03:06 vale pues te lo voy a cambiar un poco el momento más emocionante en vez de todo el trabajo que llega detrás el instante que no vas a olvidar en la vida de estos dos meses Carolina

Voz 0394 03:16 bueno yo veo de quizás el instante pues podía hace con una vez que ganó el Mundial sinceramente fue una semana fantástica de haber jugado aquí en China jugando semifinales también contra una jugadora local China pues al final claro todo ves toda la afición que la está pegando a a ella Hay claro al final tú pues estás en contra de todo eso notas otra jugadora como todo el público Ivo la verdad que para mí eso también es el tener que enfrentarnos solamente la jugadora sino también pues al todo el público chino pero sinceramente el público el reto de día me han animado a meter a mí también mucho oí hizo también agradecer no el que qué joe que aquí lo la gente de China pues también te miren

Voz 0699 04:00 hablando de agradecimientos bueno entrevistas de te hemos hecho entre todos los periodistas cien mil pero supongo que han debido ser más de cien mil los mensajes que ha recibido a esos mensajes de agradecimiento de lo que sea Whatsapp llamadas cual conservas de de manera especial

Voz 0394 04:15 bueno yo es que agradezco muchísimo no puedo elegir solamente a uno porque pues como tú has dicho ha recibido muchísimo muchísimo me Sáenz asegura que a la vez sociales yo siempre suelo intentar pues leer todos los mensajes pero por ejemplo en Twitter me ha sido imposible leer y cada uno de los mensajes porque al fin al se me iban cargando injustamente ya hay un momento en el que estoy inmueble a la obligación y la tengo otra vez que empezar de nuevo en esta gran pues igual no todos los comentarios lo mensajes privados que que recibido he recibido pues bueno desde los Reyes de España hasta cantantes como Alejandro cosas como pues alzó los grandes deportistas no desde luego que no voy a Meco ninguno en especial luego también bueno para mí es que súper especial pues el haber podido hablar de China con mi abuelita Popov una llama de Whatsapp y bueno al final pues no se cada felicitación pues tiene como es su emoción

Voz 0699 05:11 lo mucho curro lo dices al vivido otros momentos buenos que son los que sacamos los medios de comunicación y los no tan buenos que es lo que seguro has pasado en silencio pero que es lo más bonito que te ha pasado gracias al bádminton que el bádminton es en gran parte de tu vida Carolina

Voz 0394 05:27 puse es que sinceramente me han pasado muchísimas cosas bonitas al final tengo la suerte bueno yo me siento para empezar una una persona muy muy prevé prive privilegiada porque bueno estoy haciendo lo que me gusta desde que era pequeñita mi padre siempre me han dado la la opción no de hacer lo que yo lo que yo he querido desde pequeñita tenía claro que quería seguir jugando a abatimiento a día de hoy vivo de mi deporte cosa que hace unos años pues sobre todo siendo de una española era imposible no pero a día de hoy tengo la suerte de decir que vivo de mi deporte el bádminton me me ha dado bueno y muchísima madurez como persona he podido conocer muchísimos países y muchísimas Cultura muchísima ente maravillosa tengo un equipo desde que empecé con ocho añitos hasta que tengo ahora mismo XXV Año cada una a la persona que ha aportado una mínima parte de de ese granito de arena no para para poder conseguir bueno pues todo lo que lo que consiga de de hoy es de agradecer y no sé lo que me me lo ha dado todo sinceramente

Voz 0699 06:34 estás en China Carolina no muy lejos de Japón saber por dónde voy no

Voz 0394 06:40 sí claro que sí puedo dónde va la verdad es que bueno pues el torneo de jabón para mí también fue algo muy especial porque desde el primer ya que que estuvo allí me enteré que justamente el polideportivo en el que íbamos a jugar este torneo iba a ser de los Juegos Olímpicos entonces bueno pues lo hacía aún más especial no porque para mí era importante el haber competido viene esa semana en ese pabellón porque con lo que yo me iba a encontrar pues dentro de dos años entonces las sensaciones fueron bastante buenas y eso que no llegaba en Mi en muy buen estado de forma porque justamente la semana anterior me me haya puesto mal hay tampoco llegaba muy bien de preparación pero yo creo que las ganas y la ilusión no me la quita nadie y al final pues bueno esa fuerza Hay esa mentalidad mía competidora pues estuvieron ahí la pista Hay creo que partía abatido en lo que me hizo pues llegando poco a poco voy al final ganar el torneo

Voz 0699 07:32 me voy a contener que estamos en dos mil dieciocho los Juegos Olímpicos son en dos mil veinte y alguna entrevista más haremos quiero decir vamos a hablar de los Juegos un poquito más adelante pero me voy a ir a la zona personal vale te voy a preguntar bueno no sé según supongo que habrá periodistas que te pregunten por estas cosas en las entrevistas pero yo quiero preguntarte Kira o Tori

Voz 0394 07:53 es que tengo otro es más Doll que viven conmigo Madrid si la otra los dos que vive conmigo Madrid son Tour que es el macho UK que es la la UTE si luego tengo a a otra que justamente pues bueno la que cogía adoptaba de la pérdida de Huelva que se llama Akira que es la que tengo con mi padre entonces es imposible elegir a uno de los tres porque cada uno ha llegado en un momento de mi vida cada cada uno de debí Miño de David perro pues son para mí muy importante y desde luego que pues eso estoy deseando ya llegar a España para ver a avispero así pronto iré a Huelva también para poder ver a Akira allí

Voz 0699 08:32 vale que yo creía que la Familia eran dos pero ahora resulta que son tres me me he quitado de uno pues medio que quedan Carolina de bailadora de flamenco

Voz 0394 08:41 la bueno llega al final el flamenco es algo que se lleva dentro y aunque a día de hoy no puede Lopo dedicación no que le dedico al Anton es siempre se llevan algo dentro oí bueno yo creo que que esa vena flamenca no la va a quitar nadie porque aunque esté lejos de una de mi tierra que es donde más se bailan flamenco el tengo un cada vez que tengo la posibilidad de ir por ejemplo a ver a Sara va a Sara Baras bailar o algún cantante de flamenco en Madrid siempre he tenido la la ocasión de ir a verles porque bueno flamenco lo llevo en la sangre y desde luego que sabemos que va a poder quitar nadie

Voz 0699 09:20 alguna vez ha salido a competir sin la Virgen del Rocío

Voz 0394 09:24 el complicado yo creo que es siempre la llevo conmigo es una medallita que siempre me pongo para competir solamente para competir porque bueno fue un regalo de Davis padres sí siempre lo llevo conmigo

Voz 0699 09:37 sí es verdad que en tu equipo hay un Optometría está

Voz 0394 09:41 sí la de mono en mi equipo hay muchísimas cosas aparte de eso

Voz 0699 09:47 pero a mí me llama la atención lo del Optometría hasta quiero decir y claro la velocidad del volante y la agilidad de visión que hay que tener para darlo supongo que lo hace muy necesario no

Voz 0394 09:57 sí o no es algo con lo que trabajé hace ya varios años años Si bueno era justamente que venía un poco por el Consejo Superior de Deportes que se van haciendo pues unas pruebas así a jugadores llamamiento pues también querían hacerle pruebas justamente estuve trabajando pues un tiempo más con con ellos pero a día de hoy ya ya no lo trabajo fue ya hace unos años que trabajaba eso

Voz 0699 10:20 la última Carolina reconozco que es una faena gambas en tempura o gambas de Huelva a la plancha

Voz 0394 10:25 no va más de la Dama de Huelva cocida Sara plancha no eso es un error muy grande siempre la mejor gas nos Honda cocido devuelva

Voz 0699 10:35 Dida nunca la plancha que se estropean no

Voz 0394 10:38 a la plancha también pero a mi me gusta por ejemplo la gamba en la gama San en Huelva asestaron mucho hagamos la gamba blanca no que la gama que es más pequeñita que esa es la que se cuece que es como mejor está luego tenemos otro tipo de gama que nosotros vamos allí en Huelva de Cambó que eso una gama ya más grande que es así que a mí me por ejemplo me gusta mucho a la plancha

Voz 0699 10:59 vale me lo está diciendo estoy aquí

Voz 0394 11:01 sino ahí vividas

Voz 0699 11:04 pues yo no he comido todavía ya estéis agregando que oye Carolina que enhorabuena que muchísimas gracias por por todo por estar con nosotros por llevar el alto a nivel mundial que nuestro deporte nos es decir enhorabuena en chino pero prometo y también aprender para la próxima a ver si te pillo por allí vale

Voz 0394 11:24 muchísimas gracias a vosotros y nada un placer siempre contar con como ese apoyo me hecho muy grande