100 Yardas - Comienzan las sorpresas (Programa 130)

Voz 2 00:00 el fútbol americano

Voz 1025 00:28 qué tal estáis bienvenidos a fin yardas una semana más y estamos en la tercera de la NFL camino de la cuarta Ibai has semanita que queréis sorpresas tenemos sorpresas que quería reduzca o raros tenemos resultados raros que queríais noticias un poco chunga desafortunadamente hemos noticias tristes de alguna de las estrellas por cierto hay un montón de participación por parte de todos vosotros que ahora en este arranque le vamos a echar una mirada vamos a poder os encima de la mesa pero antes déjame que sal alude al equipo médico habitual hoy en aquí en Madrid junto a mí que ya me emociona y me no se me saltan las lágrimas estamos hoy qué tal estás

Voz 3 01:08 qué tal José pasaban por Gran Vía treinta y dos he visto lúcido entrenado

Voz 1025 01:11 pues nada aquí aquí siempre tendrás una tacita de té y pastas

Voz 1284 01:17 blazer macho piratas en Barcelona

Voz 1025 01:19 lo he dicho antes qué tal Jones aquí está pues aquí

Voz 4 01:22 damos oye pasará a empiece poco mi presentación agradeciendo a los que nos han votado nuestra es que no estaban votando por el premio a la audiencia no de cien yardas osea que sigo sigo en esa tesitura pero esta semana quiero empezar agradeciendo a todos los emprendedores que están pidiendo franquicia

Voz 1025 01:39 desde la pala porque hay para todos sabe porque

Voz 1284 01:43 qué tal y como está al igual de una pala eh

Voz 4 01:48 por eso te digo por eso te digo necesito estos gracias a todos estos emprendedores que quieren hacerse cargo de él de franquicia

Voz 1025 01:54 R no nada la pala porque hay trabajo esta temporada

Voz 1284 01:57 al otro lado de la lidia también te Le Monde ni qué tal estás italiano copias

Voz 0318 02:03 desgrana Txemi Le todo bien

Voz 1284 02:05 preparando Panettone ya porque las acerca la temporada más que nada para nosotros no para otra

Voz 1025 02:09 hay gente o para mejor el otro día

Voz 0318 02:14 saben todo eso capturó esa era propiedad de todos venderlos si acaso cuando

Voz 1284 02:19 sí es verdad que tú eras más de donde Android Miró

Voz 3 02:23 qué tal es cómo estás

Voz 1025 02:25 el señor Iker zaga Hastings San Sebastián qué tal estás Iker

Voz 0933 02:29 muy buenas pues más encantado no puedo estar si puedo compartir siempre charla con vosotros la ilusión que me hace de tener en directo a Moisés Molina para mí un gustazo hablar con el lema americano y una petición para Luis Jones general Luis

Voz 1025 02:44 es dime lo responsabilidad con la pala

Voz 1284 02:47 la falta a la a la la falda no es el rincón de pensar eso no es

Voz 0933 02:54 y como en hockey te siente unos minutos y vuelvo a la pista no

Voz 1284 02:57 la palos enterrar la paz desenterrar por si está muerto no

Voz 4 03:02 la Palace enterrar pero bueno hay ir cavando bastaba

Voz 1284 03:04 cómo estás

Voz 1025 03:07 gusta el cavando ve usted padre veía dejarlo me que cuente cuatro fue la primera en la tercera jornada preguntábamos qué partido te viste qué equipo te ha sorprendido jugador que tan sorprendí equipo decepcionante Albert Martínez nos decía por este orden Brown Bill Gates My Feli Jaguar se equipo decepcionante Juan José García nos decía Arranz Chargers del el partido que se vio por ciento en el que se vio Albert fue Brown Chet chip vamos a este este eran como nosotros debido todo ello lo vio todo Juan José M Cleveland Brown como equipo que le ha sorprendido es el jugador sorprendido Patriots el equipo decepcionante Mick ven sesenta y ocho Brown Xavi Buffalo búfalos Bike fíjate que que por ahora veo que los rands prácticamente todo el mundo y Chipolini Heiner también eh es de lo más visto Carmen a raíz de ese el jugador hito de los equipos que vestían de blanco y negro le han decepcionado Juan David por ejemplo decía Stiller Saint Falcon y en cuanto a la segunda pregunta que era el equipo que le ha sorprendido dos vacas Nets Allen como jugador y los Texas como decepcionante y Javi casado por ejemplo vio a un gran partido Dauphine Reynders Keynes Bill si Tampa Steelers Vilches del equipo de sorprendió majors como en BP ya directamente John Gruber que dice que decepcionante no lo

Voz 3 04:33 siguiente se han crecido con el tres cero

Voz 1284 04:37 no mal que va todavía más

Voz 1025 04:43 en en cualquier momento hasta ese para la que Iker me me dejas este arte

Voz 0933 04:49 un jugador que me está sorprendiendo claro

Voz 1025 04:51 bueno venga apuntar el nombre Darius León

Voz 0933 04:53 Henar Lime Baker de los Colts rookie pintando Bobby Waldner que vuelve a ser otra vez con diferencia el mejor la Liga ahí está que se sale

Voz 3 05:02 gracias Iker no

Voz 0933 05:05 lo que hay que salvar en Seattle pues voy Wagener sigue por cierto el Thomas siendo un profesional también pero es que Darius Leonard está líder de placaje de la NFL con cuarenta y uno está haciendo unos partidazos tremendos apuntada el nombre gran jugador este chico que

Voz 1025 05:21 hay un montón de preguntas y respuestas Si la participación de los Bears en Youtube en nuestro canal a través de cien yardas punto com en nuestro canal de de cien yardas eh les encantan los vídeos que estamos haciendo nos corrige en cosas que no les gustan nos corrige en gente que no les gustan osea que estamos encantados de que sigáis participando en Youtube seguiremos nosotros con un montón de vídeos durante todas las semanas

Voz 0933 05:48 para que sigamos formando parte

Voz 1025 05:51 esta gran familia y que todos podamos expresarnos y luego hicimos una encuesta muy cachondo que eran estos son los cuatro equipos que más nos habéis nombrado como decepciones esta jornada

Voz 0933 06:02 hay treinta y seis por ciento patrio

Voz 1025 06:06 cincuenta y un por ciento estamos hablando de la tercera semana eh cincuenta y un por ciento Buy Kings siete por ciento Jaguar Si seis por ciento Riders así que seguiremos con nuestras encuestas

Voz 0933 06:17 bueno creo que los jugadores blancos

Voz 1284 06:19 claro salvo los Riders que son una veces

Voz 0933 06:21 en constante hasta ahora los otros tres como algo puntual desde luego que esta jornada pero yo desde luego ni por Buy Kings ni por Jaguar temería

Voz 1025 06:31 bueno antes de que el momento aumento silencio

Voz 4 06:34 queda quedado repite por favor

Voz 0933 06:37 sí por Jaguar temería ya ya ven es decir que no he nombrado a los patrio

Voz 1025 06:41 exactamente ahí va hermano luego

Voz 1284 06:44 bueno hola ante los resultados de la

Voz 1025 06:47 la tercera jornada hay algo que os quiero expresar que quiero compartir con todos vosotros algo que sé que os va a alegrar muchísimo

Voz 1284 06:59 de de ahora ya llevamos ahí vamos señoras y señores Teresa pero ojo la Super Bowl

Voz 2 07:26 se montó la voz en esta tarde

Voz 1025 07:28 es una semana en donde los Jeff perdieron frente al otro gran victoria de los brazos veintiuna diecisiete los Sahin remontaron al Falcon yo juego del partido de los seis e sobre todo la última parte cuarenta y tres a treinta y siete los Packers sorprenden y pierden frente a red skins XXXI a diecisiete los Colts perdieron frente a los Eagles pero si el sufrieron lo que nota los descritos veinte dieciséis los viles bien gracias veintisiete ida los Maki a los que vaya a alguien les diga que son las de la ley ya no Reynders los Rey desgracias Mier visitar Miami armaron veintiocho a veinte los Broncos no pudieron con los Ravens veintisiete a catorce vengas perdieron contra Carolina treinta y uno a veintiuno luego Giants pudieron con los Texas oye ojo los Texas que están hinchados no lo siguiente veintisiete veintidós has las cosas no van nada bien queréis un partido aburrido y que la madre que los matricula todos Tai Times nueve Jaguar seis lo Jaguar no fueron fueron unos chavales con la que aguarda a jugar en ataque porque los de verdad no estuviera en el partido los chip ganaron treinta y ocho a veintisiete en una de las noticias de la semana la victoria de los chips porque venía remontando sino por la lesión está ya fuera de temporada hora de la Liga Garó Polo Chargers perdieron treinta hay cinco a veintitrés en el primer duelo de Los Ángeles frente a los Ravens bonito a partir sí señor los cowboys no pudieron concierto si Jobs ganaron los Seattle Seahawks veinticuatro a trece con la sonrisa de incluida chic hago Chicago dio la vuelta a un partido que se le empezó a complicar ganaron dieciséis a catorce los jardines gracias a quien a jugador franquicia día de los Reynders ya ya lo comentamos los Lions amigos Layos veintiséis a Díez dar los Patriots el alumno que marca este maestro no

Voz 3 09:15 todo pudo el discípulo no con el maestro ahí estamos

Voz 1025 09:18 los Steelers se les aparecía la Virgen ganaron treinta veintisiete los banners por tres sino me parecerá David que me ha tenido más bueno bueno sí es caro a Patrick metió hay tres pases chungo que así nos

Voz 1284 09:32 esto es Stiller ya hay que hablar de

Voz 1025 09:34 es otra pero pero esto es Fitzpatrick o te lo da todo o te lo quitas todo pero ya que eso ya lo sabíamos no sabemos claro y pasó bueno pues señoras y señores estando ustedes en fin ya ha

Voz 2 09:46 ahora yardas fútbol americano Boris Becker un salto atrás en el tiempo de paso nos demos digo a la época de la gente

Voz 1704 10:22 no lo han pero bueno ahí estamos por dónde queréis empezar chicos pues yo os quiero añadir una cosa más aparte de los equipos y de los jugadores otro gran protagonista de la Liga ahora mismo que se llama las redes de pases os lo pongo en números a estas alturas el año pasado en dos mil diecisiete en tres jornadas se habían pitado XVI Rahim de pases llevamos treinta y cuatro es la máxima desde que se puso la regla en mil novecientos noventa y uno

Voz 1025 10:51 no sé si se nos está yendo la mano hay mucha polémica en Estados Unidos con con algunas de las nuevas reglas más papistas que el Papa sí claro pero pero ya ya lo me parece además que eras tú Andrea al que ya avisaba es que esto iba a cambiar un poco las reglas del juego lo estamos viendo estos distinto no

Voz 0318 11:09 más si evidentemente porque ahora estanco

Voz 6 11:11 heridos hay algo que siempre ha sido uno de los que ha defendido que hay que que hay que proteger a los jugadores que que

Voz 0318 11:20 eso no son gladiadores aquí es muy fácil hablar desde casa sentado decidió cuando los que están matando pero efectivamente ahora estrategas confunden porque ya no saben qué hacer los jugadores

Voz 0933 11:33 si los entrenadores eh

Voz 0318 11:35 claro entonces decir ahora es que ahora cada vez

Voz 0453 11:40 hay que esperar a ver si algo

Voz 0318 11:42 que hay que esperar a ver si hay un pañuelo

Voz 4 11:44 lo que ahora le damos un poco como en el bar en

Voz 1025 11:47 en el que evaluar

Voz 0453 11:49 Fuentes de caso es si realmente esperas que que es pronuncia al árbitro que ya ya hay cosas que no entiendo esa hay cosas muy claras porque pasas siempre ha existido pero que realmente dice bueno que Rusia llegado la aplacado normalmente no

Voz 3 12:05 hay que ahora por parte de todos aquellos que ser sí ha anunciado que hay una conferencia telefónica acerca de esa proliferación de castigos necesaria contra el kurdo Irak y eso es lo que estoy leyendo estoy traduciendo literalmente días bien

Voz 0933 12:21 si bien es porcentaje dicen que la semana que viene al Comité de Competición de la MLS reúne para discutir si está esta norma y el número de veces que se está que está pitando es adecuada o no así que parece que el ruido está sirviendo para algo os os doy un dato mucho más más allá de las quejas de jugadores como oye Got a sus sobretodo de Clay Matthews hay un jugador en los Miami del fin ahí estamos que se lesiona por intentar golpear si es GEIS siempre me queda poco sí sí sí que cuando placa in venta girar Se les queda el pie enganchado ya ha perdido para toda la temporada no es cualquier jugador eh

Voz 1025 13:02 no no no lo que quiero decir si si llegamos a este

Voz 0933 13:04 punto Nos vamos a tener que preocupar porque queremos proteger pero también queremos que los cortes más tengan el mérito de tener que evitar que vienen los lobos a comer les sino es que estamos jugando a Almadén yo creo que es una parte muy importante en el juego

Voz 4 13:20 dependiendo de cómo evolucionó esto los Play Book para cambiar un montón claro esas jugadas Leach que que que tenemos ahí quizás claro esto

Voz 1025 13:29 yo lo hice lo que me nos explicó Andrea no me acuerdo si fue el primer programa tal pero que que iban a cambiar claramente las cosas porque porque ya no se podía jugar como antes

Voz 4 13:39 bueno no lo veremos a ver esta esta esta Conference que claro

Voz 3 13:42 Lobo ahí también de unas declaraciones de George Jones que iba a decir que pesa mucho en la NFL hombre es un proletario muy muy poderoso quizás ya no pese tanto como antaño después lo que pasó el año pasado entre llegó del IEF Jerry Jones como propietario de los de los cabos en sus declaraciones decía que el fútbol profesional debe diferenciarse colegial de del amateur y que ha puesto en duda el futuro del deporte de este deporte con estaba bastante preocupado con las reglas y ojo porque cuando habla y aún se escucha quiero a pesar de lo que es

Voz 7 14:13 habrá otros presidente esto golpe exacto Santero

Voz 1025 14:16 cuatro dijo cuando lo dijo esto esta semana

Voz 3 14:20 hace días en el Post de la semana pasada que yo acababa

Voz 4 14:22 con que no quería polemizar y comentaba iba a cambiar el deporte fíjate otro Jones Jones pronunciado no claro en esa

Voz 1025 14:31 sí habló de los oye vamos al lío vamos a partido a partido acababa quería empezar por Kansas Falling hay Nurse quién aparte de la lesión de Garó pueblo que por cierto no sé que pensáis y os la tiro a todos yo yo creo que ganó tomó una mala decisión porque en vez de salirse por la banda y como cada último instante intenta ganar hay una ya no sé muy bien lo que hace

Voz 4 14:54 que qué hacen mis compañeros de verdad porque sólo hablarlo me pone la piel que no puedo perder

Voz 1025 15:00 estás de acuerdo conmigo en que si si a ver si sale eso lo canté

Voz 3 15:05 que Andrea lo dijo y estoy con toda mi mi hijo hay que entenderlo en el campo es normal Él quiere demostrar el quiere estar en el campo y tenga ve por ello

Voz 1284 15:13 voy a por ello le pues yo lo entiendo absolutamente Lugo

Voz 3 15:16 se en frío cuando pienso luego somos todos ventajista exigiendo a tenía que ver con tenido cuidado porque claro se lesione tal pero

Voz 1284 15:23 y más en plena remontada

Voz 0933 15:24 porque se anotan Bryce bien ellos veían que estaban tocando con los dedos a los Chief que por cierto por segunda semana consecutiva tuvieron un amago de remontada lo hablamos yo no quiero frivolizar sobre el tema sí creo estoy de acuerdo con claro en el campo tú quieres más pero creo que es un pecado de inexperiencia no salir por la banda creo que un quarterback veterano ya tenía el primer dado me salgo y sigo jugando la culpa es suya pero pero él es codicia

Voz 3 15:53 yo eso él es ambicioso

Voz 4 15:55 yo pero por ejemplo hoy con Andrea cuando acabe por ejemplo el que me parece no es una jugada en la que es en la que se proliferen un pueblo pero a ver qué pasa lo que un jugador de las características de Luis Rodríguez vale un jugador de las características llegará o no pero por ejemplo fijaros lo que lo que hacen curvas de lo de Carolina constantemente cambios

Voz 1025 16:18 yo no lo sé lo que es lo mismo

Voz 4 16:20 hemos visto lo que hemos visto con Bris lo que hemos visto sonrisa haciendo versos planeta O'Neill pero eso te digo que las características de calor

Voz 8 16:29 de de Le debe de le hubieran tenido que ya

Voz 1025 16:32 dar a salirse del terreno de juego no guardara espero que es una jugada que muchos cual backs son capaces de de de sacar adelante claro tú qué piensas en el partido de esto

Voz 0453 16:45 de esto no ha dicho Moi lo hemos dicho la retransmisión está claro que en caliente dices hombre sí tienen saben caliente en frío pero debería haberse salido pues sí que eso

Voz 9 16:55 ah y y

Voz 0453 16:58 una jugada que buenas de las que se arrepintiera durante años pues también lo que pasa es que ahí son decisiones que una fracción de segundo claro es que se ha jugado diésel bueno además no tiene sentido que intente quedarse del capo porque porque se hubiese quedado ahí de

Voz 0933 17:19 no tenido nada que ganar convergiendo sobre

Voz 0453 17:22 era imposible salir de ahí pero que en ese momento hombre yo entiendo yo quiero analizar siempre un poquito más desde el punto de vista psicológico no

Voz 0422 17:33 llevado un euro

Voz 0453 17:34 peso enorme de responsabilidad porque el año pasado fue el salvador de la patria a todo el mundo esperaba poder quería en el equipo sí en tasa ir remontando un partido

Voz 0422 17:44 si sale Lacarra ahí en ese momento dice

Voz 1025 17:48 aportó

Voz 0422 17:48 todas ahí sigo queriendo no

Voz 0453 17:53 darse cuenta insisto que ya no es solamente la actitud de pensar tengo el primer me salgo por banda ahí seguimos jugando sino que si si si hubiese tenido tiempo de frialdad como para analizar la situación ve que es absurdo intentar mantenerse en el campo porque le van a ver en imposible salir de ahí

Voz 0933 18:11 perdonadme antes de que hablemos del partido y por zanjar el tema claro pueblo cortes Bucks que están probando en estos momentos hoy de hecho los San Francisco Fontana en las que el ancla Gates están hablando con Matt Mora

Voz 1025 18:26 el gusto alguno de ellos ninguno vale a mí tampoco

Voz 0933 18:29 no vamos y sinceramente me quedo con

Voz 8 18:31 ya ya ya ya ya ya te quiero decirte hombre

Voz 0453 18:36 sí sí los nombres sino dos nombres son eso sí yo creo que lo están buscando osea

Voz 0933 18:41 claro sí sí yo también yo también

Voz 1025 18:43 no estoy de acuerdo mi mi opinión

Voz 0933 18:46 ojalá me cierra la boca creo que todavía no está preparado

Voz 4 18:50 el que tiene ahora

Voz 0933 18:52 no creo que no está preparado bueno vamos a ver

Voz 0422 18:54 no depende todo depende de los objetivos

Voz 0453 18:58 el limbo donde está ahora mismo buscar un cuarto para llevarte al playoff

Voz 10 19:08 la le digo

Voz 1284 19:10 para para mí la respeto y la búsqueda en play off está acabada para los

Voz 0453 19:16 yo entiendo que eso seguramente era el objetivo que tenían

Voz 10 19:21 debe su objetivo

Voz 0453 19:22 dos

Voz 10 19:24 pues llega complicado

Voz 0933 19:27 así ha terminado

Voz 3 19:28 estoy contigo Iker sí es muy duro Luis unos ciento macho pero

Voz 4 19:32 sí es mantiene pese aunque yo confío mucho en sistema es un es un es un entrenador de equipo

Voz 0933 19:39 el año pasado tenía más o menos el mismo equipo tenían una Victor

Voz 4 19:42 hasta que llegó vale pero hay hay yo creo que hemos hecho una acredite en cuanto actitud en cuanto a una serie de cosas que se han visto que el equipo ha tomado esa esa

Voz 0933 19:52 estamos en caída Luis crees que eso va a servir para llegar a estar peleando por los play off

Voz 4 19:56 yo creo que no va a ver con sinceridad playoffs ya no los veo sinceramente yo si creía que que podíamos optar a Jobs

Voz 1025 20:03 ya ya optar pero sí

Voz 4 20:05 vale pero sinceramente lo veo complicado

Voz 1025 20:08 pero ahora la la lucha estará en en el hacer

Voz 4 20:10 ante positivo en la temporada arrollar el equipo

Voz 0933 20:13 si el año que viene a otra cosa y acabar en positivo

Voz 1025 20:15 porque si bien es que son capaces de

Voz 0933 20:18 el balance positivo yo lo dudo muchísimo Luis

Voz 1025 20:20 no vamos a ver lo que queda queda mucho estamos en la tercera semana del partido un apunte por parte de cada uno porque tenemos un montón de cosas que han pasado esta semana ver venga quién empieza Andrea empieza tú qué te parece

Voz 1284 20:30 el partido de este partido

Voz 1025 20:33 nadie

Voz 0453 20:34 hombre pero seguimos viendo un que extraordinaria en Kansas City cloro y Moment si es verdad lo dicho Iker no ha habido momentos parecía haberse de vampiro otras veces el partido dijo otra vez porque han estado a punto también contra los estilos pero al final gana ni al final

Voz 0422 20:49 eh

Voz 0453 20:50 es inútil a que repetir otra vez todos los números de nuevo esquema JONS independiente los números tasas enseñando cosas que está sorprendiendo a todo esto hay un tacha aunque hace con unas después de hacerles Crumb observar Esquerda te agobian Se da la vuelta vuelven no deja de mirarla son el hogar de que es el teatro

Voz 0318 21:12 o sea y al final consigue

Voz 0453 21:15 ahí ahí te está resumiendo si es verdad uno que está en la NFL algo esta IV una vez le puede pasar a cualquiera no pero es que él todo lo que ha hecho hasta el momento es bueno ha añadido que no yo insisto que ahora uno que decía hombre xima Homs funciona este ataque pueden ser bueno dicho es yo quería esperar haber no porque es tratar que para mí era bueno con Alex Nice yo creo que esa

Voz 0933 21:40 ah sí lo era pero ahora tienen otra cosa que es no

Voz 0453 21:43 pero que ahora creo que tengamos datos suficientes después de tres jornadas para decir que que este ataque ha añadido no y además vamos ya superado dos pruebas fue cosa yo también lo estábamos diciendo cómo era la retransmisión lo digo ahora

Voz 0422 21:58 sin saber realmente

Voz 0453 22:01 la alcaldesa que tienes no ya ya lo hecho en Pittsburgh de no perder la calma ahí después de ganar veintiuno cero con veintiuno veintiuno volver a encarrilar

Voz 0318 22:09 el partido lo ha vuelto a hacer

Voz 0422 22:11 bueno sí que hombre yo creo que ahí

Voz 1284 22:14 ay ay te convierte en Recife llamada tiempo

Voz 0453 22:17 hay que ver si cuánto puede aportar la vuelta de ni a la defensa que insiste en la defensa pero ese si tal pero también se pero hay que mirar los números pensando en la situación no está claro contrario lanza mucho más los equipos porque porque muchas veces estamos sobre tres

Voz 11 22:36 partidos evidentemente los datos

Voz 0453 22:38 según uno ya influyen mucho en el global porque sólo son otras tenemos entonces se han visto muchas de estas obligados a lanzar con lo cual te lanzan hacia hacia

Voz 0933 22:47 pero sí es cierto que eso es muy es muy probable que sea una tendencia que se vaya a repetir ese ataque va a funcionar así por lo tanto esa defensa tiene que acostumbrarse ya son dos semanas donde han mostrado esa debilidad a la hora de dejarse remontar de una manera bastante rápida si es un equipo estaremos todos de acuerdo si ahora ponemos aquí nuestros todos nuestros Power rankings seguro que si Chief están primero y segundo o muy alto es obvio si quieren estar ahí arriba esa defensa tiene que mejorar si quieren aspirar a grandes cosas el año pasado a los chicos les esto

Voz 1284 23:18 vamos dando porque peor

Voz 1025 23:20 partido se los come un equipo

Voz 1284 23:23 a eso voy cuando llegue la hora de la verdad esa F

Voz 0933 23:25 de que hacerse sólido y la semana que viene en buen estado esta semana

Voz 3 23:28 ya es vuelven a ser protagonistas contra los Denver Broncos

Voz 0318 23:32 claro yo me mandó no que lo has dicho es absolutamente verdad los descensos pero también para agradable a esto usted es que meter más puntos que ellos sí verdad

Voz 0453 23:45 le devuelva al vaya razonamiento tan perecieron otros una defensa lo defiende y un ataque que te promedio doce puntos por partido y otra cosa hasta que te diría cuarenta lo que será probablemente la más de cuarenta

Voz 4 23:57 claro que lo que está claro es que se convierte en el principal objetivo de de los de los equipos en enfrenta a ellos el cómo neutralizar más Homs si tú hoy por hoy consiguiese esa de dicho es la clave no

Voz 1025 24:11 claro pero sí sí

Voz 0933 24:13 estanques Sitges neutralizar eso hoy por hoy

Voz 4 24:16 Kansas pues le pegas bien ese va a ser el principal objetivo de los juegos que sí

Voz 0453 24:20 no hay perdón sólo lo últimísima todos a que es un dato muy clásico claro pero dice bastaban la ONS aparte de los números de los interceptado la verdad

Voz 0422 24:31 Pilar

Voz 0453 24:31 era era lo que dice no hay protección hizo que son pasen sin Tesco pasitos cortos

Voz 1284 24:37 es tan profundo que no

Voz 1025 24:40 vamos da por más o que estamos en cien yardas

Voz 12 24:49 y tú

Voz 1025 25:12 Schumi muy ochentera oye está en muy buena porque viene fenomenal porque es donde Smith Way para al vida Spice Girls dormirme que me anillo al dedo está claro que sí

Voz 4 25:22 dime que me esconda un poquillo porque ya les había puesto el número uno de los bits permitidme que me escondan poco

Voz 1284 25:28 que Milosz ahora

Voz 0933 25:31 son malos ni los mil o no pero me decía

Voz 1284 25:33 esta muchas dudas Kings eh a mí tampoco yo tengo mucha curiosidad pues va a hacer mañana

Voz 3 25:38 anoche el y Andrea ese ese Ramos Buy Kings y eso a mí me despierta es un partidazo pero me despiertan la primera jornada los acuerdos o lo voz con tal y ahora ya ese uno uno uno canta mucho e ir las maneras y las formas y perder contra los viejos incapaces

Voz 1025 25:55 es metió un poco de mano eh no te digo a ver

Voz 3 25:58 porque hay muchas dudas eh bueno

Voz 0933 26:01 yo creo que yo no me no me bajo del barro del del barco de aquí backing no barro a poco nunca mejor dicho al barco de los hackers no me bajo pero lo acaba de decir móvil el partido que tienen empieza hay hay dos equipos que tienen dos partidos muy importantes esta jornada unas son los vaqueros y otros son los Patriots si los pierde con lo raro

Voz 3 26:20 sí señor ojito que la dimisión se va a poner

Voz 0933 26:22 muy difícil si si ese ese pero los dos

Voz 3 26:25 guapo guapo e es el hago yo con Andrea el domingo a las siete de la

Voz 0933 26:28 no estamos todos los partidos y eso

Voz 1025 26:30 sí Laurence tienen para mí el mejor equipo de la NFL

Voz 0933 26:33 en estos momentos sin ninguna duda pero han perdido a sus dos córner base estrella

Voz 1025 26:38 eso quiere decir jugar cinta Live

Voz 0933 26:40 jugar sin Peters contra civiles

Voz 1025 26:43 sí Rodolfo Gil lo digo ahora para que no sorprenda como Leganemos a los Patriots abordó directamente el partido el programa

Voz 1284 26:51 claro que el país que sepáis que no voy ni a saludar y voy a poner un saludo

Voz 0933 26:58 volviendo a los que qué es lo que de verdad me genera dudas de estos bosques y me preocupa su línea ofensiva clara su línea ofensiva en el partido contra el ataque morado no paraba un taxi nada no es cierto sumado al problema que que miedo de haber son grifería que está siendo evaluado psicológicamente

Voz 3 27:19 sí lo leído tienen problema

Voz 0933 27:22 estaba errático su mujer tuvo que llamar a la policía

Voz 7 27:24 ya he a una tiene como se llama Un live

Voz 3 27:28 como se dice ausencia libio da eso iremos excedencia algo así se Zeltia al andén es que

Voz 0933 27:33 esta semana está devaluado vamos a ver hasta dónde llega ese problema porque a ver son Griffin dentro de una defensa que está muy equilibrada es una de las claves así que si nubarrones en el cielo los Vikings

Voz 1025 27:45 bastante errores si ves a los Vilches drama como un equipo distinto o realmente fue un mal día de los by es una pregunta trampa esta eh

Voz 0453 27:54 hombre yo creo que no se les puede pedir ahora que gane la Liga este año pero seguramente seguramente sea cuánto dura no no lo sé pero lo que sí se ha visto se ha visto un equipo muy mejorada respecto a la primera dos jornadas donde habían sido algo horrible

Voz 0422 28:13 la atención al descenso que los aleje eso

Voz 0453 28:18 siempre esa funcionara parte que estadísticamente son unas de las mejores en cuanto a puntos pero ya te empieza el partido con dos tres Xaxàs les quiten algo a veces le han permitido cuarenta y seis yardas en toda la primera parte a los va

Voz 0422 28:36 esto descenso salen no lo sabemos es un rookie vamos a esperar pero

Voz 10 28:43 pero lo ha hecho

Voz 0453 28:46 por decir es importante

Voz 10 28:49 bueno demostró se lo has visto

Voz 0453 28:51 no muy Lira ese hombre ha hecho cosas que justifican solamente porque su rookie porque si un veterano hace lo que ha hecho el de saltarse en plan

Voz 0422 28:59 al bajista ahogó a un paso

Voz 0933 29:03 sí pues estaríamos como con garbo población Rato

Voz 0318 29:06 porque claro es joven el rookie ahora demostrar que cada

Voz 0453 29:10 el partido y ahí se iban a jugarla

Voz 1284 29:13 de todos por ahí todo Eaton que nos conocemos estoy seguro que luego ya tranquilamente en Le cogió el entrenador dijo mira déjate exaltara deja claro

Voz 0933 29:24 pues yo salen San darnos Becker Mayfield vamos a ver yo soy usen pero podemos estar hablando de una generación importantísima

Voz 1025 29:33 vamos a ver si hay otra cosa que os antes comentabas ese comentar que venía venga gracias a ver si recuperamos los postcast el año pasado ya ante todos vosotros pero a una generación de los blogs lo puede ser cuando quieras pero es tan dando está dando muestras sí sí una una reflexión que no sé si compartís conmigo

Voz 0933 29:51 con esta derrota de los Vikings en casa contra contra los Beatles siendo una de las mayores sorpresas bueno de la temporada seguro y de los últimos tiempos yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que es la NFL esto no es no quiero poner ejemplos para no para no herir Perón un un equipo grande un Barça o Madrid jugando contra uno pequeño da por hecho que gana y la mayor en la NFL no hay rival pequeño y ningún partido sagrada se gana sobre el papel aquí todos los equipos tema pueden meter mano lo importante es ser regular lo lo decía ahora mismo Andrea si los Mills bueno vamos a ver

Voz 1025 30:22 dime Moi no únicamente quería recordar en ese

Voz 3 30:24 partido que mencionó qué hacemos mañana por la noche con el que habla habla de la cuarta jornada Bekking suman cuatro canales en Estados Unidos cuatro canales de audio para Paqui equipan los habituales español latino otro canal inglés británico el tercer canal y ojo porque dos chicas narrando

Voz 1284 30:42 fíjate cómo estáis a dos hijas

Voz 3 30:45 en Asturias algo parecido a lo que hizo este pasado verano durante el Mundial une a ver los partidos de fútbol con la imagen no veían ante la tele española pero me aficiones a verlo de con la Siberia ya teníamos a Vicky Sparks concretos Waro me aficionó a verla viví escuchar Red divisa hebreo con

Voz 1025 31:03 dónde y con la tele española estuvo muy bien y tengo mucho

Voz 3 31:06 curiosidad o aquí la España lo hacemos

Voz 1284 31:08 de ahí yo os vamos a escuchar a ver otro de los hay gracias

Voz 3 31:11 el día pero esto es algo absolutamente novedoso en Estados Unidos con estas dos chicas una haciendo el play play y la otra haciendo la los tres puntos

Voz 1025 31:19 el gran noticia oye por cierto otro partido que a mí me encantó Seing Falcon que me contáis esto porque los seis uno es más empezaron como está empezando todos los partidos esta temporada que no sé de España en la primera mitad que no sé con eh tan no sé si es que están Pendón no otra cosa todos los buenos yo les habían dado boleto a los Chain se Paul Paul el prime por el papel

Voz 4 31:39 para el partido de la primera jornada de pues yo creo que llevaban

Voz 1025 31:42 para llegada lo que deberían ajustarse un poco la defensa pero lo que es ataque salir salir concentrados al principio no sé a qué sale

Voz 3 31:51 Cruise Bridges ha vuelto a demostrar que es un Flickr Nature cuando es absolutamente impresionante este tío a mí me tiene absolutamente ganado desde hace mucho tiempo obviamente

Voz 1284 31:59 pero ahora sí sí es increíble

Voz 3 32:01 de es increíble que con esa edad además la bravura que tiene los pelele es que le pone a cada cada jugada que se podía decir bueno voy un poco más conservador vamos con todo juega como si fuera la última el último

Voz 1025 32:12 sí sí absolutamente problema

Voz 0933 32:15 es es que quiero decir para para su fama y subrayó la relevancia que tiene que tener la historia está en la época en la que él ha coincidido con Peyton Manning con Tom Brady de Rogers pero es que él está en su liga se crecía él está su nivel y tres está estamos dos de carrera para ganar el partido incluido ese esprín off genial para forzar la prórroga los un equipo en progresión y creo que cada día está mejor ganará los Falcon con otro partidazo por cierto de de vayan no es poca cosa ganarles en casa no mil partido Inter

Voz 3 32:50 pero Hungría estoy Iker pero viendo el condensado al día siguiente era curioso ver vino es cierto Reino hizo un partidazo pero la frustración y alaban diciendo que más pudo hacer lo entiendo como diciendo Juan macho que tengo que hacer para que

Voz 0933 33:05 para ganar hay que debe ser

Voz 3 33:08 es frustrante para él y es que la defensa

Voz 0933 33:10 de de Atlanta dentro de que a mí yo lo hija Príncipe temporada me parecía muy bien construida más desgracias no puede tener ha perdido a dos Safety es como que han O'Neal Ricardo Allen para toda la temporada ya Baker estrella dio Jones que esto es como que te corten los dos pies y tengas el ligamento cruzado rotos a quiero decir el corazón de esa defensa lo han lo han perdido ya es normal que pase esto y más si estás jugando contra Bris las armas que él tiene yo entiendo la frustración de Ryan pero es que poco más pueden hacer

Voz 1025 33:41 Andrea remata esto venga

Voz 0453 33:44 que es evidente que los dos tienen tienen problemas en defensa sino que a Atlanta de alguna manera buena trata ahí los hechos son explosivos en en el juego de pase lo que es lo que tienen que hacer de momento mientras esperan arreglar las defensas es intentar mejorar en el juego de pase a tener más tiempo el balón porque en Cuba

Voz 0933 34:11 Herrera dice otra

Voz 0422 34:13 perdón perdón de carrera así tal cual

Voz 0453 34:15 el balón a al equipo contrario equipo contra no ha perdido

Voz 11 34:20 yo rayando ha lanzado cinco pases del taxi

Voz 0453 34:23 ciento setenta y cuatro ya hay que decir que no

Voz 11 34:25 contaban con desmonta Freeman eh

Voz 0933 34:28 si no tenían claro también están esperando a a su a su otro sea tienen un uno dos con cámara ahí in Gram en gran le queda un partido de sanción

Voz 0453 34:40 no por eso digo que sea ver cuando mejora en el juego de carrera que de alguna manera puede ayudar a las defensas no porque la defensa de también las de otras son dos ataques explosivos que anota mucho las defensas tan todo el rato en el campo

Voz 1025 34:53 dejadme que ahora seguimos hablando de otros partidos pero señoras y señores

Voz 13 35:00 Conexión cien yardas con Estados Unidos Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 14 35:18 Garay

Voz 1284 35:20 no hay dinero para pagarle por eso lo hemos hecho de entrada así como grandilocuente señor Garay qué tal está usted como bienvenido que va desde Connecticut muy bien qué tal todo

Voz 15 35:30 no no Juan Antonio un abrazo es no hay dinero para a mí me oye con choques chicos ya ustedes

Voz 1284 35:36 sí sí

Voz 0933 35:39 estoy bonito me llega

Voz 15 35:43 qué es eso no no veían entre sí que me llega puntual es son unos cuarenta mil dólares donde yo

Voz 1284 35:53 claro un abrazo a un abrazo

Voz 10 35:58 tienes que pasa

Voz 15 36:01 cómo amanece yo sé que el momento que más esperanzas cuando yo te llamo

Voz 0318 36:05 toda mi energía TI con lo que luego gratuitamente sí me sentía mi novia

Voz 10 36:18 a ver si me dejan

Voz 15 36:21 sí son de verdad diciendo que yo estoy diciendo que vaya a la ganarlo división ni mucho menos

Voz 11 36:27 sí

Voz 15 36:28 pero yo creo que se puedan quedar conduciendo y pueden ganar a los Pei el próximo domingo aquí en pues vecino Massachusetts en el Gillette Stein

Voz 0453 36:36 me gustó lo que vio en fin de semana

Voz 15 36:38 pero me parece que lo más importante de todo esto de todo lo que vivimos os ahora tiene que ver con los que el primer año que están siendo se ven que al nunca me imaginé que estuviera un debut como tú frente al oyente en Nueva York es ya que ingresó ante lesión in pues ahora ya al titular de los Brawn vestido era como que fue los Brawn por un día señores han dado mucho de qué hablar se está volviendo ridículos los tuvimos levantando donde juegue donde Cristo Patrick Lamb padre que estuvo a punto de la cero luego los evitan aceptado en tres ocasiones

Voz 0422 37:12 sí decía esto pues

Voz 15 37:14 estableció que llevan tres partidos seguidos en los ochenta yardas pero ganaron los estilos de riesgos ha pasado hace tema de todos los días la culés de paz de la esa al pasador va a tener que hacer algún la Liga yo creo qué deben hacer ni un añadido en el cuán digan fuerza innecesaria en demasía

Voz 3 37:39 demasiado ímpetu demasiado ímpetu

Voz 15 37:41 demasiado ímpetu algo por el estilo porque es que al fin y a cabo es muy difícil parar el embrión cuando se va sacó a verdad resulta que hay jugadas que ya Sinde es ese Scud la medio te entiendo cuál es la inmoralidad de Time García verdad algo americana para un deporte claro

Voz 1025 37:58 claro claro de verdad que tiene tiene a veces aguda cosa más ya te dejamos en paz porque estás en el programa todo esto que la gente sepa que cuando Kenneth participar con nosotros es que está en publicidad de tu programa en directo de la mañana en Estados Unidos estos así no

Voz 15 38:17 esto es así os Antonio sabe tantas cosas mías que yo por él Angulo

Voz 0933 38:21 sí sí a inclemente claro

Voz 15 38:25 daba igual respeto por qué tengo un momento no solamente a climáticos el pasado lunes todos los unas cuatro cinco penalidades tontas en las cuales hombre no se puede no se puede permitir la Liga que se llega a ese extremo estamos llegando sabemos si hay que proteger al cura pero como yo al compañero demasiado ímpetu sería quizás el añadido a la regla no lo demás esperar yo nunca fueron con las manos pensando en lo que va a pasar el fin de semana entre los dos los partidos se animen a ir rachas como estas pocas hemos vivido José Antonio viva mola con mucho cariño y un abrazo

Voz 16 38:59 no habrá otro abrazo que veía digo adiós

Voz 1025 39:03 y hay nosotras seguimos cien yardas

Voz 17 39:07 así en yardas

Voz 18 39:21 no deber

Voz 1025 39:23 a dos cosas la primera sorprendente partido hoy positivo para Beltrán la segunda me contaba muy ahora mismo que los jets manda pedir oficialmente a los estilos

Voz 3 39:33 lo que es legal van a querer entrar en negociaciones pero no es la primera llamada tienen conocimiento de Joseba oye voy a tocar alivió pero claro sepáis lo cauces legales aparte y además pero sí es cierto que no van a llamarle directamente a su móvil o de tapadillo no no quieren hacerlo

Voz 0933 39:50 sí pero pero

Voz 1284 39:52 no cambia las reglas de juego que es lo que le faltaba a Pittsburgh para desestabilizar no

Voz 0933 39:56 que les llamen si Pittsburgh lo lo ha puesto vamos a decir en el mercado de claro antes del partido que estaban dispuestos a escuchar ofertas será porque les tengo mucha simpatía los jets pero me pone muchísimo le vio en la construcción de los tiene

Voz 3 40:10 dicho eso José antes de decirlo

Voz 1284 40:13 el Ademar politiqueros que tiene dinero tienen a tiene jugadores jóvenes que no se convierta esto en el segundo capítulo de soltar un jugador franquicia

Voz 1025 40:21 como han hecho los Verds Iker lo Jets el tío éste tiene un fuego que tiene pinta de serlo

Voz 0933 40:26 darnos si encima les sumas a el bueno bueno bueno ya estoy Sally

Voz 1284 40:32 oye gustaron los brotes le voy a preguntar Andrea que el que siempre

Voz 1025 40:35 la de Andrea te gustaron

Voz 1284 40:38 de esta semana o no

Voz 0453 40:40 hombre yo creo que independientemente simpatías a quién no le ha gustado los nodos Brown

Voz 0318 40:48 desde que es porque hay malos para dar igual

Voz 1025 40:51 está claro que llevara testigo

Voz 3 40:54 todo mucho en el plato es nuevo

Voz 6 40:56 no por otra razón no eh

Voz 10 41:00 ahí donde no película Andrea fue de película la entrada

Voz 6 41:04 sí sí sí sí ahí que te quiero decir que ellos

Voz 0453 41:07 también ha sido uno de lo que siempre has dicho mejor que se quede en el banquillo el año Hinault le lancen a los leones así sin experiencia porque se puede que

Voz 10 41:18 bueno tú sabes que lo saca ahora el campo a tocar

Voz 0453 41:22 a cabo aparte aparte que aparte que todavía ni siquiera hayan dado creo que todavía no le han dado

Voz 0422 41:29 yo me alta el visto bueno es porque sigue el protocolo

Voz 3 41:33 sigue de protocolos cierto si la Ciudad Encantada cerveza gratis los Indians ganando

Voz 1284 41:38 en la División Central del béisbol clasifica

Voz 3 41:40 dos para es bueno está la Ciudad Encantada

Voz 0933 41:43 es que es verdad Andrea perdona sólo es que no sé si vosotros tenéis la misma sensación pero más allá de lo que Mayfield aportó al juego para mí fue en lo anímico su lenguaje corporal como sabe estaban como yo fue es el si no me equivoco el cuarto es Bach número treinta de los veranos desde mil novecientos noventa y nueve

Voz 1284 42:03 el tren averiado el treinta por serio sí si tengo te te el dato es el treinta

Voz 3 42:08 ya ya este es el cuarto pero a base de decíamos en directo Vanderbilt decía yo ni siquiera no como la canción de los higos si es así es el nuevo Sheriff en la ciudad

Voz 4 42:17 al final la victoria rompe rompe un una una racha muy negativa aunque yo lo pondría como como la sorpresa

Voz 3 42:25 de la semana no y que no que no que no preparen desde el desfile tampoco eh que todavía queda no

Voz 0933 42:30 sí sí sí sí

Voz 1025 42:32 o sea

Voz 4 42:33 no no no yo yo altos y me que no podía como la sorpresa la semana es porque yo aposté en apostó además por estos por estos

Voz 1284 42:41 no sé nada

Voz 4 42:43 han podido ganar perfectamente este partido como alguno más de los que ha enfrentado antes

Voz 0933 42:48 fíjate Luis eh tú siempre venidas diciendo que les daba siete ocho victorias Dios siempre te

Voz 1025 42:53 pues eso sí sí sí sí no

Voz 0933 42:56 no digo que vaya a pasar pero digo que ahora me lo creo ha con la isla

Voz 1025 42:59 con me lo creo yo lo que

Voz 0933 43:02 eh

Voz 0422 43:03 lo hemos dicho mira aquí en la tele los brazos hoy por hoy podrían perfectamente cero y no sé qué y no pagaría nada claro nada

Voz 1284 43:13 sí a todo esto

Voz 0422 43:15 tampoco hay que ir con calma e que ha empezado

Voz 0318 43:21 bueno pues que darle a los yesos estaban preparados para él claro

Voz 0453 43:28 hay muchas cosas que que no ha sido sorpresa eso se veía venir todo el mundo ahora porque de hecho durante toda la semana todo el mundo exige acabará rachas de los brazos en este partido porque todos pensaba quedó Strauss eran muy favoritos aquí

Voz 0422 43:42 pues se enfrenta a otro equipo que está está creciendo pero que no es no

Voz 0453 43:47 entre los favoritos y ellos ha jugado bien

Voz 0933 43:50 vale lo lo lo Taylor

Voz 0453 43:53 pues realmente ahí sí que me habían decepcionado muchísimo averiguó ha sido otra vez un espejismo

Voz 0422 44:00 es que fue como de la noche al día

Voz 0933 44:02 pero Random que no sirve para nada pero es gracioso es la primera vez desde el año dos mil uno que los Brawn tienen mejor récord que los pétreo

Voz 1025 44:11 bueno ahí vamos eh chicos me voy a hablar con de Green Bay ahora estaremos con Manu Marlasca y lo vamos rematando un montón de partidos todavía por los que hablar estos sanción ya además

Voz 18 44:59 yo

Voz 1284 45:04 tiempo empeñados para hablar con Manu Marlasca y eso supone que vamos a hablar

Voz 1025 45:08 Green Bay el señor Marlaska qué tal estás

Voz 0318 45:10 bueno estoy con uno uno uno

Voz 1284 45:14 y estoy como hoy que yo no tengo por aquí ya señor lo que somos tres oiga a tirarte piedra

Voz 0318 45:20 va a sacar la pala Jones está para algo

Voz 1025 45:24 no puedo no puedo sacar la pala todavía hay menos Colour con un Roger sacan

Voz 4 45:29 Miró quiero ser

Voz 1025 45:31 cualquier exactamente osea que uno a uno uno cuidado

Voz 3 45:34 Manu es el rey de los hunos

Voz 0318 45:37 claro cualquiera está enfrente Adrián Peter Pan

Voz 11 45:41 bueno yo creo que ahora ya pues la materia fue el factor diferenciador por tiene la verdad es que los dos no creo que el partido ninguno de los dos equipos verdaderamente no esto es bastante bastante pobres lo piensa son son bastante pobres en en en en todo en pases completados en yardas deberán ir a guión factor actoral de así que su partido no y que y que no es que sabemos que fue el factor diferenciador entre los dos equipos pero yo creo que no es el accidente de lo que pasó el otro día yo creo que es una derrota con la que nadie contaba ITF contaba con con con perder es otra posibles así que se topaba pero yo creo que estar no estaba en los planes de bueno pero lo no

Voz 1284 46:24 pero pero ha venido bien porque Minnesota también perdí debe pronto chicos cómo está el equipo más fuerte vuestra

Voz 0318 46:29 la conferencia ya no lo ha contra todo pronóstico efectivamente

Voz 11 46:33 lo líder porque bueno porque hay un fichaje en el timón fruto ya te ponen campeones con una temporada

Voz 7 46:39 pero bueno que estáis absolutamente condicionados ya desde el principio con con con con la pierna e desde el principio ya ya es como veis un poco a remolque no yo te iba a preguntar

Voz 11 46:49 moradas acordar no sé no sé pero pero

Voz 4 46:52 ejemplo qué harías tú ahora Malú cual con con con el tema de seguiría ahí sí dejándolo jugar así mira que puede hacer lo que sea él lo vimos el de la semana pasada pero yo no sé si esto pasa

Voz 11 47:03 el yo me lo como por lo que lo que pasa es que en otras temporadas ha pasado una temporada hace avanzada entonces yo llegué al al by which is para evaluar verdaderamente hacer ahí un control de daños por decirlo de alguna manera a apretar el culo con perdón para que llegue al Aaiún una vez que te llegue pues yo creo que una de la mente no

Voz 1025 47:30 quién esto de de de los al final

Voz 3 47:32 los Packers con con con lo de calibrado la sanción pero a mí me también me parece que el también

Voz 1284 47:40 tanto con lupa absolutamente sí

Voz 20 47:43 con ese es es tremendo que estén pitando eso efectivamente

Voz 11 47:48 pero volviendo al tema reír yo creo creo que hay que Irak ninguno sabemos realmente el alcance de lo que tiene

Voz 1025 47:58 claro pero haciendo un sprint ahí aquel que intenta tirar para justo eh

Voz 0318 48:05 no lo para el Saura iba a poder llegar a última fase de la temporada

Voz 4 48:08 ahora ya no lo sabe pero claro es una de las facetas más importantes de su juego la movilidad que tiene es brutal

Voz 3 48:16 yo te gusta como lo camuflan dicen varios Yuri

Voz 7 48:19 es para abajo está dolorido de cintura para abajo Costa yo he tenido alguna

Voz 1284 48:26 sí pero pero de otro tipo no sé si era por fútbol americano rondó pero tú Leandro de otro tipo oye por cierto pediría esta semana duda semana fácil pero después de ver lo que hicieron los virus combine trotando

Voz 0318 48:39 eh