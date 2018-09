Ángel González, Perito Informático judicial nos cuenta cual es la forma de descubrir una voz

Voz 0313 00:00 la importancia de la palabra no sé si amigos oyentes de La Ventana han escuchado me imagino que bastantes Si en en redes sociales en Internet y una petición muy poco usual del Cuerpo Nacional de Policía qué es difundir una voz a veces a veces no a menudo imágenes fotografías Se busca la persona desaparecida o este terrorista el otro el de más allá pero una voz bueno para intentar esclarecer el asesinato de un anciano en Santander el año dos mil diecisiete

Voz 1 00:27 difundido un audio de un minuto por si alguien les suena la voz a ver si les llama

Voz 2 00:33 hola buenos días soy yo pienso en papel yo voy a mano de tengo que dar una información es que es eso que se el que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a casa Carla podía verse ya no quiero llamar voy decía que quiero quedarme usted entre veinte El número uno local toda la y con una que tiene una amarilla por eso por favor de teléfono hay que viven en las en el Lonja esta el puesto que se venden los aquella entonces eso ya no puede acoger teléfono tiene que ir a esa lesión que está cerrado sólo con el que la que tirar la puerta abajo lo que quiera en ella misma dirección no por Dios insta a escúchame bien a la calle pero es una cuesta arriba no entonces donde acaba la cuesta halló un una pared de una casa ITA a la calle que es desde el curación la segunda es una calle pequeñita que no tiene salida

Voz 3 01:30 aparcan coches ahí es una entrada de entre blog

Voz 2 01:32 pues ahí eso es lo que es en esos bloques aparcacoches y entonces exhibir una puerta pequeñita la hay tendrán que tira la puerta también para empeorar porque está hacerlo

Voz 1 01:41 vale este hombre llamó desde una cabina telefónica en Vitoria

Voz 0313 01:45 llamó la Cruz Roja de Madrid porque ya cuenta que no quería hablar

Voz 4 01:47 directamente con la con la policía habla de dos personas mayores que podrían estar heridas indica cómo llegar hasta ellas bueno cuando alguien llegó lo que se encontró fue un anciano muerto que había muerto

Voz 0313 01:58 asfixiado según parece en el transcurso de un asalto Si alguien les suena esta voz que acaban de escuchar hombre hay un teléfono que es el seis cero nueve siete siete siete ocho seis siete seis cero nueve siete siete siete ocho seis siete que funciona las veinticuatro horas bueno una Vista porque llame medida yo no había escuchado nunca una cosa así sinceramente lo de los avisos de voz no no lo tenía pistas la verdad

Voz 5 02:25 bueno yo recuerdo que se llegó a la resolución del asesinato de Kaczynska que se que me secuestraron y mataron en La Moraleja os acordáis eh gracias a las llamadas que hacían los dos secuestradores sí a una palabra que utilizaron que creo recordar que era bolo que era una expresión que se utiliza en la zona de Toledo y a través de de ahí

Voz 0313 02:46 magia La Sagra es eso es muy fueron

Voz 5 02:48 tirando y fueron digamos acotando no y bueno eso obviamente es muy novedoso toca acaba de de de hacer la policía no desde luego andaluz no es este señor catalán tampoco Gallego tampoco es más bien de él no quisiera nervioso está muy nervioso parece que sabe lo que hay lo que hay dentro es están me da muchos datos con mucha precisión a muchos datos da un dice una palabra crisis que te para hablar de cerrojo crees que te es una palabra muy utilizada en el norte del país

Voz 0313 03:13 si se mira vamos a saludar Ángel González Ángel González es informático Judicial director de Global ética peritos informáticos Ángel buenas tardes hola

Voz 3 03:24 hola buenas tardes qué tal bienvenido La Ventana lo lo lo oprime

Voz 6 03:28 pero así como el criterio profesional quiere sugiere está voz en este hombre si a usted le preguntaran diría que es sabe algo más es lo que cuenta que que que igual no lo eh que igual puede estar implicado en lo que ocurrió no sé

Voz 3 03:45 bueno para eso están las técnicas no hay hay dos partes que una parte de evidentemente técnicas y una parte que la hace un experto lingüistas lo dan por un lado una serie de ondas que convierten la voz a números Por otro lado pues el ex precisa el de Muguruza que como bien decía hace unos momentos pues se viene a decir de qué población de que entrar de que personas porque claro evidentemente como claves dicho ha hecho un llamamiento a que la regresos Villaverde se usen para él paralelismo pero ahora imaginar la cantidad de personas que pueden llamar pensando que al lado es que todas lo son

Voz 0313 04:25 por qué Kikes que que que se puede saber del del del carácter del estado anímico de una persona a través de la voz

Voz 3 04:33 bueno pues yo creo que todos hemos visto la la las olas son aquellas que convierten la voz a meras ondas que son línea alineando van Si una persona nerviosas y una persona es agresiva o una persona tiene en la cabeza todo el toda la parrafada que va a decir no interrumpa por favor quiero decir todo corrido y eso pues la lo invitan esta serie B ondas por la velocidad a la intensidad la integración sale como si de repente dice todo la lección del tirón en un poco así no enviamos la improvisación estado anímico el nerviosismo yo yo creo igual que vosotros que está personal pues tiene que ver en incidentes

Voz 0827 05:19 claro es que al al margen de cómo suena la voz la propia llamada es extraña lo lógico es que si uno ve una circunstancia extraña un domicilio llame desde ahí haga saber a la Policía se quede incluso de esperar a la policía para ver qué es lo que está pasando allí dentro o no que se vaya una cabina llame a la Cruz Roja de Madrid esa esa actitud día es extraña de por sí no

Voz 3 05:43 bueno es muy extraña Hay hizo no solamente en los servicios de emergencias reciben llamadas de cabinas telefónicas sino que también la gente usa el algo a Villa Villa del teléfono para ocultar la llamada no es muy curioso porque no solamente se emergencias sino en muchos casos de acoso concretamente nosotros hemos saca muy bien me una herramienta precisamente para descubrir los números ocultos que en palabras de Violencia Género y es muy interesante ver las estadísticas de qué cantidad de gente llama con número pensando que es indescifrable en Vigo bien no es un llamar desde una cabina es cierto que bueno imita la la responsabilidad pero claro a través de la voz Podemos en este caso sacar lo que son el el margen biométrico te acuerdas vocales de la persona que después por supuesto habrá que comparar con una prueba indubitada pro indubitada es cuando si hace hace esa criba por parte de la Fuerza de seguridad del Estado ahora tenemos que coger a personas imponen delante de un micrófono hasta hace un año que hablen una serie de frases o una un montón de vocales abiertas higa iba a salir de numeraciones que son efectivamente es digamos esa huella dactilar de las de las cuerdas vocales que muy interesantes

Voz 5 07:12 a mí me Ángel en entonces igual que el iris son las huellas dactilares son indubitada esos tenemos una a cada uno de nosotros se puede decir que también que que un análisis fonético nos puede sacar nuestro de iba a decir DNI o ACN el vocal que cada uno no tenemos un timbre de voz una una forma de onda diferente a y dos voces iguales aunque lo parezca

Voz 3 07:39 y aunque no solamente lo parezca final parece ser la verdadera que intenta cambia la voz más ronca ponerla agudas a bote pitos todo eso aún así existen unas técnicas que son capaces de sacar ese merecen fonético ese esa huella dactilar de las ruedas cuerdas vocales de se puede sacar más información

Voz 1826 08:00 el acento del tono de la fonética del timbre o como decía antes John de del léxico por ejemplo o de la sintaxis que utiliza porque eh hay ahora mismo una una serie muy interesante en Netflix que que habla de cuál fue el proceso para descubrir a una Bombers terrorista que día en que fue a través de la lingüística es decir fue a través del análisis que desde lo un investigador se empeñó en contra de todo el FBI en seguir por esa línea esa línea que él científicamente inauguró en porque fue a través de la sintaxis y a través de de la lengua

Voz 3 08:35 de mismo modo que se podían descubrir me encapuchados que cometieron una serie de atrocidades con una periodista que también ocurrió vale porque decían una serie de palabras como decía los expertos lingüistas independientemente el análisis el técnico cuál era el análisis fonético acústico y Eli muestras son complementarios lo que consiguen como decíamos hacer esa criba ver por ejemplo esa zona geográfica donde solamente se habla un dialecto o una palabra incómoda viendo cómo cómo se caso