La Asociación Fascista Musso Lini llama para quejarse a TodoPorLaRadio

rojos y azules yo veo españoles blanco y entonces eso es el más caro al Arenillas así que has nace la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 1145 00:43 esta popular que le está llevando a hasta que no te tomen el pelo

Voz 7 00:51 las rastas haber dos cosas para arrancar hoy todo por la radio a todo el mundo salúdenos hola hola dos cosas uno saludos al taxista Joaquín

Voz 1145 01:01 gran amigo de Sheila Blanco sí muy agradecido por la carrera musical que ha iniciado una hija suya si es por tu culpa en el violín estos de justicia nos está escuchando enviarle un saludo muy grande no pésimo isla otros muchos Javier Coronas que vas a hacer hoy no no no lo tengo claro no es que le he preguntado bueno haremos gusto o muerte dice bueno no

Voz 0871 01:24 está presionando y bueno vamos ha empezado todavía

Voz 1145 01:27 pero necesitamos gente no vamos a hacer

Voz 0871 01:29 Justo muerte vamos a hacer necesitamos un oyente que quiere ser guionista de una historia mía solamente puedo decir eso a un oyente que sea la pieza clave del guión de una historia que me ha pasado a mí es es es difícil de explicar pero es gratificante ha pasado de trabajar poco

Voz 1145 01:48 supongo gratis no estoy buscando la perfección sí sí sí

el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para ponerse a las órdenes de Javier Coronas ya bueno digo esa nueve cero dos catorce sesenta sesenta venga Toni especialistas todo venga la frase del día vamos

Voz 8 02:06 la frase del día que es de la ministra de Justicia Dolores Delgado que conjuga uno de los verbos más usados de España una hoy al límite de que de que de que le invita tú

Voz 1 02:28 José de la reprobado ayer en el Senado

Voz 0230 02:32 si la ministra de Justicia ha conjugado el verbo no dimitir que es es un verbo quizá necesario porque no es exactamente permanecen en el cargo sino permanecer en el cargo después de que te hayan pedido la dimisión no existe un verbo para eso necesitamos a Piedrahita es un arte en España la manera de presentar la no dimisión

Voz 8 02:57 la manera de decir no voy a dimitir por ejemplo estas Cristina Cifuentes ex presidenta de la Comunidad de Madrid yo no voy a dimitir en otro estilo así respondió la ex ministra de Sanidad Carmen Montón cuando le preguntó Pepa Bueno va a dimitir ministra

Voz 8 03:18 Pablo Casado respondía así cuando le preguntaban si pensaba dimitir en absoluto en absoluto que es más que no en absoluto

Voz 8 03:26 también puede si puedes en eso también puede sugerir que te desplazan hasta absoluto cuando llegues absoluto límites Casado Dolores Delgado ha dicho hoy que no va

Voz 8 03:55 se oye una palma luego dos aplausos voy a dimitir

Voz 8 04:13 pero en el mundo de las cosas reales

Voz 0230 04:22 les tan amarillo en el mundo de las cosas reales

Voz 8 04:26 que en algunas escuelas los alumnos dicen que no se puede estar impiden salir de clase pero en movimiento organizado José Melero Barrena ser medida buenas tardes

Voz 11 04:35 qué tal muy buenas

Voz 1145 04:38 se calcula que paso

Voz 11 04:42 bueno pues aquí lo que no es está pasando es que tenemos altas temperaturas más propias del mes de julio o agosto que en el mes en el que estamos ayer marcaban XXXVIII ya han bajado un poquito más hasta treinta y cuatro y hay que decir que se ha producido parones en lo que llevamos de semana entre ayer y hoy en algunos centros de Badajoz capital donde abandonaron las aulas para exigir a la Administración regional que se solucione la situación si os parece vamos a escuchar a Hernán Álvarez que es portavoz de esta plataforma Nos decía esto del día de hoy

Voz 12 05:11 todos los sitios donde los institutos donde han permitido secundar la protesta ya han dejado a los Abruzos irse las voces por ejemplo el bioclimática la dirección se ha portado bien quién habido ningún problema y mal en la mayoría de los que dos institutos se han negado la directiva a dejar salir a la gente

Voz 11 05:27 la Coordinadora Estudiantil asegura que han contabilizado más de cinco ambulancias esta mañana en distintos institutos que han debido atender alumnos por las altas temperaturas esta plataforma convocado hay que decir manifestaciones para este próximo sábado

Voz 1606 06:01 damos las tutorías con fotón que tuitera sobre un remedio de estos que pican

Voz 14 06:05 a veinticinco euros un tratamiento para los piojos que los trata de usted vamos ahora con una pregunta que plantea fumo vosotros cuando vais a bajar la basura también decís ahora subo como si alguien pensara que vas a dormir en la calle

Voz 1606 06:21 atención a esto el el balance altura peso corporal lo debe gestionar siempre siempre un médico como recuerda mi White Cloud

Voz 14 06:28 doctor teniendo en cuenta mi peso actual cuál sería mi estatura ideal quince metros

Voz 15 06:40 a veces ir a la moda ir a la moda veces es simplemente fruto del

Voz 1606 06:43 inmovilismo el Twitter de Ivanovic llevo vistiendo igual desde mil novecientos noventa y cinco y ahora soy moderno ya acabamos las tutorías con Josef K cuando la realidad no supera la afición soy el genio de la lámpara me concederá estrés deseos no pero me puede preguntar lo que quiera sobre lámparas

Voz 0230 07:41 cada día salimos a buscar la luz en la oscuridad oye me encontramos una competición diaria de frases

Voz 8 07:47 vamos a someter a criterio de concurso unas cuantas comenzando con esta de Albert Rivera líder de Ciudadanos que plantea un juego de palabras

Voz 18 07:54 el señor Sánchez nos prometió un Gobierno de las estrellas pero la realidad es que este gobierno tres meses después un Gobierno estrellado

Voz 1145 08:03 lo que sí

Voz 0230 08:07 el Gobierno de estrellas pasas

Voz 8 08:09 por un gobierno estrellado pero atención a continuación Dolors Montserrat del Partido Popular

Voz 21 08:14 tiene también una frase en el Gobierno diciendo que dan el gobierno de la habilidad y hoy son el gobierno de la vergüenza

Voz 8 08:23 conclusión Partido Popular y Ciudadanos han contratado la misma agencia de publicidad ya uno de los dos le están vendiendo Descartes porque las frases son las mismas tienen el mismo esquema al Gobierno de estrellas Gobierno estrellado Gobierno de la dignidad al Gobierno de la vergüenza la agencia seguro que tenía más a ustedes llegaron con un Gobierno bonito pero se están descubriendo asuntos muy feos bueno ustedes eran un gobierno de profesionales

Voz 1145 08:51 pero se están revelando como una panda de aficionados aquí es que hay un publicista

Voz 8 08:59 los cables que está vendiendo el mismo trabajo como todos los partidos más juegos de palabras la vicepresidenta Carmen Calvo a ciudadanos robos silenciosos

Voz 1490 09:09 que son el cuarto grupo en la Cámara tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la banda pitar en negro

Voz 22 09:22 a este día en pintar de nada

Voz 1145 09:26 la va a pintar en

Voz 8 09:29 no no olvidado el plan de pintura podría tener un objetivo lo dice la senadora del Partido Popular Ester Muñoz porque tú no forma parte de un plan

Voz 19 09:40 a todo

Voz 8 09:42 forma parte de un plan

Voz 21 09:49 el planes y ese plan es vender a España carambas el gran Isaías

Voz 0230 10:03 a España se puede vender a España sólo se puede vender España sin vender a España podría entenderse como que el Gobierno quiere desplazarse hasta España para vender algo indeterminados pero también puede entenderse que esta senadora quiere tanto a España quiere tanto a su patria que le da categoría animada categoría humana la quiere como a uno más de la familia no

Voz 8 10:27 pero no es lo mismo vender armas a Arabia Saudí que vender Arabia Saudí los marcianos no es lo mismo vender fruta que vender al frutero ni matar al frutero no ni matarle dos veces que es peor lo dice Dolors Montserrat no maten a la gente dos veces

Voz 1145 10:45 otra vez a Montesquieu claro lo quieran matarle otra vez

Voz 8 10:49 porque es ilegal matar dos veces a la misma persona

Voz 0230 10:52 cosa distinta es que haya habido un intento de asesinato te haya salido mal lo intentes de nuevo en ese caso sería no quieran otra

Voz 8 10:59 vez matar al francés ese ese no el otro

Voz 5 11:05 Montesquieu sé si Montesquieu que lo dice como de Martes y trece

Voz 8 11:12 Montes nada Montenegro me oigo motes hable más alto

Voz 20 11:15 no

Voz 1 11:39 por la senadora donde quería vender a España

Voz 0230 11:42 hola senadora que denuncia el plan para vender a España sabéis que en España hay treinta personas que se llama en España las treinta personas viven en Barcelona hay siete mil personas que tienen España de primer apellido hizo siete mil que tienen de segundo apellido sólo hay setenta que tienen los dos apellidos

Voz 5 12:04 España España gusta pero no hay nadie en España que piensa ya me España España España esto lo tenía que contar porque me pasé un rato buscándolo

Voz 1145 12:12 a ver si voy a tirar aquí estoy bien

Voz 0230 12:18 pues que para los niños que nos escuchan en los coches y en su casa con el podcast que no escuchen donde les de la gana Montesquieu era un señor X

Voz 8 12:27 en un peinado iba todo el día diciendo defiende pedir

Voz 0230 12:33 sólo tres poderes decía muy rata y todas las demás personas sin poderes Montesquieu era muy mala persona poder ejecutivo poder legislativo Poder Judicial se olvidó de muchos poderes poder salir a la calle poder ir al cine

Voz 8 12:50 uno de los más importantes el poder de Rafael Hernando que hoy le ha dicho lo siguiente la ministra de Justicia

Voz 0871 12:56 usted es una rémora para cualquier gobierno

Voz 25 12:59 no es una víctima es culpar a la opinión pública ya le condenado

Voz 8 13:07 puede la ministra es culpable por el poder de Rafael Hernández que es poder que se le olvidó el francés tiquismiquis mantiene

Voz 0230 13:17 con otro alguno pensará un día a Rafael Hernando le va a pasar como Willy Toledo y le van a procesar por ofensa a los sentimientos democráticos pero no es nada grave es que en el Partido Popular se ha dado la indicación de elevar el tono por ejemplo escuchamos a la diputada

Voz 1490 13:30 María José García Pelayo lo que sí es verdad señora roble es que el señor Mariano Rajoy el auténtico presidente del Gobierno de España

Voz 8 13:39 no llegó a ser presidente Altético como Puigdemont Rajoy se baila Bélgica al exilio está todo que está todo muy enloquecido pero mucho sí pero la solución la solución de verdad al final la solución a todos estos problemas la tienen en televisión

Voz 14 14:00 en Operación Triunfo sabes cómo solucionar esa educación puta educación yo no

Voz 1145 14:06 la educación

Voz 8 14:14 escuchamos a José Manuel Villegas de ciudadanos dice esta mañana que el Gobierno es un fraude pero lo dice como flojo de ánimo y así el Gobierno pues nos impresiona señora vicepresidenta su Gobierno pues yo lo veo flojo insiste un poco después pero como que no nos venimos arriba

Voz 18 14:31 señora vicepresidenta el señor Sánchez

Voz 0230 14:34 las pérdidas no se lo cree no

Voz 8 14:38 el Partido Popular en cambio es más áspero usted

Voz 26 14:41 la señora ministra en El paradigma de la mentira y en segundo lugar usted no dice la verdad ni cuando rectifica

Voz 0230 14:47 este es un paso adelante sobre la semana pasada os acordáis de la frase de la semana pasada es el Gobierno sólo acierta cuando rectifica

Voz 8 14:54 un diputado la intentó decir él decidió pichichi sólo acierta cuando se equivoca cuando se identifica

Voz 0230 15:03 es esto era otra cosa pero Rafa Hernando ha ido calentándose calentándose y al final vaya se lo dice a la ministra os dais cuenta de algo dentro de la frase el váyase tiene una lógica regulara porque va diciendo usted no es una rémora yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia no es que no cuadro la lógica indicaría yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia Le pido que se vaya pero no es raro

Voz 25 15:29 es una rémora para cualquier gobierno no es una víctima

Voz 8 15:34 la opinión pública ya les condena

Voz 25 15:36 yo le pido que uno siga llenando de oprobio la democracia iba

Voz 1145 15:40 vaya

Voz 8 15:42 hace poco sería un poco la síntesis es un concepto que no está todo el mundo tan acelerado que Isaías va como una moto todos son errores patadas a la sintaxis está oyendo la radio Isaías pensando

Voz 1145 15:54 palos unos

Voz 0230 15:56 a los unos a otros alcanzan a veces el menosprecio personal la ministra de Justicia se dirige una senadora del PP

Voz 27 16:01 decirle señora Muñoz le voy a explicar algo señora Muñoz déjeme mira que se lo tuvo que explicar despacito para que usted lo entienda

Voz 0230 16:10 la diputada del Partido Popular María José García Pelayo llama boba a la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 28 16:16 no solamente lo ha dejado como Uma

Voz 1490 16:19 como una ministra boba políticamente hablando

Voz 8 16:24 Tica vete ya que hay nadie

Voz 26 16:27 mañana basada ya otro diputado dijo esto las bombas son muy distintas a usted porque las bombas parece ser que son inteligentes

Voz 8 16:35 como cada semana esto tiene que ir a más la semana pasada les dijeron que les falta inteligencia esta semana la semana que viene tienes pocos mecanismos de respuesta para eso

Voz 0871 16:46 soy yo

Voz 8 16:48 un ambientazo político en las cosas

Voz 29 16:51 la CIA emitir ese ventaja en el pabellón suciedad

Voz 30 16:57 ah ya mamá todos estos le Ibiza femenino más de cien Majo hay buen muy buenas a doler

Voz 31 17:13 al tema

Voz 1 17:24 cuarenta

Voz 7 17:31 no pensaba que la cosa guardará tanto eh

Voz 1145 17:34 no hombre corrillos eh aborde ya

Voz 1606 17:47 Especialistas secundarios pues venimos con más fango alguno de los presentes leído alguna vez a comer con Villarejo no con chupitos encima yo creo que no no no no no que conteste porque llega ya sale de la ya saldrá adelante ahora mismo hay muchísimas personas carentes de miedo por si Villarejo pudiera publicar alguna cinta comprometedora sobre ellos nos acompaña un periodista buenas tardes a la investigación tu nombre Rodri gorros no a Rodrigo Rodrigo

Voz 0871 18:13 a pie lo dio pie es periodista de investigación de un medio digital que es lo que acaba

Voz 14 18:18 augurar no como se llama Bueno perritos calientes punto com dominio que tenían otro jefe de que hay poco presupuesto en este nuevo que se suelen mucha credibilidad Noda perdón

Voz 1606 18:32 históricamente soy consciente permita pensamos que con eso

Voz 14 18:35 Bercy trabajo al cabo un tiempo perritas calientes punto com perderá ese componente quizás un poco alejado del periodismo parece que sugiere su nombre para pasar a ser una web

Voz 8 18:46 qué hay de cabecera bueno empezáis fuerte

Voz 1606 18:48 porque vuestra primera publicación como no son grabaciones que tenéis inéditas del comisario Villarejo así momentos tenéis tenemos doce mil horas doce mil horas de grabaciones chupa

Voz 1145 18:58 hola radio está claro doce mil mil una tras otra

Voz 1606 19:06 así que que que que como el mamá comprometedoras es mucho pero hay algún alto cargo que podía ser escaldado alguien a una celebrity hay tenistas hay termitas

Voz 14 19:17 ah no yo creo que al ser un agua nosotras bastante nueva con el pasado nuestro jefe poco ligado al periodismo Nos han dado un material un poquito Dom define de mierda

Voz 1606 19:27 Matellán que son son audios de mala calidad de Villarejo

Voz 14 19:30 es que no han pasado cosas que están yo pienso en la redacción están

Voz 8 19:34 primero totalmente prescritas de Villarejo

Voz 14 19:37 sí son grabaciones que hizo Villarejo No me preguntes cómo a Felipe II a Rosalía de Castro Azorín a los hermanos pinzones que por cierto se confirma la grabaciones que eran unos marineros pero no sí sí sí pero eso ya no interesa y luego hay muchas que no se vio dejó poco interesado en Quito y luego muchas muchas horas de grabaciones de pasajes de la vida cotidiana de Villa de Villarejo poco interesante el comisario Villarejo tuviese grababa a sí misma eh sí sí sí tiene grabados una hasta su nacimiento costilla

Voz 1606 20:09 sí

Voz 14 20:09 ya entonces que tenemos te puedes escuchar podemos escuchar alguna cosa sería muy lamentable pero mira muchísimas horas por ejemplo por ejemplo muchísimas ahora mismo Villarejo durmiendo expongo un extracto

Voz 33 20:23 esto

Voz 1145 20:24 esto Villarejo Villarejo

Voz 14 20:26 por eso ha escuchado no se Villarejo roncando ponía los doce mil cotos horas durmiendo pues calcula que seis mil luego muchas grabaciones de Villarejo en su día a día que no van a ningún lado perdona perdona perdona perdona horas insulsa de viniendo de trabajo primera pongo este joven

Voz 34 20:49 y con Dios responde Estoy

Voz 14 20:55 no podemos confirmar que Villarejo elegido a Método tres eso Tiemblo al Gobierno y luego si lo que decía Villarejo en su día a día cosa que no creo que no son entre Villarejo cariño quiero bajar la basura

Voz 35 21:11 no no perdona la bajé yo ayer ATC te toca a ti hoy baje la basura a Villarejo cariño bajara basura Gaynor Villarejo Villarejo abajo a la basura no

Voz 14 21:20 hay que ver cómo se parece como mucho tenemos una acción que podría implicar al propio Villarejo que tienes pero nada ilícito sería como mucho reprobable moralmente hablando es el excomisario haciendo prácticas de flauta en su habitación lo escuchamos

Voz 37 21:49 ah sí

Voz 38 22:05 el final es bueno mirar ahora hay ETA

Voz 1145 22:15 sería esto no es ilegal casi pero no pero no

Voz 1606 22:19 bueno pues a pesar de todo mañana empezáis a publicar todo esto ahora podemos encontrar vuestra hasta que tengamos mejor material iremos combinando material periodístico con el antiguo de la exclusiva tenemos información unos interesante desgracia Rodrigo

Voz 1145 22:55 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy muy expectantes porque es Javier Coronas ha dicho no voy a hacerlo justo muerte pero eso no participamos de de la música o la oyente que música

Voz 5 23:12 tenía una música no como no no no lo escucho todavía no primer oyente oyentes

Voz 1145 23:17 oyente Estefanía de Vitoria Estefanía buenas tardes hola buenas tardes Victoria que siempre más bonitos te Fariña García de Vitoria

Voz 5 23:28 el segundo como te Estefanía García o Vitoria como quieres este este Stephanie que yo no estoy llaman

Voz 1145 23:44 Estefanía perdido venga tú conoces conocía esa coronas Estefanía

Voz 39 23:49 a estar con septiembre

Voz 40 23:51 a ver qué sentido

Voz 5 23:56 andar

Voz 1145 23:57 que la madre mía hoy todo eh bueno se está complicando la tarde tres Villarejo definía agravado

Voz 5 24:06 cómo te cuento un poquito

Voz 0871 24:10 te cuento poquito Estefanía la nueva sección vale una sección piloto dentro de la sección expiloto si las diciendo sale bien es parte que sea culpa tuya entonces la semana en no lo repetiremos es cierto si lo que tú digas Estefanía vamos a contar una historia que me ha pasado a mí pero tú es la que decida en cada momento lo que me pasó ICO

Voz 5 24:31 eso va a ser la que elija su aventura yo si tú aventura bueno se llama lo que tú digas

Voz 1 24:41 eh bueno empieza con sintonía lo que tú digas Estefanía

Voz 0871 25:06 bueno pero hay que empezar a esta España te cuenta la historia tú vas a ir aportando datos la historia de la siguiente hace una semana una cosa así una tarde tonta no tenga nada que hacer como todas las tardes todos que tengo como mis amigos trabajan pues decidí coger un taxi aquí en Madrid para dar un par de vueltas a la M30 porque

Voz 14 25:24 para hablar con alguien lo acogiendo era puro

Voz 0871 25:27 hasta ese mes había basado te dije pues me lo gasto en un taxi dando vueltas M30 estoy esperando que venga un taxi que evite un taxi que lleva como doce Bir Kiki está acuérdese los Kikes es muñecos que sí que se iban con pinza graban pues yo el retrovisor colgado con doce biquinis y muchos objetos de regalo de esas de las bolas de las máquinas retrovisor casi no se veía al conductor del taxi era un señor pequeño con el pelo blanco una mezcla de Pepín Tre hay un señor muy mayor envejecido

Voz 14 25:57 qué hago el taxi o dejó pasar el taxista

Voz 5 26:00 bueno la aventura puede venir otra aventura más gorda detrás no pasa a quienes ese coger un taxi cuando cogí ese taxi Estefanía

Voz 0871 26:10 había una música en el coche sudando que me llamó un poco la atención era o una canción del junco o la mi amor en clásicas o el Bolero de Ravel qué canción quieres que es una vez en el taxi cuando entre

Voz 39 26:24 el Bolero de Ravel hombre procedido ópera pero bien vale hoy como Enel con el libro de Millás pero no de ópera

Voz 0871 26:31 pues entre estaba sonando el Bolero de Ravel cuando entró en el taxi de dije buenas tardes a un hijo y a ti qué te importa me dijo ten cuidado no me pises lo fregado me dice porque acabo de fregar la parte a través del taxi entonces levanta los pies entra retando el asiento y cintas cuando yo entré le dije vamos a dar vueltas por la M30

Voz 1 26:53 y él me dijo

Voz 5 26:56 a usted qué le gusta más Dostoievski o Stravinsky

Voz 1145 27:02 no no no no hijas

Voz 5 27:03 eso me pregunto a mí

Voz 1145 27:06 no es la protagonista de esta historia tu hablabas cuando te pregunto yo pero lo va a contar yo venga venga no estás apurando trate no pasa nada tenemos

Voz 5 27:19 yo me pregunto si yo quería si me gustaba

Voz 41 27:21 yo esquivo Stravinski Le dije yo de fútbol no entiendo

Voz 0871 27:24 nada

Voz 1 27:25 me dijo bueno que eso es conocer

Voz 0871 27:27 Dostoievski es de una obra que es doctor Jekyll y Mister Hyde Stravinsky es un un un oftalmólogo detectó una enfermedad de los ojos vale la gente Stravinski en ese momento yo lo dije por favor puedes cambiar la canción del pues es de Ravel imponer otra ni pusieron otra la de Junco

Voz 42 27:50 no no no

Voz 1145 27:53 ah sí

Voz 43 27:56 creo que ha sido ha sido tu tu adicción es algo

Voz 1145 27:59 a ver que me pasó a mí sabes

Voz 5 28:01 no tanto la historia vale venga entonces estuve hablando con él y me dijo hice yo a la gente sin compensación

Voz 0871 28:08 Thaksin que él hablaba y me decía dice no hablas digo no yo no quiero hablar no me apetece hablar con los taxistas si te estoy hablando con mis cosas ya escuchando este te mato yo estoy tranquilo que la gente sin conversación lo mataba pero lo mataba yo cuando suben al taxi y no me da conversación me gustaría matarlos y me miraba con los ojos inyectados en sangre que hago me bajo del taxi o sigo caminando en en la carrera

Voz 5 28:39 pero vamos nos vamos al taxi su momento yo lo digo por favor digo tengo que bajar del taxi me dice lo siento tengo los seguros de niños puestos así que no puede bajar no digo pero te digo pero no no no esta historia digo pero los seguros han tenido digo pero yo los tengo para que los niños porque me da miedo no me gustan los niños al coche entonces la protección de la gente que viajan

Voz 0871 29:08 por si he llamado a perros solos ignorarse cobrado porque los perros me parecen más amables que los niños pero por eso no te vas a bajar digo bueno pues pues vamos a salirnos de aquí de la M treinta cuando podamos bueno yo tuve llevar hasta donde tú quieras mientras tanto conversación de repente hay una salida en la M treinta se estaba la M30 muy atascada salir de acabe estaba sin atascos ya había un cartel que ponía a que no tienes huevos en la M treinta con aquel huevos de lo que hago me meto no salida os por la M30

Voz 39 29:41 me salimos por dónde y desde huevos

Voz 5 29:44 por donde no tenemos huevos a para la salida de que no hay huevos salimos por la salida no no no no no

Voz 1145 30:07 esto sea hemos muerto se ha roto la historia de hace y bueno

Voz 0871 30:12 todo depende de cómo te has portado en tu vida yo desde luego en el cielo

Voz 5 30:15 igual que viene Sampedro seguro no me dejan entrar porque digo calcetines blancos pero vamos

Voz 0871 30:20 hemos acabado en accidente Estefanía

Voz 5 30:23 bueno pues la hemos tocado mucho todo pero hemos chocado con con suerte y ya está estilo a veces se gana a veces se pierde a veces no pasa nada pero si puso muy bien Estefanía

Voz 0871 30:41 contigo yo me muerto contigo en el coche ahí eso pasará a la historia

Voz 3 30:49 gracias a este bonito

Voz 15 31:05 abrigos en la sección nueva La Ventana Francino estrenamos El rincón del ofendido es este Ojo cuidado cuidado cuidado

Voz 1606 31:13 esto que que esta sección no es irónica ni es para reírse de nadie esto es esto es para básicamente para asumir nuestra responsabilidad como medios de comunicación porque amigos el listón de ofensa está cae más bajo ya los colectivos ofendidos superan el número de personas vale todo lo que se dice ahora mismo todo ofende a alguien así que queremos dar voz a las minorías menos conocidas para que no

Voz 0871 31:33 es indiquen donde les duele que hemos hecho mal si no repetir errores a mí me parece un buen ejerce

Voz 45 31:39 yo no de responsabilidad social contra Radio sostiene sí

Voz 39 31:43 no queremos ofender

Voz 1606 31:45 me sorprende colectivos por ejemplo como el de Demetrio verdad hola buenas tardes Demetrio

Voz 39 31:52 muchísimas gracias por personas buenas como es mi caso

Voz 5 31:56 vale por todo lo que tiene una persona buenas no sé tu madre yo sí sí por supuesto pero tú como como buena persona tú te sientes insultado

Voz 39 32:06 a la sociedad genera si se nos llama de forma despectiva es tan bueno que Santos se dice mucho mucho en qué momento buenísimo me pregunto yo se convirtió en algo negativo

Voz 5 32:19 es cierto si de verdad buenísimos como algo malo suelto no no la propia palabra desmiente que sea mala es bondad por lo tanto no puede ser mala y Demetrio prometo que a partir de hoy hablando mis compañeros que a partir de ahora iremos con más cuidado con con la buena gente

Voz 39 32:35 tampoco yo no quería volver a la gente

Voz 5 32:37 se mofa de la de los buenos y no puede ser como quieras

Voz 39 32:40 yo soy yo sólo mira sólo por atendernos yo estoy satisfecho

Voz 14 32:43 no Demetrio eres bueno te digo lo sabe

Voz 1606 32:47 gracias venga vamos a otro colectivo al que ofendemos a menudo digo que son los ricos los ricos como Klaus Maria Klaus Maria qué tal hola buenas tardes

Voz 5 32:55 los ricos no sentimos también despreció sí

Voz 39 32:57 llegados en los medios de comunicación especialmente los ricos petulante

Voz 5 33:02 los ricos petulante sí

Voz 40 33:04 yo no sé si solo

Voz 39 33:07 cinco cuarenta y siete Enmi Rolex Aitona de doce millones de euros a los petulante

Voz 1606 33:13 increíble que no se trata como cómo te sientes segregado dice es que no te

Voz 39 33:18 bueno ciudadano un y como personas encontráis somos como animales ya que están al margen dicen los ricos la gente rica como si como si dijeran osos panda volcanes

Voz 1145 33:28 José Antich como clasificados majestuosidad la ahí

Voz 39 33:34 seres humanos que también tiene sus problemillas no siempre hay nieve en san Moritz es verdad siempre encuentras mesa en Can Roca

Voz 5 33:42 yo siempre no estoy un poquito de empatía por favor

Voz 39 33:45 sólo pido ese mínimo mínimo alguna cosa

Voz 5 33:47 más Klaus Maria o el te has quedado a gusto

Voz 39 33:50 dijo que estos ciento treinta mil euros que llevo aquí en el bolsillo

Voz 1145 33:53 para disfrutarlos con saludos venga vamos con otro colectivo que yo un poco pero bueno de respetar empatía Francino desde la rabia mirlos fascista los fascistas

Voz 1606 34:07 también un colectivo que debas ofendido de Jesús que es de la asociación fascista sevillana Mussolini

Voz 1145 34:16 Jesús asociación Mussolini te sientes

Voz 39 34:24 cachondeo todo lo ves claro

Voz 1145 34:27 ya sí

Voz 1606 34:29 la razón que decías tú como fascista te te sientes ofendido verdad pero convendrá en que el fascismo en sí mismo ya es ofensivo

Voz 1145 34:40 también es verdad

Voz 39 34:41 yo a mi yo aquí no ha tenido que te ofende al fascismo pero respeta que a mi a mi me parezcan bien de Dios vale todo el mundo los medios los primero hablan con desprecio de fácil verdad vales tú sabes que la gente usa la palabra cita contó con tono peyorativo

Voz 5 34:54 es verdad es verdad tiene razón mira no sí si somos seres humanos

Voz 39 34:58 personas con su idea si con sus ideas

Voz 5 35:01 Alas no ya el problema es que no te amo

Voz 39 35:03 no está en conocerme para es verdad porque si me conoce si me vienes tú a mi a mi a verme a mí si tú me conoce a mí ya te mataré mi arma

Voz 1490 35:11 sí

Voz 1606 35:12 mi arma es en el sentido sevillano

Voz 1145 35:16 los dos vale vale

Voz 39 35:18 si viene de buena o de mala

Voz 1145 35:21 a mi arma nada bueno pues claro

Voz 1606 35:23 portavoz los deciden fascista seguirán a Mussolini

Voz 1145 35:30 ahí como Contador dolorido

Voz 43 35:34 que fascismo tejas arriba ahí arriba donde la mano dicen desde luego que sí Jesús bueno yo que argentino que hoy hemos sensibilizado muchas pero

Voz 1145 35:42 sí sí sí

Voz 46 35:52 eh

Voz 1145 36:26 hay un poco de sosiego eh porque suele ir alguien Patitz siempre está bien

Voz 45 36:33 Laura Piñero esto que es escuchamos a Norah Jones Norah Jones interpretando un tema al que ha llamado

Voz 1280 36:40 la canción sino algo mi

Voz 45 36:43 hombre yo la cabeza asiste a esas llegada especial Otoño ignora qué vas

Voz 1280 36:47 sí lanzar disco con material nuevo desde dos mil dieciséis pero en los últimos meses ha ido publicando canciones independientes muy distintas entre sí y esta es la última en ella colabora la voz y guitarra de Wilco Jeff Tweedy que precisamente esta semana ha anunciado nuevo disco en solitario Hinault le vais a escuchar por mucho que avance el tema porque no canta solo toca la guitarra en la letra de la canción la artista manifiesta su amor por alguien Si yo fuera tu amor Si Jofre

Voz 1 37:17 era tu esposa tanta quién será quién será de momento Norah Jones

Voz 1145 38:08 se trata como una fatiga

Voz 1 38:19 habría que vino

Voz 45 38:31 se por ejemplo es cruzados

Voz 1145 38:36 claro bueno

Voz 45 38:39 el título a bueno bueno pero es que esto va tan bien encajado que parecía

Voz 1145 38:51 hacerlo más

Voz 1490 38:54 todo esto bueno os traigo una sección con contrastes locos muy locos negocios cruzadas si usted Slow por ejemplo Joaquín Sabina describirme así con con tres palabras Teresa objetivos Sabina como artista que Podemos

Voz 1145 39:10 carajillo pero con más maduro

Voz 45 39:17 bueno Moreno Moreno voz ronca no

Voz 1490 39:20 bueno me pero bueno hay hay más objetivos bien intenso bien intensos y pues pensaba en su antítesis eso más bien frívolo pensador en su antítesis

Voz 47 39:31 una mujer que se cuida un montón con la voz muy cristalina Ike no ha compuesto ninguna hacen su vida que se sepa pero ellas interpreta iría podría ser por ejemplo

Voz 1490 39:41 Paloma San Basilio mañana con dos como pasamos de de Sabina San Basilio pues mira muy fácil Sabina Sabina Sabina Sabinosa vale paramos a Basilio esta como cantaría Paloma San Basilio pongamos que hablo de Madrid

Voz 46 40:00 no

Voz 1 40:21 pongamos guía

Voz 48 40:24 ah sí

Voz 45 40:30 por ejemplo no estamos muy muy muy bien muy bien más contrastes locos

Voz 1490 40:37 sí más contrastes en el buen sentido bien ahí ahí lo dejo ahí lo dejo a propósito de Metallica metálica la banda que ha anunciado dos conciertos en España para mayo de dos mil diecinueve bueno cómo describiría Isa metálica duros venga venga si siniestro cortó tres al ex me tablero metálico miles ya festivalero no tenga no porque mal porque van a Montón de festivales que sí

Voz 1145 41:06 dos

Voz 1490 41:08 Padrós yo lo has dicho antes

Voz 1145 41:11 así como Basilio

Voz 1490 41:14 bueno hay unos cuantos la antítesis venga pues ahora una cantante que no va nunca de festivales que su voces cero metal era de estilo y todo

Voz 47 41:22 que viste siempre como de colorines y sí de brillo y podría ser por ejemplo

Voz 1145 41:27 Mariah Carey madura

Voz 45 41:31 es es que el Estatut tras tocar nada más pues lo pasamos de Metallica Mariah Carey metálicos

Voz 1490 41:41 la metálica metafóricamente obrera Carey Mariah Carey guarderías así da en el

Voz 49 41:58 eh no

Voz 50 42:17 eh

Voz 3 42:23 hay quién es imposible

Voz 1490 42:31 bueno usamos con el último de los contrastes el más loco de todos el más loco de todos los tiempos mulo como loco

Voz 1145 42:37 los Ramones inmaduros cuero acelerados apretados

Voz 45 42:51 no no

Voz 8 42:55 es de derechas

Voz 1145 42:58 dime

Voz 1490 43:00 el contraste

Voz 9 43:03 era Fitzgerald

Voz 45 43:05 no lo hacemos hombre esa transformación tampoco es verdad esto me estoy muy cansado pero no Ramone Ramones a y ahí está

Voz 1490 43:19 el inventor Ella Fitzgerald va a cantar ahora Risky Bob de Los Ramones destrozos

Voz 51 43:27 Tito Arias de Giacomo

Voz 1 43:35 sí

Voz 51 43:39 se le da a ver de Juan Batlló más de

Voz 3 44:31 mucho