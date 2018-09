Biografías: Trajano

Voz 2

Trajano consigue destacar como militar en Germania defendiendo la frontera de Germania entre otras cosas será en el momento en el que la dinastía Flavia con Domiciano termina cuando un senador elegido como emperador el el senador va tenga que buscar a alguien que reemplace a una dinastía que acaba de de desaparecer East Side buscar ha con inteligencia al que está mejor preparado militarmente y al que además parece ser un gran administrador fija precisamente en el marco de Trajano cómo fue su final es épicos como no podía ser de otra forma no yo digo que hay personajes que cabalgan hacia la leyenda en la historia no hay uno de ellos es sin duda Marco de Trajano Trajano intentará hacer algo que no nunca se llegó a conseguir pero éste es de los que lo tenía en mente unir Occidente y Oriente intentará conquista de partida para fundir Oriente y Occidente lo consigue en parte pero él no tiene no viven los suficientes años para poder consolidar esa unión aquí en su sueños senos desvanecer la morosidad enfermo en el sur de Thor de Turquía en una pequeña población llamada se Linus en aquel tiempo que se corresponde con la actual Ghazi pasa en el sur de Turquía se puede visitar esta estas ruinas y se puede encontrar el monumento funerario a Trajano que marca el lugar donde este gran emperador hispano fallece