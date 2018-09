Voz 1 00:00 agosto de mil novecientos treinta y dos el general Sanjurjo

Voz 2 00:05 encabeza desde Sevilla el primer intento de golpe militar contra la República

Voz 1 00:11 cuenta con el apoyo de un grupo de monárquicos idea un reducido número de mandos militares la sublevación es fácilmente neutralizada por el Gobierno el general Sanjurjo detenido y condenado a muerte es finalmente indultado

Voz 2 00:27 tras beneficiarse de una amnistía se exilio

Voz 1 00:31 desde allí esperará a una mejor ocasión para volver a intentarlo

Voz 0772 00:50 la serie de televisión española Memoria de España donde hemos extraído este fragmento de uno de sus documentales se presentaba esta manera la figura del general Sanjurjo una de las figuras me atrevería decir que de las más desconocidas qué hay de esos momentos previos a la a la guerra civil que marcó de una manera denodada pues con su bagaje militar con su presencia su protagonismo en definitiva en esos momentos de la historia del primer tercio del siglo XX pues muchos de esos momentos clave que supusieron cambios cambios yo creo que bastante intensos en el devenir de los acontecimientos de de España de nuestro país tengo mis manos una novela la rebelión del general Sanjurjo en donde se recrea un poco la figura de este gran personaje de la historia de España Luis María Cazorla bienvenida a Ser Historia

Voz 5 01:49 viene hallado muy buenas un placer contar con contigo

Voz 0772 01:52 en estos micrófonos de de Ser Historia el la primera pregunta porque tú eres eres abogado es doctor en Derecho catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos también eres Letrado de las Cortes que es lo que te apasiona de la historia porque escribes novela histórica

Voz 5 02:11 yo soy una forma no es decir mucho derecho pero como el derecho reseca yo soy muy jurista pero el derecho es muy limitada o que reseca mucho siempre he tenido curiosidad literaria hay curiosidad histórica la novela históricas hermanan la curiosidad el deseo literario que va más allá de lo estrictamente jurídico con la historia

Voz 0772 02:33 la figura del general Sanjurjo imagino que te atrapa haría no pues por todos esos perfiles todas esas aristas al comienzo de su biografía el empieza a destacar precisamente por sumó su el protagonismo que él tiene en muchas actividades curiosamente fuera de la Península Ibérica fuera de España si en Cuba en Marruecos es sobre todo Marruecos sobre

Voz 5 02:53 a él fue

Voz 6 02:55 uno de los grandes

Voz 5 02:57 héroes entre comillas militares destacados en la guerra de Marruecos fue el que proclamó en el año veintisiete siendo alto comisario en Marruecos el fin de la guerra de Marruecos El sobretodo despunta como militar valeroso atreví

Voz 0772 03:12 tengo dos medallas

Voz 5 03:15 San Fernando en Marruecos

Voz 0772 03:17 precisamente el siendo militar pues es uno de esos protagonistas de de la historia del primer tercio de del siglo XX en en España precisamente por por el papel no que desempeñó el Ejército en en toda esta época tan convulsa

Voz 5 03:31 naturalmente él fue uno de los más caracterizados militares africano estas que fueron muy protagonistas de la primera parte de la historia del siglo XX de España después tuvo un papel muy importante en el advenimiento de la República porque siendo director general de la Guardia Civil aseguró al gobierno republicano reunir republicano la paz y la fidelidad de la Guardia Civil nada menos y nada más en aquellos momentos

Voz 0772 03:58 en cualquier caso fue una suerte de de transgresor no en el sentido de que él estuvo a favor y en contra de los golpes de Estado parecía que iba navegando un poco según no obedece según le convenía era no pero sí que es el acusó de alguna forma de ser a dos bandas no

Voz 5 04:14 a él tenía una ideología conservadora no definida no era muy monárquico porque él no perdonaba Alfonso XIII el trato que dio a Primo de Rivera su gran líder militar y amigo personal sin no teniendo una ideología definida teniendo liberal vamos liberal conservador aceptó la República pero la República que él quería era una república conservadora Hinault una república socialista Azaña esta cómo se implantó desde el primer momento

Voz 0772 04:46 de dónde le viene a San Hurt ese apego por el mundo militar quizá en su familia tenía antecedentes

Voz 7 04:52 él era Navarro el hijo

Voz 5 04:54 militar vivió es ambiente muy desde el principio y siguió la carrera en Cuba primero después en Marruecos su vida era lo militar y entre comillas el militar Haute más característico mudo uno de los más caracterizados de la EPO

Voz 0772 05:10 no se le tenía miedo en la época o respeto quizá

Voz 5 05:13 yo creo que en el Ejército se le tenía respeto eh porque era el que bajo el mando de Primo de Rivera el que mandó las tropas en el desembarco de Alhucemas el que proclama la la paz como alto comisario dos veces laureada de San Fernando es decir que con carácter era admirado el poder político sobre todo Azaña yo lo reproduzca la novela en varias entrevistas le tenía cierto resquemor no acababa de creer en su fidelidad en su lealtad y por tanto se produjo muy pronto en la pugna entre dos caracteres muy diferentes con propósitos distintos que son Azaña hay Sanjurjo

Voz 8 06:00 cuanto más yo he estado oscuros era delimitada con con línea de fuego esperando años

Voz 0772 06:24 escuchábamos un fragmento precisamente de un discurso de Azaña del año mil novecientos XXXVIII pronunciado en en Barcelona estamos hablando ahora con nuestro invitado Luis María Cazorla autor de esta fantástica novela la rebelión del General Sanjurjo publicada por Almuzara que no lo he dicho al al comienzo de la charla con él y comentábamos esos tiras y aflojas no que tenía con con con Manuel Azaña nuestro pero nuestro protagonista el general Sanjurjo Luis María precisamente yo tengo aquí anotada para preguntarte esa idea no de que los cambios que hizo Azaña en el Ejército no no agradar de alguna forma a Sanjurjo y que bueno hemos fue una de las causas no por las que esa relación se ha de alguna manera fue una de las causas

Voz 5 07:06 el enfrentamiento fundamentales que él era un toleraba la República pero una república conservadora que no atacar al Ejército que las reformas fuera muy limitadas que no se metiera con la Iglesia que no afectar a la unidad de España cuando Azaña propugna su política de reforma militar de limitación de las confesiones religiosas de propugnar el Estatuto de Cataluña de la reforma agraria eso pugna con la ideología de de San Juanjo y por tanto la reforma militar que no hubo o no le gustó nada es uno de los elementos pero no es el único el Estatuto catalán tiene una importancia la reforma algarabía tiene una gran importancia el choque con la Iglesia tiene una gran importancia eso era el ariete de la política de Azaña era lo que no encajaba en la concepción tolerante republicano conservadora de Sanjurjo

Voz 0772 08:01 en aquella época el primer tercio del siglo XX como decía Sanjurjo protagonizó un momento que fue calificado como la Sanjurjo Jada es un calificativo que yo creo que solamente se puede dar en un país como en España no somos tan apegados hay este estético de de denominaciones que fue la Sanjurjo nada

Voz 5 08:21 a mí la ser juzgadas Sanjurjo siempre me atrajo como personaje histórico yo dedique tres novelas ambientadas en el Protectorado de Marruecos y me lo topaba por todas partes y también por el episodio de la San Jorge que es verdaderamente algo muy curioso muy interesante es un poco hasta cómico es decir el cuando le cesa hazaña de director de la Guardia Civil que eso no sólo perdona lo manda director de Carabineros es decir a un exilio empieza ya a constituirse en el lider o uno de los líderes de la facción anti republicana que comen he perdido con esta he perdido la pregunta de las hagan esto puedo preguntar lo que algo bueno entonces el empieza ya la toma el hilo empieza a a encabezar el pugna contra la República contra el social hacia hazaña pero estas fuerzas era muy dispares muy desordenadas muy de esa agregadas era monárquicos republicanos conservadores militares carlistas era un caos una desorganización hasta tal extremo tiene algo de opereta todo esto que Azaña y Casares Quiroga entonces ministro de la Gobernación se enteran del día y la hora del golpe porque el amante de uno de los conspiradores a cambio de la impunidad del conspirador lo delata con lo cual le están esperando el día de agosto en donde se producen las San juzgada en Madrid los están esperando y ahí se produce el tiroteo en torno a Palacio Buenavista además sin embargo Sanjurjo que listo se da cuenta de esa de esa organización y entiende que Madrid me golpe lo encabezaba un teniente general teniente general barrera pero entiende que Sevilla va a tener más eco hiel opta por levantarse en Sevilla ahí durante unas horas tienen cierto eco él consigue paralizar durante unas horas durante un día del mes de agosto prácticamente tomar la ciudad hasta que reacción al Gobierno central hasta que se da cuenta que los aliados que creía que iba a tener lo traiciona y sobre todo hasta que reacciona las masas populares encabezadas por un hombre muy importante el alcalde entonces de Sevilla que en el año treinta y seis ese mismo día de agosto el año que fue fusilado por Queipo de Llano y entonces es cuando ya tiene que tirar la toalla mojada por tanto es el primer levantamiento anti republicano en Sevilla allí en Madrid preludio de la guerra civil en muchos aspectos preludio de muchos aspectos de julio del treinta esa

Voz 0772 10:53 sí porque Sanjurjo Se mantuvo hay un poco en su idea de de de continuar esa idea de dar un golpe de Estado no además el iba a participar en bueno de hecho participó de una manera intensa lo que luego en definitiva sería el golpe de Estado que devino en la en la Guerra Civil pero por desgracia falleció en el en el año treinta y seis en un accidente de avión

Voz 5 11:13 en un accidente de aviación claro el treinta de las Sans Jada es muy antecedente el golpe de levantamiento de julio del XXXVI por varios motivos primero porque los militares aprenden el treinta dedos aprenden dos cosas que levantamiento es cosa de militares de políticos pocos no tantos monárquicos nos tantos aristócrata republicano en buena estos Cosa Nostra I segundo aprenden que tenían que ser más discreto que lo del XXXII perdones EM estas presión y pongo un cachondeo dice bueno estoy que implantar un poco de seriedad que nombrar un director que fue Mola hay hay que ordenar esto aprenden y por otra parte en el XXXII se produce una circunstancia que se reproduce en el XXXVI y que yo creo que psicológicamente perjudicó a la reacción del Gobierno de la República porque hay que fijarse que en el XXXII el presidente del Gobierno era Azaña el ministro era Casares Quiroga treinta y se vieron que aquello se desinfló que los militares bueno aquello era una chapuza que sacaba desinflando en el XXXVI El presidente de la República a Azaña allí el presidente del Gobierno era era Casares Quiroga lo que eso yo creo que psicológicamente les influyó en no tomar o no dar la suficiente importancia aquello Sanjurjo sí tuvo un papel muy protagonista iba a ser el el cabeza porque era el militar de mayor graduación estaba exiliado en Portugal porque él fue condenado a muerte después del XXXII fue amnistiado después de la Ley de Amnistía de la época del gobierno de derechas de Rus Se va a Lisboa ya allí toma un aeroplano que conduce José Antonio Ansaldo otros del XXXII otro de los motivos no conocidos capota la avioneta se incendia la avioneta él pero no Ansaldo

Voz 0772 13:07 es curioso no porque la figura de Sanjurjo hubiera tenido muchísimo peso

Voz 5 13:12 durante la Guerra Civil que es algo que bueno que sí

Voz 0772 13:14 protagonismo que lo adquirió Franco

Voz 5 13:16 yo creo que hubiera sido el cabeza

Voz 6 13:20 de del movimiento

Voz 5 13:23 contra republicano alcista y además quizá hubiera imprimido otros sino porque en el fondo Sanjurjo lo que quería era una república conservadora y lo vuelvo a repetir yo creo que él no pensaba tanto en un sistema dictatorial ni para fascistoide no monárquico porque es que él no perdonaba Alfonso XIII lo que le había hecho a Primo de Rivera y era un hombre muy visceral muy de primera reacción no era un hombre de elaboración intelectual de sentimientos primarios y a bote pronto y quizá no solamente él hubiera sido el lider creo que no hubiera sido sino que hubiera dado quizá otro sesgo a los pasos políticos posteriores más encaminados a una fórmula republicano conservador

Voz 0772 14:13 mira esto es una suposición y un juicio de valor naturalmente es desde luego pero bueno algo de ello se puede entrever un poco en las reflexiones que lanza el protagonista de esta charla sal Hurt Jo en la novela que como decía Tenemos en esta ocasión sobre la mesa la rebelión del general Sanjurjo Culla autor Luis María Cazorla nos ha acompañado en estos minutos aquí en en Ser Historia Luis María muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 5 14:39 padecidos suyo por esta oportunidad de charlar estar