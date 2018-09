La importancia de la restauración profesional de monumentos y obras de arte

Voz 1 00:00 no

Voz 0277 00:04 detalle del siglo XV y así vemos ahora a Santa Ana patrona de Raña todo este pequeño pueblo asturiano de apenas dieciséis habitantes con mejor intención que arte una vecina se ofreció voluntaria para restaurar el altar de la ermita con permiso del párroco se puso manos a la obra era esta virgen antes morena luce ahora pelo color agua marina la mirada de San Pedro parece algo perdida y puestos de sacarle los colores hasta Santa Ana se atrevió a hacerle la manicura hoy su restauradora prefiere no dar la cara cerrado mantiene el estanco que regenta en redes sociales comparan ya su desaguisado tenemos nuevo en Asturias con el desastre de Borja que posee aunque sí Cecilia abrió el camino en San Miguel de Estella Navarra decidieron también imitarla la iglesia San Xoán do Alto Lugo el arcángel San Miguel de Peñaranda en Salamanca esperpéntica restauraciones a las que ahora se suma esta asturiana

Voz 0772 01:14 esta crónica de la agencia Efe nos hace recordar seguramente a muchos nos espanta nos ponen los pelos de punta han precisamente por lo que cuenta no esas restauraciones entre comillas estos trabajos con más buena intención que que ir poco más no que han destrozado parte del patrimonio tanto en esta localidad a Raña Dayron en Asturias el caso de de Borja muy muy conocido ya es casi uno de los referentes culturales no de de los últimos años

Voz 0772 01:51 Gem en en Estella Navarra que bueno pues marcó también a lo largo del del pasado verano los comentarios y los chascarrillos no en Ser Historia en esta nueva temporada en esta décima temporada nos hemos marcado la idea de intentar también hacer historia yendo de la mano de la actualidad para hablar de estas desafortunadas restauraciones entre comillas hemos contactado con el presidente de Acre que es la Asociación de conservadores y restauradores de España Fernando Carrera bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:50 entonces por qué restauración es otra cosa bien en respuesta a tu pregunta yo te diría que hay muchas razones algunas de tipo cultural y otras más cercanas quizá estructurales no la la cuando hablo de cultural me refiero a que el patrimonio pese a que es un recurso económico muy relevante en tanto que bueno que condiciona el turismo cultural por poner un ejemplo lo tiene tiene una visión por parte de la sociedad diría que de In de no no tanto desprecia como indiferencia quizá no hay mucha gente que vive rodeada de Patrimonio nos hemos acostumbrado a España es un país muy rico en patrimonio cultural vi convive junto a nosotros pero nos hemos acostumbrado a no atenderlo quizá todo este todos los ejemplos que has citado todos tienen el mismo patrón que son intervenciones hechas por feligreses en el en en el ámbito de la de la actividad digamos eclesiástica o o o de culto no entonces que que hay otro matiz asimismo cultural que nos separa de otros países europeos hubo occidentales que es que mantenemos una cercanía muy grande al patrimonio yo seguimos utilizando es decir muchas de las acciones de repente que se han producido estas que que tú seas la Navas son hechas por los propios fieles son gente del entorno de las parroquias no porque las figuras siguen teniendo oculto sigue habiendo en actividad vinculada esencialmente al catolicismo a la Iglesia católica muy acusada y eso no pasa en países de nuestro entorno no entonces bueno Nos llama la atención el modo que que parte de la prensa especialmente la extranjera que se ha hecho eco de todas estas actuaciones como que le llama la atención que el número de casos el numero de casos siempre se ha dado esto es sólo un apunta de él fever y en parte se deriva por todos estos motivos

Voz 0772 04:39 es que eso es lo que voy a decir no porque el bueno trabajando para televisión para Cuarto Milenio he tenido la posibilidad de recorrer muchos la península y bueno yo como egiptólogo también conozco muy de cerca el caso de la máscara de Tutankamon que los que hicieron la chapuza de de pegar con

Voz 5 04:58 con un pegamento hindú

Voz 0772 05:01 os trial en la barbilla hace pocos años pues eran verdaderos profesionales no soy yo conociendo el ex es que no me entra en la cabeza que lo pudieran haber hecho y son muchas veces las circunstancias paralelas a esas circunstancias que recorren un poco a alrededor de de de cada caso los que provocan este este hecho no pero lo que lo que decía eh quizás los los ejemplos son muchísimo más numerosos y pasan desapercibidos quizá a la a la opinión pública

Voz 4 05:27 va sin duda sin duda pero que vamos a ver el el problema yo te señalaba antes con una especie de razones estructurales o perdón culturales no te te diría que hay otras en paralelo que son más cercanas y lo va a entender muy bien el oyente que tienen que ver con la mala Dion mal es decir de toda esa posición social deriva en la preocupación de los obispos de los políticos de las administraciones entonces qué es no sé qué nos está pasando uno falta de recursos financieros para cubrir las necesidades de conservación preservación del patrimonio cultural no es que no son eficaces para decir a día de hoy seguimos sea Se ha dicho al hilo de este Jabal y lo de ahora añade Boiro se ha dicho que las administraciones asturianas o Navarra van a ir a interponer recursos administrativos contra estas actual pero es que de adelanto que no existe ninguna ley en el en España que di ya que las intervenciones sobre patrimonio cultural las tiene que hacer titulados en conservación de patrimonio cultural que es una carrera universitaria de por lo menos cuatro años y que tiene unos contenidos muy complejos y que nosotros mismos cuando abordamos cualquier tipo de intervención cualquiera a las que hemos señalado estamos de de describiendo hoy pero por supuesto la máscara de Tutankamón o cualquier otra

Voz 3 06:44 hacemos una labor

Voz 4 06:46 salvadas las distancias semejante a la que hace el médico sea diagnóstica ambos estudiamos estudiamos las patologías vemos las composiciones y sólo a partir de ahí nos atrevemos a propone mer una actuación que derivará finalmente en una intervención directa o no porque dependiendo de de muchos factores no es un tema muy serio o y que bueno todas estas llamadas de atención que estamos percibiendo pues debe señalar una línea de actuación tanto para las administraciones públicas como para la sociedad en general de concienciación claro porque

Voz 0772 07:18 que estamos hablando de de patrimonio que el dueño o Bono yo no sé cómo desde el punto de vista de la ley la Iglesia es realmente la dueña o no de de las piezas pero en cualquier caso no se puede actuar a su antojo no al igual que una una persona aunque sea el dueño de la finca aparece una villa romana no es el dueño de esa de esa villa romana tenemos que pensar que que con la Iglesia tiene que suceder algo parecido no no pero

Voz 4 07:44 de ya habló el Pazo de Meirás osea ejemplos de patrimonio privado en manos en manos privadas o el patrimonio cuadros que están en colecciones privadas son inalienables esa no se pueden exportar no se pueden vender o no o no sin permiso es decir el patrimonio tiene un régimen jurídico muy singular y es que la propiedad puede ser privada pongamos que puede ser de la Iglesia o de cualquier particular pero el uso o el usufructo Aller es de la memoria de los españoles es de la sociedad española vale en ese sentido cualquier iniciativa que se ejecuta sobre patrimonio cultural sea una intervención sea su venta la ley tiene que estar autorizada en tanto en cuanto digamos que el Gobierno o las administraciones autonómicas etcétera etcétera son las que están por ley obligadas a conocer a gestionar y autorizar todo eso porque repito la el patrimonio que detenta la iglesia o que gestiona la Iglesia es mi patrimonio es tu patrimonio Nacho es el de todo nuestro los oyentes el San Miguel de Estella el destrozo que sí hizo sobre San Miguel de este ya es una pérdida de patrimonio cultural que nos afecta a todos no no le afecta al párroco de Estella este concepto es muy muy relevante porque parece que es más fácil de entender el concepto de patrimonio cultural si explicamos a la a la gente a la ciudadanía que salgo de ellos que es algo que les pertenece que es su historia que es su memoria que eso aquello que les identifica como españoles y como asturianos ido separa o los individualizar frente a los europeos frente a los canadienses da igual

Voz 0772 09:22 lo que no me acaba de entrar en en la cabeza lo que no me explico es esa falta de sensibilidad que se pueda tener para para ver el resultado final y darlo por bueno porque con esos colores planos esos colores chicle esos colores tan llamativos que que salta Bones a ojos vista no que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad artística llama la atención en cambio pues eh bueno parece que en estas personas no eso sensibilidad pues brilla por su ausencia

Voz 4 09:50 a ver a las los últimos casos son cada uno tiene sus matices pero usted añado yo es interesante en relación a tu pregunta porque la la gente de la aldea o del lugar estaba encantada con la intervención es decir te te más es que hay una intervención non de no hace muchos no recuerdan el tiempo pero de no hace muchos años por parte de un profesional de la conserva acción restauración la intervención obviamente con criterios profesionales científicos de intervención parece que no les gusta que es dejar a la vista la policromía antigua ir respetar la configuración del objeto original entonces es lo de lo dramático aquí repito es que al el gusto no es el de la señora que hizo el repunte es también el gusto de los feligreses de los adoradores de ganadores

Voz 4 10:45 perdón si se me ha ido bien de la gente que que rinde culto a esta a esta estas seré de de de de imágenes no entonces esto cómo se esto como si y cómo se corrige con educación pues si nosotros decimos que una de las de uno uno de la red de de de las necesidades que tenemos urgentes como sociedad es que el patrimonio el valor del patrimonio entre a formar parte de la educación reglada esa esa llámese educación de la ciudadanía o llámese en cualquier otra materia de de la ESO del Bachillerato temen que debatirse estos temas

Voz 4 11:23 de este tipo como he dicho que es un atentado es que está destruyendo valores intrínsecos del objeto es decir que son irrecuperables el patrimonios es es un un no red un recurso que no se puede reponer que si se destruye a desapareció la memoria de aquel pintor ya que el escultor de aquel de las condiciones que que que se dieron cita para crear esa obra de arte os objeto cultural no entonces este concepto es muy muy relevante que lo considere la gente no es mi gusto o tu gusto no no es que se preserven o no los valores intrínsecos del objeto valores que son culturales estéticos materiales y simbólicos históricos científicos de muchos tipos

Voz 0772 12:07 ya como última pregunta Fernando Carrera presidente de Acre Asociación de conservadores restauradores de de España en es posible con los métodos modernos e restituir los colores originales intentar recuperar el aspecto original que tenía hay que eliminar estas pinturas tan en buena pinturas acrílica es no de de de pared de de de de de coche casi no con esos colores tan chillones que han que han pegado ahí a las a las pobres

Voz 7 12:34 es figuras del del dieciséis creo que eran au del quince estas figuras

Voz 4 12:37 eh sí pues mira en este caso no no te lo puedo precisar porque precisamente creo que hoy he se desplazaban unos colegas ha rayado y precisamente hace en una primera estimación de daños y de el impacto de la posibilidad de de reversibilidad de todo el procedimiento en los últimos casos que has citado a los más singulares

Voz 4 13:00 el Ecce Homo como sabe a los oyentes son irrecuperables decir lo malo no es que se repite lo mal lo malo es que antes del de de este nuevo pintado se destruyó en el caso de cómo buena que se destruyó completamente la pintura original no entonces hay casos este en apariencia parece posible porque repito más intervención de consolidación anterior parece posible que se pueda hacer algún trabajo de recuperación pero es que lo que tenemos que lo lo que tenemos que discutir es que esto no se vuelva a producir es decir que acabemos con esta praxis porque que sea reversible no sea irreversible repito el daño ya está hecho y no lo como sociedad no lo podemos soportar me gustaría que no lo pudiéramos soportarlo

Voz 0772 13:48 no he como tiene que ser porque causa eh bueno pues e hilaridad sonrisa como gramos entenderlo nos parece curioso gracioso pero desde luego como decías Fernando Carrera el el hecho es que estamos jugando con nuestro propio patrimonio con nuestra propia historia la legado de nuestros ancestros no es una cuestión de gusto de si me gusta o no me gusta el color verde chillón que la han puesto que no es que Bono así estuvo en su origen tenemos que respetar un poco el legado no de de nuestros abuelos para tatarabuelo eso como digo ancestros que fueron los que nos dejaron de ir pusieron nuestros colores en un primer término Fernando Carrera insisto presidente de Acre Asociación de conservadores restauradores de España muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia