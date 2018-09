Los libros de Candela: Las chicas son guerreras y Bernardo de Gálvez

Voz 0772 00:00 seguimos en Ser Historia muy como anunció vamos al principio hoy tenemos una nueva entrega de los libros de Candelas esta sección que estamos ofreciendo pues para proponer nuevos horizontes literarios y nuevos horizontes de pensamiento sobre la literatura y los niños Candela bienvenido de nuevo a Ser Historia muy bien estoy perfectamente encantado de tenerte una semana más aquí con con nosotros en esta ocasión tras dos nuevos libros no el primero de ellos lo lo tenemos aquí las chicas son guerreras veintiséis rebeldes que cambiaron el mundo y qué nos puedes contar de este libro quiénes son los autores su autor

Voz 0419 00:46 Ericsson Irene Cívico Sergio Parra

Voz 1 00:50 lo publica que editorial Montero Montana también como el libro de estuvimos la

Voz 0772 00:57 en la primera semana efectivamente de veintidós misterios de la de la historia y quiénes son estas chicas guerreras veintiséis rebeldes no me acuerdo

Voz 0419 01:07 pero algunos Hipatia Marie Curie Byron los Fleiss Mary Shelley

Voz 0772 01:12 sí hizo un montón más con cuál te quedas cuáles son los personajes que más han fascinado

Voz 0419 01:18 a mí pues como más libros que mencionado a lo Fleiss

Voz 0772 01:27 Ada Byron la mujer de vinculadas las matemáticas no

Voz 0419 01:31 la primera programado programador

Voz 0772 01:33 hora de que eso es una historia que muy poca gente muy poca gente conoce no lo comentábamos también con con Hipatia no se XXVI por ejemplo el subtítulo de este libro veintiséis rebeldes que cambiar

Voz 1 01:45 con el el mundo en el que hablamos de

Voz 0772 01:49 siempre que hablamos de revoluciones pensamos en chicos pero muchas revolucionó les llevaron a las chicas para vosotras

Voz 0419 01:54 una cosa muy curiosa que es la vida de Mary Shelley es que el padre de los Blazers a los Bairon era amigo de ir yo te lo agradezco

Voz 0772 02:11 quién está Stein no

Voz 0419 02:13 que es una pena porque la verdad es que Mary lo creo el Frankestein que conocemos hoy todos los hoy en día el día y medio bobo una sí decirlo un poco qué

Voz 2 02:26 por qué

Voz 0772 02:28 claro si es por la película de los años treinta no protagonizada por por escarlata universal con la cabeza cuadrada los tornillos en la en la

Voz 0419 02:37 la historia es prácticamente la misma pero hay que velar Frankenstein es grande no amarillo eh

Voz 0772 02:45 Gil como un felino más cariñoso no sé más cariñoso que la película de la de la de la Universal diversas traído otro otro libro que estuvimos con con el autor verdad Guillermo Fesser conoce a Bernardo de Gálvez que no es puedes decir de este libro

Voz 0419 03:06 pues te es muy curioso y como dice el libro conoces a Orlando de Galway también ese puesto juntos porque igual estas mujeres no son reconocidas Fernando Alves español caído mucho Estados Unidos no es reconocido me parece también una verdadera pena

Voz 0772 03:28 sí es uno de los que ayudó a Washington no la independencia de los Estados Unidos ahí es considerado tres de la de la patria podríamos definir lo así el próceres como el el padre no de de la de la patria es muy reconocido allí en Estados Unidos pero aquí en España practicamente salvo los dos últimos años muy poco se ha dicho de de Bernardo de Gálvez estoy es una es una pena y tú qué opinas de de de su trabajo porque aquí en el en el libro recuerdo que cuando estuvimos hablando con él como podríamos Fesser verdad eh a mí me llamó mucho la atención los los libros no que es una de los libros los dibujos no que es una manera muy didáctica de de llegar a a vosotros a los a los niños aunque a ti te gusta que tengan más letras verdad

Voz 0419 04:15 sí porque lo pues la ciber todo mejor la vida de Berlín agobio quiebros que se olvida pues no lo sé igual a ver las mujeres se debe pero igual que ahora ya son más reconocidas y no vemos cosas olvidaron y no sé por qué pues igual que eso no se porque se olvido o al que tú has dicho en Estados Unidos en el reconoció Mar y también porque ayudó a ese país pero a nosotros eso aquí no nos afecta mucho entonces no creo no están reconocidos

Voz 0772 04:54 Nos olvidamos a veces de los protagonistas de la de la historia no hay independientemente de saber dónde nacieron no donde no nacieron etcétera pues yo creo que lo que hay que recordar es lo que hicieron no las que donde nacieron siendo algo muy nuestro como Bernardo de Gálvez que él nunca renunció a ser español y además el IVA el IVA como español pues aquí lo presentamos no en en este libro de Guillermo Fesser conoce a Bernardo de Gálvez que es el segundo libro que nos ha recomendado esta semana Candela en esta sección los libros de Candela junto las chicas son guerreras veinte rebeldes que cambiaron el muy bien Candela que me ha encantado tenerte una semana más aquí con nosotros en Ser Historia te lo estás pasando bien te gusta te gusta hablar de libros te gusta pecata el micrófono que vamos a escuchar