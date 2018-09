Boyero repasa el Festival de San Sebastián

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con él

Voz 1 00:47 Carlos Boyero buenas tardes qué tal cómo estás qué tal Carlos bueno a esta Sara Roberto también de regresaron al cómo te tratan en San Sebastián amigo

Voz 4 00:57 bien en la ciudad siempre te tratan muy bien y luego el

Voz 0324 01:03 clima es muy raro como siempre no ahora por ejemplo hace un un sol que quema pero ayer por la noche tenías que ir casi con abanico no pero esta es lo tiene lo tiene todo esta ciudad todo lo bueno que era

Voz 0313 01:19 oye que estaba yo con lo de las pelis de la o ambientadas en la guerra fría que se han hecho un montón y es verdad que nieve citaba alguno no lo está el Octubre rojo o Teléfono rojo volamos hacia Moscú a te da tú te viera alguna a la cabeza sí

Voz 0324 01:33 sobre la guerra fría bueno digamos que es lo que más me gusta es la literatura sobre la Guerra Fría concretamente un señor llamado John Le Carré topo que escribió toda la saga de fin sí de George Smiley Carla el jefe del KGB yo creo que fueron nueve novelas magistrales y que contó como nadie lo lo que ocurrió en la guerra fría en el espionaje el contraespionaje un una guerra muy muy sórdida y muy terrible buscando los equilibrios de poder pero mi memoria

Voz 1 02:15 sabes que últimamente está tal pero sería un montón de películas sean hechos se han hecho muchas pero intento

Voz 5 02:22 recordar alguna

Voz 1 02:25 el topo especial el topos

Voz 5 02:27 al la la adaptación que

Voz 0324 02:30 lo hizo el ex director danés no con era era formidable esta película desde hace cinco seis años no era era muy fiel al universo de de Le Carré

Voz 0313 02:46 oye Carlos que ayer justo a esta hora Nieves Concostrina nos habló de en esos repaso por la historia de de la muerte de de Felipe el Hermoso se contó o de si era un vaso de agua fría uno

Voz 0324 02:57 la más Nanga seguramente pues no está claro si

Voz 0313 03:00 mataron o no pero por el agua fría casi seguro que no

Voz 6 03:03 lo que no pueda ir y me acordaba llega de la película de Juana la Loca y me acordaba de Pilar López de Ayala

Voz 7 03:15 por qué no

Voz 0313 03:31 fíjate que ganó la Concha de Plata en San Sebastián es el año dos mil uno ganó un Goya también pero yo lo he perdido la pista hasta una pedía hace poco hace un par de años rumbos me parece

Voz 0324 03:41 Sí Se llamaba no sólo pero fue esta esta mujer cuando empezó me me deslumbró no era un talento natural inmenso unido aún a una belleza espectacular era como la la reina después de de Juana la Loca la la reina de las actrices yo creo que el ofrecían todos los guiones que es escribían en este país León no sé lo que ocurrió tal vez fuera demasiado selectiva o no pero yo la última película que recuerdo con Pilar que es la de la de Agustín Díaz Yanes Sólo puedo caminar sí sí sí perfecto

Voz 0313 04:28 pero yo también me con Ariana

Voz 0324 04:30 él me pregunto y Victoria Abril si me pregunto qué qué habrá sido de ella porque era una era una actriz luminosa no entonces no sé Si bueno si será por decisión tan propia que ella abandona o esto o igual hace cosas que no a mí por lo menos no cine un eh

Voz 1 04:53 sí estuvo en la CNE rosas que también estuvo la si estaban Las trece rosas pero verdad trece rosas once años

Voz 0324 05:01 sí la última que sí

Voz 4 05:07 bueno

Voz 0324 05:08 me parece me parece lamentable te quiero decir es que prometía tanto ahí tenía tanto talento esta mujer que no que no sé por qué ha desaparecido del mapa

Voz 0313 05:19 venga vamos con pelis del Festival de San Sebastián este próximo viernes estrena al Reino de Rodrigo que está protagonizada por por Antonio de la Torre y es una de las cuatro pelis españolas que compiten en la sección oficial del festival

Voz 8 05:33 claro que me arrepiento

Voz 9 05:35 a José Tomás

Voz 8 05:38 yo es que en realidad no no era esa la pregunta que quería hacer usted dirá quién es usted lo siento pero no entiendo la pregunta si si la entidad quién es Manuel López Vidal por mal de verdad se concedieron ciudadano normal

Voz 0313 06:00 el Rey no cuenta la historia de un vicesecretario autonómico de un partido con todo a favor para dar el gran salto a la política nacional pero ve como subidas se desmorona después de unas filtraciones tan de moda que le implican en una trama de corrupción junto a uno de sus de sus mejores amigos de partido lo deja solo lo expulsan qué tal esta esta película porque es la temática no puede ser más actual

Voz 0324 06:20 sí es es una película poderosa Sarro robaba con con un músculo y con un con un talento tremendos no yo hago el tema no se se hacía esperar es que yo creo que que el lo que estamos viviendo y que no es de ahora que debe de haber ocurrido siempre no lo que pasa es que ahora sale sale a la luz no necesitaba que el cine se ocupara de ese tema tan tan sórdido y tan cotidiano de la de la corrupción no ha sido un un director con un sentido de la imagen que la película es

Voz 4 07:06 crea adrenalina no y el

Voz 0324 07:11 todo es reconocible no la red de corrupción que la corrupción no es no es la la excepción sino que casi es la menor la norma

Voz 4 07:26 bueno que se llega también

Voz 0324 07:28 nos saque de la mayoría de las cosas que nos enteramos vienen por por dilaciones por gente que les les ha caído el marrón

Voz 4 07:39 así que el partido pretende

Voz 0324 07:41 todos los colegas de siempre pretenden apartarlos del medio dejarle solo con su ruina idea hay el decir no Si si me trincan a niños a trincar a a todos eso eso trata la película telas acabaron las lealtades ahí se acabo sacaba o todas vida es es muy es muy desoladora pero es repito es una película con fuerza no está está fantástico Antonio de la Torre no está muy bien

Voz 1 08:17 bueno pues las dos cosas

Voz 0324 08:20 Antonio si es buen actor yo además hubo una época que que que todos y todos los personajes se lo se encargaban a él yo estaba ya tuvo un poco saturado lo hacía muy bien no pero quería que cambiará de registros no esto no había interpretado nunca aún a un político corrupto lo lo hace muy bien pues ya tenemos

Voz 0313 08:46 es una y que se estrena este viernes insisto en el Reino has visto también Carlos Boyero ha visto en San Sebastián la última película de cuerda tiempo después que ésta fue que fuera de concurso no y que es heredera de de Amanece que no es poco

Voz 10 08:58 ah eh

Voz 11 09:00 eh

Voz 12 09:07 el setenta y siete el mundo entero ha sido azotado por catástrofes

Voz 13 09:11 llena rap les pero la ciencia y el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía

Voz 12 09:22 aquí en torno a este edificio el único que se mantienen pero desgraciadamente la entrada está restringida a unos pocos afortunados

Voz 6 09:35 qué tal esta película Carlos te ha gustado

Voz 0324 09:37 pues no no pero qué te cuento la la gente en las salas se partía de risa porque es es una sucesión ininterrumpida de chistes de situaciones jocosas personaje sí realista Si bueno yo no no conseguía no ya si soltar carcajadas sino ni sonreír estuve con cara de palo toda la película pero que el problema iguales mio ya te digo porque la la gente que para para mucha gente Amanece que no es poco es como su película favorita es de películas de culto y tal y aquí pues va de es el el mismo rollo con Amanece que no es poco recuerdo que tampoco me me reí demasiado pero en esta en esta nada o igual era que yo tenía un mal día porque yo también

Voz 0313 10:34 ha gustado más al revisitar la Amanece que no es poco me gustó en su momento me gustó pero luego me ha ido gustar

Voz 0324 10:39 Tomás no ha vuelto a verla esa película leí el guión yo que soy un horroroso lector de guiones el guión me aluciné me pareció tan imaginativo y tan difícil de poner eso en imágenes pero luego con la película me gustó más el libro entonces

Voz 14 10:55 es

Voz 0324 10:58 pero no se le deseo Le deseo lo lo mejor a acuerda y que y que todo ese público potencial esa que admira tanto

Voz 15 11:11 Luis irreverencia ahí su ironía y su

Voz 0324 11:13 bueno pues que se lo pase muy bien con la peli pero ya te digo no no fue mi caso yo un plan Buster Keaton toda la provincia es que yo soy muy raras

Voz 0313 11:22 no hombre no tienes tus gustos y cada uno tiene tiene los suyos déjame por cierto incorporamos a María Guerra la conversación

Voz 6 11:28 María buenas tardes hola qué tal buenas tardes cómo estás María qué tal muy detrás también también

Voz 0313 11:33 no estoy si no supongo si aquí todo eh

Voz 6 11:36 la verdad es que es un lugar y unos compañeros pues pues muy amables

Voz 0313 11:40 qué bien es que María quiero que nos hable de la nueva película de Carlos vermut que ha presentado hoy que tiene Ana John Henry como protagonista que se titula quién te cantara

Voz 6 11:51 quién te cantará como la canción de de Mocedades es la tercera película de Carlos vermut y en dos mil catorce canción de Mocedades quién quién te cantará guitarra quién te hará elabora estas tú cuando no esté yo no voy a cantar

Voz 1457 12:04 te vas a la rebaja que ésta sea tanto seguramente ya los oyentes ponen ya saben qué canciones y bueno las es la tercera película de este director que ganó aquí la Concha de Oro hace cuatro años con Magic al que él estuvo un tiempo hay dándole vueltas no dos ideas en nos contaba las la la idea de una película de terror

Voz 6 12:28 con con esta canción de Mocedades una cosa muy rara vamos a escucharlo

Voz 10 12:31 les encanta hacer una película de terror empezamos a barajar una el cine una historia sobre cine fue una prueba de fantasmas una suplantación de identidades a una posesión de la mujer que posea otra otra vez los detalles aparte en esas quedadas es lo que hacemos es escuchar música muchas veces sí me acuerdo de mi casa pusimos sé quién te cantará de Mocedades y Diges que yo tengo que hacer una película con este título me da igual la película no hay ni siquiera estábamos una cosa tiene que ver con la otra le decía Enrique que encandila hacer una película que entra ya hablábamos ahora la película de terror no es que estábamos hablando de una peli

Voz 0324 13:03 bueno pues la película finalmente

Voz 1457 13:05 es la historia de una especie de vampirismo nación mutua de una diva de la canción que interpreta Najwa Nimri lleva Horrach es una fan que más o menos se convierten en la misma persona cuando una de ellas pues pues se derrumba It s una película también así onírica ha habido división de opiniones está la Najwa Nimri interpreta canciones suyas que al también interpreta Eva ahorra aquí decía que había sido pues una una película muy muy difícil un personaje uno de los más atormentados de de su carrera nos decía esta mañana

Voz 16 13:43 surgió yo creo entre las dos una sincronía porque tuvimos que empezar a aprender a movernos de la misma manera a cantar de la misma manera a llevar la misma peluca entonces será bastante fue todo bastante u o que Gedi ha sido un viaje el más heavy de Mérida yo creo cinematográficamente hablando el más el más hecho Pelli heavies

Voz 1457 14:08 bueno pues se ha tenido viajes ha tenido viajes y entonces decía que no le dejaban que que no dejaban moverse que era una situación así me muy escultórica a la que ya tenía la verdad es que ayer casi había un poco como de lucha a la puerta del cine una de las cosas bonitas de los festivales que había habido

Voz 6 14:24 según un sector de amantes y uno de odiado d'Obres sea que es una no sabría cómo cómo no te arrancas tú cómo no te anima a menos mira si

Voz 17 14:40 exactamente el mundo este de de vermut que pone a Najwa Nimri acatar esta canción que yo creo que le pegaba poquísimo verdad pues ese estos giros que quería bermudas lo que me hacía gracia es que la gente de veinticinco años no tenía ni idea quién era Mocedades ni quién es y esta canción entonces pues esto de intentar cantarla me ha pasado durante estos días pues si es una canción de de vuestros padres de toda de toda la vida veremos a ver si en App Payne Alexander Payne que es el presidente del jurado le le interesa o no

Voz 0313 15:19 no estoy viendo la cara de Carlos Boyero pero Vega puedo imaginar

Voz 1 15:24 una digo luego igual es un peliculón a ver pero ostrás me preguntas por ella si tú lo has visto también sí sí

Voz 0324 15:35 me parecen sufrir no no se salva ni la canción no no es tampoco una de mis canciones favoritas pero no es es es una película que me me resulta difícil comprender lo que pasa es a mujer y cuando cuando lo comprendo pues me me da me da un poco igual así es una película tortuosa psicológica eh pero que hay yo o te eso te fascina o el rechazo es a mí sí me gustaba la me gusta Magical girl esa película me perdone duro de verdad no tenía algo tan tan mal sano y estaba un un talento ahí en evidente pero pero con instala no nada nada no no le he entendido es que me es más Little de origen un amigo que me las que me explicará porque yo pero igual es que cada día mis luces son

Voz 1 16:39 más corta no sé si no te flagelo de flashes pensaba os acordáis de persona de Bergman es que tiene

Voz 0324 16:46 no pero yo tenía ideas pero pero vamos es crear una era como una referencia continua cuando la la ya pero es que me me da exactamente igual la cantante está los diez años de ostracismo que va el fantasma de la madre la la vampira de la tía que va a currar con en ella ahí sí sí los personajes no te interesan y lo que les

Voz 0313 17:15 como mal oye una con una última cosa que que este año el festival bueno últimamente va bien pero este año de de de de estrellas invitadas va potente no toda la gente que está descuidando premiada o no premiada eh

Voz 0324 17:27 sí sí ahí pues desde cómo se llama este chico el de el de las caídas del Rajastán vuelve lo vayan mujeres Ryan Gosling no que tienen mucho tirón Bradley Cooper bastar pero los que a mi me gustaría invita Darín sí pero mis yo hay una señora una actriz a la que adoro y que que la homenajean a Kikes es de anoche recibió el Premio Donostia si a la trayectoria está otro tipo que me que me cae fantástico Esquerda Danny De Vito también

Voz 4 18:01 le homenajean

Voz 0324 18:03 es decir esos son los que más me pero vamos gente con con tirón pues sí ha venido mucha allí al final los festivales necesitan eso como a la gente le pues les gusta Vera

Voz 1 18:20 los actores y actrices legendarios creo creo que has visto estos días en San Sebastián admite

Voz 2 18:27 creo que sí

Voz 19 18:30 acosada del ascenso

Voz 2 18:38 por hoy

Voz 0313 18:41 los cierres musicales de La Ventana del cine suelen tener a veces orígenes o argumentos y metafóricos de de recuerdo sentimentales o el cree que es un poco más y más básico te has encontrado con Sabina ensanches

Voz 0324 18:55 hacía si ayer después de un montón de tiempo me he encontrado con un amigo y un ser humano al que quiero mucho y con un artista que admiro profundamente parece un letrista Joaquín no sé yo creo que tiene tantas canciones buenas no ya está mi concretamente me ha partidos siempre el corazón así igual porque uno se pregunta también qué quién la arroba o el mes de abril o desastrosas sí fue un placer enorme estar con con este tío tan tan divertido y tan genial así

