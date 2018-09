Sí, se puede entrenar la vagina para disfrutar más del sexo

Voz 0401 00:00 hace un par de semanas decidimos arrancar la temporada poniéndonos en forma pero en forma sexual y lo hicimos centrándonos en los ejercicios que podían hacer los hombres para poner a tono toda la musculatura implicada en el sexo abdominales incluidos esta semana es nuestro turno porque no sabemos mucho más que los ejercicios de que Kheyl pero parece que hay bastante más por eso esta con nosotras esta noche desde Radio Barcelona Marta turrón que es fisio sexóloga está al frente de su propia página web Marta Torrejón junto con buenas noches mata

Voz 1 01:01 buenas noches Celia un placer

Voz 0401 01:04 de hecho del dicho al hecho hay un trecho hacemos los ejercicios queje

Voz 1 01:10 los hacemos los hacemos mal se habla de que este ejercicio es muy fácil no habla de contraer el ano y la vagina en este caso vas a saber que los estás haciendo pero la mayoría de veces cuando veo a una mujer que está haciéndolos está apretando muchísimas cosas más que no hacen falta como las piernas incluso la cara o las manos la mandíbula no esté banderolas tus de esta vez claro realmente estar activando otra musculatura hace que el que tiene que trabajar el suelo pélvico no es estar conectando no de la mejor manera

Voz 0401 01:52 puede que veamos las pérdidas de orina siempre como algo lejano yo te puedo asegurar que cuando tenía quince años no tenía ni la bueno por supuesto yo no iba a tener pérdidas de orina y sin embargo Setién así que Cuéntame cómo va beneficiarme realmente hacer los ejercicios que gel para las pérdidas de orina y también para mi vida sexual

Voz 1 02:19 los ejercicios de Quel son muy importantes para poder activar toda la musculatura voluntaria osea para que no se te escape para estas pérdidas que decimos pero es verdad que la incontinencia urinaria es es diferente por ejemplo la de urgencia que la de esfuerzo también existe incontinencia urinaria mixta es bastante complejo el tema de la incontinencia urinaria los que él te digo ya que no sirven para todas

Voz 0401 02:48 tenemos que saber exactamente qué es lo que nos pasa

Voz 1 02:50 pero tampoco va a ser el único ejercicio hacer esto a ver cómo lo explico fácil mira el suelo pélvico este grupo de músculos que cubren la pelvis por su parte inferior están cada músculo está forma por diferentes fibras musculares reciben nombres propios todo fibras tipo uno fibras tipo de unas son las que se activa las que funcionan mejor delante de ejercicios voluntarios por ejemplo con que él pero el ochenta por ciento de las fibras no son de este tipo en el suelo pélvico son fibras que llamamos postural les quiero decir es que es de los que aquí no voy a poder mano alta yo no voy

Voz 0401 03:31 poder manejar Si hasta cierto

Voz 1 03:34 sobrado el otro dando por ciento de fibras debemos abordarlas de otra forma no sólo con que gel digo esto porque parece que sea el único ejercicio qué podemos hacer y la verdad es que se queda muy limitado tanto para tema patologías como para mejorar nuestra nuestra función sexual nuestra función erótica

Voz 0401 03:54 cómo podrías describirme algún otro ejercicio porque es verdad que lo de lo de tiren ustedes que apretar no la vagina

Voz 2 04:03 a meter Domenico pero sí vale dimite otro que yo pueda

Voz 0401 04:09 que no sea el típico que no sea el que

Voz 1 04:11 co especie pero sí contextualizar tenemos a una mujer que quiere mejorar su suelo pélvico ya sea para prevenir o tratar incontinencia urinaria para mejorar su función erótica su sensación sus orgasmos pues que usar un vibrador vulgar la vibración activa estas otras fibras que te comentaba ahora por ejemplo esto es un ejercicio buena vi yo soy fácil facil Bonnie gustoso gustosos estamos hablando

Voz 0401 04:39 no de que yo en vez que utilice hundido que sea vibrador simplemente por usarlo ya estoy activan una escultura que normalmente no

Voz 1 04:48 tío si tanto así es la vibración tiene este efecto en el cuerpo es un normalizado por entonces nos va a ayudar porque es un facilitador del orgasmo que esto es a lo segundo a lo que iba siempre hablo de orgasmo terapéutico osea tener orgasmos es lo que más va a estar tocando suelo pélvico también la la vibración decía que es normalizar normalizado de de la musculatura si hay mucha tensión en el suelo pélvico pues nos va a ayudar a relajar la Pere igual que si te pones el vibrador en las mandíbulas no para los más trapecio pues nos va a ayudar a relajar esta musculatura ir luego activando todas las las fibras los sea el sistema para simpático el sistema de placer a nivel genital la vibración lo ha activa entonces es un facilitador del orgasmo sea que estamos haciendo hay dos en uno

Voz 0401 05:45 pero fíjate hablamos con el doctor Eduardo García Cruz que los ejercicios que gel y todos los ejercicios que nos describió había que hacerlos una vez al día

Voz 2 05:56 en el momento en el que

Voz 0401 05:58 estamos hablando de un tildó con vibrador que ya te digo que me gusta cómo cuánto me lo recomiendas puedo llegar a tener orgasmos o no tengo que llegar a tener orgasmos

Voz 3 06:09 vale

Voz 1 06:11 recomendamos que lo use es que puedas usar el vibrador bulevar mínimo tres veces por semana pero según el caso si es una mujer que tiene el suelo pélvico muy muy flojito y acaba de dar a luz y además le apetece tenemos que sumar esto puede usarlo cada día

Voz 0401 06:29 que iba a estarlo cada día de esta manera tú crees que una vez que tengamos ejercitado es nuestros músculos nuestros orgasmos serán mejores

Voz 1 06:39 sin duda alguna

Voz 0401 06:41 sí que bien oye una duda Marta ahí es que me vayan a ayudar a ser más flexible a qué nivel bueno pues a nivel de

Voz 2 06:52 que el otro día recibí

Voz 0401 06:55 hemos son un mensaje con

Voz 2 06:57 sí con muy preocupado porque supe

Voz 0401 07:00 era excesivamente grande decía que si tenía podría proponerle a su pareja cierto entrenamiento para que las relaciones sexuales fuesen mejores sirve también para esto o no vale

Voz 1 07:14 sí sirve para esto porque al final la vagina es es elástica también podemos trabajar esta elasticidad si cuando hablamos del suelo pélvico ahora por ejemplo incluimos los genitales los genitales y se activan sabemos que se está activando el suelo pélvico entonces podemos trabajarlo por ejemplo escondidos con dilatada Bores pero es muy muy importante que antes sintamos como son nuestros genitales

Voz 0401 07:40 que los conozcamos que los conozcamos

Voz 1 07:43 entonces vamos a lo de siempre y es primero con un espejo aprende cómo eres toca con tus dedos la vagina también que puedas descubrir cómo es de rugosa de estrecha o de amplia de móvil Éste es el tema cómo puede llegar a mover tu vagina esto pues lo vas a hacer con un espejo es muy muy importante usar la visión pero también con tus manos siempre digo que los dedos tenemos ojos externos y esto es un muy buen inicio para poder entrenar esta elasticidad de la vagina

Voz 0401 08:15 hay mujeres que para alcanzar el orgasmo necesitan arqueo la espalda o buscar así la postura sabes a lo que me refiero que como ya te conoces dices espérate que así no a City piezas ahí como como a mover tú crees que liquidó los músculos es decir unos bares fuerte también son importantes hay este tipo de musculatura la que siempre como que no le prestamos atención sino estamos en el gimnasio deberíamos empezar a prestarse la cuando hablamos de los gimnasios sexual sí

Voz 1 08:43 sí evidentemente me encanta que me das esta pregunta porque el suelo pélvico está integrada en todo el cuerpo donde empieza el suelo pélvico en la cabeza según nuestra postura vamos a a saber cómo está el suelo pélvico también las lumbares y la espalda son muy importantes porque son facilitadores del orgasmo toda la cadena posterior se activa cuando estamos cerca del orgasmo por eso creamos

Voz 0401 09:09 es decir que es como que no lo puedes evitar que te pone

Voz 1 09:12 eso claro claro pues entonces va a interesar que toda la musculatura esté equilibrada fuerte elástica a la vez no no sólo es fuerte no estamos hablando de ejercicios de que el expresivo es que parece que todo sea para activar es igual de importante que tu cuerpo pueda ser elástico

Voz 0401 09:34 qué gusto da poner una fisios sexóloga en muchísimas gracias Marta te rompo por por decirnos cómo tenemos que entrenar para hacer es juntar mucho más muchas