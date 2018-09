Escucha la entrevista a Javier Ramos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1 00:00 sí

Voz 0867 00:06 en los que han caído una presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes una ministra de Sanidad Carmen Montón hay un líder de la oposición Pablo Casado bajo sospecha y lo más preocupante una crisis de credibilidad en la Universidad pública de la que unos cuantos se han aprovechado mucho durante todo este tiempo hemos escuchó dado los reproches políticos las excusas las defensas y también las acusaciones hemos asistido a un desfile por los tribunales de catedráticos y alumnos Hinault VIP hemos echado de menos aclaraciones y respuestas por parte del mundo universitario hoy rompe su silencio alguien que puede dar respuesta a muchas de estas interrogantes esta tarde viene al programa Javier vamos el rector de la Universidad Rey Juan

Voz 3 00:49 los me presento ante ustedes con toda la información que en menos de veinticuatro horas hemos

Voz 1 00:56 pido recabar conforme a esta información no existe irregularidad alguna en el título de Máster de Doña Cristina Cifuentes he contactado personalmente con este tribunal y confirman que la defensa se realizó en julio del dos mil doce yo obtuvo una calificación de siete coma cinco puntos

Voz 4 01:22 esta misma mañana he presentado toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid entendiendo que existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la Justicia

Voz 5 01:37 deformadas

Voz 4 01:39 la primera consta el acta en el servicio de postura

Voz 6 01:44 pese a que Suárez ha sido en el mismo sea o no

Voz 4 01:47 la Tot tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster Nice puede confirmar que la defensa lo dicho trabajo haya tenido lugar La Ventana de Madrid

Voz 2 02:04 Javier Ramos rector qué tal muy buenas tardes bienvenido noventa Ventana hay Madrid como está hola buenas tardes grafias para cogerme en vuestra casa han pasado seis meses si quizá pudo pero

Voz 0867 02:15 en poco tiempo pero ya parece el suficiente no como para comenzar a digerir y entender algunas de las cosas que hemos visto que han tenido consecuencias en una doble dirección la dirección política pero también la universitaria rector quién era el objetivo era Cifuentes era Montón es Pablo Casado el objetivo era usted en la cabecera de el rector de la Universidad Rey Juan

Voz 2 02:37 pues pues no no podría saber la respuesta a esa pregunta no sé lo que había en la cabeza de las personas que bien co cometieron las irregularidades hace ya bastantes años o las personas que decidieron ponerlo en público lo que sí que puedo lo que sí que sé de primera mano es quién han sido las víctimas de todo esto las víctimas han sido nuestros estudiantes nuestras familias nuestros profesores y a la sociedad en su conjunto todos los empleados de la universidad profesores personal de administración y todos los los estudiantes hemos tenido que pasar en los últimos seis meses una experiencia dura una experiencia por la que me gustaría aquí en aprovechar la ocasión para pedirles perdón

Voz 8 03:37 ha sido a un con un colectivo que ha trabajado bien que ha trabajado duro

Voz 2 03:44 estudiantes que sean preparado hasta altas horas de la noche sus sus exija exámenes que han asistido a sus prácticas a sus laboratorios a a todo lo que les exigimos para ser buenos profesionales para ser ciudadanos críticos profesores que y que él que necesitan décadas para crear un prestigio para ser buenos investigadores buenos docentes personal de administración que todas las mañanas atiende con cariño y delicadeza a nuestros estudiantes Iker no hemos sido cuestionados

Voz 8 04:20 cuestionados por por la irregularidad o por

Voz 2 04:29 la falta de honestidad de unos pocos que unos muy poco

Voz 0867 04:32 el rector vamos hay repasando hasta las ocho de la tarde episodios muy concretos de toda esta crisis pero le quiero preguntar por un nombre concreto María Teresa Sánchez Magdaleno ella fue la la gerente de la Universidad una persona que quienes conocen bien la Rey Juan Carlos dicen que que mandaba más incluso que el propio rector que el rector anterior existe una relación y le pido una respuesta muy concreta unas

Voz 2 04:54 el cese de Teresa Sánchez la difusión infiltración de todas estas noticias tenderá que como rector sólo puedo decir hechos probados algunos hechos se probarán entiendo o vamos a se sede Se desmentirán en los juzgados lo que sí puedo decirle es que eh las personas que trabajan en la universidad necesitan un liderazgo y necesitan que les digamos claramente lo que estamos haciendo y ahí el pasado nos nos nos preocupa y les garantizo que vamos a buscar responsabilidades en el pasado

Voz 0867 05:31 por qué perdió usted la confianza en la gerente

Voz 2 05:36 no necesariamente perdí la confianza

Voz 0867 05:39 eso sí

Voz 2 05:41 creí que aquí no le gustaba porque sí

Voz 0867 05:43 eso

Voz 2 05:45 porque la primera responsabilidad de un rector es hacerse con un equipo de personas que tengan los mismos objetivos que tengan las mismas visiones de la universidad esto es un trabajo muy complicado dirigir una Universidad de cuarenta y cinco mil alumnos de mil ochocientos profesores de ochocientas personas de administración y servicios no es sencillo en un entorno muy cambiante donde tenemos que dar respuestas con esta mañana hablábamos en la Conferencia de Rectores en el Congreso los diputados con legislación de hace años a respuestas cambiantes y a una demanda social que necesita la sociedad necesita las universidades si éste que esté con complejo otra bajo tenemos que hacerlo con personas de nuestra entera confianza personas que sintamos parte de equipo asilados

Voz 0867 06:38 evidentemente no confiaba en ella hasta el punto desconfiaba que que ya finalmente fue otro de la venganza bueno hemos escuchado el arrancar en la rueda de prensa que ofreció en estallar el caso cuántas veces al escucharse sea arrepentido de lo que dijo no yo creo que le lleva a traicionar incluso el subconsciente cuando dice no existe regularidad alguna sobre el caso del máster de cincuenta

Voz 2 07:03 bueno aquello no no fue el subconsciente por lo menos que que que que yo conozca aquello fue una rata de mi mi escasa capacidad oratoria recuerden que yo llevo una carrera de veinticinco años como ingeniero y como investigador y el trato con los medios no mes natural sí me arrepentido y así lo hecho público y lo he comunicado a la opinión pública en aquella rueda de prensa no tenía toda la información de se ha demostrado que tenía información sesgada y errónea comparecía para defender el buen nombre de universidad el buen nombre de unas de dos profesores que creía que eran honestos hay comparece con información equivocada

Voz 0867 07:49 le traicionaron

Voz 2 07:51 me dieron información que no era verdad vinieron a mi despacho yo les llamé les les pedí que me trasladaran los hechos que ocurrieron en el año dos mil doce o que presuntamente ocurrió en el año dos mil doce en el ámbito específico del Instituto de Derecho Público que es un ámbito que Messi es lejano en a en aquellos años ahora tengo responsabilidades sobre todo la universidad pero en el año dos mil doce yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el Instituto de Derecho

Voz 0867 08:24 público en qué momento rector se da cuenta usted Miquel estaban engañando que le habían engañado y que lo habían dejado allí sólo con los con los leones

Voz 2 08:33 bueno eso es todo es un proceso en el momento que el club

Voz 0867 08:38 que diga esto esto no es lo que me habían dicho que que supuestamente había ocurrido en la universidad

Voz 2 08:43 bueno hubo un día clave el el día en el que la Inspección de servicios sube a mi despacho inmune comunica que una profesora ha declarado que sufrir más falsa que que un acta contenía un afirma que ella dice que que no le corresponde en ese momento es es el día clave en el que yo tengo que como cualquier ciudadano tiene que comparecer ante la justicia Hay dar la información que que dispone de un indicio de delito

Voz 0867 09:20 eh tengo especial interés en saber qué ocurrió en esas horas en las horas posteriores a que se conociera la noticia que la difundieron los compañeros de eldiario punto es Le pido a dos minutos de publicidad enseguida retomamos la entrevista

Voz 9 09:34 Javier

Voz 0867 09:34 hemos hoy al momento en el que los compañeros del diario destapan la noticia es sabido es es la mañana frenética de llamadas y de muchas llamadas y una visita en el campus la de una asesora de del consejero de Educación de Maite Feito a que acudió frito a la universidad exactamente

Voz 2 09:49 no lo lo desconozco y puedo decir que yo no llame a la profesora Feito que conocía a la profesora porque es una profesora de mil euros y conocía que estaba en comisión de servicios en la Consejería como asesora de la Consejería de Educación cuando la recibo entiendo que en esa mañana donde yo todavía no daba crédito a las noticias que estaban ocurriendo pues sí creí que era una oportunidad escuchar lo que ella pudiera conocer

Voz 0867 10:21 a usted habló con ella que le dijo

Voz 2 10:23 bueno sí que en aquella mañana o como como bien has dicho fue una mañana frenética con con medios de comunicación queriendo saber lo que lo que había ocurrido en el año dos mil doce o posteriormente en una supuesta modificación de actas en el año dos mil catorce y lo que todas las personas que que yo llamé o que ese se presentaron en mi despacho motu propio les intente pedir irritación

Voz 0867 10:50 ya que le pidió

Voz 2 10:51 sí ya no me pidió nada aquello que yo recuerdo

Voz 0867 10:56 creo que en su declaración usted le dijo a la jueza que se presentó allí no lo vio extrañado demasiado porque había un problema con un máster

Voz 2 11:01 sí y eso justifica el problema

Voz 0867 11:04 Fuentes solamente ese máster justificaba la presencia allí de de Maite frito

Voz 2 11:09 bueno en aquella mañana a usted no le extraño verla allí no no no no especialmente en una persona que conocía y que estaba de asesora en tenía temporalmente tiene el obtenía el puesto de asesora en la Consejería de Educación

Voz 0867 11:23 en quiero quiero quiero escuche al al consejero de Educación precisamente a Rafael van griten que unos días después estuvo aquí en la SER unas unos días después de que se destapara este caso le hacíamos la siguiente pregunta sobre las conversaciones que mantuvo Angry en con la universidad en esas horas presionaron ustedes al rector

Voz 2 11:41 para que salieran ofrecieron esta versión no tengo

Voz 10 11:43 hemos ninguna necesidad de P

Voz 2 11:48 sí volar al rector porque rector entre otras cosas es absolutamente autor

Voz 0867 11:54 el consejero titubeo no titubeó mucho usted en sede judicial admitió que van griten le llamó insistentemente ese día cuantas veces le llamó lo recuerda

Voz 2 12:03 el número exacto no lo recuerdo pero sí que recuerdo que aquel día a lo largo de que el día hablamos repetidas veces incluso por la tarde seguimos hablando y el me hizo repetidas llamadas también es cierto que no no no no me presionó en el en el entendido siento que no lo que le pidió no me pidió información queríamos esclarecer los

Voz 0867 12:31 le llamó insistentemente

Voz 2 12:32 sí muchas veces

Voz 0867 12:36 pero no se sintió presionado

Voz 2 12:37 no no no me siento presionado las las personas que me conocen saben saben que soy una persona calmada y una persona muy racional quizá por mi formación de ingeniero lo que la la la información que me iba llegando es la que yo intentaba acomodar a unos hechos que habían ocurrido el año dos mil doce el el consejero se interesaba yo entendía que un consejero de Educación habla y que hable con el rector de una de las universidades públicas es normal especialmente en un momento de crisis

Voz 0867 13:13 me llamó mucho

Voz 2 13:15 sí estaba visiblemente nervioso eran llamadas telefónicas no no me lo pareció usted mantuvo en esas horas una conversación directa con Cristina Cifuentes a su jefa de gabinete ese día unos días posteriores no con Cristina Cifuentes no no tú no mantuve ninguna ninguna conversación con la jefa de gabinete estando en una reunión pública de las personas de la Universidad de prensa que estaban organizando la prensa digamos la rueda de prensa que íbamos a dar Si sí que tuvimos una conversación

Voz 0867 13:52 hubo muchas llamadas por tanto de la Consejería había presencia de una asesora de de de Educación

Voz 2 13:58 contacto con la Puerta del Sol pero no

Voz 0867 14:00 voy a presión

Voz 2 14:02 insisto en que hay que recordar los hechos en aquella en aquella mañana a mí me parecía insólito que parecía increíble no no no me parecía lo sé

Voz 0867 14:11 voy a preguntar claramente el consejero la asesora del consejero alguien del equipo de de Cristina Cifuentes le sugirió a usted la idea o les dijo a ustedes que tenían que conseguir si os esa documentación que sino la tenían la tenía que fabricar

Voz 2 14:26 no no si yo voy a tiene la sensación de que me estaban engañando entenderá que no no daría esa rueda de prensa siguió en aquel momento hubiera pensado que no se defendió un trabajo fin de máster en julio del dos mil doce no no no hubiera diciéndome que mi mi mi obligación como rector de la Universidad Rey Juan Carlos es defender el servicio público quedamos yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable político créame que creo que la sociedad avanza cuando hay un debate político de ida pero ese debate político no debería estar nunca dentro la universidad la Universidad debería ser un un escenario donde formamos a las nuevas generaciones donde investigamos donde aportamos nuevo conocimiento y lo que se está demostrando en los últimos años somos fundamentales para la transformación social

Voz 0867 15:21 ahora voy preguntan enseguida por las injerencias políticas en el mundo universitario que seguramente es uno de los problemas que nos ha traído hasta aquí siete de la tarde treinta y nueve minutos edición especial de La Ventana de Madrid con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos con el que charlamos hasta las ocho en punto de la tarde me pregunto por Pablo Casado y la Fiscalía del Supremo le exculpa inicialmente con con la sorpresa generalizado de la jueza del caso máster los políticos han culpado y usted lo señalaba casi siempre a la Universidad de haber cometido las presuntas irregularidades administrativas para quitarse el muerto de encima supongo que que no se han sentido especialmente respaldados por por la clase política en estos últimos meses ha habido injerencias claras pero sobre todo ha habido acusaciones muy graves

Voz 2 16:06 bueno cómo tiene que entender que mi puesto es defender la universidad y en eso estamos cualquier intento de injerencia en en la universidad no lo no lo podemos aceptar

Voz 0867 16:23 lo ha habido no

Voz 2 16:25 en desde que el desde el tres de marzo del dos mil diecisiete yo llego a rector de la Universidad Rey Juan Carlos no no ha habido ningún intento de injerencia no tiene que conocer me ni perfil llevo veinticinco años en la investigación y XXV Años en la docencia no nunca he militado en ningún partido político que no no no estoy diciendo quién no sea necesaria esa militancia es necesaria para el evolución de nuestra sociedad pero no no es mi perfil y desde que yo llegué a rector mi única pero cooperación es cambiar los procedimientos llevo escasamente un año y medio de rector ya hemos cambiado más de veinte procedimientos en la universidad cada mes tenemos un consejo de gobierno no hay Consejo de Gobierno que no llevamos uno o dos reglamentos para modificar y le puedo garantizar que cualquiera de esas irregularidades de las que estamos hablando que ocurrieron en un Instituto de Derecho Público en el pasado no podrían volver a ocurrir en la Universidad de las investigación

Voz 0867 17:30 es internas que que ustedes han abierto en este tiempo de estos cambios que que han puesto en marcha usted coincide con ese criterio de la Fiscalía tiene la sensación al menos con los datos que tiene la mano hoy de que en el caso de de Casado todo el expediente todo el proceso está limpio como una patena

Voz 2 17:47 a saber el alto tribunal en estos momentos está dirimiendo sobre un tipo penal que es trato de favor entenderá que un rector de la Universidad que se dedica a cosas académica no pueda opinar sobre una cuestión tan extra académica

Voz 0867 18:05 los datos que maneja ahora mismo la Fiscalía o al menos el sentido de de la decisión de la Fiscalía con los datos que ustedes tienen

Voz 2 18:12 bueno la la información que tiene el juzgado cincuenta y uno de Madrid el es la misma que nosotros tenemos fundamentalmente porque se la hemos proporcionado nosotros dijo yo mismo declare en ese en ese juzgado

Voz 0867 18:25 en el caso concreto de la Fiscalía en el Tribunal Supremo que le va a marcar la pauta ese juzgado de Madrid

Voz 2 18:30 pero esa Fiscalía esta en está tratando sobre un delito sobre un presunto delito disculpe qué es el trato de favor en el que la universidad no puede no puede opinar con todos los

Voz 0867 18:45 movimientos cambios reestructuraciones que se han producido en los últimos meses tras el estallido del caso Cifuentes ahora mismo usted pondría la mano en el fuego sería capaz de decir que algo así no puede ocurrir ya en el futuro o creado nos vamos a encontrar con más casos del pasado lo tienen todo depurado le puedo

Voz 2 19:02 asegurar que en no pueden aparecer casos del presente no no no sólo por las reestructura reestructuraciones que estamos haciendo y que seguiremos haciendo sino la Universidad Rey Juan Carlos sino porque la única por ciudad española en su conjunto las universidades públicas en particular españolas ya hemos tomado medidas desde hace años antes de que estallara este caso para verificar ya auditar los procedimientos hilos los conocimientos que ofertamos a nuestros estudian no puede pasar en la A fecha de hoy no podemos

Voz 0867 19:40 si las ventanas por tanto abrir las puertas depurar responsabilidades entiendo que esta es su voluntad hay así lo ha expresado pero hasta donde yo quiero poner dos ejemplos concretos el primero porque además lo hemos solicitado y de momento no tenemos respuesta por parte de la universidad eh van a desglosar ustedes en qué se gastó Pedro González Trevijano en gastos de representación durante sus últimos años de mandato casi quinientos mil euros

Voz 2 20:04 esto es Atlántida en estos momentos ese dato no lo tengo y no no no no puedo contestarle vamos a llegar hasta las últimas consecuencias nosotros tenemos la obligación con la sociedad de responder de el último euro que la sociedad nos prestamos pero está por un fin muy con

Voz 0867 20:21 salpique a quien salpique

Voz 2 20:23 por supuesto insisto en lo de la voluntad

Voz 0867 20:25 por conocer la verdad ya hasta dónde están dispuestos a llegar se lo digo porque tras su toma de posesión como rector su primera decisión fue dejar sin efecto la comisión de investigación sobre los plagios de de su antecesor del rector Fernando Suárez usted dijo que aquello estaba en los tribunales y que por tanto no era necesaria esa comisión

Voz 2 20:45 ahí no hubo ninguna voluntad de llegar

Voz 0867 20:47 al final

Voz 2 20:48 sí se eso lo ve se lo voy a explicar las actuaciones de la Inspección de servicios de cualquier universidad por ley tenemos que respetar el ordenamiento jurídico que tienen que suspenderse temporalmente mientras que haya una investigación judicial en ese caso en concreto en estos momentos hay hay dos dos jueces interesándose por los plagios presuntos plagios del rector anterior y nosotros no podemos actuar

Voz 0867 21:18 en el caso de Cifuentes ustedes han investigado cómo funcionaba el instituto y al mismo tiempo había abierta digamos una causa en los tribunales

Voz 2 21:25 exactamente nosotros nunca eso sí en otro no no en el en la investigación sobre la falsificación documental o presuntas falsificación documental en el caso del máster de Cristina Cifuentes eso está en los tribunales nosotros hemos parado temporalmente esa investigación tan pronto con Tribunal de Justicia dicte sentencia nosotros tomaremos las medidas oportunas que en ese caso podrían ser la retire nada del título de master a la a la estudiante en en el Instituto de Derecho Público no fuimos nosotros los que hemos intervenido las cuentas hemos conocido de presuntas irregularidades de malversación de caudales públicos hice lo hemos trasladado igualmente al ajuste en ese sentido hemos dejado de investigar eso pero no hemos querido para ahí rector

Voz 0867 22:21 pero que escuche a los estudiantes de la Rey Juan Carlos se refería usted antes a ellos buena ellos han convocado para mañana una jornada de huelga

Voz 12 22:28 personalmente sí que creo que sea necesario asistir a la huelga convocada y ya que por ejemplo cuando salgamos en un futuro con un título en un máster si no se eleva dar la suficiente credibilidad os L va a infravalorar debido al

Voz 13 22:46 los diversos casos que estamos teniendo de de másteres comprado no sólo por el futuro que nos espera a los actuales estudiantes de la UR JC sino que también nos estamos currando nuestra propios estudios estamos estudiando Nos estado pasando doce horas el universo

Voz 14 22:59 dar y no es justo que por ciertos casos que se han dado de más tres comprador nosotros tengamos que pagar eh lo que otros han hecho culpa en la gestión de la cárcel

Voz 15 23:10 los presupuestos han tardado mucho tiempo en de hay profesores que todavía no están contratados en nuestra carrera siniestra carrera te está pasando en la facultad vías Artes contrastar

Voz 16 23:23 se lo dice a los padres y que se le dice a los alumnos que evidentemente están muy preocupados

Voz 2 23:30 comparto esa preocupación comparto esa esa angustia Si o comparte que mañana se vayan

Voz 0867 23:37 a la huelga hay que piden su dimisión

Voz 2 23:40 comparto las inquietudes esta misma tarde he estado hablando con los estudiantes una de las asociaciones que que propone la huelga de mañana por supuesto que comparto no no comparto y así se lo ha hecho saber el que sea la la mejor forma de resolver estos problemas que hemos tenido en el pasado insisto Istán muy focalizados en dos o tres personas que podríamos catalogar de caraduras pero no compartiendo la la forma en la que los estudiantes intentan movilizar la opinión pública sí que comparto sus preocupaciones así se lo he hecho saber por supuesto que comparto absolutamente el derecho a la huelga el si hemos mandado en las últimas horas un correo a todos nuestros profesores estudiantes y personal de administración para que se respeten todos los derechos de las estudiantes que quieren hacer huelga hilos que los estudiantes que no quieren hacerme agarro la segunda de la

Voz 0867 24:43 peticiones de los estudiantes piden o reclaman su dimisión usted tiene previsto dimitir

Voz 2 24:49 ya le he dicho que es lo que tengo previsto es asegurarnos que esto

Voz 0867 24:54 no no no

Voz 2 24:57 no no no creo que sea para la comunidad universitaria lo lo mejor en estos momentos

Voz 0867 25:02 la intención es agotar por tanto el mandato

Voz 2 25:05 mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad Rey Juan Carlos Ny Mi intención es continuar con ese proceso de regeneración que empecé hace un año Easy meses aquí ponerme a la disposición de toda la comunidad universitaria para que se depuren por supuesto la responsabilidad desde el pasado ir volvamos a tener el prestigio que nunca de que hemos hecho es decir si usted ha concluido el proceso de

Voz 0867 25:35 estructuración cierra la puerta y se va

Voz 2 25:40 no recuperado el Prestige

Voz 0867 25:42 Acció y por tanto Res a la universidad y recuperado ese ese crédito que se ha podido perder en los últimos meses usted dada su trabajo por finalizado entiendo que no aspira tampoco a un segundo mandato

Voz 2 25:53 bueno yo cuando presenté mi candidatura hace un año en sexto yo tenía un programa claro que los estudiantes que los profesores y el personal votaron ahí teníamos iniciativas claras por ejemplo las universidades requieren la captar el mejor talento que podamos estamos en ese proceso estamos en iniciativas de captación de talento muchos de ellos es talento que tenemos en nuestras aulas que tenemos actualmente con nosotros pero mucho talento está fuera fuera de España o fuera de nuestra universidad hemos puesto en marcha medidas de captación de prestigiosos investigadores hemos puesto en marcha la contratación publicidad día electrónica de profesores para agilizar los procesos de contratación pero también para dar publicidad poder captar a los mejores profesores que es que seamos capaces eso es un proceso lento los procesos que cambia en la sociedad son los procesos culturales el rector

Voz 0867 26:55 que me hablaba usted de su llegada de su proyecto llegó al Rectorado Hay

Voz 2 27:00 sí lo hemos recordado antes tras otra crisis la de la de Suárez acusado de plagio usted durante mucho tiempo fue un hombre de la anterior rector verdad no eso se hizo campaña junto a usted le acompañó muchos actos yo soy una persona de el mundo académico yo soy una persona que empezó su carrera en otra universidad de la Comunidad de Madrid que posteriormente e hice mi carrera investigadora y docente en universidades de Estados Unidos cuando regresé a España trabaje en otra universidad distinta a la que estoy Ia acabé hace ya diez años o quince años acabé en la Universidad Rey Juan

Voz 0867 27:43 pero usted se siente un hombre o no de de de

Voz 2 27:46 cuando Suárez no yo me siento un hombre de la universidad que defiende a nuestros estudiantes a nuestros profesores que hacen bien su trabajo bien se desliga de su

Voz 0867 27:56 Pérez qué relación tiene con Pedro González Trevijano

Voz 2 28:00 Pedro González Trevijano fue un rector de nuestra universidad que dejó de ser rector

Voz 0867 28:05 no con mucho poder dicen no dentro y fuera de la universidad bueno

Voz 2 28:10 momentos es un magistrado del Tribunal Constitucional

Voz 0867 28:13 bueno sé que el documento no es nuevo pero nos gustaría rector lo publicaron en su día los compañeros del diario que que escuche esto en una conversación en la que habla usted con otro catedrático iré cuenta cómo en el año dos mil nueve intentó mediar con un profesor que había presentado una denuncia precisamente contra Trevijano por presentarse a un tercer mandato algo que no podía hacer vamos a escucharlo

Voz 6 28:31 yo ellos sería recibí el encargo de con Pedro de máxima autoridad de cenar una noche con David los millas ideologías adquirió haciendo todos lo lo bueno a lo he yo ironizando todo los turbios la rendición era tú me quitas el contencioso porque me he presentado a una tercera reelección como corto sí que tienes dinero o profesores departamentos de espacios bueno de aquella David Lee

Voz 16 29:17 eso se esté hablando

Voz 0867 29:21 haber ofrecido dinero espacios a una persona para que retirara una demanda contra Trevijano parece que algo le quería usted a Trevijano para mojarse tanto no para para colocarse en ese papel de mediador

Voz 2 29:31 no mi mi trabajo si es buena todo de verdad

Voz 0867 29:34 muy raro

Voz 2 29:35 mi trabajo en la universidad siempre ha sido intentar resolver problemas mediar para que se resuelvan los conflictos nosotros tenemos un trabajo ofreciendo dinero espacios idiota

Voz 0867 29:46 las prebendas a una persona para que retire una demanda contra Trevijano no

Voz 2 29:51 a él en cualquier audio grabado sacado fuera de contexto sepuede malinterpretar e incluso en el en el vídeo en el audio que acabamos de escuchar se queda claro que esta sacado fuera de contexto y que estaba ironizando

Voz 0867 30:10 Sergio Ramos me quedan un par de minutos pero al ámbito más personal y se que la historia no se puede rebobinar ya me ha contado que que hay cosas de esa primera comparecencia ante los medios que no le gustaron absolutamente nada y que ha aprendido alguna lección que otro error no volvería a cometer

Voz 2 30:29 esa es una pregunta difícil de contestar si le puedo decir que lo que sí voy a hacer es aprender de todos lo que estamos viviendo personalmente si me preguntó si me pregunta cómo estoy viviendo esta crisis con tristeza icono enfado con mucho enfado estamos sufriendo nuestros estudiantes las familias de nuestros estudiantes nuestros profesores nuestro personal la sociedad como bien como bien ha dicho en el comienzo de de esta entrevista se está cuestionando cosas que no deberían cuestionarse nunca la labor de El conocimiento la labor de unas unas instituciones como son las universidades que lo único que pretenden es buscar nuevo conocimiento y traslado dárselo a los más jóvenes se está cuestionando la labor de nuestros estudiantes que a mí me gustaría transmitir a los estudiantes que no hagan caso a ese ruido sus títulos valen sus títulos valen mucho me refería por ejemplo a un organismo internacional que acaba de publicar una en una un estudio de empleabilidad a la Universidad Rey Juan Carlos la pone entre las trescientas universidades del mundo que dan mayor empleabilidad estudiantes

Voz 0867 31:49 rector de agradezco mucho que haya venido espero que la entrevista sirva para no golpear más a la universidad pública