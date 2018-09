Gol de Óscar (Leganés 2 - Barcelona 1)

Voz 5

01:55

no oculta siempre se ha pegado se ha pegado Marcos un tiro en el pie y con los dos tiros en el en el de Vermaelen me parece que tiene poca justificación porque porque es en pana completamente es decir no hay Roberto también si no no pero es que lo de oro cuando la repetición cuando vea mal con la repetición te das cuenta de que Vermaelen va como Pedro por su casa no cree que no sean veo vamos es que salgas es alta elegante hablar pero sí que un central de la entidad de Gerard Piqué