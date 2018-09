Voz 3 00:00 tres buenas noches Ángels descubrimos señala la cara B de Hora Veinticinco íbamos con un concepto con un término que como muchas otras

Voz 1880 00:24 a veces no paramos de escuchar pero no sabemos su significado exacto el último pronunciarlo ha sido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez esta misma tarde desde Nueva York no sé ni cuántas veces lo ha dicho

Voz 3 00:34 he estado macetas

Voz 4 00:36 a chantajes de nada absolutamente nadie hemos venido a limpiar estamos limpiando vamos a seguir

Voz 1880 00:44 esta mañana en la sesión de control en el Congreso la ministra Dolores Delgado

Voz 5 00:48 a este Gobierno que trabaja por la ciudadanía a esta ministra que presta servicio

Voz 1880 00:54 lo público desde el Ministerio hoy defendemos la justicia

Voz 5 00:58 nadie nadie nos va chantajea

Voz 1880 01:02 así que hoy Angels el chantaje el presidente la ministra de Justicia han sido los últimos en pronunciar esta palabra pero en los últimos tiempos no hay quién se haya salvado de acusar de chantajista alguien escucha

Voz 6 01:12 tratando de chantajear a una alcaldesa nada más y nada menos no siguen siendo los de siempre es funcionan como una organización criminal y siguen teniendo estos métodos de mafioso

Voz 7 01:22 que no va a tolerar ninguna cesión y ningún chantaje aquellos que quieren romper

Voz 1880 01:26 la igualdad entre españoles

Voz 8 01:28 ahora quieren hacer nosotros culpable de Santa

Voz 9 01:32 cuando moralmente de que

Voz 8 01:35 que ver que estamos haciendo par Guerra

Voz 10 01:38 es decir les están chantajeando a todos ustedes vamos a ver quién acepta el chantaje

Voz 3 01:43 mucho que escuchábamos a Rajoy verdad pues sí pero para empezar como siempre nos vemos en este espacio el significado del término su etimología

Voz 1880 01:49 vale pues mira el origen de la palabra es bonito eh porque en el María Moliner nos dice que viene del francés de Santas de Ted y ésta a su vez viene del latín que es Cantares a decantar de ahí la expresión como no hagas tal cosa otra otra canto eso es la definición del María Moliner es procedimiento para conseguir algo que se pretende de una persona amenazándola particularmente con la difamación sin no accede a ello en la RAE aparece como sinónimo de extorsión dice que es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero otro beneficio a la música años también ha llegado el chantaje y además no me vas a poder llamar fue igual horteras

Voz 3 02:39 Sánchez Sánchez ha encontrado

Voz 1880 02:42 sí sí tengo mejores hay una canción de de Cabrio Lex que se titula Black Mail que es como se dice chantaje en inglés

Voz 12 02:56 bueno lo que nos interesa

Voz 3 02:58 picado en términos legales del chantaje a cómodo picos catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo muy buenas noches qué tal Jacobo el chantaje como tal aparece en el Código Penal

Voz 9 03:10 sí aparecen que no aparece digamos como el nombre chantaje es una modalidad de la de la amenaza que me habéis dado que se trata de amenazarán quién con una lo que llamamos una amenaza condicional es decir yo que amenaza con revelar datos que serán y amantes que afectarán ha sido un honor a concepto público o incluso o incluso que puede ser que me equivoque hizo examinar una condición a mí nos pide esta el dinero a menos que Amis exigen últimamente está recogida dentro de lo penal con algunas particularidades muy curiosas

Voz 1880 03:45 como cuáles

Voz 9 03:47 pues aquí hay alguna muy interesante por ejemplo si se está amenazando a alguien con el que se dice el exige una cantidad y si no la pagan se les denunciará las autoridades un delito que haya podido cometer en este caso como El Código Penal digamos que no les gusta el chantaje claro tampoco les gusta lógicamente que la gente vaya cometiendo otros delitos digamos que permite contemporizar dos lo que permite que fiel chantajeado vi miren yo cometí esa dediques me están chantajeando se puede no usar poderes delito por el delito por paseado cuando obviamente una cosa menor o se puede hacer es mar su perla gracias a su colaboración con la justicia que cosa ayudado descubrí ducha pasearon

Voz 3 04:31 dime una cosa Jacobo es lo mismo chantaje que extorsión

Voz 9 04:34 entonces los coloquiales en castellano si utilizamos de manera indistinta extorsión chantaje digamos que aquí los raros somos los penalistas porque el concepto que utilizamos de extorsión es un concepto muy para el Código Penal muy restringido sólo se refiere

Voz 13 04:50 la ONU alguien ha

Voz 9 04:53 a a cerrar un negocio jurídico a realizar una compraventa una quiero lo que sea bajo amenaza o bajo o con violencia digamos que de todas las posibilidades el Código Penal para para extorsión que esas palabras y la utiliza retire sólo a una concreta movilidad mucho más

Voz 1880 05:09 Jacobo entre qué pena se puede mover un delito de chantaje

Voz 9 05:13 bueno he aquí les vamos a vamos a adivina todo una cosa es el simple hecho de Cartagena la simple amenaza condicional a alguien citó un homenaje este dinero sitúa tú no haces lo que se yo trataré ir contaré hechos que afectan a tu vida íntima tu vida familiar sí o incluso se podía hacer de concierto todo pues aquí la pena que existe puede llegar hasta los cuatro años pues de dos a cuatro bueno ahora bien

Voz 13 05:42 sí la amenaza

Voz 9 05:44 di que sí si no te de San y exigencias morales que Revel sino que es lo que voy a hacer es otro delito por ejemplo imaginamos Ci hija revelación más iba porque esa fotografía que yo conseguí Dati de manera visceral porque sería ilegal publicar por ejemplo fotografías típico chantaje entre exparejas por bueno pues en ese caso ya la pena llegar hasta los cinco años aquí la revelación ya de por si la relación con la que yo amenaza sería algo por otra parte estaría que yo efectivamente cumpla mi amenaza que como amenaza a lo mejor yo estoy cometiendo algún esos delitos y la pena por la revelación etcétera se habría que añadir al delito estatales

Voz 3 06:27 pues Jacobo Dopico como siempre muchísimas gracias

Voz 9 06:30 muchas gracias a vosotros

Voz 14 06:32 cuánto dinero quieres ciento cuarenta y dos mil trescientos sesenta y siete dólares exactamente ya es nuestro dinero

Voz 3 06:45 en la cultura Sara historias de chantajistas en la literatura en el cine hay muchísimas muchísimas yo por ejemplo esto

Voz 1880 06:52 que estamos escuchando pertenece a Butterfly o una Well que es una película canadiense de dos mil siete aquí se tradujo como chantaje pero hay muchas más nos podemos ir atrás en la Historia por ejemplo hasta mil novecientos veintinueve que es la de Hitchcock que también se titula chantaje en la literatura pues todas las de gángsters o por ejemplo en miedo que también es de mil novecientos veinte una novela de Stefan pero no hace falta irse a la ficción Agnes aquí en España dos nombres por ejemplo de la historia reciente el de Luis Roldán os recordamos el director general de la Guardia Civil que chantajea al Gobierno de Felipe González acuérdate de la fuga de mil novecientos noventa y cuatro otro nombre Mario Conde con la ayuda de Perote caso Banesto

Voz 3 07:30 bueno pues éstas son las el chantaje de montajes tan largo como una historia de la humanidad no exactamente

Voz 15 07:36 jugaría por última vez con usted luego a su casa sólo pretende

Voz 1880 07:44 esto es irnos a atrás en el tiempo la película el viento y el León cuenta la historia de un hombre está protagonizada por sin Connery Candice Vliegen John Huston a principios del siglo XIX es el jefe de los bereberes que se llama El Rey Sunny que secuestrar en Tánger a una viuda estadounidense y a sus hijos para pedir un rescate ésta se rodó en Almería portero ni con que nos vamos Sarah pues mira en el mundo de famoseo también ha habido muchísimos chantaje sobre todo claro cuando hay dinero pues ya se sabe claro Nos vamos a ir con un chantajeado del mundo de la música Alejandro Sanz que denunció que sus mayordomos lo habían extorsionado esto pasa mucho

Voz 3 08:21 joe con algún asistente chantajea antes de los vamos ahí hay un montón de casos hasta mañana Sara