"No hay que creerse las encuestas. Hay mucho fetichismo"

Voz 0194 00:00 hemos invitado aquí al estudio de Hora Veinticinco el director del Centro de Investigaciones Sociológicas José Félix Tezanos muy buenas noches noche creada viene sin delantal por aquello de la cocina delantal hay mucha cocinar el CIS

Voz 1 00:11 bueno en este momento ninguna es toda la cocina es una cosa muy española eh esto en otros países no sabrá de cocina no entiendo e infinitos pequeños una vez tuvieron una entrevista decía la suma la el el abuelos este cocinero esto es una es decir es hacía sacia proyección es decir que hace proyección porque se entiende que cuando una persona es entrevistada no todas dicen la verdad que algunos ocultan que va a votar los quizá no se no contesta entorno al cincuenta y tantos por ciento te dicen lo que van a nacer pero el resto no entonces qué sistema establece para intentar pronosticar cuál va a ser la intención real de voto en un momento determinado porque van a votar más de cincuenta por ciento entonces hasta ahora se venían haciendo proyecciones recinto yo también el estoy hecho muchos encuestas vivida utilizamos modelos de proyección modelos de proyección no están dando resultado ni en España ni en ningún lugar por qué porque el votos hace volátil porque la gente cambia que incluso en la última semana el último día es difícil hacer ese pronóstico entonces lo único cierto que tenemos en este momento que es es a primera encuesta que corresponde al periodo mío yo de un equipo de todos los profesionales que hay en el CIS es decir que intentamos aumentar la representatividad es decir antes hacia dos mil quinientas encuestas a las hacen tres mil entrevistas los puntos demuestra antes no eran todas las provincias doscientos cincuenta la son doscientos noventa en todas las provincias españolas ir Nos comprometimos yo me comprometí a quién iba a hacer cocina y está en cuesta suavice la bien lo más que hay que leer el país tenemos poca costumbre de le hay quienes lo que decía la página es el voto directo la respuesta de simpatía que imputa en gran parte como voto añadido es decir sin quinientos por ciento dice a qué iban a votar

Voz 0194 01:53 esto no es déjeme que le pregunten poco a poco para que la gente se pierda usted me está diciendo que no es cocina el hecho de que por ejemplo el Partido Socialista en voto directo en respuesta espontánea

Voz 1 02:03 bajar a cinco puntos pero en cambio esto

Voz 0194 02:06 no se reflejara en en en en en el dato final usted dice que esto no es cocinar lo explica

Voz 1 02:11 pues una explicación vale segunda hay un dieciocho por ciento que dice a quién va a votar lo la pregunta a los que dicen quién va a votar entonces pregunta sin ninguno más hay también otros que no te contesta entonces en esa simpatía el PSOE tiene casi el doble de simpatizantes que tiene por ejemplo el PP y Ciudadanos entonces claro esos acumulación antes antes hacía había un modelo digamos de imputación con este modelo la anterior encuesta sin digamos sin cocina sin ninguna manipulación anterior encuesta hubiera dado una situación más para el PSOE Nos parece que después del primer momento al Gobierno estamos en una situación ya de estabilización estalló donde las tendencias políticas eso que dicen al efecto efecto digamos llegada impacto Gemma cita ya hacia la Tanguito entonces sin considerar más comparativamente aparte de lo que pierde cada partido la suma del voto directo mal la imputación de simpatía Maiso pronto no hay no hay ni trampa cocina no es una es una regla entonces arreglan es una regla sencilla que cualquiera que una e incluso mentalmente lo puedo hacer puede compró lo hemos explicado lo hemos explicado en la nota en la que se adjunta ahora te decimos vamos a hacer esta imputación es exactamente el voto de los ciudadanos dice lo que dicen los ciudadanos y los ciudadanos nos engañan bueno pues también engañado pero pero es lo que dicen ellos

Voz 0194 03:34 me está diciendo entonces que el CIS es ahora más fiable

Voz 1 03:37 sí yo creo que sí creo que sí porque la encuesta es más amplia porque ya tiene una muestra más más también en todas todas las provincias con más puntos demostró provincias en municipios quiero decir que su naves en estos momentos la encuesta de mucha envergadura eh la que estamos intentando también ha cortado los tiempos antes se tardaban más de un mes en que se hicieran públicos los resultados yo estoy pidiendo un esfuerzo mucho a otros trabajadores decís para hacer las cosas que menos tiempo es decir sacaba el día once del día veintiséis tenemos los datos sí el trabajo de campo sacaba el día once y el dieciséis el día veintiséis en esto pero intentaremos que el próximo mes Si el día veinticinco veinticuatro pero la inmediatez porque a las tendencias políticas evidencian que las cosas porque cuando viejas todos sacar una cosa un mes después unos datos pues han podido ya que darse por acontecimientos diversa

Voz 0194 04:26 este si es que hay quien dice que que que había quedado viejo porque no reflejaba a algunos de los acontecimientos políticos que habían para

Voz 1 04:31 pero es imposible Piqué imposible aquí las cosas ojea un ritmo tal es imposible recoger todo entonces siempre se va a hacer del uno al once el campo como se hacía antes la misma pauta entonces claro todo lo que no tienen lugar antes hace apenas se recogió aquí pues amago tratamiento tuvo lugar el día once a las últimas encuestas que la poco recogidos hay que dar el siguiente no lo sé ahora que ver los datos cuando se produjo a lo mejor a lo mejor no se producen refuerzo eh las tensiones políticas son muy peculiares eh

Voz 0194 04:59 ayer cuando cuando salía el CIS y hablamos con algunos expertos uno de ellos es el director de A3 con Narciso Michavila que estuvo en el informativo Hora catorce decía esto

Voz 1040 05:07 que el partido en el Gobierno pierda cinco coma tres puntos en intención directa de voto el resto los partidos suban hice mantenga la misma estimación pues si tienen que nos creamos tendrá que hacer igual que el INE hoy igual que hace el CEO catalán que es publicar los micro gran cosa el mismo día que publicará animación señor se caracteriza por tener un sesgo sistemático a favor del PSOE de de ocho puntos

Voz 1 05:29 celebramos nacer se Michavila sea la mancha ACP pero el curioso autóctonos puede yo tengo ideología en la digo otros tienen

Voz 0194 05:36 cuando tan tanto que formo parte de la ejecutiva del PSOE bueno

Voz 1 05:40 últimamente y en los años ochenta en los años sesenta decir yo soy socia pero es verdad que es malo en el franquismo se consideraba marginados el franquismo que sea yo siempre si objetivo yo sí puedo asegurar que jamás he manipulado una encuesta y a veces yo he hecho encuestas que era muy desfavorables para el Gobierno del PSOE nunca además es que si lo pensamos bien para que es una a la menta tela no te has porque cuesta un dineral ellos pues Gomis algunos el ejemplo de este tipo de prácticas es igual que si tú vas al médico dices pues me encuentro más Game un análisis de sangre te van a seguir y muy poco colesterol yo me lo lo es porque no me conviene querrán saber si si tienes algo la vida son problemas la política del problema lo importantes es detectarlos evolucionados cuando era reacio

Voz 0194 06:27 la cuestión esta que planteaba Michavila que fueran públicos los datos con los que trabaja el CIS

Voz 1 06:31 están públicos están ya metidos en la mañana vamos a meter una cosa que no es hecho público nunca que es la variable regional que a todo esto tiene su riesgo porque hay muchas variables que da muestras no representa tirios ayer un señor de esto esto ha hablado usted ha hecho pública una una una extrapolación de datos con escaños no lo hemos hecho público sólo hay mental reinventado no los tanques mañana hablamos a hacer público no coincide con el que la public entonces hay que ser serios Teguise serio nosotros los datos sostenemos todos y antes tardaban tres metes tres meses en dar la base de datos que algunos llaman microrrelatos la base completa en otros publicamos datos que son páginas páginas y páginas no entonces lo vamos a aplicar dominantes vamos a esperar tres meses con la rapidez haya un proceso y que por la Ley de Protección de Datos me información Albor Carla en la en la red tienes que garantizar que no se detectan datos personales el CIS igual Cristo Nacional de Estadística es están digamos comprometidos muchas casas de encuestas sino todos pero todas la mayor parte con la protección de datos es decir cuando la persona responde hay garantía de que el dato no se va a utilizar para nada más que para una información estadística y el hecho

Voz 0194 07:41 de que las encuestas vuelvan a ser mensuales que es algo que también le ha valido muchas críticas hasta ahora podrán trimestrales y ahora el CIS cada mes nos va a ofrecer nos va a ofrecer por los datos que también hay quien dice que esos para ir a orientando a Pedro Sánchez para momento que tenga que convocar las elecciones que que por qué es mejor conocer el la intención de voto cada vez porque nos aporta

Voz 1 08:01 el CIS se gasta un dinero todos los meses desde el principio porque esto es una cosa que se empezó a hacer desde que ganó las elecciones el señor Aznar antes hacían también mensuales el gasto dinero todos los meses hacer un parámetro qué preguntas opiniones políticas no sé qué o quién votantes entonces yo creo que el ciudadano cuando a quién votó usted está esperando que le pero que va a votar ahora no le pregunta más años tiene usted cuáles son profesión no sé que el asunto no preguntarlo no va a costar más no cuesta más es que eran está si hace a un periódico y abre con el director es un problema llamar por favor y preguntas que con muchas usted lo aclaramos no euro Neuromante de gasto porque cualquiera encuestas hacía yo creo que al ciudadano será más información al ciudadano y a los profesores de la comunicación traerá más información todos los meses porque evitar por qué ocultarlo porque hacen soga eso lo raro pero lo curioso es que estamos en un debate en el que lo que es normal convierten lo raro y al revés hemos vuelto a la normalidad y además otra cosa que me parece interesante vamos a meter todos los meses preguntas de actualidad política este mes hemos metido pregunta sobre el Parlamento saber que me parece que es a poner sobre el orgullo de la transición de los ciudadanos piensa que hay que estar orgullosos de la transición tercera seguida por ciento piensa que si hay que estar orgullosos sobre la Constitución cuarenta años como valoran la Constitución parece que se está no la Constitución se valora muy positivamente el punto de esto si se quiere reforma la mayoría dos tercios tienen reforma qué tipo de reforma cosas quieren reformar una pregunta abierta compleja e es muy importante muy interesante ver el ciudadano que piensa que hay que reformar de la Constitución no he cambiado Moratilla armas no parece menos del uno por ciento

Voz 0194 09:46 pero tampoco protestan por la monarquía nunca el CIS pregunta abierta valoración pero por valoración de la monarquía porque no pregunta el CIS valoración de la Mona

Voz 1 09:52 por la sencilla razón de que ningún país nosotros hemos examinado más de doscientos cincuenta encuestas en todos los países europeos se pregunta por eso vamos a incluir una

Voz 0194 10:01 no no pasaría nada si se preguntara pero

Voz 1 10:04 vamos a crear un problema triunfo si los ciudadanos te van a decir que no vamos a preguntar vamos a introducir una batería de preguntas de valoración de las instituciones todas por la monarquía con los medios de comunicación los partidos políticos por el Congreso y el Senado para policía para entonces pero además era abiertas es decir

Voz 0194 10:20 me valore usted la Monarquía no

Voz 1 10:22 Junta esta pregunta es importante quiénes quieren reformar la Constitución dos tercios de la opinión pública importante digamos que piensa que llegó la valoran positivamente pero piensa que llegó el momento luego pregunta abierto oiga usted dígame sin incondicionales en qué aspectos aquellos que quieren reformarla la quiere quiere reformar la Constitución entonces es importante atender yo otros partidos harían bien en atender lo que piensas al ciudadano creo que es instrumento riguroso se puede repetir Se puede comprobar si esto es coyuntural o no por ejemplo cuestiones que no parece lo hablo mucho en todos los sitios en los medios de comunicación en la Universidad del sistema electoral pues el ciudadano no proporción insignificante los quince que que cambiar el sistema electoral sin embargo le importa mucho la armonización por ejemplo en educación en sanidad garantías de derechos es el sentido uno lo piensa y es el sentido común entonces a veces complica más las cosas innecesariamente

Voz 0194 11:16 dice siempre Miguel Ángel Aguilar cuando hablamos de de encuestas siempre se queden en claro no respuesta en función de de cómo se pregunta cuándo a veces hablamos de un hay la encuesta Dicenta dice bueno habría que saber cómo se lo han preguntado le la pregunta es muy importante

Voz 1 11:29 si la pregunta tiene directa y clara eso es una emisora

Voz 0194 11:32 ya ve usted me dice que sí pero si usted me dice que quiere hacer preguntas abiertas eso ya no es directo y claro

Voz 1 11:36 sí sí sí es muy claro hasta secuencia es además la secuencia eso es uno sesión en la enseñanza de la sociología los sociólogos a vez debo retorcer con mucho las cosas las directo usted sabe que ahora se cumplen cuarenta años de la Constitución desde el punto de vista que resultado bueno bueno piensa usted que hay que reformarla así o no es que es muy sencillo en qué piensa usted que hay que reformar su sencillez vimos que no hay que complicarlo nada no condicionada luego hay que codificar no no pero cuando hace que las encuestas yo lo veo hay sobre esto hay tres posturas unos dicen que no sé qué otros dicen que luego unos insensatos dicen que no sé cuánto estas condicional esos hace muchísimo yo voy a hacer un esfuerzo tremendo y los buenos profesionales del CIS en que eso no ocurra nueces vamos a intentar averiguar la verdad es lo mismo que decir al análisis de sangre Patti que hicimos lo otro es que vamos un artículo o libro déjeme que

Voz 0194 12:27 ahora está en conversaciones tertulianos que les están escuchando atentamente empiezo por de Emilio que además está participando activamente en la en la conversación sí bueno yo quiero decir que uno de los estudios sociológicos llevado

Voz 1 12:41 Ali

Voz 0194 12:42 pero más importante que se han producido en los últimos años lo dije aquí hace ya algunos meses este año es el que José Félix una colaboradora suya cuyo nombre ahorro no recuerdo

Voz 1 12:53 Verónica Díaz pensar la verdad claro sobre el tema

Voz 0194 12:55 junto tengo que decir porque es la verdad que no había el más leve atisbo de partidismo ni de ideología ni de carga ideológica en ese en ese libro es un estudio profesional aséptico y riguroso que era muy revelador de lo que piense la juventud por lo tanto eso o vaya por delante buenos y yo creo que casi todas las preguntas las ha formulado Anger porque claro efectivamente hay quién dice como una persona que ha tenido o tiene una militancia aclara en un partido político y puesto de relevancia en ese partido dirige el Centro de Investigaciones Sociológicas bueno pues eso es lo lo ha

Voz 1 13:34 la lo ha respondido como los anteriores presidentes también me llamaba hizo un partido claro todo lo que más me con más vemos con más

Voz 0194 13:42 es significativo más de una forma significativa o con más relevancia que otra pero todos son de una cierta afinidad ideológica eso eso es cierto pero mi pregunta es a la luz de los dos últimos sondeos que que sean publicados cree que esa tendencia de voto está ratificado eso está sujeto todavía variaciones a cambios

Voz 1 14:02 eso va a variar mucho ya muy dinámica la situación él ciudadanos antes había una pauta de que la mayor parte de los electores decía yo voto siempre este partido me Familia votado este partido yo seguí devoto

Voz 0194 14:13 cuando hago lo que hago son los míos podría que muy pocas variable breve

Voz 1 14:17 te dicen muchos kas más de un tercio te dice yo votaré por un otro partido según me convenza más en cada momento lo cual introduce un criterio exigencia entonces un cambio

Voz 0194 14:25 es radical en el importante en el funcionamiento de

Voz 1 14:28 en los electores en el sistema de los últimos cuarenta importantísimo en casi todos los países en casi todos los países porque porque estamos viviendo una cierta crisis de sistemas de cosas que han sea modificado los ciudadanos cada vez más crítico la pregunta que nosotros hacíamos en este a encuesta sobre el Parlamento piensa usted que el Parlamento discuten los temas importantes o discute los temas importantes una minoría la mayor parte piensa Parlamento en este momento discute cosas que no son las fundamentales y esa es la imagen si pensamos fríamente la imagen que recibe personaje que hubiera viento en la cueva de Pando pronto Sally bueno que barbaridad lo que está ocurriendo y luego sale a la calle la calle no responde a lo que está ocurriendo es decir estamos dramatizado la actitud pero está viendo cambios para un politólogo y sociólogo es apasionantes la edad una edad muy cambiante con problemas importantes

Voz 0194 15:19 este Francia e Italia Ordinas

Voz 2 15:22 buenas noches señor Tezanos es comprensible que que un partido que llega al Gobierno pues tengan un plus de apoyo una vez que que está en el poder pero en qué momento se ha producido el vuelco porque yo creo que lo que de el último CIS no se dice es que se ha producido un vuelco en la sociedad española y no sé cuál ha sido realmente el detonante de ese vuelco cuando luego tenemos otros sondeos evidentemente no tienen el mismo el mismo muestre si la misma dimensión y la misma credibilidad que le damos en el que si bien es cierto que dicen que el PSOE sigue siendo la es esta es la primera fuerza política desde que el señor Sánchez llegó al poder no se ve ese ese vuelco de del bloque de Izquierda sobre el de derechas en otros sondeos no se ve más que en el CIS quería saber en qué momento se produce el vuelco político luego apelo a a su condición de militante y ha sido miembro muy destacado de de la dirección del partido con estos resultados cree usted que el señor Sánchez debería convocar elecciones es decir que está en un momento propicio para sacar un resultado óptimo

Voz 1 16:33 bueno muchas preguntas Santa yo creo que son tres pero bueno la primera hay encuestas muy similares a esta eh Metroscopia digo

Voz 0194 16:42 distancia no funcionan misma instancia

Voz 1 16:45 a treinta y ocho o nueve pero eso es son margen de error en este momento aquí hay una tendencia clara el PSOE primera fuerza política se distancia de las demás antes era Ciudadanos la segunda ahora el PP ha subido no tanto como espera

Voz 0194 16:57 el efecto Casado la última entrega también se ha notado tanto efecto cansada cosa podía el efecto efectos

Voz 1 17:03 entre otras cosas todavía no tiene valoraciones altas y todavía solamente es que esos curiosos solamente setenta por ciento de la población identifica los demás líderes noventa Iglesias Rivera Sánchez yo no sé qué queda tiempo horas habrá que ver cómo evoluciona esto pero por ejemplo la tendencia de fondo si es clara eso los que nos está escuchando en este gráfico que me ha la pregunta que es muy ilustrativo es decir en la sociedad española predomina la tendencia de izquierda sobre la derecha dos veces y medio más

Voz 2 17:34 esto es donde Soto posicionan los encuestados no

Voz 1 17:36 es es una izquierda moderada los una izquierda extremista los polos no es una sociedad polarizada puede serlo españolas y aumenta la crispación entonces ya no se ubica ahí se ubica y entonces unas opciones que hoy por hoy son estas cuál ha sido un elemento desencadenante yo procuro muy importantes a Pedro Sánchez cenaba Pulianas estaba publicado desde hace años desde el interior del PSOE vez que de la sociedad será dicho a mí me lo han dicho empresarios es un peligro sin llegar a gobernar de momento hundiría la bolsa aumentaría la prima de riesgo sería la catástrofe las siete plagas de Egipto tres Pedro Sánchez llegó a la Moncloa no ocurrió nada eso fue Bruselas recibieron bien estuvo hablando hasta tal punto que la credibilidad de Bruselas es que nos han dado un margen margen presupuestario que son nada menos que cinco millones y millones de personas entonces hemos entrado hemos entrado en una situación de normalidad yo tengo la tesis de estos son casos Venables de que si aumentan las críticas contra el presidente ahora Pedro Sánchez es posible que ocurra lo mismo ocurre dentro del PSOE que aumenten sus apoyos porque piensan que esas críticas son injustas hice piensa digamos que es la cifra política porque estamos viviendo estos días los ciudadanos rechaza eso quizá no tiene ver políticos honrados e identifiquen así en este momento está una situación de expectativas

Voz 0194 18:58 me interesa logre preguntaba me decía usted les recomendaría que convocara elecciones y se mantiene este margen que tiene ahora mismo

Voz 1 19:05 depende depende que se pueda gobernar puede gobernar él quedan año y pico todavía de legislaturas que nos estamos precipitando él podía haber tenido la tentación de decir ahora que iban bien las cosas como

Voz 0194 19:17 bueno a lo mejor a lo mejor hoy no pero cómo van a ver encuesta mensual a lo mejor dentro de tres en Cuba

Voz 1 19:21 pues nada no pero eso hizo Theresa May y lo hicieron eso no sepa hacer lo que hay que tener una propuesta que esa propuesta está haciendo que hay que entenderlo que esto no es un Gobierno del PSOE es un gobierno de interés general para entender determinadas políticas entonces pues yo creo que tiene y no te no debe utilizar la va la la oportunidad electoral no se puede vivir a golpe de encuestas las encuestas además un instrumentos relativos yo también se lo digo todo el mundo no hay quites en las encuestas es un instrumento más de la información pues venidas a usted ese es el titular sí dice el director del CIS que no hay que creerse las encuestas tenemos ahora mismo si no hay que creerse las no es un dogma de fe las encuestas operan con un margen teórico de rock un porcentaje de probabilidad si están bien hechas San puede ser cualquier cosa entonces hay que darles un Pablo Rey nativo no es un fetiche estamos quitando las encuestas somos sucia fetichistas tenemos que rebajar eso de Reverter nadie la también Milan

Voz 2 20:19 yo estoy interesada en en en otro tema no tanto de coyuntura sino de placas tectónicas de mar de fondo de digamos no es él el tema del voto diferencial por brecha generacional Éste me parece que es el grueso de los votantes del PSOE y del PP se caracterizan porque tienen una edad mayor que el grueso de los votantes de los nuevos partidos Ciudadanos Podemos dentro de la volatilidad general también hay algunos estudios Paul de Bartomeu

Voz 1 20:54 que que ha demostrado agua o ha mostrado

Voz 2 20:58 que hay mayor votar volatilidad también en el voto joven y por lo visto en las próximas elecciones se van a incorporar más de un millón de jóvenes no esto cómo cómo se mueve cómo evoluciona esta brecha generacional se sigue produciendo esa división entre partidos nuevos partidos viejos la edad mayor edad menor Icomos el voto joven llano

Voz 1 21:22 qué bonito a Bartomeu a mí me hubiera gustado traerle al algún puesto pero como un ex funcionario no puede no eso pasó eso pasó los los dos nuevos partidos atrajeron más voto joven inicialmente pero lo están perdiendo por ejemplo el PSOE el voto diferencial del PSOE históricamente en largos periodos era la ventaja que tenía en voto joven en votos de trabajadores durante una etapa lo perdió y lo empezó a recuperar a partir del último congreso en esa llegada al que se me decía antes a La Moncloa ha aumentado ahora el voto joven en general está más decantado pero el voto joven general en este momento es es es escéptico que decía antes Emilio sobre el libro sobre los jóvenes lucirá una investigación de seis años hay un montón de encuestas escéptico pero está dando más la situación de la los jóvenes muchas veces no entendemos es propiedad quedaba muy claro se están quedando excluidos de las oportunidades vitales heces también creen fiarse de alguien pero se fían muchos estudios cualitativos la verdad es que se me saltaban las no hay unas discípulo investigador nunca estatal debe ser imparcial instante pero quedan situaciones dramáticas a las que no hay futuro muchos de ellos lo ven perspectivas no puede formar familia no como pareja no pueden tener hijos eso es una generación perdida sentido entonces claro va a ser muy difícil entusiasmada con la democracia y con los valores de la democracia también no son antidemocráticos pero tiene un escepticismo acepté con una sociedad que ha dado la espalda de esta sociedad me da la espalda no cumple el contrato social básico

Voz 0194 22:52 les dan la espalda también a los partidos

Voz 1 22:55 entonces nosotros hemos visto indicios por el momento hubo expectativas los partidos nuevos pero él ha caído en voto de los partidos nuevos es que lo han visto los jóvenes que tampoco sabía nada eh que tampoco sabía nada de ahí por ejemplo hombre el una tendencia hacia la derechización progresiva de el partido Ciudadanos eso es un yo aconsejo ver los datos del sistema gráfico curiosísimo cómo se va deslizando desde el centro hacia la derecha era está prácticamente que vivimos espacio del PP son un que se solapa eso hace que pierdan votos ese mismo ese mismo está compitiendo por el mismo electorado fotos del PP del PP Ciudadanos se claramente sí sí

Voz 0194 23:36 en el caso de la izquierda también podemos

Voz 1 23:39 eh Podemos PSOE Podemos mantiene más que ciudadanos potencialmente no voto ya expreso no pero son partidos alternativos de que el ciudadano dice el PP pues a ciudadanos que va mal el PSOE votó a Podemos pero si bien estos partidos se recupera lógicamente tiene que ser

Voz 2 23:57 mí las mil si se ve de hecho se lo he dicho muchas veces que las elecciones se ganaban en el centro en la disputa por docente no estoy de acuerdo en eso eso sigue siendo vigente todavía ahora

Voz 1 24:07 sigue siendo en España potentísimo yo me me da pena que no veían más los estudios del CIS yo me ofrecen fríos hacerlo porque algunos se dan cuenta que se juega en el centro del debate político si hace extenista polarizado físicamente y además hay partidos que van a perder porque la mayoría de la población española está en el centro del centro izquierda y entonces claro los partidos están situando algunos partidos tanto muy los polos yo creo que sobre todo la derecha de la derecha quiero decir porque Unidos Podemos está remodelando su modulando se entiende yo en ese sentido sí que creo que instituciones como es decir son muy útiles para todos lo en entender si bien nosotros en la en la página web del CIS hay una cantidad de información

Voz 0194 24:51 sí

Voz 1 24:52 hay una cantidad de información útil pésima para todos los partidos para aprender pero yo creo que hombre no hay que creer esto no hay que fetichismo pero hay que escuchar la voz del ciudadano no empeñarse yo creo que esto de en esos esta postura íbamos a pegar golpes y además a mí eso me preocupa porque eso puede provocar un descrédito general de la política hay que leer bien los datos a lo que piensan los ciudadanos sobre el Parlamento en este momento hay que recuperar la credibilidad Departament de Parlamento fragmento tiene que dar la imagen a la ciudadanía que habla bien de las temas con sosiego sin insultos sin conocimientos a lo mejor ellos desde allí dentro no se dan cuenta pero eso somos gente joven para para cuantas fuera cuantas aproximaciones el mes próximo tienes próximo pero uno empieza

Voz 0194 25:35 usted ya está preparado para la crítica claro

Voz 1 25:37 claro la crítica crítica forma parte de sueldos está nuestros sueldos hombre lo que me sienta es la mentira que decidían cosas que no son verdad no yo hoy descaro

Voz 0194 25:47 cierto que el CIS no tiene cocina

Voz 1 25:49 esta vez no hemos hecho cocina y además si alguna vez hacemos proyección porque parece que sea necesario hacer una proyección pues los datos nos explicaremos este es el resultado de esta fórmula incluso tenemos un proyecto explicarán la cocina no con una fórmula para que todo el mundo lo pueda hacer para que todo el mundo lo puedo hacer de esa disfrutó todo el mundo tiene los datos brutos desde el primer minuto eso que decía eso eso es todo luego sirve hoy yo creo que negociarlo pero es Empresarias Naciones Michavila es empresario de nosotros pero nosotros lo que demuestra que no sabes oncología del oyente pues para que lo puedan hacer los partidos incluso queremos hacer un seminario en tres en a España a expertos mundiales y los españoles hacer un seminario para los responsables de los partidos que quieran ir para que sepan cómo se puede recalcular interpretar los datos que eso es importante

Voz 0194 26:34 déjeme que le haga una propuesta para el próximo CIS pregunte por la valoración de la radio general como a medio centro introducía

Voz 1 26:41 es en la siguiente CIS tenemos preguntas sobre cómo ven la crispación y les vamos a preguntar quién son los responsables de la crispación crean más crispación bueno pues a lo lo lo