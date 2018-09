Marcelo: "Es preocupante, no conseguir lo tres puntos siempre lo es, pero no quiere decir nada"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:05 habla Marcelo Javi Herráez si está dando Marcelo de la lesión de Marcelo bueno el partido en general lesión la primera parte muy mala del equipo no

Voz 1421 00:13 por supuesto no es que ha sido malo yo creo que el Sevilla ha sido superior hay que reconocer hemos hecho las cosas mal y hemos intentado al final faltando cinco minutos de la primera parte hemos creado algo pero al final tres goles es difícil de de remontar hemos creído hasta el final pero el fútbol es así que vamos a intentar no cometer los mismos errores

Voz 4 00:40 hace una semana justo hace un partidazo Redondo contra la Roma pero por diferentes circunstancias Atleti en San Mamés y hoy no habéis ganar eso quiere decir algo

Voz 1421 00:58 yo creo que no tu pregunta

Voz 4 01:01 han sido salidas comprometidas de San Mamés la del Sánchez Pizjuán el equipo sólo ha sumado un punto quiero decir si eso es una racha preocupante o a tu juicio

Voz 1421 01:10 no no han preocupante claro que es sino no consigues los tres puntos siempre es preocupante pero yo creo que no quiere decir nada vemos intentamos siempre jugar Champions Copa del Rey y la Liga para ganar siempre no hay no hay diferencias ninguna

Voz 4 01:26 pero no usas en lo que respecta a la a la derrota ha dicho que el Sevilla ha sido superior pero lo de la gala de Best condicionó el hecho de llegar tan tarde a Madrid el lunes de madrugada casi no entrenar el el martes eso condiciona