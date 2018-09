Courtois: "No hay que buscar excusas de que hemos viajado a Londres"

Voz 1 00:00 esta llega Thibaut Courtois al portero qué tal tribu buenas noches

Voz 0476 00:02 buenas noches bueno imagino que muy dura la primera

Voz 1 00:05 ante el equipo ha estado francamente mal tres goles pudieron ser más en la primera parte el Madrid quiso remontar no pudo muy mala

Voz 0476 00:12 pues bueno yo creo que hoy era un partido difícil creo que os en la primera parte llegaran con un poco más entre intensidad que nosotros si no podíamos igualarlo yo creo que bueno en los goles son un poco ahorro nuestros también yo creo que según un poco mala suerte que después encontráis en lo paró bien iba justo entre dos nuestro Si va las piernas era André Silva era difícil reaccionaremos setenta o tiene alguna ocasión pero bueno una al palo otro lo paró el portero bien el segundo tiempo luego gol bueno en Viena en un lado del bar que hoy justa esta nuestro contra pero bueno no yo creo que lo difícil complicado ya que levantarse

Voz 2 00:50 no sé si habéis podido preparar bien el partido del sábado contra el Espanyol el domingo descanso el lunes el entrenamiento por la mañana viaje a Londres volvéis por un problema en el avión a las cinco de la mañana os acordáis a las seis Se levanta a las mueve entre vais a las a las once sólo dos entrenamientos es sufridas así como diciendo que no iba a preguntar esta Loica

Voz 0476 01:12 bueno creo que tampoco era tan tan así previo a las cuatro y media en cama entonces no hemos llegado a las cinco a las cuatro y no nos afecta yo he podido dormir bien eh descansado bien entrenado muy bien yo creo que todos hemos preparado el partido muy bien no hay que buscar excusas en qué hemos viajado a Londres yo creo que eran cinco jugadores yo creo que todos nosotros hemos encontrado bien para entrenar yo creo que hemos intentado preparar el partido lo mejor que pudimos el lunes y el martes Si sabíamos bien lo que teníamos que hacer luego el día mismo que hay que estar con la misma intensidad que que el otro equipo igual nos faltó un poquito pero no creo que que no se efecto lo del lunes yo creo que no buscar la detrás eso jugaron unos premios que todo el mundo está feliz pero con ganas de demostrar porque han dado esos premios pero más de eso no hay que buscar nada

Voz 1 02:00 el Atlético de Madrid

Voz 3 02:03 esta situación llegáis muy presionados

Voz 0476 02:06 el otro tropiezo el sábado complicaría mucho la bueno yo creo que un derbi siempre es un partidazo es un partido complicado y no quiero exponer no nuevas porque hoy hemos perdido pero siempre son para ganar esos partidos y no camina por haber perdón voy sabíamos que ganar hoy era mejor pero ahora aquí levantarse mañana en preparar bien el partido del del sábado todo y a ganar

Voz 1 02:30 queda poco tiempo no porque es que son dos días es un partidazo sea no es una broma perfectamente lo que es el Atleti

Voz 0476 02:36 no no va a ser descansar bien y recuperar bien mañana han jugado hoy nosotros a dar un poco la intensidad en Treno creo como hacemos siempre hay

Voz 4 02:47 para que todo el mundo está el sábado solamente en las cuatro salidas de del equipo lejos del Bernabéu ha visto empezamos perdiendo pues falta intensidad os falta concentración que os pasa fuera de casa

Voz 0476 03:01 no lo sé yo creo que la cosa estaba a tope también hoy yo creo que no se igualdad encaran con un poco más de intensidad pero bueno yo no yo no creo que nos falta yo creo que siempre estamos bien aquí que no nos afecta pero bueno habrá que habrá que ver lo que hicimos mal en la primera parte