Cuéllar: "Es bastante feo lo que han hecho los jugadores del Barça"

Voz 1 00:00 hola buenas noches buenas noches enhorabuena hombre gracias no hay siete de la mañana en directo con ganas de irte a la cama duermes mucho duermes poco no duermen

Voz 2 00:09 cómo va el enorme asegurado cuanto mensajes tienes el móvil pues mira te soy sincero he llegaba a la taquilla cogió el móvil y estaba más caliente

Voz 3 00:25 Pablo y rebasó el vaso de agua se ha notado tiempo leerlo todavía

Voz 2 00:36 sí justamente porque entre la publicidad que y

Voz 4 00:40 co esperando te digo una cosa me gusta que venga repartiendo palos del Barça para hablar del Larguero se oye cuando ya me está muy

Voz 2 00:52 la cosa muy fea a ver que seguramente que

Voz 3 00:55 no no se ha dado cuenta nadie pero sí que es cierto que me gusta decirlo porque sí que es cierto que nosotros somos el de ganarles somos un equipo

Voz 2 01:03 sí pero me me gusta que la gente realmente que normalmente está acostumbrado a ganar cuando pierde

Voz 3 01:12 tiene que saludar a nuestro equipo y enhorabuena cosa que no han hecho no juega el Barcelona ha saludado

Voz 1 01:19 bonita felicitado a nadie

Voz 3 01:21 no ninguno de nosotros creo que es un gesto gana en casa

Voz 1 01:25 pues sí dicho dicho está y además tiene toda la razón del mundo lo que no es una cosa que no tiene nada que ver hay que jugar el partido darlo todo y al final puedes ganar o puedes perder creo que es la primera vez que tú particularmente ganas al Barça también ya te ves que enfrentaba unas cuantas con el Sporting no sí sí sí

Voz 3 01:40 ah y casualmente o justamente antes de decirnos al campo me preguntaba Juanjo sí ha ganado alguna vez el Barça ninguna ir por el partido se lo recordaba la nota a nota

Voz 1 01:58 oye cuando te ha metido Coutinho el primero a los once doce minutos has dicho que te has pensado ahí pues hoy no ven hoy no va a ser has dicho no no

Voz 3 02:07 sinceramente siempre piensas que que pueden exagerar algo más he ahí la verdad es que no no hemos estado bien gorda el hemos llegado al descanso con con un marcador hemos aguantado si todo iba sobre ruedas que aguanta ahora vamos ha marcado yo creo que a los primeros quince minutos de la segunda parte era la clave que no dejáramos al Barça amplias pero que no lo han entrado bien

Voz 5 02:36 nosotros hemos aprovechado ese es lo que yo me voy me voy

Voz 3 02:40 yo

Voz 1 02:41 sí pues son hemos aguantado en el en el descanso que que se ha dicho en ese vestuario pueda saber si algún secreto así que

Voz 2 02:47 no nos ha dado dos o tres

Voz 3 02:50 Alternativa para captar a hacer daño evidentemente el sistema esto la cambiado intentando bueno pues también ves el daño que han hecho otros equipos con esos temas ahí intentando bueno pues banda ahí haciendo soprano Erika cuando tenían la pelota con otro se convierten en carrileros intentas étnicas por otros que sabíamos que yo cuando tienen el balón pues se suman pero dejan arriba bueno en defensa uno para uno ahí podíamos hacerle daño con con Giuseppe a arriba ahí la verdad enorme la enorme el ganado bastante batalla incluso bueno pues ha hecho ha hecho de su trabajo la posible

Voz 1 03:35 lo has visto ya las dos paradas que has hecho después del dos uno no no la has visto todavía no no la verdad que tanto Whatsapp tanto Basabe no te has visto

Voz 3 03:44 nada ni mantener nada

Voz 1 03:48 pero las verás esta noche o mañana nuevas

Voz 3 03:52 pero puedo asegurar que quitarnos la idea fíjate lo que te yo me quedo con el trabajo del equipo que uno sabe perfectamente cuando hace las cosas bien tanto cuando hace cuando hace las cosas mal yo soy madre incluso de ver las cosas que Angola para mejorar

Voz 1 04:10 oye estuviste cerca de salir en verano

Voz 6 04:13 sí o no porque se habló de Grecia

Voz 1 04:15 lusos habló de mi de mi Valladolid ha llegado y sin embargo ha empezado la Liga jugando todos los partidos y demostró ante el titular del Leganés es Pichi

Voz 3 04:24 bueno ya sabes en verano se hablan muchas cosas como era jugador del Leganés tenía contrato con el Leganés oí yo estoy aquí al cien por cien que luego bueno pues el la la titularidad pues es una decisión evidentemente el cuerpo técnico oí yo soy un trabajador y tengo que quería a demostrar que esa confianza de el cuerpo técnico pues hacer la bueno pues hoy sin duda alguna pues nos reconforta a todos y que falta Hay igual no es un día lo importante para nosotros mágica de pues consigue una victoria más con con uno de los mejores equipos del mundo

Voz 1 05:08 pues nada ha dicho que enhorabuena hombre en partida así hay que celebrarlo y aunque ver más poco seguro que te va a saber a gloria lo poco que ver poco además no me han dicho que les sí sí si era niño niña niña ni ahí cuánto tiempo y cuánto cuánto tiempo tiene cuatro meses y medio ya le has dicho lo que ha pasado en el partido no

Voz 3 05:25 una a la pobre no no porque con el ruso ahí tenemos que cuando sea un poquito más grande a todo lo que no puede hacerse una foto con su papá

Voz 1 05:35 ya has empezará mañana por la mañana igual alguien te lo dice pues nada oye disculpa a la espera que por estado a verlos y sobre todo enhorabuena

Voz 3 05:44 muchas gracias Ana portazo hasta luego