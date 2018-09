El Larguero (26/09/2018): Derrotas de Real Madrid y Barcelona en LaLiga

Voz 1 00:00 y

Voz 2 00:33 Carreño pues se pone bonita a la Liga ACB pone bonita bienvenidos al larguero acaba de terminar el partido en el Sánchez Pizjuán ha perdido el Real Madrid tres cero ante el Sevilla

Voz 1375 00:46 antes lo había hecho el Barça en Butarque ante el Leganés también había ganado el Villarreal cero tres en San Mamés acaba las determinar en Mestalla el Valencia uno Celta uno mucho que comentar en este Larguero hoy con el tiempo algo reducido porque como digo acaba de terminar Carrusel deportivo parece que iban de paseo el Madrid el Barça parece que se iban a descolgar ya llevan a dejar a todos fuera después de los tres primeros cuatro partidos pero en muy pocos días ha pasado el Madrid de deslumbrar Nos ante la Roma a quienes preguntemos pero qué le pasa al equipo vaya a cuarenta y cinco minutos que como acaba de decir Casemiro en la tele le han regalado al Sevilla la primera parte desconocido cómo puede cambiar tanto un equipo en tan pocos días

Voz 3 01:31 y sobre todo

Voz 1375 01:34 da tiempo de hablar de lo que venga el año que viene si ya tienen ataban Aimar o a Neymar ya en va P O A P O A O A siete delanteros más pero claro hoy en el banquillo Vinicius Mariano Ceballos Marcos Llorente Vallejo Lucas Hernández Manquillo hoy del Real Madrid de estos contaba Lucas el año pasado para Zidane un poco más Carvajal no va a estar en el derbi Marcelo nos tenemos que tampoco para los madridistas para disgusto de los mayoristas como estaba Roncero que les hubiera por las paredes en Carrusel hace un rato quién va a jugar por Marcelo pues Nacho porque no hay otro lateral izquierdo ha salido Mariano por Benzema bueno dudas muchas las que deja este Real Madrid hoy muchas dudas las que deja el Barça también enfrente un gran Sevilla y un gran Leganés a los que no hay que quitarles nada de brillo a pesar del tropiezo de que el foco está en la derrota del Madrid en la derrota del Barça por cierto no ocurría esto en una misma jornada desde hace casi cuatro años fue el cuatro de enero de dos mil quince empezando el año dos mil quince el Madrid perdió en Valencia es uno el Barça perdió en Anoeta os acordaréis con la suplencia de Messi entonces con Luis Enrique Real Sociedad uno Barça cero aquella jornada perdieron los dos el Madrid corta una racha de veintidós victorias consecutivas desde entonces hasta hoy no habían vuelto a caer los dos juntos en la misma jornada son las doce y tres todo esto en la portada de este Larguero que enseguida vamos a analizar con Romero con Gallego con Pulido con Álvaro Benito también con Jordi Martí con Marcos López Icon Alfaro y con Chuck Berry Ike en los protagonistas llevan ir saliendo en directo en este tramo de Larguero que arranca ya en un día en el que además los servicios médicos del Atlético de Madrid se han mostrado también optimistas con respecto a la participación de Jiménez en el derbi este fin de semana en el Atlético de Madrid Real Madrid algo parte mira lo que dijo anoche el Cholo Simeone la jornada se completa mañana esta sexta jornada en primera división con tres partidos Valladolid Levante a las ocho Girona Betis a las diez también a las ocho Alavés Getafe por cierto Si gana el Alavés compartiría liderato con Barça y Madrid Garmisch tan con trece puntos el Alavés con diez en el pichichi un tal André Silva que llegó cedido por el Milan ahora mismo es el máximo goleador de Primera con seis tantos seis para el delantero del Sevilla con cinco Stuani Messi Yago Aspas que le daba el empate al Celta cuando ganaba el Valencia un Valencia que lleva siete partidos sin saber lo que es ganar seis de Liga uno de Champions nos ponemos en marcha doce y cuatro a el Larguero hoy Euskal en la Liga

Voz 1375 04:41 antes de ir con el Sanedrín y con las opiniones que hay mucho que analizar lo primero el directo acaba de terminar el partido Javi Herráez en el Pizjuán ha comparecido alguien en esa sala de prensa Lopetegui aparecido ya muy buenas

Voz 5 04:53 no qué tal buenas noches Manu estamos aquí en la sala de prensa esperando que comparezca Lopetegui tiene que responder a muchas preguntas vamos a ese las responde o no pero la verdad es que la primera parte de Madrid han sido una caricatura

Voz 1375 05:05 eh Antonio Romero muy buenas qué tal mano muy buenas a todos pues vaya vaya forma de pintar en la cara sobre todo en la primera parte donde ha sido un auténtico huracán el Sevilla ante un Madrid desbordado que no sabía muy bien cómo parar va a al Sevilla lo hemos escuchado al final de

Voz 0239 05:18 el carrusel Iturbe destacan el inicio del Larguero hasta estado fantástico Casemiro con los compañeros de con Ricardo Serra acompañada Luis al final del choque sólo ha faltado reconocer una cosa que han tiró la primera parte no cuarenta y cinco minutos el otro vecina así para mí con una actitud lamentable en general se puede salvar algún futbolista en la primera parte por ejemplo Toni Kroos a lo mejor Gareth Bale pero yo creo que cuando pierdes todo los choques divididos cuando tú está de brazos caídos cuando el equipo contrario físicamente te pasa por encima cuando como lapas al Sevilla por encima en la primera parte al Real Madrid yo no creo que sea una cuestión de cansancio Easy una cuestión de actitud no se han tomado el partido tan en serio como lo tenían que haber tomado ya en la segunda ronda han querido rectificar Pollán

Voz 1375 05:57 sí sí que se lo toma muy en serio el Sevilla Vaya partidazo Santi Ortega muy buenas qué tal Manu buenas noches puede caer en el derbi luego perdieron en casa con el Getafe tres goleadas seguidas en seis

Voz 6 06:09 días al Standard de Lieja en la Europa League en Valencia Levante el pasado domingo

Voz 7 06:13 trece días después aquí en Madrid muy necesaria para afianzar los proyectos necesitaba Machine está goleada lo ha conseguido entrar en el rostro dos delanteros y me parece que el Sevilla puedo coger un poco de impulso a pesar de las lesiones y todas estas cosas que ha bebido otra ha habido otra la de Aleix Vidal pero el triunfo tiene un peso no sé si más incluso anímico

Voz 0239 06:32 inmoral que matemático que ya lo tiene que se pone con diez puntos el equipo sevillista que arrancó muy dubitativo la temporada a ver qué dice el Lopetegui en el micrófono de Ricardo Sierra en la tele

Voz 8 06:40 a a la derrota sobre todo los primeros cuarenta y cinco minutos como explicación que hemos hecho una mala primera parte un sueldo un mal inicio el Open primera parte de ellos son impuesto claramente ha marcado los goles que ha marcado el devenir del partido y ellos han estado muy bien con unos no estado bien en esa en esa la ecuación la presunta hubiera complicado la segunda parte hemos intentado entrar en el partido de hecho creo que que hemos unas una aparte no hemos tenido algo que he subido al marcador hubiera mirador esa esperanza para prever seguir luchando la segunda parte hemos tiene alguna otra opción más pero no ha sido así hay que aceptar la derrota hay que hay que levantarse pues tenemos un partido importante otra vez entre ellas felicitar al Sevilla ha hecho un gran partido y nosotros no hemos estado bien la altura de lo que queríamos ya Casemiro que se han regalado que haber regalado los primeros cuarenta y cinco minutos no si encuentras explicación a esa mala entrada como tú dices una cuestión de mentalidad o algo distinto una han demostrado fútbol pasando detalles al lo analizamos con tranquilidad pero bueno yo creo que ha sido una un cúmulo de estas sustancias dejado

Voz 1375 07:48 pero claramente no lo escuchamos en a la sala de prensa también en directo al técnico del Real Madrid esto es lo que ha dicho Casemiro al terminar el partido a pie de campo sobre lo que ha pasado en la primera parte

Voz 1421 07:58 que si lo que cabal como sacar ganó cuarenta y cinco minutos nos hemos jugado porque estamos jugando toda la temporada y bueno sabemos que aquí el son un rival muy difícil si nosotros hablamos paréntesis para minutos lo que ha pasado tres cero ya hemos regalado parte

Voz 1375 08:15 hablamos cuarenta y cinco minutos pasa lo que ha pasado tres cero no no hacer nada por impedir la derrota dura hoy en el Sánchez Pizjuán además de Romero que está ahí en la cabina de retransmisiones y de Javi Guerra que está en la sala de prensa Isanta Ortega está Frank tranquillo sale alguien del Sevilla todavía de momento nadie

Voz 6 08:32 Kid o la mano labia todavía nadie todo celebrando en El Vestuario tendrá que pasar por aquí después de Lopetegui Machín y luego una amistad a ver quién sale alguno comparecer aseguró en un día de fiesta como hoy

Voz 1375 08:42 en Mestalla a la espera de que empiecen a salir protagonistas también recién terminado ese Valencia uno Celta uno o la Pedro Morata

Voz 10 11:58 hoy sesenta y lo que tiene que la rueda de prensa muerte en una pregunta Juan Camilo ante la presentación de Lopetegui en buenas noches la de prensa Juan Ignacio García echó ayer en Marca quería saber cuál es el principal problema de su equipo en este partido los principales

Voz 0239 12:16 además para que haya perdido tres cero

Voz 1245 12:19 bueno buenas noches el problema ha sido que el Sevilla ha sido claramente superior sobre todo en el inicio del partido donde ha conseguido marcar dos goles donde ha tenido eh mucho acierto y nosotros no hemos estado eh cómo queríamos estar en el inicio que entendíamos que iba a ser así iba a ser intenso y a partir de ahí no ir a remolque y creo que que en la primera parte hemos sido inferiores en la segunda creo que hemos igualado el partido hoy teníamos la la ilusión la esperanza alguien de de marcar pronto así ha sido al afortunadamente no ha podido subir al marcador y luego hemos fallado también alguna ocasión clara que podía nos puede llevar ese halo de esperanza que teníamos en el descanso para poder intentar dar la vuelta no ha podido ser igualó un partido en este caso malo por nuestra parte y bueno en Sevilla que yo creo que es claramente justo justo ganador

Voz 10 13:09 hola qué tal míster Javier Herráez de la Cadena Ser en directo para el larguero quiere preguntarle por esa primera parte el equipo ha sido

Voz 0804 13:15 es irreconocible incluso ni ha presionado en los pies

Voz 10 13:17 pero minutos algo habitual en estos primeros meses como usted en el banquillo y luego sino puedo decir que tiene Marcelo si llega o no al al partido frente al Atlético de Madrid

Voz 1245 13:27 bueno teníamos la la idea de de poder apretar y presionar seguramente no lo hemos hecho como como queríamos cada vez que hemos salido no no no lo hemos hecho con acierto y eso nos ha castigado sobre todo al inicio del partido e ir luego Marcelo

Voz 0985 13:43 yo

Voz 1245 13:44 parece parece que tiene una rotura oí vamos a esperar a mañana para verlo pues eh vamos a más

Voz 1375 13:50 no estaba claro que no sé si es decir

Voz 10 13:53 qué pinta mal mientras el equipo después de esto para estaba un equipo acostumbrado a levantarse después de una derrota así como se levanta un equipo para un partido tan importantes como el de Atlético Madrid como se habla con los jugadores mañana qué se hace después de un partido

Voz 1245 14:06 bueno pues volví cuando ganamos preparamos el partido siguiente con normalidad con naturalidad sabiendo que que lo que ha pasado ha pasado ya en este caso igual la Liga española de estas circunstancias eh pasan y pasarán con a todos los equipos ir porque una Liga muy competitiva en este caso pues levantarnos rápido porque tenemos un partido en tres días e importante exigente Hay en nuestro campo lógicamente al margen de las dificultades que hayamos podido tener al margen de tiempo lesiones que me pueda tener eh lo que está claro que vamos a hacer mañana al levantarnos y preparar ese partido con con la máxima intensidad como uno que a otra

Voz 10 14:45 buenas noches Julen Fernando Burgos en directo en el transistor de de Onda Cero has dicho que intentas preparar los partidos en las semanas con naturalidad con tranquilidad te pregunto si lo has podido hacer para este partido teniendo en cuenta que han sido dos entrenamientos que cinco de tus jugadores el lunes por la noche llegaron a las cinco de la mañana que es de sea costaron a las seis que se levantaron a las nueve para entrenar a las a las once si has podido preparar el partido con normalidad con tranquilidad en las mejores condiciones

Voz 1245 15:16 bueno no está claro que que esa circunstancia ha ocurrido pero no podemos agarrarnos a eso sería ventajista pero imparta es decir a su bueno podría decir pero no no es así en ese día entrenamos aquí preparamos lo que entendíamos que tenemos que preparar está claro que esas circunstancias no ocurre ni fue así y nada más pero realmente yo creo que la incidencia en lo que ha basado en el campo no no va por ahí va porque no hemos estado bien es seguramente seguro el entrenador tampoco iba a partir de ahí la segunda parte sí creo que hemos conseguido igualar e intentar superar al Sevilla Iggy creo tengo la sensación de que se hubiera subido el gol pronto pues eh podemos tener opciones pero no ha podido ser y al final bueno pues eh eh luego incluso hemos estado mucho tiempo cuando con diez con la lesión de de Marcela nuestro estrés cambios en definitiva no ha salido nada hoy hay que pasar página rápido pero para el plan

Voz 1375 16:04 no hemos estado bien seguramente para entrenador tampoco ha dicho Julen Lopetegui seguramente entrenar tampoco

Voz 11 16:10 sí lejos del Santiago Bernabéu en los cuadros no sé si es casualidad o no en su equipo ha comenzado perdiendo que eso se dio alguna explicación falta de concentración falta de intensidad el equipo está más incómodo lejos del Bernabéu

Voz 1245 16:25 no el equipo trata de de afronta los partidos exactamente con la misma mentalidad que que en el Bernabéu iban en esos partidos pues eh ahora vivido circunstancias que que así lo lo han hecho como tú dices pero no no no no creo que sea para nada esa falta de concentración intensidad porque el equipo tiene intensidad tienen concentración tiene carácter IU tiene fuerza pero esto sin ninguna duda estamos dos

Voz 10 16:47 preguntas vas buenas noches celebrará Antena tres

Voz 12 16:49 que entiendo que no es prioridad esta noche pero el Barça ha caído se pierde una oportunidad no está la Liga para perder oportunidades entiendo no sé si opina lo mismo

Voz 1245 17:00 bueno insisto que creo que no sólo no estamos mirando otros equipos miramos nuestro partido

Voz 1375 17:05 bueno es Julen Lopetegui que puede estar hasta mañana por la noche y no va a dejar grandes titulares aunque ha estado muy elegante y ha reconocido los errores del equipo los suyos propios ya ha felicitado al Sevilla el gran partido ahora cerramos hay con Javier Radi esperamos a Pablo Machín pero me interesa la opinión de Álvaro Benito de Gallego de Romero de Pulido después de este tres cero en una primera parte que como ha reconocido Casemiro Lemos ha ganado al Sevilla lo cual me parece gravísimo conocido por un jugador del Madrid Álvaro Ruiz deportivo si Manu mira yo

Voz 0104 17:34 yo creo que es sorprendente porque a ver por ejemplo por hacer una comparación con el año pasado con el mismo entrenador no en Girona te pueden sorprender en Girona puede salir con la mentalidad de que te que en tercera velocidad ahí en alguna recta metiendo un poquito de cuarta pues te puede ayudar para ganar en Girona pero en Sevilla no te pueden sorprender y menos con el aliciente de del pinchazo del Barça tú sales en el tema El Vestuario ella te te han contado que que el Barça definitivamente ha dejado tres puntos en Leganés sumado a que juegas contra un gran equipo un gran estadio donde sabes que ha sido muy difícil ganar estas últimos cursos pues es un aliciente extra como salido dormido no hay en fútbol cuando cuando no gana las disputas cuando no lo tienes atención cuando cuando pierdes todos los duelos cuando no estás agresivo en en en la presión pues pasa eso la I veinticinco minutos en la primera media ahora pues tan podía hacer cinco goles pues

Voz 1375 18:26 es un tiro al larguero ha habido otra ocasión si se siguen una parada de Courtois

Voz 0104 18:30 el Real Madrid ha estado desconocido no hay me preocupa tanto como la la la caraja inicial con la que practicamente regalas el partido como que tampoco he visto demasiado orgullo en la segunda parte en en ciertos jugadores no he visto algunos que han intentado tirar del carro pero yo esperaba un Real Madrid pues esto de decir oye en el en el cuando pasa esto en el en el descanso te miras a la cara dice chavales aquí hay por lo menos hay que hay que dejarnos la piel hasta que aguante la gasolina no

Voz 0985 18:59 yo tampoco he visto un espíritu

Voz 0104 19:02 de ese tipo no así que bueno es me sorprende porque el Real Madrid llevaba una unas sensaciones muy buena mano en lo que llevamos de curso dan realmente está dando pasos hacia adelante en lo que tenía que dar que es en el trabajo colectivo en el trabajo sin balón en ser un equipo agresivos en un equipo pequeño no es un equipo corto

Voz 1375 19:18 yo voy estado contrario irreconocibles no no no

Voz 0104 19:21 totalmente os hoy ha sido como la el la El día y la noche de de lo que venía siendo no yo creo que Julen se ha mordido la lengua inglesa mucho muchísimo por por no decir buenas y un día malo

Voz 1375 19:32 pues es que no hemos estado hemos salido

Voz 0104 19:34 competir en el Real Madrid no ha competido

Voz 0804 19:37 bueno yo creo que

Voz 0239 19:39 en la primera parte me parece que es eso Mafalda tensión una falta de competitividad es sorprendente cuando viene el Real Madrid es saber que el Barcelona ha bajado puntos importantes en Butarque yo en la primera parte salvo un poco a Toni Kroos que lo ha intentado en un par de ocasiones que quería tirar del resto pero poquito más ir y luego y futbolistas que en este momento están para tienen que estar para dar un paso al frente algunos sale perdona como es el caso Sergio Ramos que lo va a casi siempre pero hoy ha sido extraño ver también cómo ni siquiera Sergio Ramos en esa primera parte tenía la fuerza los arrestos de Intel dar rebelarse ante lo que estaba pasando en el terreno de juego y luego el único futbolista que no tiene Manu el doble en la plantilla es Marcelo tiene un tipo hay que siempre cumple que Nacho pero evidentemente la diferencia de calidad cuando nuestro juego ahí leerá para cumplir pero no para mucho más si la manera en la que Marcelo ha empezado la temporada muy preocupante hoy cero Se es verdad como decía Álvaro que no es un partido para individualizar en un jugador determinado porque el Madrid ha sido un desastre lo colectivo pero este tipo de jugadores Marcelo el segundo capitán tienen que dar ejemplo y hoy Marcelo sea arrastrado en la primera parte ha perdido la pelota que da origen a un gol le ha pintado la cara en cada carrera Navas yo creo que estaba lesionado antes derretir ahora yo creo que es bueno ser yo creo que ese problema muscular porque sino es inexplicable que atrás lo que González Marcelo todos lo sabemos pero el centro del campo para ante no arrancado ni una sola y es preocupante por lo que ha pasado hoy por lo que puede pasar la temporada porque repito sobre Bono tiene para termino estrellas un análisis más profundo que a lo mejor precipitado pero que esa esa estadística el Real Madrid fuera del Bernabéu Ateneo tres toros Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid la pierde la pudo ganar pero la pierde San Mamés contra el Athletic de Bilbao empata sufriendo es verdad que Unai fue el mejor pero empata sufriendo hoy aquí en el Sánchez Pizjuán le pasan por encima

Voz 1375 21:21 y de Álvaro Benito de Romero quiero escuchar a Gallego ya Pulido y enseguida salen protagonistas por ahí pero luego también al margen de eso lo que lo que comentaba abriendo abriendo cargueros que habéis visto el banquillo y del Real Madrid que el Madrid sale dormido regala en la primera parte pero era Vallejo Marcos Llorente Lucas Hernández Ceballos Mariano inicios el banquillo del Real Madrid le gusta Lucas Hernández bajen perdona Luca Luca Lucas Vázquez repito Vallejo Marcos Llorente Zeballos Lucas Vázquez Mariano inicios ese era el banco yo de hoy de de Julen Lopetegui y a ver qué pasa en el derbi sin Carvajal y Marcelo porque como bien dice Romero no hay un recambio Marcela ver a otra vez a Nacho que has sufrido mucho intentando pues eso cuando ha tenido ahí en esa en ese puesto que no es el suyo natural irle han tenido que exigir como como lateral zurdo no puede hacer milagros bueno veremos a ver qué pasa en el derbi pero faltan gallego y Pulido o lo valoración de lo que ha pasado hoy en el Pizjuán

Voz 13 22:21 bueno yo creo que el Madrid ha salido hoy hay parecía que algunos jugadores llevaban todavía el trofeo de la FIFA creo que hace cuarenta y ocho horas estaban haciéndose fotos Iker creo que que han salido como como si estuvieran que hacer un homenaje porque Hesse Sevilla iba corriendo a cien por hora Marcelo y Sergio Ramos parecía que estaban posando para las fotos todavía se han encontrado con que metió cinco minutos el partido solventado y creo que si decía

Voz 14 22:52 Julen Lopetegui sabíamos que

Voz 13 22:54 iniciativas iba a ser así sabíamos que el escenario era muy caliente que se iba a apretar ir a la mitad del equipo ha salido bueno todo el equipo pero los los lo lo grandes ha salido habilidades enchufados a mí me me preocupa muchísimo porque repito creo que que parecía que estaban todavía en la gala de Mónaco in situ sales a un campo el equipo contrario corre a ciento veinte y tú corres a treinta por hora seas el Madrid tengas siete trofeos Fifa World Player y lo que tú quién te pasan por encima como le ha pasado al Sevilla luego a partir de la media hora ya no había solución ninguna

Voz 15 23:32 yo sinceramente creo que estamos centrando toda el análisis en un tema de actitud en que sí están de centros por los premios me parece increíble que hoy en Madrid haya juegos esta primera parte porque el otro día Modric recibió el premio The Best o Ramos estaba muy contento por estar en el once de la FIFA oye eso será algo bueno no malo no negativo no no creo que los jugadores del Madrid han salido hoy descentrado porque estuvieran el otro día recibiendo recogiendo premios me parece un análisis un poco así un poco un poco simple no sea yo creo que que el Madrid había tenido un problema de fútbol saque que la primera parte el Sevilla pasó por encima del Real Madrid Iker Madrid por ejemplo ha defendido muy mal los dos primeros goles del Sevilla ha defendido muy mal y que todo lo que hemos ponderado de Lopetegui que tenía el equipo cohesionado unido solidario letra a saltó por los aires pero además saltó por los aires en una semana sea porque todas estas virtudes hace una semana estaban en el equipo y una semana después han desaparecido por completo todas esas seña de identidad de equipo solidario de equipo que no le hacen ocasiones de gol de equipo que que está cohesionado unido entonces

Voz 0985 24:40 eso ha desaparecido de un plumazo en cuarenta y cinco años

Voz 15 24:42 estos It's todo ha sido porque el Sevilla ha sido superior saque que está muy bien lo de la falta de actitud que que sin duda la habido eh está claro que que que que ha habido fugados puntuales que no estaba al nivel pero yo creo que que hay que exigirle también un análisis futbolístico a Lopetegui decir oiga usted cuando ha visto que el Sevilla estaba pasando por encima que ha hecho desde el banquillo para cambiar esta situación

Voz 1375 25:04 esas heridas que hacen pupa e en el en eh

Voz 15 25:07 el Real Madrid en el día en el que además ya

Voz 1375 25:09 querían que el Barça acababa de perder en Butarque está hablando Pablo Machín Javi en sala de prensa no

Voz 7 25:13 no vamos a escucharle está respondiendo explicando

Voz 0804 25:16 es un partido bueno no es que el Madrid no haya tenido su día sino que nosotros no les hemos dejado que que ni siquiera entrara en el partido y eso es muy meritorio sobre todo por por el esfuerzo de los futbolistas

Voz 7 25:28 aplicando Pablo qué tal muy buenas tardes y ahora lo que estaba explicando que quiere den valor al Sevilla que es ahora el que el madre tiene como el día pero que le den valor al Cacho al se llevan existiera alguna cuestión más se ha referido a los lesionados apuntó el nombre de Aleix Vidal como último hombre sigue explicando y le preguntan por el margen de mejora que puede tener el equipo todavía más vamos a ver qué responde el texto y por otro lado

Voz 10 25:48 en esta plaga de lesiones que tiene Arana que también ha lesionado

Voz 0804 25:51 pues esperemos que sea poco porque bueno se estaba quejando Un poco de Dios íbamos a hacer el cambio no se acababa de decir que estaba bien aquí bueno luego no sé si será simplemente un calambre ya veremos pero eh algo seguro que tendrá no sé si lo podremos recuperar para Éibar porque sabéis que Aleix eh ha tenido una una pequeña rotura con lo cual pues tendremos que hacer encaje de bolillos respecto a tu primera pregunta a ver yo creo que debemos estar muy cerca del techo de del Sevilla debemos ser honesto si consecuentes Nos enfrentamos a campeón de Europa reciente de las últimas temporadas con uno de los mejores equipos en cuanto a futbolistas del mundo y hoy hemos estado enormemente bien mi labor como entrenador es siempre intentar mejorar aquí es lo que haré pero fue no creo que compitiendo a este nivel poco más podremos dar respecto a la valoración de que el día del Getafe había sido nuestro peor partido bueno e seguro que el mejor Ny ni uno de los mejores no lo fue pero yo siempre digo que

Voz 1375 27:02 el resultado no debe enmascarar todo

Voz 0804 27:05 lo que pasa aquí aquel día yo con los futbolistas no estuve de todo descontento porque el esfuerzo siempre lo dan ir yo al igual que creo que la afición del Sevilla eh soy comprensivo con la gente que que lo da todo y que quiere hay días que los tienes mejor otro día es que los tienes peor pero el esfuerzo es innegociable y el equipo yo creo que en todos los partidos eso lo está teniendo es de alabar

Voz 1375 27:29 palabras de Pablo Machín es otro de los triunfadores en el día de hoy en el Pizjuán evidentemente después de lo que pasó en el derbi han perdido otro partido en casa y luego tres goleadas seguidas llevan en Europa League el otro día en el campo del Levante está ahí esta noche nos Pablo Alfaro y enseguida le Espido también su opinión sobre el partido a Pablo Alfaro o la Pablo muy buenas hola buenas noches estamos analizando la debacle del Madrid los errores del Madrid no le quita ningún brillo al partidazo que ha hecho sobre todo en la primera parte el Sevilla

Voz 1384 27:59 para nada para nada la verdad que el Sevilla sobre todo

Voz 13 28:01 los primeros cuarenta y cinco minutos ha sido muy merecedor nos quizás fíjate en mano Utøya con menos efectivo que el día del Levante muy relevantes practicamente entonces que chutó a puerta y marcó gol pero hoy ha tenido más ocasiones de goles que ha marcado posiblemente sin acertar y eso habla pues muy bien sientes partidos hechos Sevilla ante todo el Real Madrid

Voz 6 28:18 y hay Miguel Ángel hola hola Manu tal muy buenas

Voz 1375 28:22 viendo el CS va viendo la luz después de los nubarrones

Voz 6 28:25 cero temporada vaya partido y sobre todo que primera mitad sí sí sí la verdad es espectacular el sevillano yo creo que ha da un repaso al Real Madrid desde el primer minuto no en todo nota Tiko eficacia de actitud en todo no sí sí hombre después de marcar en tres partidos

Voz 1375 28:38 segundo que está hablando Jesús Navas escuchamos a Navas

Voz 16 28:40 caldera ha demostrado que está muy una niña posible positiva ahí tenemos que mantenerlo está esta forma de ganar al Real Madrid es meter miedo a los rivales a los arriba de la Liga partido a partir de pensar en el siguiente vemos y otro punto muy importante pero ya no tiene otro

Voz 17 28:58 dentro en posición de Champions la cuarta posición

Voz 16 29:04 Cercle soñar si ahora que se lo que quieren lo hemos plasmado bien en el campo y tenemos que mantener Salinas para estar ahí arriba

Voz 17 29:12 el primer tiempo espectacular que habéis hecho de lo mejor no se de tu carrera en el estado años

Voz 16 29:18 bueno es verdad que hemos partido muy completo hoy ha sido uno de ello y yo cuando somos no me gusta hablar con Sergio Ramos alcalde el partido no sé qué le ha dicho como estaba se encontró con el hablo de de la Familia de cómo sabe eh la verdad que es mi amigo oí de muchos momentos junto yo pueda vivir más con él y a los jugadores del Madrid cuando cuando estaba jugando estaban tan deslavazado bueno como te digo creo que hemos sido muy incómodo hemos apretado bien hemos ganado la segunda jugada Hay creo que es muy es clave conseguir llevarse la segunda jugada para para atacar otra vez de nuevo hoy hemos salido muy rápido a la contra hemos creado ocasiones verdad era un partido muy completo caso nombre bueno que es una situación delicada no se guardase se resuelva pero que es mi amigo y eso siempre siempre siempre hay más enemigos que son Mali solucionar primero bueno creo que no quitar el mérito de los otros creo que hemos hecho un partido muy incómodo hemos peleado hemos trabajado oí deprime los primeros treinta segundos ya creamos la ocasión creo que el partido bueno dejamos ahí

Voz 1375 30:31 a Jesús Navas no hay que quitarle mérito a lo que han hecho a pesar de que el Madrid está o mal estaba hablando del gran partido sobre todo la primera parte muy bien Navas que velocidad como ha dejado ahí que boquete en contra de defendía Marcelo bueno defendía también maneja otro partidazo sin dejar fuera Andre Silva pichichi de la Liga ahora mismo es que yo creo que el nivel colectivo de la

Voz 6 30:49 día de todo ha sido muy alto no porque tampoco podemos dejar fuera Bakri no le ha hecho una parada Bale en el minuto sesenta casi entra es el balón yo creo que puede haber lío eh el Sevilla los tres centrales magnífico el mudo magnífico Banega estelar y luego yo creo que también ha encontrado hoy un André Silva que es lotero en se coloca muy bien en el área y con ese olfato de gol que hacía falta el Sevilla al Alavés sí tinto matador no yo creo que el Sevilla había recuperado alguna forma las señas de identidad de que el equipo campeón un gran portero una gran delantera ahí en medio también Pajaros jugadores que saben que saben jugar no hay y la verdad que el partido deja enormemente satisfecho porque confirma la recuperación del Sevilla que eso está en el camino adecuado no

Voz 0239 31:25 hoy ha pitado el palco a Gastro no creo nos Antich tampoco lo han dicho Pepe quédate no tampoco no

Voz 1375 31:32 pero soy un ávido pitos ni nada no no no pienso han pedido renovará Machín todo todo

Voz 7 31:36 es todos andan a todo Gándara devuelto ha preguntado quizá máxima mirado el han dicho que sepa ya

Voz 1375 31:41 sí sí no no hoy ha sido día de felicidad para el sevillismo nos quedamos ahí con el micrófono Rocky sale o no sale nadie marroquí

Voz 6 31:48 no no tienen que salen todos el primero ha sido una Bach pero sí

Voz 1375 31:51 no no no ha salido en cuanto sale alguien

Voz 6 31:54 Aquila cazamos a tiro la de SCO y seguimos

Voz 1375 31:56 Brando explicaciones también por parte del Real Madrid de los jugadores del Real Madrid que tú no ha salido ninguno un abrazo Chavarri Alfaro uno chao doce y treinta y dos seguimos con Romero pero con Álvaro Benito con el Real Madrid derrotado en el Pizjuán y ahora analizamos la derrota del Barça en Liga

Voz 5 36:12 partido al general lesión la primera parte muy mala

Voz 1421 36:15 bueno sí por supuesto no es que ha sido más

Voz 1384 36:18 la yo creo que

Voz 1421 36:20 el Sevilla ha sido superior hay que reconocer hemos hecho las cosas mal hemos intentado al final faltando cinco minutos de la primera parte hemos creado algo pero al final tres goles es difícil de de remontar hemos creído hasta el final pero el fútbol es así y vamos a intentar no cometer los mismos errores

Voz 11 36:43 hace unas semanas justo hace un partidazo Redondo cuenta la Roma pero por diferentes circunstancias Atleti en San Mamés y hoy no habéis ganado eso quiere decir algo

Voz 1421 36:56 no sé decir algo no no no se nos queman yo creo que no existe tu pregunta

Voz 11 37:04 han sido dos salidas comprometidas San Mamés la del Sánchez Pizjuán el equipo sólo ha sumado un punto quiero decir sexo es una racha preocupante gato juicio

Voz 1421 37:13 no es tan preocupante que Berges sino si no consigues los tres puntos siempre es preocupante pero yo creo que no quiere decir nada hemos intentamos siempre jugar Champions Copa del Rey y la Liga para ganar siempre no hay no hay diferencia

Voz 11 37:28 lo usas en lo que respecta a la a la derrota precisó que el Sevilla ha sido superior pero lo de la gala de Best condicionó el hecho de llegar tan tarde a Madrid el lunes de madrugada casi no entrenar el el martes eso condiciona

Voz 1421 37:43 no noten no no tiene nada que ver una cosa con la otra si estás en casa hay duermes a las cinco a las siete de la mañana a las tres es igual pero me cosas de la gala ahí yo quiero yo te contesto mi test me Tales cosas que que no tiene nada que ver pero bueno eso es cosa de vosotros

Voz 5 38:06 bueno ese es Marcelo que Se marcha ya de esta zona mixta llega Thibaut Courtois al portero qué tal tribuna noches bastantes bueno imagino que muy dura la primera parte el equipo ha estado francamente mal tres goles pudieron ser más en la primera parte el Madrid quiso remontar y no pudo muy mal la verdad bueno yo creo que hoy era un partido difícil creo que en la primera parte llegarán con un poco más entendiera que nosotros eh no podemos igualarlo yo creo que bueno los goles son un poco nuestros también el segundo tampoco mala suerte que después habrá contra lo paró bien iba justo entre dos nuestro Si iba las piernas desde André Silva y era difícil reaccionaremos detentado tiene en alguna ocasión pero bueno una al palo otro de los parte paró el portero bien el segundo tiempo luego Un gol bueno bien en un lado del bar que hoy justo esta nuestro contra pero bueno yo creo que es difícil complicado ya que levantarse

Voz 1421 39:00 no sé si habéis podido preparar bien el partido del sábado contra el Espanyol el domingo descanso el lunes el entrenamiento por la mañana viaje a Londres volvéis por un problema en el avión a las cinco de la mañana os acordáis a las seis a las mueve entre vais a las a las once sólo dos entrenamientos eso días así como diciendo que me va a preguntar es

Voz 5 39:21 bueno creo que tampoco era tan tan así previo a esta a las cuatro y media en cama entonces no hemos llegado a las cinco a las cuatro y no nos afecta yo he podido dormir bien he descansado bien entrenado muy bien yo creo que todos hemos preparado el partido muy bien no hay que buscar excusas en qué hemos viajado a Londres creador que eran cinco jugadores yo creo que todos nosotros hemos encontrado bien para entrenar yo creo que hemos intentado prepara el partido lo mejor que pudimos el lunes y el martes Si sabemos bien lo que teníamos que hacer luego el día mismo que hay que estar con la misma intensidad que que el otro equipo igual nos faltó un poquito pero no creo que que no se efecto lo del lunes yo creo que no hay que buscar Nana detrás eso jugaron unos premios que todo el mundo está feliz pero con ganas de demostrar porque

Voz 1375 40:06 dado esos premios pero hay cosas

Voz 5 40:09 de nada

Voz 11 40:10 el Atlético de Madrid Real Madrid que esta situación muy presión

Voz 5 40:14 estamos otra moto tropiezo el sábado complicaría mucho la vida bueno yo creo que un derbi siempre es un partidazo es un partido complicado si no quieres perderlo no porque hoy hemos perdido pero siempre a la pensión para ganar esos partidos si no caminar por haber perdido voy sabíamos que ganar hoy era mejor pero ahora aquí levantarse mañana han preparado bien el partido del del sábado y a ganar tiene poco tiempo no porque es que son dos días es un partidazo o sea no es una broma perfectamente lo que es el Atleti no no va a ser descansar bien y recuperar bien mañana han jugado hoy nosotros a dar un poco intensidad en entreno creo como hacemos siempre y para que todo el mundo está viendo

Voz 11 40:58 la solamente en que las cuatro salidas de del equipo lejos del Bernabéu habéis empezado perdiendo pues falta intensidad os falta concentración que os pasa fuera de casa

Voz 5 41:11 no lo sé yo creo que la cosa estaba a tope también hoy yo creo que no se igual la cara con un poco más de intensidad pero bueno yo no yo no creo que nos falta yo creo que siempre estamos bien aquí que no nos afecta pero bueno habrá que habrá que ver lo que hicimos mal en la primera parte eh bueno pues este es Courtois igual habrá que arrancar habría que haber arrancado con más intensidad lo que dice Thibaut Courtois con bastante más intensidad le faltó al Real Madrid que en la primera parte se dejó ir y el más caro de todos ha sido Casemiro cuando ha dicho que han regalado la primera parte aquí en Sevilla

Voz 1375 41:43 lo Portas pide paso Roquillos ahora Rocky sí

Voz 6 41:46 sí sí va a hacer una excepción no no es habitual Ny tiene por costumbre hablar después de los partidos con las emisoras de radio ni con los medios Machín una vez que la rueda de prensa pero la ocasión lo merece Hay y el hombre estaba hoy con nosotros en El Larguero desbordada por favor el técnico del Sevilla radiante y feliz

Voz 1384 42:03 hola Pablo I perdona lo vamos a hacer una puntualización tampoco me lo habían pedido otras veces que yo supiera osea que hay que estar a las duras entonces yo otro día puedo hacerlo no puedo venir pedir no ahí a ver que qué dice

Voz 0804 42:14 el jefe de prensa pero yo sabéis que siempre estoy en los buenos por supuesto pero en los malos también hay que salir a dar la cara visible

Voz 1375 42:21 así lo ha hecho en otras ocasiones también eh

Voz 30 42:24 eh bueno enhorabuena lo primero que dijo no

Voz 1375 42:27 se ha sido una primera parte casi perfecta para vosotros no

Voz 0804 42:30 muchas gracias porque es la verdad que sí era el planteamiento soñado digamos enseguida nos hemos puesto por delante hemos entrado muy bien en el partido y creo que en términos generales pues hemos minimizado poco a poco va campeón de Europa un equipo que cuenta con muchos de los mejores jugadores del mundo y eso es mérito de de los futbolistas fundamentalmente los entrenadores hacemos eh pues planteamiento damos unas consignas pero al final los que saben llevarla a cabo son ellos y hoy la verdad que han estado francamente bien

Voz 1375 43:05 estábamos diciendo con Romero con Gallego

Voz 30 43:08 con con Álvaro Benito con Pulido

Voz 1375 43:10 con todo el sanedrín del carrusel que no sabía ha sorprendido a todos cómo ha salido el Madrid sin quitarle ningún mérito a lo bien que ha salido el Sevilla a mí me ha sorprendido ver al Madrid como ha salido sorprendido por un Sevilla mucho más apabullante a ti te ha sorprendido

Voz 0804 43:24 bueno nosotros era la idea que teníamos esperabas así el el

Voz 1375 43:27 la primera parte nosotros queríamos hacerle un parte