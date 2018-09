Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos una buena noticia no todo es barro nuestros partidos demostraron que saben pactar a Irán alcanzaron un acuerdo importante en torno a las pensiones se revalorizaron directamente con el IPC es decir se harán a la inflación volvemos al dos mil trece podrá ser sostenible la eterna pregunta ya hemos descubierto que la sostenibilidad de las pensiones es un concepto de goma elástica recordemos que el Gobierno de Rajoy pasó del cero veinticinco de subida porque más será imposible nada menos que al uno coma seis bajo la presión de las manifestaciones de jubilados así que posible imposible resulta que el secretario de Estado de Seguridad Social asegura que este sistema tiene diez años de viabilidad y que cuando se jubile a la generación del baby boom habrá que buscar otras alternativas sostenible insostenible una además creo que formulamos la pregunta equivocada y es que depende no hay designios fatales no hay inercias que la política no pueda corregir las sostenible la como todo depende de lo que hagamos de nuestra política fiscal de nuestra capacidad de modernizar y racionalizar nuestra arquitectura estatal nuestra administración pública de nuestra voluntad de ayudar a la inmigración porque sin ella no lograremos los millones de empleos que vamos a necesitar y otras muchas cosas es decir que no podemos hablar de la sostenibilidad de las pensiones sin saber qué pensamos hacer para intentar que sean sostenibles