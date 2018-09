Carlos Bravo: "Lo prioritario es aplicar el acuerdo ya"

Voz 1

00:14

bueno yo creo que todos ha hecho un esfuerzo de aceptando el IPC como criterio de revalorización constatando que el índice de referencia de pensiones no tiene consenso y otros acertando partir del consenso alcanzado en dos mil once pero como bien decía es una condición necesaria pero no suficiente el Gobierno debe llevar al diálogo social ahora esta cuestión hay que buscar la mayor legitimidad y lo que no podemos es mantener una situación declarativa ahora lo que hay que hacer ya es concretar no para responder como bien decíais a la movilización que se ha producido pero poniendo en valor tres cosas muy importantes el Pacto de Toledo recupera su capacidad de producir acuerdos incorpora las nuevas realidades políticas que no es un asunto menor que no lo estaban hasta ahora son una buena noticia así señala expresamente el camino de derogación de la reforma del trece respondiendo por lo tanto a la movilización popular del de las marchas de pensionistas de septiembre del año pasado