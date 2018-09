Ignacio Ruiz Jarabo: "Lo que ha hecho Duque es absolutamente legal"

Voz 1727 00:00 eh a propósito de esa noticia que hemos contado sobre Pedro Duque el ministro del Gobierno de Sánchez que tiene un chalé en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial lo publica Okdiario ese tabloide se ha dicho Pablo Iglesias la casa la compró de forma simultánea a la creación de una sociedad en el año dos mil cinco la sociedad tiene cero empleados figuran como administradores el matrimonio el ministro pero duque y su mujer y gracias a esta sociedad que se llama Copenhague de gestores de inmuebles el ministro de Ciencia Innovación Universidades puede eludir parte del pago de hasta cuatro impuestos esto es lo que hemos contado tenemos al teléfono a Ignacio Ruiz Jarabo buenos días

Voz 1 00:44 muy buenos días qué que es tertuliano hábito

Voz 1727 00:46 cuál de los martes en esta casa hay que ha sido director de la Agencia Tributaria esa ilusión de impuestos es ilegal

Voz 1 00:54 no sé si por lo que sea el diario efectivamente un contribuyente puede elegir qué hacer con subir ese derecho y lo que ha hecho Pedro Duque es lo único que ha hecho es absolutamente legal es verdad que con una opción que que he adoptado pues se evita efectivamente unos ingresos de impuestos la renta zonas físicas que se hubiera tenido unos y otros imputables no eh por por tener una segunda vivienda no es decir a todos los que tienen una segunda vivienda se les imputa un ingreso cien antes otros tres imputados ingresó en función del valor catastral del inmueble eso no ocurre en el caso de una sociedad por tanto efectivamente se ha evitado una pequeña tributación en el IRPF pero actuando con una medida que es absolutamente legal y la segunda es el impuesto sobre el Patrimonio si la vivienda estuviera fuera propiedad de Pedro Duque tendría que mi incluirla en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio evidentemente como no es suya por es una sociedad pues en el puesto el patrimonio personal de Pedro Duque ya no aparece y las sociedades no tiene los impuestos de patrimonio esos son básicamente las dos ahorros fiscales y de acuerdo con lo que dicen las disposiciones legales que entre lo que se ha publicado no hay ninguna ilegalidad en la actuación del ministro

Voz 1727 02:15 si hay una voluntad de evitar pagar determinados impuestos

Voz 1 02:19 sí

Voz 1727 02:21 o de sociedades y para eso se hacen fotos se hace para construir una casa se hace para eso para eludir

Voz 1 02:28 con lo que se lo que con lo que se llama un poco en la técnica en la jerga técnica se llaman sociedades patrimoniales no pero que están permitidas que son legales y que tienen que pagar los impuestos a pagar imaginemos que esa sociedad que esa inmuebles arrendar a pues esos es tributaria en la sociedad sin ningún problema no por diferencia con el caso porque he escuchado que alguien paraba con el caso del ex ministro Maxine Huerta no yo creo que el tema el cual no creo no afirmó que el tema es radicalmente diferente no caso Maxine Huerta es lo que dijo la Agencia Tributaria y lo ratifica hemos tribunales es que la sociedad de Maxine Huertas cobraba ingresos que realmente los haya obtenido el ex ministro Huerta así de la ficción de que era la sociedad que no tenían los ingresos se aprovechaba de un menor tipo impositivo es un impuesto que nosotros no no es el caso en absoluto no con lo cual no son dos casos comparables si ambos han utilizado la figura jurídica de la sociedad pero para cosas radicalmente diferente

Voz 1727 03:28 yo iba otro tipo de impuestos por tener esa sociedad

Voz 2 03:32 eso es sólo el caso el señor de que esos me

Voz 1 03:34 eso sí el duque si esa esos socia tiene ingresos

Voz 2 03:38 debiera pagar el impuesto social

Voz 1 03:39 les parece que hemos los tiene porque su único activo parece ser que este inmueble hizo usan ellos no pobre ahí lo que se hay que no sabemos si lo han hecho no es que en la medida en que ellos el y su mujer que disfruten de una vivienda gratuita pues hay lo que hay es una decisión una una decisión que debe tributar en el IRPF de ellos a valor de mercado de sí lo que no pagan como que no lo pasan eh dieciséis le ganó la sociedad a su propia sociedad si si le pagan es una renta mensual por la utilización de esa vivienda pues esos ingresos que yo les pasan debe tributar en el puesto gracias pero lo que sea público aún no se sabe si existe esa renta o no e sino hubiera una renta pactada por parte de Pedro Duque a sociedad pues el uso de la vivienda sí que estaríamos ante una situación de incumplimiento