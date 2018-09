Silvia Gil: "Las mujeres seguimos siendo un reducto pequeño en la Guardia Civil"

Voz 1727 00:00 Nos quedan cinco minutos si quiero aprovecharlos para saludar a una mujer Silvia Gil muy buenos días

Voz 1 00:06 buenos días una mujer que es comandante

Voz 1727 00:08 de de la Guardia Civil esta semana se conmemoran los treinta años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil treinta años después hay más de cinco mil mujeres en el cuerpo comandante lo que debió ser aquello no la aparición de las mujeres en los cuarteles vestidas de uniforme

Voz 1 00:26 el entonces porque yo ingrese un poco después pero supongo que tuvo que ser un impacto bastante importante no solamente a nivel interno sino también a nivel externo

Voz 1727 00:35 pero usted fue la primera oficial en llegar a las Islas Canarias y cuando se presentase superior me dicen que le llegó a decir no pensaba que vería esto nunca

Voz 1 00:44 bueno eso me lo dijo un guardia Mi mi jefe de comandancia lo que me dijo es que no sabía dónde meterme

Voz 1727 00:51 que no sabe dónde colocarla esto estos anormal se ha normalizado no esto se ha normalizado

Voz 1 00:56 sí sí eso sí

Voz 1727 00:58 pero se avanza muy lentamente la Guardia Civil es uno de los cuerpos en los que menos mujeres oficiales sigue habiendo en comparación con con la policía con la Ertzaintza con los Mossos porque en la Guardia Civiles más lento

Voz 1 01:11 yo creo que igual Bono El la estigmatización social los los estereotipos que lamentablemente hemos acompañan pues no ayuda mucho pero sin embargo parece que no pero vamos avanzando por ejemplo este año en dos mil dieciocho el porcentaje de mujeres que ingresaron en la Academia General Militar para ser oficiales de la Guardia Civil pues alcanza el treinta y tres por ciento de la promoción que no está nada mal

Voz 1727 01:33 las mujeres Guardias Civil tienen el mismo salario exactamente que los hombres tienen ustedes brecha salarial

Voz 1 01:40 en una tenemos brecha salarial directa es decir en Nos pagar lo mismo es evidente que ocupamos el puesto que uno ocupa en función de su rango pues eh lleva eh un un salario que es el mismo para hombres y mujeres no puede ser de otra manera otra cosa éramos los mismos puestos que bueno eso poco a poco

Voz 1727 02:02 que el balance final es donde se detecta la brecha no en función de los puestos de responsabilidad

Voz 1 02:07 claro eso pero claro que somos tan pocas que es difícil estar en todos lados

Voz 1727 02:12 qué pasa con la maternidad comandante condiciona sus carreras

Voz 1 02:16 yo pienso que nosotros a las nuestras sino las de cualquier mujer es muy difícil todavía pienso que es está un poco incomprendido el el beneficio social que tiene la maternidad de las mujeres en España

Voz 1727 02:28 cómo están deformados los agentes que luchan contra la violencia machista porque estamos demandando en esta semana trágica más formación de todos los que intervienen en el proceso la Guardia Civil y tiene algún tipo de formación

Voz 1 02:41 sí sí que forma siempre la formación es poca siempre hace falta más siempre hace falta más sensibilización pero sí que está muy implicada por civiles desde hace bastantes años y bueno es sensibilizar en atender correctamente a a las víctimas en no saben ser la ayuda que de ese precisan esos primeros instantes no que es al final somos quienes normalmente recibimos en primera instancia a quienes necesitan ayuda en este caso

Voz 1727 03:10 esta semana en que se conmemora como decía los treinta años de la mujer en la Guardia Civil se ha celebrado una reunión extraordinaria del Comité de Igualdad del cuerpo del que usted forma parte acudió la vicepresidenta Carmen Calvo y dijo que la Guardia Civil se tiene que feminista que es eso exactamente

Voz 1 03:27 es decir la vida que preguntarle a ella pero supongo que quiere decir que todavía somos un reducto muy pequeñito entonces pues claro parece que no pero para tener en cuanto a un colectivo pues hace falta que sea numeroso porque sino pues muchas veces suele obvia entonces es importante que se oiga también nuestra voz

Voz 1727 03:46 porque hay techo de cristal es lo que he creído deducir de de sus palabras cuando hablábamos de la brecha salarial en el cuerpo hay techo de cristal también para las mujeres en la Guardia Civil como el resto de la sociedad

Voz 1 03:59 con no sabría decirles sigue eh no no quiero os quiero pensar que no además bueno lo pienso no es que gire pienso que no está algo consciente pero es algo que bueno poco a poco hay que ir ganando espacio como en todos los ámbitos

Voz 1727 04:17 comandante gracias por estar en la SER y enhorabuena por este aniversario nunca es tarde treinta años que mujeres en la Guardia Civil un abrazo