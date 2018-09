Pablo Iglesias: "Un Gobierno con dimisiones es un gobierno fuerte"

Voz 1 00:00 Pablo Iglesias muy buenos días

Voz 2 00:02 los días

Voz 1727 00:03 bienvenido a la Cadena Ser el secretario general de Podemos el domingo en una entrevista en El País decía que cree que habrá elecciones en el dos mil veinte lo sigue creyendo hoy

Voz 2 00:12 sí

Voz 1727 00:13 ha pedido usted la dimisión de la ministra Delgado cuántas dimisiones puede aguantar el Gobierno de Sánchez

Voz 2 00:19 bueno creo que habla bien de un Gobierno cuando nos responde con dimisiones inmediatas si se está cuestionando la credibilidad de ese gobierno yo creo que no debilita al Gobierno de Pedro Sánchez la dimisión de Maxim Huerta o la dimisión de la antigua ministra de Sanidad al contrario da ejemplo porque es actuar de manera contraria cómo actuó el Partido Popular con el Partido Popular tuvimos que aguantar ministros claramente señalados por casos de corrupción habla bien de los cambios en la cultura democrática de nuestro país que cuando ministro se equivoca Se vaya

Voz 1727 00:49 se debe dimitir por el contenido de una conversación privada hace nueve años que no revela ningún delito

Voz 2 00:56 hay una pregunta que hay que responder porque cuando preguntaron a la ministra si conocía Villarejo dijo que no porque dijo eso seguramente porque ella es consciente de que Villarejo mancha porque la credibilidad de un ministro y se sabe que se ha reunido con Villarejo queda en entredicho tengo la impresión de que en el Partido Socialista están empezando a conocer lo que significa in Day Villarejo ahora cuando les afecta a ellos cuando se estaba investigando en sede parlamentaria el uso partidista del Ministerio del Interior para atacar a políticos independentistas para atacar a Podemos el Partido Socialista impidió que hiciéramos comparecer a Villarejo en el Congreso de los Diputados por qué porque a mí me consta porque hablado con Pedro Sánchez que él quiere limpiar las cloacas pero llega un poco tarde y creo que hay que ser coherentes a mí no se me olvida que en esa famosa comida de Villarejo estaba también Eugenio Pino uno de los autores de informes falsos que después publicaba Inda informes supuestamente policiales falsos para atacarnos a nosotros combatir a las cloacas implica alejar a todo aquel que haya tenido contacto con ojo no cuestionan la profesionalidad de la administra como fijar todo el mundo me ha dicho que fue una excelente fiscal soy consciente de que van a por ella pero me parece que ella es consciente de que se equivoco estando en esa comida porque si no hubiera respondido a la pregunta diciendo la verdad cuando le preguntaron si conocía Villarejo

Voz 1727 02:19 usted qué ve como como dice el Gobierno que Villarejo está chantajeando al Estado es evidente es evidente

Voz 2 02:25 lo que pasa es que da la impresión de que algunos no tenía

Voz 1727 02:28 un problema con Villarejo cuando Villarejo Inda

Voz 2 02:30 trabajaban contra nosotros o contra políticos independentistas si las cloacas se usan contra Podemos o contra políticos independentistas algunos miraban para otro lado hará Villarejo apunta también contra el PSOE bueno pues creo que está muy bien que todos nos complementamos nos comprometemos para limpiar las cloacas y hay otra cuestión fundamental Pepa hay que ser coherentes ayer público señalaba que Pablo Casado se pudo haber reunido con Villarejo si eso se confirma nosotros vamos a pedir la dimisión de Pablo Casado y la ciudadanía no entendería diferentes varas de medir porque es grave que Pablo Casado se reúna con Villarejo no lo es que se reúna una ministra

Voz 1727 03:04 eh al ritmo que va esto la pregunta que le voy a formular Se la tengo que hacer a todo político que pase por por esta mesa usted ha estado alguna vez con Villarejo señor Iglesias jamás si no dimite la ministra Delgado que eran

Voz 2 03:21 bueno será un desacuerdo con el Gobierno pero no vamos a poner en cuestión unos acuerdos que estamos trabajando para los presupuestos que pueden lograr que en este país hay un presupuestos que beneficien a la gente a nuestro compromiso en unos presupuestos sociales y de cambio se mantiene intacto pero lógicamente vamos a fiscalizar íbamos a ser coherentes chinos parece impresentable que Pablo Casado se reúna con Villarejo nos lo parece también que se reúna a una ministra creo que la gente está harta de diferentes varas de medir en función de la formación política e insisto no debilita un gobierno que haya dimisiones al contrario un gobierno con dimisiones que es un gobierno fuerte un Gobierno lleno de corruptos que no dimiten como el señor Soria en el caso del Partido Popular que tuvo que salir finalmente por el escándalo de Panamá eso debilita la democracia española que haya un Gobierno en España en el que si se pone en duda la credibilidad de un ministro el ministro no puede desmentir lo que aparece tiene que dimitir se refuerza la credibilidad del Gobierno

Voz 1727 04:16 ha hablado con Sánchez después de este episodio del que venimos contando esta semana en Nueva York ya lo sé pero ha hablado por teléfono

Voz 2 04:23 intercambiado mensajes el me transmitido su compromiso para combatir las cloacas pensamos diferente con respecto a la ministra hay quiere sostener a suministra yo le he transmitido que las cloacas son peligrosas afecte a quien afecte no

Voz 1727 04:38 el acuerdo del Pacto de Toledo anticipa el necesario acuerdo político posterior para llevarlo a la práctica

Voz 2 04:45 no echemos las campanas al vuelo lo que se consiguió ayer es importante pero la revalorización de las pensiones al IPC se tiene que conseguir por ley ayer conseguimos después de mucho presionar gracias a los pensionistas que han estado presionando en estos meses un acuerdo que es bueno pero hasta que esto no se regule por ley esto no es una realidad todavía no han ganado los pensionistas ayer se dio un paso ahora a la actualización de las pensiones al IPC se tiene que convertir en ley que no nos cuenten que el sistema de pensiones sostenible eso es como decir que la vida no es sostenible las pide sostenibles la revalorización de las pensiones es un derecho constitucional de lo que hay que hablar es de cómo hacerlo

Voz 1727 05:23 las medidas del documento presupuestos con la gente dentro que presos presentó usted esta semana son un punto de partida para esa negociación os son líneas rojas

Voz 2 05:32 son propuestas son propuestas que hemos diseñado para que acepte el Gobierno porque son propuestas sensatas son propuestas que responden a amplios consensos sociales un propuestas que se pueden financiar perfectamente y soy optimista creo que vamos a llegar a un acuerdo de presupuestos

Voz 1727 05:47 hablábamos esta semana con Joaquín Estefanía en este programa que da la impresión ahora mismo de que ustedes presentan más concreción que el Gobierno en política fiscal es la ventaja de no gobernar o es que el Gobierno en fin les dice otra cosa de lo que nos cuentan público

Voz 2 06:01 a gobernar no tienen ninguna ventaja a nosotros nos gustaría estar gobernando de hecho creo que tendríamos un Gobierno mucho más estable y con muchos menos problemas si Pedro Sánchez hubiera entendido aunque con una base social de diez millones mejor que con una base de cinco millones quizá no estaríamos padeciendo los problemas que están padeciendo ahora pero estamos fuera del Gobierno y nosotros hacemos las propuestas muy concretas con números para que salgan las cuentas y creo que nos vamos a entender en política fiscal

Voz 1727 06:29 si finalmente hay que trabajar con la senda de déficit heredada de Rajoy ustedes modificarán sus exigencias porque el panorama para el presupuesto cambia claro

Voz 2 06:38 yo creo que ese escenario es inasumible no puede ser que la Mesa del Congreso esté limitando y boicoteando una decisión de de los representantes de la soberanía popular del Congreso de los Diputados la Junta de Portavoces ha sido muy clara yo creo que hasta la propia presidenta del Congreso la tercera autoridad del Estado estén cómoda siendo utilizada por el PP y Ciudadanos para boicotear que estoy convencido que va a haber mecanismos y dispositivos reglamentarios para lograr que una decisión de la mayoría parlamentaria se convierta en ley y arrebate de una vez la ilegítima capacidad de veto que tiene el Partido Popular en el Senado por una vía o por otra

Voz 1727 07:14 usted tiene buena relación con Ana Pastor le consta lo que acaba de decir que está incómoda con esta situación no me con

Voz 2 07:19 esta pero me lo imagino

Voz 1727 07:22 y quiere que va a ser reversible entonces claro que sí los mecanismos por

Voz 2 07:25 varios permiten muchas cosas de hecho estamos viendo cómo permite a la Mesa del Congreso retrasar lo inevitable bueno habrá mecanismos reglamentarios también para que lo inevitable más temprano que tarde se produzca

Voz 1727 07:37 si se produce en el supuesto de que todo vaya bien que ustedes llegue a un acuerdo con con el Grupo Parlamentario Socialista luego necesitan más votos cuando PDeCAT Esquerra vinculan su apoyo al presupuesto con que la Fiscalía modifique su posición el proceso judicial a los líderes independentistas están convirtiendo esta acuerdo en imposible también

Voz 2 07:57 bueno al Gobierno no puede presionar a la Fiscalía yo sólo sabes que republicana y lo sabe el PDeCAT la política es difícil los ciudadanos han votado que hay muchos partidos con representaciones parlamentarias importantes y que por lo tanto tiene que haber acuerdos cuando el Partido Socialista y nosotros tenemos un acuerdo va haber que sentarse con Esquerra Republicana con el PNV con el PDeCAT no va a ser una negociación fácil bueno ganemos el sueldo que los ciudadanos Nos pagan un sueldo para que nos pongamos de acuerdo si esas negociaciones ABC son difíciles creo que podemos lograr ese acuerdo será sencillo no como nada importante en política pero es nuestro trabajo hacerlo

Voz 1727 08:32 hemos contado a las nueve de la mañana que se está investigando en Málaga la muerte violenta de una mujer no sabemos más cuarenta y seis años en fin no sabemos es violencia de género viene a sumarse a una semana trágica terrible una semana negra y con un componente muy importante el hecho de que dos de las víctimas de esta semana habían pedido auxilio a la Justicia habían pedido que se impusieron una orden de alejamiento a sus maltratadores no lo consiguieron parece obvio que hace falta formación expertos aplicar de verdad el pacto de género

Voz 2 09:06 hace falta dinero en por eso nosotros hemos planteado al Gobierno que haya una mesa feminista la que concretaremos cómo se dedican partidas presupuestarias específicas a políticas públicas de igualdad de género de protección de las de las mujeres contra la violencia contra la violencia de género porque el feminismo no es algo que tenga que implicar solamente la manera en la que hablamos también como destinamos recursos públicos para que este tipo de situaciones no se produzcan no se minimicen

Voz 1727 09:33 a usted le gusta ganar lo ha dicho siempre que atribuye la estimación de votos que le dan las encuestas de la del CIS es la última pero todas las que se vienen publicando los colocan en cuarto lugar

Voz 2 09:45 bueno las últimas que se están publicando dicen que vamos subiendo con todo creo que de la última encuesta del CIS no quiere hablar ni el director del CIS que ha sido severamente cuestionados

Voz 1727 09:54 anoche anoche dijo a veinticinco que tenemos en cuestión

Voz 2 09:57 por eso por eso lo primero que dijo el director del CIS es no crean ustedes en las encuestas creo que no está en una posición cómoda y hay algunos elementos que han denunciado de especialistas en demoscopia que son extraños como puede disminuir la intención directa de voto y la simpatía hay que eso implique un aumento en la estimación son cosas extrañas con todo yo tengo una experiencia muy clara con las encuestas en las elecciones de diciembre de dos mil quince había encuestas que en noviembre nos ponía en el trece por ciento y tuvimos en el XXI sin embargo en las elecciones de junio de dos mil dieciséis había encuestas que nos ponían en el XXIV hubo un empate técnico con el Partido Popular volvimos a tener el veinte uno nos dejamos unos cuantos votos y fuimos terceros bueno creo que la mejor encuesta es cuando los ciudadanos votan y creo que los ciudadanos van a saber dar a cada uno lo que sea merece

Voz 1727 10:43 cedemos un una información de última hora Aimar hola de nuevo no vamos a ir enseguida a nuestro compañero Aimar Bretos que tiene una información de contarnos lo Volvo correr en el estudio de radio más información que afecta a otro ministro

Voz 0027 11:01 no una información que publica OK Diario dice que Pedro Duque tiene su chalet de lujo en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial la casa la compró de forma simultánea a la creación de esa sociedad en febrero de dos mil cinco es una sociedad que no tiene ningún empleado figuran como administradores los dos miembros del matrimonio sea el ministro y su mujer y gracias a esa sociedad según Okdiario una sociedad que se llama Copenhague gestores te inmuebles el ministro puede eludir parte del pago de

Voz 1727 11:29 pero hasta cuatro impuestos bueno es la información de urgencia Pablo Iglesias qué le parece lo que acabamos de contar

Voz 2 11:36 bueno cualquier información de este tabloide que cogerla con pinzas pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la Cadena SER desde el nueve de febrero de dos mil quince que es muy clara Si tengo mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar impuestos esta persona al día siguiente estará fuera de mi Ejecutiva Fin de la cita

Voz 1727 11:53 os vamos a ver cómo evoluciona esta información se conoce hagan el vals y qué le parece que aspire en esa plataforma en la que si disolverá día bueno no perdón se integraría Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona

Voz 2 12:06 un tanto extraño es leí un tuit suyo en catalán y en castellano que recordaba digamos que algunos extranjeros cuando dicen a infringir ahí los paella es es un poco extraña la candidatura de Manuel Valls un tipo que no va a la Asamblea francesa a pesar de que cobra un sueldo allí alguien digamos que está muy muy mal visto en Francia creo que no es muy sensato presentar a alguien que no es de Barcelona como alcalde de Barcelona alguien que no conoce la ciudad pero es una decisión legítima de ciudadanos ellos verán

Voz 1727 12:37 voy a darle la palabra en esta entrevista a mis compañeros de mesa esta mañana que les recuerdo son Esther Palomera José Mari Calleja inri Giuliana pero una última reflexión que a escucharle eh al secretario general de Podemos que significa que por primera vez dos partidos se disputen el espacio de la derecha puede que tres si es que Vox sigue creciendo qué consecuencias puede tener eso sobre el panorama electoral sobre la vida política España

Voz 2 13:02 la sobre el panorama electoral es evidente o la ley electoral que hay en España con lo que representa la leído ni la circunscripción provincial a lo mejor dentro de poco vemos a aquellos que se oponían a la reforma de la ley electoral que nosotros proponemos diciendo que por favor cambiemos la formulado por la formula al Lage Ike vayamos a un sistema más inspirado en el principio constitucional de la proporcionalidad porque desde luego las implicaciones electorales de que haya tres formaciones políticas de derecha compitiendo pueden ser inéditas en la historia de nuestra democracia de nuestro sistema electoral Por otra parte bueno creo que estamos en una época en la que el bipartidismo es historia y en la que los ciudadanos apuestan por diferentes gestiones políticas y hay que adaptarse a eso

Voz 1727 13:44 son las nueve y diecinueve las ocho diecinueve en Canarias y esta mañana tenemos como invitado en el programa al secretario general de Podemos a Pablo Iglesias e invitaba a sumarse a esta conversación a Esther Palomera Enric Giulia Ana José María Calleja exceso disparate la primera hora buenos días añadir de ser yo quería preguntarle sobre la posibilidad en lo que resta de legislatura aunque no sabemos cuánto va a durar que podemos pudiesen entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez han caído dos ministros otros dos en el día de hoy está en el punto de mira usted ha planteado a Pablo Iglesias ese escenario está el Partido Socialista de hoy preparado para un gobierno de coalición con Podemos

Voz 2 14:30 es lo que nosotros pedimos después de la moción de censura en su otros dijimos que un gobierno sostenido sólo por ochenta y cuatro diputados es un gobierno muy débil que tenía sentido darle al Gobierno una base de sostén parlamentario sostén social más amplia que además eso se parecería más a lo que votaron los ciudadanos no hay que olvidar que el Partido Socialista tuvo su peor resultado electoral desde los años treinta y quizá un gobierno más plural sería mejor para España pero el presidente decidió otra cosa y a mí no me consta que haya cambiado su decisión yo creo que sería más prudente por su parte dotarse de una base de sostenibilidad más amplia y contar con un Gobierno plural pero sus

Voz 0568 15:06 la decisión del presidente en este momento después

Voz 2 15:10 nosotros no lo hemos vuelto a plantear pero el presidente del Gobierno sabe perfectamente que nosotros estamos en política para gobernar sospecho que no va a cambiar de criterio y creo que se equivoca

Voz 1727 15:20 estamos a distancia esta mañana yo estoy en en Radio Cádiz tanto nuestros tertulianos habituales como nuestro invitado estaba en Radio Madrid y me temo que será alguno de mis tertulianos que tiene esta mañana nervioso que oigo muchísimo el Pamesa alguien que esta tamboril

Voz 0568 15:37 cuando los los dedos sobre la

Voz 1727 15:39 mesa no ningunean a Julian Assange

Voz 3 15:41 otro habían allá para tranquilidad de política que festival tienen matriz investir perdiendo yo aunque estoy muy bien aquí lo he pasado mal encajado Giuliana cuando quieras si las encuestas efectivamente

Voz 0568 15:58 tomamos con con pinzas pero hay algunos datos sobre todo aquellos que no sobre estimación de voto a los que hay que prestar mucha atención en este último es su último sonido de del CIS hay un dato muy importante que Pepa antes ha mencionado que es que más del setenta y cinco por ciento de los españoles en estos momentos consideran que en el Parlamento no se están discutiendo las cuestiones que más les les más les interesan la desafección respecto a la política no es nueva viene de lejos ustedes hace cuatro años sintonizaron con una Honda de descontento profunda que había en la sociedad en estos momentos tiene el setenta diputados sacaron un cinco millones de votos tiene usted el temor de que esa nueva ola de descontento que sigue vaya a ser capitalizado en los próximos tiempos pues la extrema derecha

Voz 2 16:48 cualquier demócrata debe tener ese temor a la vista de lo que está ocurriendo en Europa a la vista de lo que está ocurriendo en países como Italia hay también en otros países europeos con todo creo que la sociedad española está cambiando en una dirección progresista y en una dirección positiva creo que hubiera sido inimaginable antes de que surgiera podemos cosas que han ocurrido en este país que no tiene tanto que ver con nosotros sino con los cambios que se han producido en la sociedad el movimiento del ocho de marzo lo que está implicando el movimiento de los pensionistas y la Alianza intergeneracional que propone las dimisiones de los ministros el cambio en el mapa de partidos creo que sonaban Cesc que se están produciendo en España que señala una vía española del cambie en Europa completamente distinta a la que estamos viendo en Italia lo que estamos viendo en otros países y eso es algo que nosotros querríamos hacer entender al Gobierno que en España podríamos construir un gobierno que representar una alternativa europea a lo que representa a Italia a lo que puede representar la decepción ante Francia de Macron o al dominio alemán de las instituciones europeas ese es nuestro compromiso creo que va a ser muy importante el nuevo mapa de gobiernos autonómicos y municipales después de las elecciones del próximo año ojalá España se convierta en un referente antifascista a nivel europeo

Voz 1727 18:05 Calleja yo quería hablar con ustedes

Voz 4 18:07 sobre la situación de su partido con sus alianzas en Catalunya en muy poco tiempo han caído líderes algunos de ellos con un especial vínculo con usted como salir Domènech y eso yo no puedo dejar de interpretarlo como síntoma de agotamiento ante una situación posiblemente del conjunto de Cataluña pero también dentro de su propio partido la persona que hay ahora responsable de de Podemos como pueden allí en en Cataluña parece que tiene una vinculación con Dante Fatih Akin que con el que usted tuvo evidentes enfrentamientos cuál es en este momento ustedes que han sido un partido más votado en las elecciones generales generales en Cataluña cuál es en este momento su papel sus expectativas dentro de la política catalana

Voz 2 18:49 bueno creo que hay que respetar lo que deciden los inscritos y los escritos han podemos Cataluña eligieron una dirección Consejo Ciudadano allí también han dirigido una secretaria general yo estoy convencido que tanto la Secretaria General como el Consejo Ciudadano van a trabajar codo con codo por reforzar un espacio que compartimos con los comunes que compartimos con ICV que compartimos con Esquerra Unida y Alternativa Ike nos toca revalidar ese triunfo en dos elecciones generales es verdad que el panorama político catalán complejo y es verdad que cuando se produjo un enfrentamiento entre los sectores independentistas y los sectores unionistas nosotros nos quedamos defendiendo digamos fórmulas de diálogo formulas federales y confederales en una posición incómoda pero creo que teníamos razón y creo que la mayor dignidad institucional en los últimos tiempos en Cataluña ha venido del Ayuntamiento de Barcelona yo estoy convencido de que nada va a seguir siendo alcaldesa hay mucho que trabajar nosotros vamos a seguir defendiendo la fraternidad y la justicia social como los ejes fundamentales de nuestro proyecto en Catalunya y en España

Voz 4 19:49 pero confía usted en la persona que está ahora al frente de Podemos en Cataluña

Voz 2 19:52 claro que sí

Voz 1727 19:54 Esteve que tiene una pregunta una última pregunta Tancredi preguntarle al señor Iglesias son una cuestión que tiene mucho más que ver con la parte personal que política probablemente es que la vida los que tenemos hijos de adolescente adolescentes y los colonos tienen también vemos que la etapa de madurez y llevamos

Voz 0591 20:12 mucho tiempo mucho más de cuatro años sin embargo hay quien sostiene que desde dos mil catorce El Pablo Iglesias que conocimos en en dos mil catorce en dos mil trece y no tiene nada que ver con el que ha vuelto ahora después del verano yo me pregunto si esto tiene que ver con la paternidad con la evolución que a su juicio ha sufrido podemos en estos años Ocón la asunción el reconocimiento de que las instituciones y la entrada en las instituciones requiere de de otra de otra forma de hacer en política no como diferente a la que con la que empezaron ustedes hace algunos años

Voz 2 20:46 yo no creo que la vida uno le cambie por completo pero sí detalla yo creo que lo más importante lo más grande que me ha pasado en la vida es ser padre además de una forma digamos cuyo inicio no ha sido fácil porque no es fácil tener dos hijos prematuros por suerte van de maravilla pero digamos que eso bueno eso afecta eso de alguna manera determina condiciona el carácter políticamente los últimos años bueno creo que nosotros hemos ensanchado las espaldas y hemos pasado de ser una fuerza destructiva una fuerza aquí digamos siendo la traducción electoral de un amplio sentimiento que había en nuestra Patria convertirnos en una fuerza política de gobierno que gobiernen los principales ayuntamientos de este país que gobiernan algunas comunidades autónomas y que aspira a gobernar en España claro que estos cinco años senos notan creo que se nos nota la madurez y creo que se nos nota la experiencia institucional y creo que ese no notan también pues los golpes y los puñetazos que uno se lleva que también o no configuran su manera de ser suman era su manera de estar bueno yo creo modestamente que que somos mejores y el lo más estrictamente personal creo que ser padre te hace te hace mejor persona ahí estoy muy feliz

Voz 1727 21:58 de haber sabido crecer más a madurar más los golpes internos dentro de Podemos son golpe o los golpes está

Voz 2 22:04 los los internos creo que solamente nos debilita y creo que eso es algo que nuestra gente no soporta los las encuestas internas que hacemos siempre todo el mundo lo que más se queja es de las peleas internas y aquí tenemos que aprender que hay discusiones que no hay que tener en los medios de comunicación que hay que tenerlas en los espacios habilitados a ello nunca más podemos volver a a maltratar a nuestra gente digamos con con dinámicas de enfrentamiento interno que nos han hecho mucho daño que yo creo que no nos refuerzan los golpes que vienen de fuera en cambio sí los golpes que vienen de fuera y también la confrontación con la realidad cuando tienes que asumir responsabilidades de gobierno cuando tienes que asumir pues que en tu país la gente vota muy diferente que muchas veces hay que llegar a acuerdos con quién no piensa como tú bueno pues en realidad estas confrontando con la realidad y eso siempre es bueno

Voz 1727 22:51 en el haber de la vida la paternidad que es un acontecimiento extraordinario que ustedes han iniciado efectivamente de una manera dura pero afortunadamente todo va bien por lo que contaba entre las perdidas algunas amistades que hubiera querido conservar señor Iglesias

Voz 2 23:07 bueno la política no hace prisioneros es verdad que que antes de hacer política pues algunos teníamos una vida más sencilla en la que era más fácil cuidar amistades y en las que digamos que las diferencias se podían resolver tomando unas cervezas en el bar de la facultad eso ya no es así y hay que asumirlo como algo natural y asumir que la vida tiene sus precios y que como decía la política no hace prisioneros

Voz 1727 23:32 nueve y treinta y tres minutos de la mañana ocho y treinta y tres en Canarias Pablo Iglesias ha gracias por estar en la SER