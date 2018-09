Las Noches de Ortega: El secreto de Google (29/09/2018)

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 1174 01:15 buenas noches queridos oyentes os creéis todo lo que aparece en las redes en Wikipedia leemos Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto universitario en enero de mil novecientos noventa y seis cuando ambos eran estudiantes de posgrado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford el nombre original sigue diciendo unas Wikipedia del buscador que era Bakr Club en mil novecientos noventa y siete Los Fundadores deciden cambiar el nombre a Cuba el inspirados por el término matemático cubos que se refiere al número diez elevado a la potencia de cien en referencia a su objetivo de organizar la enorme cantidad de información de la web pero y todo esto que os acabo de leer fuera falso

Voz 10 02:21 sí que sí

Voz 1174 02:30 Manuela sin haga buenas noches buenas noches cuando creó usted Google

Voz 1 02:36 pues yo creo Google en el verano finales de verano de de mil novecientos noventa y cinco

Voz 1174 02:43 esta noche hablamos con la auténtica creadora de Google

Voz 11 02:54 más

Voz 1174 02:57 durante esos días de finales del verano de mil novecientos noventa y cinco

Voz 1 03:02 usted estaba pasando unas vacaciones

Voz 12 03:05 exacto como mi marido yo celebrando allí la la boda de plata y que ocurrió cuenta

Voz 1 03:11 pues que que me me robaron la idea de Google quién el el la Ripley cierra el Sergey Brin estaban ahí en Sigüenza también me me oyeron cuando yo estaba contando a mi marido la la idea de Google

Voz 4 03:30 pusieron el oído se fueron a a desarrollar el buscador los llegó de puta

Voz 13 03:45 durante

Voz 1174 03:47 veintitrés años esta mujer ha permanecido en silencio por miedo a represalias Larry Page y Sergey Brin las dos personas a las que falsamente se les atribuye la invención de Google la presionaron para que no hablara

Voz 12 04:04 exactamente primero con sobornos y cuando vieron que estos no funcionaban no a mí no me utilizaron la la amenaza la amenaza Manuela como han sido todos estos años Un calvario un calvario que yo no se lo deseo a mi niña a mi peor enemigo si unos años que si yo podía borrar de mi vida polvo Radío que a mí me estoy envejecido me ha quitado la ilusión de vivir maquetado todos pero bueno ahora intento pues poco reconducirlo todo voy a empezar a vivir no aprende aprende a vivir que me está costando mucho

Voz 14 04:50 si sus ojos

Voz 6 04:59 el Anson

Voz 1174 05:00 propios de de alguien que ha sufrido eso imagino que la marca que deja el padecimiento en el rostro de son

Voz 1 05:10 no se puede no no lo deciden imagino porque sí que he tengo ese sufrimiento en el en los ojos normal yo es que no no fue solamente el golpe de de que la quiten aún a la idea de Google es que son más cosa es que Google Maps Google que Google Street View de Google Earth que es Picasa Google Glass es que son muchas cosas que yo ido pariendo cuando ves que Larry Page Sergey Brin una una una una te la van quitando pues

Voz 4 05:52 eso te marca Scott marca

Voz 1174 05:56 se puso usted en contacto con ellos cuando vio imagino a través de los medios de comunicación sí que se habían apropiado de de su idea

Voz 1 06:04 Google cómo no al principio al principio cuando cuando Ramone Ramones mi marido con Ramón y yo vimos que que en que me habían copiado la idea de Google pues me quedé tan tan petrificado que no no supe reaccionar no supo fue más adelante cuando ya aparte de de robar me la idea de este motor de búsqueda pues me robaron también Google Maps ahí fue cuando yo ya él Ramón me dijo Manuela As de llamarlos gesto hacia frenarlo les llama leía le hayamos llamó allá a Stanford Universidad de Stanford pido que me pongan con ellos en ese pone Larry Page teléfono de digo en fin soy Manuel Azinhaga le explica ustedes me robaron la idea de de Google del algoritmo de batalla pagó del himno Hinault crearon ustedes que me voy a quedar con los brazos cruzados que lo dijo Larry Page me colgó el teléfono colgantes

Voz 4 07:18 qué quiere usted entonces pues Ramón y yo decidimos ir al a la Universidad de

Voz 15 07:30 un uno

Voz 1174 07:35 sino este matrimonio veteranos así también que coger un avión para defender sus derechos

Voz 1 07:45 exactamente

Voz 1174 07:46 llegan a la Universidad de Stanford hay que hacen

Voz 1 07:51 pos directamente pregunta porqué habla Pays Serge Brin Nos dicen en recepción que están en su despacho que quién quién pide por ellos no decimos quiénes somos mi marido que la idea de para que no dejen pasar a decir que somos periodistas de medios de comunicación español del país no dejan pasar y ahí está ante nosotros la la pareja Los dos que robaron la idea exactamente cómo

Voz 1174 08:25 se desarrolla ese encuentro

Voz 1 08:27 Joanne al principio les digo Larry ser Jay os acordáis de de vuestra estancia en Sigüenza en el noventa y cinco que dice me mirando fijamente por favor

Voz 1174 08:43 ya donde fíjate Larry y Sergey

Voz 1 08:46 se quedan pálidos se miran uno al otro

Voz 16 08:52 Ramone yo no

Voz 1 08:54 de verdad que cumplimos el miedo de de esta pareja tenían de verdad que o aquello el despacho de la Universidad de Stanford olía a miedo aquello olía a miedo se los queda mirando y entonces Larry Page se saca un revólver que dispara un tiro en la pierna de temí Ramón pero que me está haciendo Manuela lo que oye dispara un tiro en la pierna izquierda de mi Ramón Mi Ramón por el suelo Dios inmensa acerca a las seis pone su nariz frente la amiga mirándome a los ojos fijamente y me dice mira el algoritmo de Google es nuestro madre mía cómo hay diciendo que lo habéis inventado vosotros este tiro en la pierna va ser en la cabeza hijos

Voz 1174 09:46 pero a ver Manuela denunciaron esa agresión no no

Voz 1 09:51 no la denunciamos pero pero porque no denunciaron lo sabíamos el poder que tenían en la Universidad de Stanford y por extensión en todos los Estados Unidos pero esta gente

Voz 1174 10:04 pero es un disparo gente no no no no

Voz 1 10:06 quitas en aquella época ya tenía un poder ver puso a nivel político nivel todo todo lo que decíamos fue

Voz 12 10:15 me fui al hotel

Voz 1 10:18 allí con un torniquete pues como buenamente pude pollo le

Voz 12 10:23 la quite lavada de la tienda Ramón

Voz 1 10:27 y porque no podíamos ir a un hospital porque y la sanidad prohibitivas allí la sanidad Estados Unidos prohibitiva lo que amo mucho de la sanidad nuestra pero allí en Estados Unidos

Voz 4 10:39 esos prohibitivos entonces

Voz 1 10:42 el día siguiente no volvió de nuevo a España hicieron en España por lo que fue hablar mi marido yo hablé muy dijimos lo mejor va a ser dejar esto en momentos en la vida en los que se ha de reconocer que perdió ya hay hemos perdió Ramón hemos perdido que no que no es plato de nuestro gusto no por supuesto que lo ideal sería que en el mundo hubiera justicia si se alude a pero no no hay justicia no le hemos de conformarnos y así y cuando y así seguimos

Voz 12 11:23 conformado como formemos

Voz 1 11:26 hasta que yo me robaron la idea de Google tras ley Tour y ahí ya haya Amy Amy Ramón se le hincharon los cojones ya ya dijo esto vamos

Voz 12 11:35 la pararlo bueno sopor

Voz 1 11:39 bueno cuando inventó usted

Voz 1174 11:43 tras Yates en el noventa y cinco también

Voz 1 11:46 en en el XXV yo inventé cachito fue Mi año milagroso yo a INEN implemente Google Play Where noticia invente Gmail también Jaime también Google Maps y fue un año fructífero Google Drive Google do el calendario eso lo inventamos Ramón y yo medias me ayudó a mí lo que me me me dio mucha rabia escondo que me copiasen la idea del algoritmo de de Google Translation eso a mí me dio muchísima rabia más que cuando me robaron Google Shopping el Jan Go este también lo lo invento no han han Go es un un hombre esa mierda no le movimiento nosotros esa esa esa mierda es la única cosa que de de Larry Page gire de Sergey Brin eso sí quiero decir tú sí que lo inventaron ellos son los IVE para ya no eso no lo único que hace ensuciar el consumir te dato eso

Voz 1174 12:51 eso no antes antes manera de que nos cuente usted sí que acciones llevaron a cabo después de este cabreo monumental cuando cuando usted descubrió que también habían robado la idea del algoritmo de desde el tres Lleyton

Voz 1 13:10 le hay muchas preguntas

Voz 1174 13:13 Nos están formulando nuestros oyentes a través de las redes sociales es la que más se repite es que estudios tiene usted Si estudiado Informática ya es decir y les fascina a nuestros oyentes como usted puede haber inventado todas estas herramientas de de inteligencia artificial de Google

Voz 1 13:30 como no lo mio es póstumo de de fijarme de fijarse fijarme en si si tú te fijas e Italia es tu mente curiosa porque uno uno envejece cuando en cuanto pierde la curiosidad ya en ese sentido yo me intenta mantener la cabeza despierta hecho mucho crucigrama suma muy bien pero suele ítems mantener un poco la la cabeza ágil con eso y fijarme un poquico pues eso ya un poco la intuición de cada uno suya que naces con eso no nace no yo nació poco concierta intuición para lo que la programación sí sí pero es Estudios estudio oficiales no no tengo yo soy una persona que pertenece a una época en la que por desgracia no el acceso a la cultura no era pues como como dividía los jóvenes

Voz 1174 14:33 bueno entonces su marido y usted reciben una vez que se enteran del robo de la idea de Google tras el deciden ya emprender acciones de manera fue h El eh

Voz 1 14:45 me ya te pones no de verdad arremangarnos y ponerlos allí por desgracia eso coincide con la enfermedad de mi marido que enfermedad perdió la cabeza después del disparo de Larry Page en la pierna Mi Ramón no no volvió a ser que era vaya empezaba a vivir con miedo miedo se transfigurado en obsesión la obsesión le fue quitando poco a poco la ganas de vivir ahí Mi Ramón perdió la cabeza perdió la cabeza absolutamente ahora vive ingresado y bueno yo he rehecho mi vida con Fermín me siento un poco culpable pero bueno pero hay que tirar p'alante en la vida hay bueno Fermín y yo somos los que ahora estamos luchando para para que se nos reconozca la autoridad autoría Pin detectó gestos algoritmo de Google

Voz 1174 15:49 Fermín Rodríguez buenas noches

Voz 8 15:53 Fermín Rodríguez Fermín Fermín saber si podemos está llorando que te pasa

Voz 17 16:07 a Fermín ruso como dice como abogados del Ramón

Voz 18 16:14 qué les dolió como hablaba del Ramón le ha dolido como aquel

Voz 17 16:18 ha lo expresado sino eh

Voz 8 16:22 tenía cariño Fermín bueno vamos a ver si le parece Fermín escucha me disculpe Fermines

Voz 1 16:33 tenía que yo no puedo vivir

Voz 8 16:35 con la sensación de comparar siempre continuamente

Voz 17 16:38 temperaturas escucha escucha escúchame

Voz 8 16:43 Ramón ayudó cuando podía ayudar ahora Ramón cómo estás Ramón ahora

Voz 17 16:50 pero mientras estaba escuchando contaba el disparo que lo dieron en piernas vamos lo que te estaba ayudando se se traslucir de tus palabras un cariño que por mi más sentido Mi sentirás más yo soy un

Voz 8 17:06 si Rossi quieren Min Min aquí aquí no hay sustitutos cada hombre de mi vida ha sido una totalidad siempre para mí esto no son piezas que se cambiar unas por otras Fermín Manuel Ramón dudoso lo indecible lo sabes porque lo hemos hablado aquí te lo he contado sabe la historia dramón me ayudó lo indecible para que el mundo supiera que yo había inventado

Voz 1 17:32 Google Google Maps y Google Earth

Voz 8 17:34 yo me ayudó Ramón hasta que no pudo más acá que perdió la cabeza tú no eres el suplente de Ramón bueno Manuela tú eres mi compañero

Voz 18 17:43 Hideki Fermín espero ahora ayuda

Voz 19 17:48 no espero de tí y que te un das cómo te estás hundiendo escúchame Fermín lo que yo necesito ahora es un hombre no un niño estás comportando como un niño

Voz 8 18:01 pero no cambia Fermín cambia porque con esta actitud yo no voy a poder obtener de la ayuda que se necesita para defender que yo inventé Google le Fermín coño además es hablar mal aunque no

Voz 1174 18:17 Fermín yo creo que ha quedado claro de sentirse usted mal eh

Voz 17 18:25 está muy alto el listón de Ramón está muy alto

Voz 1174 18:28 cero mínimo móvil ya le he dicho Manuela

Voz 17 18:31 pues a veces hasta deseo que ese tiro en la pierna que le dieron a Ramón me lo hubieran dado a mí porque la sangre sangre une y yo me imagino ahí en la en la habitación del hotel cercano a la Universidad de Stanford quitándole tú la bala con el torniquete

Voz 8 18:50 es una locura Fermín de verdad vamos a dejarlo aquí en este punto muy bien

Voz 17 18:57 esto me viene grande hacemos entonces creo que tener que continúan tú sola con todo esto

Voz 6 19:07 sí

Voz 1174 19:10 sentimos que se ha producido en directo está esta situación y ahora con que fue bueno defiendo yo mi autoría de Gawker bueno Manuela que fue hacia son cosas pues son cosas que pasan ya está no me no me ha dado

Voz 19 19:25 la vida ya suficientes hostias como para encima tener que soportar las hostias requieren en teoría te quiere hasta donde me me me tiene que poner a prueba Dios Tagore me va a poner Dios aprueba hasta dónde Manuela a lo mejor lo que tengo que hacer yo es dejarlo todo

Voz 1 19:44 no diga eso asumir que Larry Page si lo Sergey Brin

Voz 18 19:49 manera eso nunca ha ganado ganado ya está payos la perra gorda

Voz 4 19:56 bueno los dos la perra gorda

Voz 1 19:58 bueno horas no pasen a la historia como los creadores de Google pues muy bien es normal que esté así como la buena campeón eh

Voz 4 20:06 yo ya no tengo fuerzas para la no tengo fuerza

Voz 1174 20:20 no sabe usted Manuela la cantidad de muestras de cariño de apoyo por parte de nuestros oyentes a través del teléfono de la centralita a través también de las redes sociales de Facebook de de nuestro correo electrónico muchas gracias a todos nuestros oyentes que no des fallezca que detrás de de usted estarán ellos empujando pujando muy fuerte gracias todos somos Manuela es el hashtag que ahora mismo está siendo Trending Topic mundial estamos conversando con la auténtica creadora de Google de Google Maps de Google Earth de Google tras la editor una mujer que sin ayuda de nadie simplemente fijándose Jandri teniendo curiosidad fijando meses han logrado cambiar los cimientos de esta sociedad poniéndola después de los inventos de nuestra invitada ya nada entre todos no podemos dejar que esta mujer sea me Drenthe por ese poder obsceno que ejerce esta empresa en fin Manuela usted ha visitado las instalaciones de de Google es comentaba antes fuera de antena sí

Voz 1 21:56 sí fue muy poco antes de que Ramón se volviera loco de hecho yo creo que esa visita fue en la que ya yo el el último empujoncito para que para que perdiera la cabeza

Voz 1174 22:09 cómo fue esa esa visita

Voz 1 22:11 pon nada un día Ramón y yo cogimos el avión dijimos vamos a California ibamos a visita la las estaciones centrales de de Google Google fuimos allí fuimos como visitante normales sin decir nada le hablo justo de la época en la que yo acababa de inventar el Google Earth me acababan de robar la la idea

Voz 19 22:39 yo quería ve pues hasta qué punto estaban desarrollando el el algoritmo mío entremos allí en en Google Mi Ramón y yo ícono vivimos todo aquello of Nos quisimos Mori no quisimos que retomó reaccionó vimos toda esa gente trabajando muy de verdad que yo yo no soy ambiciosa no lo es en toda mi vida verdad pero al ver aquello aquella empresa tan grande por un momento oí por primera vez sentí envidia he sentido envidia sentí también odio por primera vez en mi vida

Voz 1 23:19 reaccione por como un animal

Voz 19 23:23 me bajé elaborada así me cagué allí en medio de una sala blanca han llenado ordenadores la gente se reía en seguir al vigilante de seguridad me sacaron de allí nadie entendió lo que hice ni siquiera muy Ramón lo entendió pero era tanta rabia que tenía yo eh

Voz 1 23:42 que eso no no no podía procesar yo la rabia y por eso reaccioné como como un animal ICO como una perra no sé pues creo creo que de alguna manera intentaba yo

Voz 4 23:55 marcar mi territorio

Voz 19 23:58 Nos detuvieron dos noches en el calabozo no devolvieron a España allí y al volver a España por Ramón ya empezó a comportarse extrañamente bueno pues es a partir de ahí ya ya conocen la historia no

Voz 1174 24:26 a Manuela Naga ojalá las cosas se arreglen poco a poco ojalá ojalá recupere esa fuerza ojalá que por lo que nos contaba antes tenía y que ahora empieza a disminuir no queremos que eso ocurra ojalá también desde aquí desde los micrófonos de la Cadena Ser el hayamos podido transmitir un poquito de ese ánimo que ya le digo los oyentes a través de las redes a través de la centralita están intentando por todos los medios a hacerle llegar yo

Voz 1 24:56 lo agradezco mucho que va a hacer ahora

Voz 1174 25:00 pues voy a

Voz 1 25:01 voy a intentar recibir todo ese amor que está noche he notado que me llegados por supuesto muy bien la casa cuando estés sola por lo voy a intentar asimilar todo esto y a ver si con fuerzas renovadas pues puedo seguir luchando poquico van ya ves si hablo con Fermín las cosas arreglan seleccionada tontería de la cabeza ojalá ojalá ojalá sea así mientras tanto puede seguir haciendo Mi vida defender lo mío hacer feliz claro que se procuró hacer un fuerte abrazo Manuela gracias gracias a usted también un fuerte abrazo de verdad otro abrazo norma ustedes gracias muchas gracias yo vosotros deciros que cada vez que entré Google cada vez que teclee y algo pensado Manuela y transmitirle fuerza y luz

Voz 21 25:58 de aquella pueda seguir viviendo

Voz 1174 26:01 hasta la semana que viene amigos la verdad

Voz 21 26:04 sí las noches divertida cinta

Voz 1174 26:12 sí

Voz 22 26:15 qué tal