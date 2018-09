Lo que le importa a Dios

Voz 1179

buenas tardes José Antonio me crié sabiendo que a Dios no le importaba lo que decíamos de él los chicos los mayores estaba en boca de todos y no para bien mucho coordine el autor de la utilidad de lo inútil me recuerda a lo que decía Giordano Bruno Dios se enfada por lo que hagas contra el prójimo así que Guillermo Toledo tiene me parece la solidaridad de Dios por cierto ayer confundía la ministra de Justicia aquí con la ministra de Defensa en mi defensa digo que quizá me equivoqué porque me parece injusto lo que le hacen igual que es injusto lo que le hacen a Willy que venga Dios y lo vea