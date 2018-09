"Los dispositivos móviles atrapan la atención de los niños, pero los hacen permanetemente menos desarrollados intelectualmente"

Voz 1995 00:00 cuántas veces han utilizado el comodín de los dispositivos móviles para poder cenar tranquilamente a finalizar una conversación adulta que estaba siendo boicoteada con éxito por sus hijos por sus nietas es difícil contar el número exacto de veces sin embargo han de saber que mientras confiábamos a las nuevas tecnologías las tareas de canguro de nuestros hijos el estudio de unos investigadores canadienses asegura ahora que el uso abusivo de las pantallas lastran la inteligencia de nuestros hijos eh

Voz 1995 00:30 de sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos que nos digan si quieren que el uso abusivo de los dispositivos electrónicos Atón tan a sus hijos y en todo caso están dispuestos a que sus hijos sean en el futuro menos brillantes a cambio de que en el presente vivan un poco más tranquilos ustedes son las conclusiones de un informe publicadas en The land of son concluyentes el tiempo dedicado a los dispositivos el que tiene una relación más fuerte con la maduración intelectual los estudiosos ponen la frontera de dos horas diarias mirándola estables el periodo a partir de cual los efectos negativos hacen mucho más visibles para hablar de ese informe contamos con Alvaro Bilbao es doctor en Psicología de la salud negro psicólogo y autor del libro el cerebro de los niños explicado a los padres lleva dieciocho ediciones en once idiomas tiene muchísimo éxito en China en Italia y en Portugal

Voz 2 01:19 Álvaro muy buenos días buenos días

Voz 1995 01:22 pues encantado de saludarte y preocupado con esta noticia lo los ordenadores Atón tan los teléfonos Atón tan a nuestros hijos

Voz 3 01:29 bueno yo diría un poquito más de de ese verbo atontado no porque puede parecer un verbo eh pues Transitorio no oí que el efecto Se puede pasar lo que dicen los estudios es que los niños que pasan más tiempo delante de pantallas desarrollan menos su capacidad intelectual que es algo permanente y que nos acompaña de por vida

Voz 1995 01:49 pero por ejemplo hay gente lo estoy pensando todas las excusas que poner para que para poder ir a comer tranquilo en resto de fin de semana los videojuegos supuestamente los videojuegos desarrollan la serie capacidades una serie reflejos estarían dentro también de ese estudio

Voz 3 02:06 sí como bien dices tú los videojuegos supuestamente promete no incluso aplicaciones diseñadas para que el niño aprenda matemáticas inglés etcétera supuestamente van a desarrollar esas habilidades pero empíricamente sabemos que todo lo contrario no que todo ese tipo de aplicaciones lo que hacen es llevarse la atención de niño atrapar la atención me niño que debe ser sobre todo a tempranas algo voluntario es decir que el niño cojo una piedra porqués decide coger una piedra que niño decide coger un cochecito moverlo por aquí o por allá con sus manos porque quiere hacerlo mientras que los dispositivos atrapan la atención y hacen lo que llamamos entretenimiento que es todo lo contrario de la atención cuando vas al cine estas entretenido Inés una actividad activa del cerebro además sabemos que cualquier cosa la prenda el niño utilizando sus manos como contar eh hasta cinco agarrando unas piedrecitas y metiéndonos en un cubo o cualquier otra actividad que implique la manipulación como escribir con caligrafía es mucho mejor que realizarlo a nivel digital

Voz 1995 03:10 qué dices debería darnos miedo hablar el entretenimiento todo es puro entretenimiento toda toda la vida trata de que estemos entretenidos y voy andando por la calle la Gran Vía miembra Gran Vía de Madrid a Barcelona como la cualquiera para todos

Voz 3 03:24 parate publicidad en pantalla

Voz 1995 03:26 lo decía todo está dirigido a que no tengamos y eso nos hace más idiotas por lo cual nos entenderemos más es una maquiavélica rueda

Voz 3 03:34 claro hay un gran negocio de atrapar nuestra atención porque es donde tenemos pues eh la capacidad de vender no y en un mundo que está muy relacionado con bueno pues con ver los beneficios pues intenta atrapar la atención el máximo número de horas unos directivos de Facebook que hicieron un experimento muy interesante como sus empleados estaban comiendo chocolatinas de la cuenta decidieron envolverla chocolatinas de sus máquinas expendedoras en papel en blanco y negro es decir Krkic al que se maneja etcétera los envolvieron con unos papeles en blanco y negro ir Renzi eran el treinta por ciento la cantidad de chocolatinas que comían los empleados

Voz 1995 04:12 por y color

Voz 3 04:13 por el color sí porque tenemos una parte del cerebro que se lucra cumbres que reacciona de una manera impulsiva ante el color rojo y ante el color amarillo principalmente lo curioso es que los empleados de Facebook dijeron a posa al equipo de directivos que porqué no hacían lo mismo con las pantallas para que la gente estuviera menos enganchada al móvil e inmediatamente recibir una buena reprimenda porque lo que quiere Facebook todas las empresas Instagram cualquier empresa que se dedica al mundo digital a atrapar au robar la atención de las personas para poder colocar los anuncios y tener mayor cuota de mercado no imagínate el efecto que tiene esto con los niños pequeños o con chicos adolescentes

Voz 1995 04:50 nueve cero dos catorce sesenta sesenta tenemos los teléfonos echan fue pero esto se tiene que yo también afirmaría Álvaro no sé si vas a estar de acuerdo conmigo que de mayores también los Atlanta seguro que los pero no sé los niños son tremendos y yo veo viene de los padres yo hubiera mucha gente atormentada bueno quizá no es la palabra pero yo veo que los mayores ese efecto pernicioso es igual

Voz 3 05:14 mira desde el año dos mil dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis tenemos ya un estudio que demuestra que es smartphone es altamente adictivo en los adultos es decir que la mayoría de los adultos que tienen un smartphone pasan más tiempo mirando es redes sociales contenidos de Internet de lo que les gustaría a partir de ahí pues sabiendo más estudios que dicen que efectivamente pasar más tiempo delante de las pantallas nos genera estrés lo quedamos estrés social nuestras digital

Voz 2 05:42 infeliz soledad calidad Verón infelicidad incluyen

Voz 3 05:46 efectivamente porque sabemos que da felicidad no viene de de activación del sistema dopaminérgicos qué es lo que activan estos dispositivos sino que la felicidad persistente viene de la satisfacción de la conexión en tiempo real y cara a cara con otras personas que es lo que llevamos el sistema serotonina no entonces digamos que lo tenemos todo un poco confundido un poco perdido mientras ganamos nuestro modelo a los niños Pendón verdad

Voz 1995 06:10 yo creo que estamos completamente confundidos además sabemos que somos brillantes con la tecnología cuando fundó eso nos limita utilizamos mucho la frase Álvaro de de perder el tiempo creyendo que lo estamos ganando en el fondo muchas veces lo que hacemos básicamente perder el tiempo con la idea como tú decías con esas aplicaciones que te enseñan matemáticas o tocar el piano no sé que es que lo estás ganando en el fondo es así lo estás perdiendo vamos a escuchar quiero que escuches Álvaro a Catherine cuya que es una investigadora canadiense que hablaba justa de esto

Voz 4 06:38 en el dos mil diecisiete La Asociación Pediátrica canadiense recomienda antes de la de los dos año cero pantalla e ir de los dos a los cinco años menos de una hora el día

Voz 1995 06:53 de veras Álvaro te voy a presentar a Daniel que no se llama o de desde Madrid Daniel muy buenos días

Voz 5 06:58 hola buenos días saludarte gracias por llamarnos

Voz 1995 07:00 no no dejes que tus hijos directamente toque en una tablet

Voz 5 07:05 sí bueno con el tiempo hemos tenido que irnos adaptando pero nosotros cuando tuvimos hijos nos parecía que era parte de la educación responsable y sensata pues intentar mantenerles en cierto modo apartados de las pantallas limitar su uso sea que tuviesen capacidad de gestionarlo por su cuenta no

Voz 1995 07:22 cómo es entonces la relación de tus hijos con el teléfono el ordenador ves que son más listos que los demás ha surtido efecto

Voz 5 07:30 no son ni mucho menos bueno nosotros lo que hicimos básicamente fue tres cosas uno que no tuviera ningún contacto con pantallas hasta los cinco años sobre todo con el primero con el segundo siempre es más difícil porque cuando el primer empieza el segundo siempre se quiere enganchar luego que los contenidos fueran adecuados a la edad que estaban que estaban viendo fuimos bastante más radicales con el tema de los de los videojuegos por ejemplo las dijimos que bueno que en esta casa no se jugaba no había videojuegos y que no era algo que que a lo que pudieran aspirar ni perdona porque muy sencillo si fue sencillo en realidad la gente piensa que es muy complicado pero los niños acostumbran a las a la rutina sin poco a las normas que funcionan en cada casa hay más allá de algunos momentos en los cuales pues la había no sé de habría venido bien que los niños tuvieran entretenidos con algo porque claro evidentemente es una responsabilidad también para los padres es un esfuerzo extra en ocasiones para los padres en líneas generales sensación de que ellos lo lo hace integrado completamente en su en su vida diaria no lo no le echan de menos no es mayor tiene ahora ya doce años y evidentemente si tiene contacto con pantallas controlado pero Villel en cierto modo también pero dentro de unos límites no

Voz 1995 08:45 la buena si has llamado a la radio para presumir pero muchas gracias por tu puerto testimonio Un placer gracias por llamarnos Álvaro es verdad que que quienes esto también hay que aplicar mucha sentido común parece vale que un niño de doce años en el año dos mil dieciocho digas no no no vas a poder utilizar una pantalla ni el teléfono y la tableta nunca parece que no sé sería imposible

Voz 3 09:08 es practicamente imposible porque hoy en día los chicos se relacionan a través de las redes sociales y a partir de las doce años en un momento en el que para ellos es fundamental estar integrado en un grupo de amigos por lo tanto no sería sensato tampoco prohibirse pero sí como ha hecho Daniel con sus hijos yo siempre digo que durante los seis primeros años de vida nada de pantallas y a partir de ahí unos gradual incontrolado para asegurarnos siempre que el autocontrol va por delante del aparato porque sigue el aparato toma el control ahí es cuando estamos perdidos y cuando el uso en la adolescencia va a hacer pues mucho más negativo no

Voz 1995 09:43 y en ese informe que nos trae esta conversación se alerta del sueño decir por cada ahora que dedicamos demás dormimos menos y encima altera realmente la secuencia del del sueño de de niños adolescentes es verdaderamente es muy preocupante

Voz 3 09:59 sí porque sabemos que el sueño es el principal uno de los principales mecanismos de aprendizaje si tu llevas a tu hijo lo mejor colegio del mundo y luego no duermen lo suficiente el cerebro no podrá hacer lo que hace mientras duerme que procesar la información que ha aprendido durante el día para poder memorizar la o guardarla en lo que llevamos memoria a largo plazo lo interesante ver estudios que dicen que incluso en los casos en los que esos niños duermen lo adecuado sí han estaba abusando de las pantallas durante el día los beneficios del sueño se desvanecen porque de alguna manera la tecnología hace de efecto interferencias es decir que yo he aprendido algo en la escuela luego estado jugando con el videojuego ese juego del videojuego hace que olvide o que pase a un segundo plano lo que aprendí en la escuela la verdad que en estudios muy bueno cuenta con cuatro mil quinientos niños es un estudio longitudinal de un año pero que se va a prolongar durante diez años los datos son muy contundentes

Voz 1995 10:53 desde luego Álvaro vamos a escuchar a a Francisco que nos llama desde Sevilla Francisco muy buenos días

Voz 6 11:00 el buenos días me parece muy interesante el estudio pero aparte del estudio y de los pocos beneficios para la salud que que besáramos una pantalla móvil para los chavales también están creando una sociedad artificial no no hablan entre ellos siempre transmiten en directo por ejemplo lo de mi sobrina tienen este año catorce siempre en este verano en la piscina no poder eran amigas todas estaban en el borde de la piscina con su móvil o dentro de la piscina haciéndose transmisiones en directo fécula Expo

Voz 1995 11:39 pero quién viene ellas transmite para la amiga que está al lado

Voz 6 11:43 no nos transmiten a las redes se agradan

Voz 2 11:48 y claro para su grupo de amigos entiendo no te dice tienen catorce quince años

Voz 6 11:53 si entro de catorce y quince años y entonces están viviendo creo que aparte de lo estudios que que pocos beneficia tantas a la pantalla y también estamos creando una una sociedad totalmente dependientes del móvil

Voz 2 12:11 es inhumano es decir lo que dices yo lo que dices que es todavía

Voz 1995 12:16 parecemos que está aquí un comité contra el progreso pero no es así dice lluvia analicemos sitio tiene muchas cosas buenas es decir vamos

Voz 2 12:23 porque seguro pero al final acabas por ejemplo publicando una idea

Voz 1995 12:28 muy te proyecta idealizado hace las fotos que vemos en en en los perfiles realmente no se corresponden a nosotros sino a la idealización de uno mismo con lo cual eso Álvaro ya sí que roza ya la enfermedad

Voz 3 12:41 claro efectivamente antes hace un siglo el virtudes estaba en tener conocimientos en ser una persona de valor o de valores luego pasamos al tener ya eran siquiera estamos porque estamos en el parecer tener o en el parecer ser contado en Instagram parece que ya eres parece que tienes una buena pose parece que les inteligente pero no exactamente igual lo que haya de fondo porque simplemente vivimos en el mundo del parecer idea inmediatez el estudio evaluar los efectos sobre la inteligencia exclusivamente pero sabemos que el efecto sobre las emociones a capacidad soportada frustración la capacidad para estar tranquilos en situaciones en las que no estamos entretenido es muy significativo también

Voz 1995 13:25 Francisco un abrazo muy grande gracias por llamarnos

Voz 7 13:29 hasta luego hablase luego Alvaro Bilbao

Voz 1995 13:31 es doctor en Psicología de la salud júniors psicólogo y autor del libro El cerebro de los niños explicaban los padres muchísimas gracias por atender nuestra llamada

Voz 2 13:39 muchísimas gracias a vosotros os dejas un poco preocupados Álvaro es dejas un poco diciendo madre mía qué qué estamos haciendo

Voz 3 13:45 el el cuidado porque los estudios son muy contundentes podemos utilizar las tecnologías pero siempre con moderación irresponsable decirlo hay que medirlo