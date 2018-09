"Llevo 30 años en el mundo de la alimentación y he alucinado"

Voz 1995 00:00 Alberto Chicote muy buenos días ilusión lo de ponerse los cascos buenos días buenos días tenemos que es un tema de actualidad tenemos que hablar de tu nuevo programa tenemos que había muchas cosas pero es importante que hoy hablemos de algo muy seria hay que hablar del pin pan

Voz 1 00:18 Drug to be truco

Voz 2 00:21 yo creo creo grupo dentro pero el pin pan el pintan truco truco

Voz 1995 00:35 es una frase tan inmortal en este país como la tortilla de patatas que no se hizo viral e allí continuó puchero al hídrico autor de esta versión musical

Voz 3 00:47 ya ha dado

Voz 1995 00:48 cierto versiones algo más sofisticadas del pim pam

Voz 4 00:54 Truco

Voz 5 00:58 claro ya movimiento este es un movimiento musical estaba el templo y luego dentro

Voz 1995 01:05 mi madre mía el truco

Voz 6 01:18 no

Voz 4 01:24 vi

Voz 1995 01:27 Querido Alberto amigo Chicote eres un icono popular osea esto esto es una de las cosas más sorprendentes que te pueden llegar a pasar

Voz 0043 01:34 no porque además ni siquiera una cosa que

Voz 1 01:37 lo que diga están habitualmente ni que haga así como una de una actualidad una cosa que salió en un programa hace tres o cuatro años calculo más o menos de repente cogía alguien le voy a poner esto es que hasta mi se me CMS me clava

Voz 1995 01:53 sí es muy divertido la primera alguien alguien lo coge y lo convirtieron la canción con un vídeo muy divertido porque los tanto estos que

Voz 0043 02:02 los vídeos Mall han todo se porque mire que hay cada uno poniendo cosas el CSD yo me divierto pero cómo se sentía que tenía antes

Voz 1995 02:09 es verdad que tu carrera está llena de grandes éxitos en la cocina que recordemos que tú lo que eres un gran cocinero después con la exposición de la televisión te conviertes un cocinero en un gran cocinero muy popular yo reivindico la primera parte Uber es un gran gran cogerlo conocemos ya que muchas de ellas mucho tiempo pero cuando un día te te das cuenta hijo ese un icono popular igual que nuestra infancia había frases que decía alguien que sabían el Un dos tres lo que apareciera televisión tú eres capaz de soltar una frase que eso se convierta en algo que incorporamos mira se tenía que ha estado aquí antes el de la red en director de la allí se lo tenía que haber contado desde pero todo es posible pin pan truculentos tribus

Voz 1 02:46 el que bien eres dice que vienen se me ha olvidado se me ha olvidado fíjate hubiera sido una buena pero como

Voz 0043 02:53 cómo es ese día que te das cuenta que soy un icono popular en este caso pues indirectamente un día hablo del Twitter quedando ahí pendiente de vez en cuando bueno cuando no habitualmente como son que os venía escuchando también en el coche y está gozando de esto de las pantallas y tal in es cierto yo tengo cuarenta y nueve años y me reconozco que estoy muy pendientes de la pantalla ya sea una osea otra a mí fíjate me pasa una cosa curiosa y es que determinó que cada pantalla que me acompaña es para una cosa raramente veo redes sociales en la pantalla del ordenador en el despacho en y casa muy raramente por no decir nunca porque si para eso uso el móvil tal también raramente uso la tablet para eso estoy más acostumbrado a al al otro dispositivo pero sin embargo soy incapaz de ponerme a leer correos fue abrir documentos el móvil lo tengo que ver en una no sé en algo más grande me da la sensación como que en y Concepció no muy recepción de lo que leo es más

Voz 1995 03:49 más más clara o más bueno

Voz 0043 03:53 intensa menos confusa el el su copa viaje

Voz 1995 03:55 mire sus manías a la hora de asociarse Tom abre esa esta explica llega yo pregunto qué hace el abre yahoo punto com bien yahoo punto com busca Google

Voz 1 04:09 a qué boca empieza en Google va nada que ver pero nada que ver sí sí claro sea cuando Google Yahoo y entonces ya que vaya juego ya ahí ya ella por ella a cuya cuantía hay bueno pero por qué no vas a día ya me queda o el lo lo señores de Google te lo agradecerá un montón porque está dándoles un clic más no cuando vas a estrenar el programa

Voz 0043 04:35 pues no sabemos fecha todavía yo creo que ya sea dentro de poco pero ya no tengo fecha

Voz 1995 04:40 que vale la semana que Chicote estrenen lo vamos a hacer pero sería bueno adquirir compromiso porque es verdad que hebreo hemos hablado al principio de las pantallas y como atónita a los niños y los convierte en seres que parece que son muy listos en el fondo no sabe nada y como ese hábito interrumpe su desarrollo cognitivo estamos una semana sin sin tocar nada cines comprometemos aquí la audiencia hay un servidora durante una semana no tocar en Twitter no tocar las pantallas simplemente lo que hacemos de la vida coger un periódico de papel anoche medio por ejemplo de pasa yo veo documentales muchos Ch porque creo que estoy ganando tiempo y aprendo algo pero es mentira

Voz 0043 05:24 yo aprendo mucho no no aprendo demasiado es diferente no no sé yo yo creo que sí que sí dejase fíjate ya no solamente la pantalla sino si dejase solamente las redes sociales solamente decir no publicar ni una foto en Instagram ni hacer un tuit ni un retén ni una contestación en Twitter o algo así yo creo que me que me llamarían al restaurante para preguntar por el estado de salud ha ocurrido algo que les pasa Alberto que no ha publicado nada en los últimos cinco días aquí no te ocurre que si si de repente pues fíjate de un modo mucho más privado tú le das un Whatsapp a un amigo no te contestarán cinco días buena cinco días qué demonios en Hungría en dos dos días o le ha pasado algo serio au está de vacaciones Dios sabe dónde en el Everest Os quiero hablar contigo ya cogiera una conmigo y no me ha salido el doble check azul a ver si tal sellaba un bueno pues un un experimento gastando del teléfono no puedes prescindir

Voz 1995 06:25 no es posible claro y eso va todo venado van a mucha gente ya te conocen además es verdad que una imagen iba a cambiar radicalmente con el programa que de que vamos a hablar a continuación te lo vas a comer es el nombre y es muy interesante porque es lo que propone básicamente es un desafío vamos no solamente voy a ayudar a restaurantes a que salgan a flote sino vamos a analizar bien bien bien

Voz 0043 06:44 pero como la comida no rodea ahí el tema en buena parte era en fíjate a raíz de Pesadilla en la cocina hay bueno pues buena parte del público de los espectadores que te ni por qué no vas a siempre la respuesta ha sido la misma bueno pues no puede ir allí porque allí no me han reclamado yo siempre que voy a un restaurante compensaría la cocina es porque el restaurante reclama una ayuda no pero claro en muchísimos sitios donde la gente decía pues por qué no

Voz 1 07:14 el Colegio de mí que no vas a la residencia

Voz 0043 07:18 ancianos de no sé qué por qué no vas al hospital que no claro dice bueno a mí nadie me ha llamado allí entonces bueno pues no tengo el motivo para ir bueno pues encontramos el motivo el motivo es que hay una serie de denuncias que tienen que ver con las estafas y con con engaños que que que tienen tanto que ver con eso qué hacemos todos los días al menos tres veces que es la alimentación que que decidimos bueno pues hacer un un programa rebuscando

Voz 7 07:47 donde no no lo sabía

Voz 0043 07:49 no

Voz 1995 07:49 o de lo vas a comer el nuevo proyecto de Alberto Chicote y suena así

Voz 6 07:55 Alberto Chicote como un vómito respeto

Voz 8 08:00 así ha visto

Voz 1995 08:05 de lo vas a comer estrés

Voz 9 08:09 te lo vas a ver que es un título que sirve y da mucho juego en unos segundos seguimos hablando con Alberto Chicote

Voz 10 08:17 hoy por hoy con Toni Garrido Cadena Ser

Voz 1995 08:25 es perfeccionista peleón y una potencia entre los jóvenes y entre las cámaras podríamos decir que todo lo que toca se convierte en oro pero como el oro no se come la comparación no vale lo que sí es verdad es decir cuando hace tele tela bebes

Voz 11 08:40 está controlado a nivel sanitario el cien por cien de la cumbre o qué

Voz 12 08:44 memos en España quién se encarga de preparar toda esa comida son todos legales como incorrectamente nuestros mayores en la residencia comenzamos nuestra investigación

Voz 1995 08:55 te lo vas a comer su programa de investigación y de denuncia porque mucho mucho mucho fraude hay hay mucha tela que cortar Khyber donde no

Voz 0043 09:04 parece no se jugó no sé muy bien con si quieren contra el término iba iba a decir irritante pero va mucho más de irritante no es indignante que haya gente que utilice eso que precisamente decíamos que tienes que hacer para mantenerte vivo que es la alimentación que lo utilice para

Voz 13 09:20 la para cometer fraudes y engañar

Voz 0043 09:24 al personal pero una manera alucinante yo vamos a ver yo siempre que el comenta un amigo acerca de este programa que estoy haciendo siempre digo vas a alucinar y me dice por qué me dices esto digo pues porque yo llevo metido en el en el tema de la alimentación treinta años y algo se alucinado así que tú no tienes ni idea

Voz 1995 09:47 más todavía pero por ejemplo digamos en en la promo hablar del atún rojo la leyenda de aviones japoneses con granjas de crianza que capturen en mitad del Mediterráneo dicho un reportaje algunos años de excepciones en Estados Unidos ponía luz aun sistema terrible en el que los animales eran capturados dejados en granjas que hasta que crecían en mitad del Mediterráneo es un añadimos la ilegalidad lo que lo que creemos que es un rojo ni tan siquiera se aclare

Voz 0043 10:12 ya en este caso cuando hablamos de atún ilegales estamos hablando de de atún eso de que están fuera del cupo de lo que se permite pescar en el Mediterráneo en este caso como como de animales que llegan en unas condiciones que no no son las adecuadas como animales que te cuelan unos por otros inquietud piezas que estás llevando tiene una cosa tu casa o al restaurante que te lo estás comiendo en un plato que será el punto final y luego resulta que no es lo que tú lo que tú te piensas y no lo es porque por cualquier cosa no lo es porque alguien está haciendo la escaso Arreta por detrás

Voz 1995 10:44 eso es un barco veinticuatro horas con la Guardia

Voz 0043 10:47 hábil en el en el caso de la un bueno acompañamos a la Guardia Civil en el mayor reventón ellos lo llaman así que se ha hecho en contra de atún ilegal en Europa en toda la historia una operación que se realiza en creo recordar que veintiuno a veintidós provincias a la vez con cientos de agentes involucrados donde esto salió en la prensa por eso te lo puedo contar sin problema donde se incautaron en una sola noche en este país en una sola noche ochenta mil kilos de atún rojo ilegales Bosch en Tamil kilos ochenta toneladas una auténtica barbaridad se calcula que estos animales puede pesar veintitrés de ciento setenta doscientos doscientos cincuenta kilos imagínate la cantidad de animales que se pueden llegar a a capturarlo como

Voz 1995 11:37 exacto hizo que la Guardia Civil que Martín ante del barco estudios en un cerco de estudios

Voz 0043 11:43 comprobando digamos que vamos a enseñar todo tanto como se hace mal como como se hace bien no entonces bueno pues estuvimos acompañando a unos niños que tienen a un sistema de producción de atún que se llama el cerco ellos capturan no cazan capturan los animales vivos en el Mediterráneo justo después de de de eso para que pueda complementar el ciclo el ciclo lo recogen los traen muy despacito para en las costas de Tarragona pues los terminan de de criar de alimentar estará ahí en mitad del mar y luego pues los van van sacando lo que tú decías de japoneses que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención porque los japoneses llevan el atún se lleva lo que le vendemos eh yo no no no roba nada claro ni lo vive Navia robar los atunes a a llevárselos por la noche sabes pero sí es cierto que el mercado de Tokio con pues tiene un precio oro importantísimo oí que allí la valoración tienen sobre el sobre el producto pues es mucho mayor y curiosamente a ellos les gusta mucho el atún nuestro de meditar

Voz 1995 12:50 son seis episodios ninguno quería efecto personalmente espetó

Voz 11 12:54 pues tome la gente que vive en urgencias de todos los hombres ideas que las momias tampoco llega para todos y entonces qué soluciones ofrecen Locarno por tres Sarali un robo descarado los mayas

Voz 1995 13:07 esto ocurría en una residencia esto ese es creo que todos todos tenemos o algún familiar algún conocido que ve que vive en una residencia

Voz 0043 13:18 de mayores au sino todos tenemos en el horizonte que igual oye si llegamos si llegamos a los noventa pues es con un poco de suerte efectivamente digo si llegamos en el mejor de los escenarios pues bien podemos terminar viviendo en en una residencia con señores que son más o menos como nosotros no voy a utilizar ese término que decía mi padre que son quintos nuestros no tinto está bien

Voz 1995 13:40 por eso cuando salió en libertad de los quintos y bueno pues encontrar vías de algún pueblo Bestia una pintada del sesenta y siete decimoquinto del cuarenta setenta y todavía ves alguna pintada a aquella fiesta que que montaron el día antes de irse al sorteo de las gente bueno pues pues descubrir a raíz de de

Voz 0043 14:01 anuncias de particulares au de asociaciones descubrir que hay residencias donde donde algo tan sencillo como alimentar a las personas que viven allí pues no está vamos a decir cuidado como se debe pues para mí es especialmente bien no hay nada jurídico decir que una señora mayor salga de la residencia a a decirte esto que me dan allí es una vergüenza hostia que te quieres que te diga esas cosas

Voz 1995 14:31 pues me llegan sabe los hospitales al hospital están en un hospital en sí mismo estar vamos ya bastante como pacientes en bien como acompañante en sí mismo es incómodo desde luego ruidos es muy difícil conciliar el sueño bien evidentemente más soy nadie va de modo

Voz 0043 14:50 contario allí sí pero pero porque la

Voz 1995 14:53 comida de los hospitales lo siento de perdón y seguro que habrá hospitales maravillosos pero por término general qué es tan mala la comida de hospital

Voz 0043 15:03 bueno yo te cuento cuál ha sido mi experiencia evidentemente no he podido visitar todos los hospitales

Voz 1995 15:08 habrá algunos maravilloso he visitado algunos donde los

Voz 0043 15:11 donde los pacientes están contentos con lo que reciben así que pues miel sobre hojuelas porque además eso quiere decir que se puede hacer bien pero también he estado en otros hospitales donde fíjate que curioso no es que se quejen los pacientes son los acompañantes es que se queja el propio cuerpo médico el propio cuerpo médico se queja de que la comida que reciben los pacientes no es la la que a ellos les gustaría que tuviesen sus pacientes sobre todo por una cosa que te has dicho antes que es la recuperación en el cuerpo médico sobretodo que yo no lo sabía lo descubrió aquí en términos de cirugía todos dicen que la recuperación la cicatrización todo esto es mucho más rápido si la alimentación es la adecuada para para este fin no In y el propio cuerpo médico en algunos hospitales que veréis que hemos visitado se queja de que de que los pacientes no comen lo que ellos recomendaría deben efectivamente esto pues bueno no sé hay mucha gente que me dice que que porque muchas veces me pongo

Voz 14 16:17 poco blando en cuando hago

Voz 0043 16:19 mi trabajo pero es que a mí cosas chico que me tienen que llegar bien que no no no puedo evitar que que yo esté a la puerta de un hospital y una señor

Voz 13 16:27 desde la tercera planta me vea agarre la bata

Voz 0043 16:31 el bastón baje usted es Alberto Chicote sí pues te quiero contar

Voz 1995 16:38 mira hemos empezado tú lo estabas escuchando en el coche hemos empezado hablando del tema de las pantallas un estudio serio riguroso que hemos conocido hoy afirma que las pantallas te rompen dificultan el desarrollo cognitivo de los de los niños con Alvaro Bilbao es un señor que sabe mucho de esto hemos hecho porque simplemente es puro entretenimiento la que esas pantallas ofrecen algo Mendes estar entretenido y captura tu atención pero nada

Voz 0043 17:04 pues yo creo que también es necesario yo yo yo necesito desconectar también no

Voz 1995 17:09 a un rato de lidia pero es que salgo de esa conversación yo hablo contigo y me parece que en tu proyección en tu trayectoria Alberto has pasado de hacer entretenimiento maravilloso a hacer algo que va mucho más allá de que lo que propone es fantástico todos los lemas donde trabajamos me encantan es divertidos maravillosas su reto hoy pero lo que estás proponiendo encima de la mesa nunca mejor dicho ahora es un verdadero desafío es poner en cuestión cosas mucho más serias va mucho más allá de detenimiento vamos a ver a ver

Voz 0043 17:37 a mí cuando cuando me llega el la la propuesta de de hacer esto me me llega por parte de de Mario López y el director de La Sexta in es que me pareció una evolución apropiada y además necesaria Si llega en un momento en el que tienes un altavoz pues también hay que utilizarlo para algo que merezca que merezca mucha pelea pienso seguir haciendo pesadilla un maravilloso de las cosas que sigo haciendo porque porque me divierte me lo paso bien damas siempre he dicho que tengo me siento muy orgulloso de de de tenderle la mano a alguien y ofrecerle unas herramientas que no tendría sino sino porque nosotros en este caso todo lo que puede Pesadilla en la cocina vayamos allí eso por un lado pero pero creo que llega un momento en que en que hay que utilizar la repercusión que uno pueda tener para intentar para intentar a echar una mano y levantar yo sé que esto va a suponer o me va a suponer algún problema evidentemente porque pues la gente de las residencias donde hemos descubierto lo que hemos descubierto no les hace tú has visto en la puerta B andaban Chicote de vete ya hay todo eso y y no le va a hacer gracia a quién trafica con el atún ilegal no le va a hacer gracia a mucha gente pero creo que va a haber mucha más gente porque en este país ha gracias lo bueno somos más sabes que si quieres pero no lo parece espero que sí si no no no no desde luego estoy convencido somos somos muchos

Voz 1995 19:07 más otra cosa es que hagamos menos ruido pero estamos más

Voz 0043 19:10 eso es

Voz 1995 19:10 entonces bueno pues pues vamos a hacer un poco de ruido en de despedirte

Voz 1 19:16 gimnasio no hace sino todo el día no pero todos los día sí día no porque lo un ratito todos los días

Voz 1995 19:25 te has sentido enseñando a comer a España de las sacarle de nada

Voz 0043 19:28 precisamente precisamente desde que empecé con han conocidos programas de alimentación y tal dije esto ya se tiene que acabar pero vamos a hacerlo de un modo razonable y bueno y bajo el consejo de de alguien que sabe de esto bueno pues poquito a poco poquito a poco pues la meta pasando esto que si hace mucho que no voy a alguien dice pero dónde te has dejado la otra mitad el Chicote pues se ha quedado por ahí a la meta se ha ido quedando por el camino

Voz 1995 19:54 hombre déficit poquito a poco hay que decir a partir de ahora se dice hemos sido pim pam pero otros grupos ido perdiendo me he puesto pin pan truco truco Alberto siempre es una alegría Ivette también y disfrutar además del trabajo y hacerle una forma al veto es uno de los mejores cocineros que hay en este país luego hace algunos de los mejores programas de televisión que sale en este país pero ese para mí va a ser siempre

Voz 0043 20:17 me he levantado esta mañana emocionado porque venía te lo juro eh vamos a ver qué me levantamos pionero

Voz 1995 20:23 pues yo creo que hay ilusión me hace Alberto Chicote no se pierda en el estreno de su nuevo a veces muchísima dentro de poco