Javier Barbero: "El proyecto en el Ayuntamiento me sigue interesando, pero no sé si repetiré"

Voz 1 00:00 hola

Voz 1515 00:33 Javier Barbero delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid bienvenido al programa qué tal bueno hemos charlado en otras ocasiones delegado pero yo tengo la sensación de que llega a esta entrevista en su momento político más delicado

Voz 1116 00:49 bueno es un momento particular realmente si por todo lo que está ocurriendo alrededor

Voz 1515 00:53 sabe que va a ser de su futuro en los próximos meses porque hemos escuchado nombres quinielas se ha hablado de José Manuel Calvo que repetiría o de Inés Sabanés en esa nueva candidatura de Carmena Javier Barbero va a repetir pues no lo sé todavía no

Voz 1116 01:09 sentado con con Manuela para hablar de de todo ello y además me tendré que sentar pues con con el colectivo con el que habitualmente yo me muevo hoy hacemos política conjuntamente con la gente de mi casa tan

Voz 3 01:21 bien es decir que que desde luego la apuesta es es la candidatura de Manuela Carmena eso es lo que le interesa a la ciudad hay estoy a muerte con ello pero lo que vaya a hacer yo es que no es un proyecto personal es que es un proyecto colectivo

Voz 1515 01:35 querría repetir pues mira

Voz 3 01:38 por un lado y yo creo que tenemos que seguir construyendo esta ciudad que necesitamos cuatro años más en ese proyecto colectivo que además es que bueno no queremos yo no quiero que vuelva en estos señores que no saben no han hecho la vida imposible con sus Gurtel y sus cosas

Voz 1515 01:56 que yo tiene esas de la vida en el Partido Popular ya ha pasado cuatro años de la gestión del PP en el Ayuntamiento de Madrid ahora de lo que se está hablando es de integrarse en esa candidatura de Manuela Carmena de momento no se han sentado la alcaldesa y usted tienen fecha para ese encuentro

Voz 3 02:10 no bueno hoy por cierto tengo entrevista yo con ella para ver todos los temas del área hay estas cosas y no se saldrá el tema pero de verdad que

Voz 4 02:17 no es lo que me intención el delegado no no no no

Voz 3 02:20 no tengo interés especial en ello te lo digo de corazón eh ya te digo es un proyecto colectivo yo trabajaba antes en La Paz volveré en su momento a volver a trabajar al hospital un trabajo que me encanta es decir que además tengo alternativas como tal personales profesionales y a disfrutar lo que se está a la sensación cuando

Voz 1515 02:36 lo dice así que parece un adiós no no un para

Voz 3 02:39 nada para nada no no sé que el proyecto me sigue interesando es cierto que yo tengo que sentir que pueda aportar un valor añadido Chaves porque sino tampoco tiene sentido a mí no me las poltronas y estas cosas y los asientos estos no me no me mueven especialmente esa así que también estaba dice

Voz 1515 02:57 por otro lado es importante que el proyecto se renueve cuatro años más para que se pueda consolidar le insisto les gustaría estar en ese proyecto

Voz 3 03:06 yo estar en ese proyecto de una manera o de otra de una manera u otras seguro porque el proyecto sirve para la ciudad entonces hay maneras de estar en primera línea en Segunda en Tercera de alguna manera otra yo estaré porque es que los madrileños nos lo merecemos

Voz 1515 03:18 el área de Seguridad desde luego es de las más difíciles de gestión

Voz 3 03:22 no es complicada ya son diez mil y pico personas trabajando tenemos Funeraria en Madrid Salud bomberos policías SAMUR el consumo en fin es decir es un área no me aburro nada mira

Voz 1515 03:36 Peter

Voz 3 03:37 no no normalmente no

Voz 1515 03:40 es que ya anunciamos esta entrevista la anunció usted que yo desde entonces estoy en un equipo que me cuando hacen cosas estupor

Voz 3 03:48 todas pero no John normalmente no lo sé no tengo tiempo

Voz 1515 03:51 no sé si el conflicto con la Policía Municipal le quita el sueño porque desde ayer con perfiles ocultos todo hay que decirlo ha sido una auténtica barbaridad delegado la cantidad de críticas e insultos toda una avalancha que he ido leyendo recibido en Kuyt en Twitter

Voz 3 04:08 bueno sí son insultos ya las propias personas que curiosamente están silenciando su propia identidad ya están hablando por sí mismos no las criticas obviamente estamos abiertos a ellas seguimos manteniendo la negociación con los sindicatos de hecho creo que es el día dos cuando tenemos la prosa la próxima Mesa Sectorial no hay nada que ocultar absolutamente nada que ocultar oye no me quita el sueño es porque no me quita el sueño porque toda la conciencia muy tranquila porque es lo que estamos ofertando es valioso para la policía es valioso para el Ayuntamiento y es valioso para la ciudad no me quita ni una gota de sueño te lo garantizo

Voz 1515 04:44 vamos a charlar de eso no cuestión de

Voz 3 04:46 de de soberbia es una cuestión de tranquilidad de espíritu porque lo que ofertamos es

Voz 1515 04:52 Iker nosotros continúa en estos estudios el delegado de Seguridad Javier Barbero bueno le decía antes hemos querido contar también con la opinión de los portavoces sindicales de la Policía Municipal hay que decir que no todos delegado han querido participar si Francisco Horcajo del sindicato CSIF junto con CPM las dos principales sindicatos de la Policía Municipal le ha dejado una pregunta la escuchamos

Voz 5 05:17 llevamos seis años con el mismo convenio la anterior corporación decretaba Hinault negociada por porque después de que un ochenta y cinco por ciento de los policías votaran que no al preacuerdo no sea empecé a trabajar con otro nuevo documento no tiene usted interés en llegar a un acuerdo con policía cómo se ha llegado con otros colectivos del Ayuntamiento de Madrid ya que una y otra vez presentan el mismo texto

Voz 1515 05:39 a ver delegado qué pasa con el convenio colectivo con la Policía Municipal

Voz 3 05:42 bueno primero no son los dos sindicatos mayoritarios siendo no es el sindicato Meyer digo también hay que situarlos cuestiones en la verdad por mucho que ellos en determinadas cosas lo que sí que quiere aclarar lo siguiente claro que hay cambios significativos lo que pasa es que todo convenio habla sobre lo mismo retribuciones descansos condiciones etc etc tres dos cambios fundamentales que ha habido por ejemplo el reconocimiento explícito de derechos laborales de los policías que nosotros hemos escuchado con dice no es que a veces las libranzas Nos dicen el día anterior hay está libranza no la puedes tener tienes que ir a trabajar etcétera Estamos trabajando en herramientas de planificación ante una ciudad que está enormemente viva fíjate si está enormemente vio ayer daba yo los datos en el en el pleno órdenes de servicio del año dos mil dieciséis cinco mil trescientos noventa y cinco pues fíjate el años el año siguiente el año dos mil diecisiete seis mil seiscientas

Voz 1515 06:30 el delegado que es lo que quiere la Policía Municipal de Madrid que usted no les da

Voz 3 06:34 eso tienes que preguntárselo a ellos ya

Voz 1515 06:36 están preguntando a las preguntas pero yo digo lo que estoy ante lo que sí

Voz 3 06:39 cuando es el reconocimiento de esos derechos y los procedimientos para poder reconocer esos derechos y la segunda cuestión unas jornadas ampliadas todo un baremo tres grupos de jornadas ampliadas a los que ellos voluntariamente se pueden se pueden subir precisamente para poder incrementar sus retribuciones porque obviamente los aumento de retribución tiene que ser en función de unos rendimientos muy concretos que la ciudad necesita la ciudad necesita porque es que el Partido Popular estuvo cinco años sin sacar oposiciones aquí tenemos un déficit de ochocientos policías y sin embargo la ciudad sigue viva y cada vez más

Voz 1515 07:09 va a haber nueva convocatoria de oposiciones

Voz 3 07:11 nosotros hemos sacado el cien por cien de las oposiciones que nos permite la ley el problema es que la ley no se nos ha puesto un techo de reposición que no podemos hacer porque es un impedimento legal hemos pedido convocatorias extraordinarias etcétera etcétera yo espero que con el con con este Gobierno dé ese paso nosotros hemos sacado el cien por cien de las posibles

Voz 1515 07:30 delegado vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida lo hemos encargado nuestro compañero Enrique García estos días yo leía en algún sitio el delegado puede ya sabe que a los periodistas esto de la política ficción a veces nos puede gustar o no pero bueno también cuando estamos en este tiempo de quinielas lógicamente con un escenario con un horizonte electoral el delegado de Seguridad Javier Barbero está políticamente en tiempo de descuento esto es así

Voz 3 07:55 en tipo descuento bueno en mayo en las elecciones es el tiempo que que tenemos para salir de la política es que no lo sé te lo digo de verdad te lo digo la ilusión la mantengo igual que el mismo día el cansancio es un poco mayor todo hay que decirlo

Voz 1515 08:07 tenía que pelear mucho me he tenido que pelear mucho

Voz 3 08:10 yo como intento hacer lo mis decisiones ancladas en valores pues en ese sentido también están viendo en este caso estos sindicatos también están viendo que es que nosotros no estamos en una dinámica electoral que lo que estamos hablando es de valores muy concreto sí de servicio de la ciudad

Voz 1515 08:24 no vamos a hacer una pausa de género público cargo público compañero Enrique García va a hacer repaso de cómo han sido estos tres últimos años de gestión de Javier Barbero me parece estupendo venga doce del mediodía cuarenta minutos aquí continuamos con el delegado de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid que sigue Javier Barbero luego nos explicará delegado como se perder treinta kilos en política eh y le decía que le hemos pedido a nuestro compañero Enrique García que que haga memoria de cómo han sido estos tres años para el delegado de Seguridad en el Ayuntamiento una de las áreas más delicadas y también más difíciles de gestionar Enrique hola

Voz 4 09:14 hola buenos días Marta buenos días delegado

Voz 7 09:18 Barbero llegó a Cibeles en dos mil quince con la convicción de convertir Madrid en una ciudad de los cuidados el recorrido no ha sido fácil con varios frentes abiertos casi desde el principio en primer lugar con la Policía municipal con la que sigue negociando un nuevo convenio en un Papa en un mapa sonoro podemos comenzar ese recorrido en febrero de dos mil dieciséis un grupo de trescientos agentes le hacen un escrache a las puertas de un restaurante

Voz 8 09:41 Nokia ha habido fundamentalmente consignas ideológicas

Voz 0434 09:45 que no vales si me lo hacen a mí es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista si se lo hacen a otro es libertad de expresión que se aguanten

Voz 8 09:53 la imagen que han dado ese grupo pequeño pues a sus grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones

Voz 0434 10:00 yo creo que la palabra fascistas con actuación de unos policías no me parece ni mucho menos justo

Voz 9 10:05 no he hecho ningún tipo de calificación y descalificación de personas en vida

Voz 3 10:09 la policía iraní y de los Cuerpos y Fuerzas de Zamora

Voz 9 10:12 yo lo que he hecho ha sido describir una situación porque esa es la la realidad

Voz 1515 10:15 delegados se sigue sintiendo víctima de esas consignas ideológicas llegó a hablar de fascismo

Voz 3 10:21 ver yo describe conductas sino califique personas y la diferencia es muy importante en todos los ámbitos de la vida sin embargo a mi se me descalifica como persona estuviese tú has mencionado de la historia un poquito distinto la diferencia es que yo lo digo con un micrófono delante ya hay algunas personas que lo dicen con perfiles ocultos con lo cual ya está poniendo probablemente una condición previa interesante mira una de las de las preguntas que tengo es si algunas personas concretas de los sindicatos algunas personas concretas que no estoy hablando ni de todos los sindicatos de todos los policías tienen consignas ideológicas de de cara el convenio me llamaba la atención que alguna de las personas que has citado o de alguno de los sindicatos que has citado pues curiosamente cuando se estaba negociando el el el el anterior y se llegó a lo del referéndum tal cuando en esa reunión se cerró con algunos otros sindicatos marcharon a la sede de un grupo político precisamente da la sensación de que iban a dar cuenta de

Voz 1515 11:16 pero al final a mí me sorprende lo que está diciendo porque al final de lo que se trata cuando trabajas como profesional en algún sitio es de conseguir mejorar tus condiciones laborales someterte a la voluntad de un grupo político no eso es un poco raro

Voz 3 11:31 eso es lo que yo entiendo que tienen que ser así las cosas no yo estoy como concejal para todos los ciudadanos estoy como concejal para toda la policía independientemente de su visión de las cosas

Voz 1515 11:42 está diciendo que esto está orquestado por el Partido Popular el malestar con la policía

Voz 3 11:46 no no no no no no vamos a ver yo creo que en hay hay algunos históricos que han hablado claramente de la relación entre algunos partidos y algunos algunos sindicatos que yo creo que que que pueden ser legítimas el problema es que no se visibilizar adecuadamente yo lo que digo es que retomemos las cuestiones de condiciones laborales que es lo que tiene de condiciones laborales de posibilidades de planificación también del servicio etcétera etcétera que es lo que tiene que hablar un convenio centrémonos en eso yo creo que eso es lo que estamos centrados ahora los sindicatos y nosotros

Voz 1515 12:15 la semana que viene tiene reunión con los sindicatos sí

Voz 3 12:17 el día dos me parece esa optimista frente a esa realidad

Voz 1515 12:20 cree que en esa reunión del día tres cree que decía que era se puede desbloquear el conflicto

Voz 3 12:25 saber les vamos a presentar el el el último va a tener pocas variaciones probablemente porque mira ha habido reuniones con los sindicatos uno a uno con ellos además pero luz y taquígrafos eh es decir que aparte de las de las mesas sectoriales que ha habido con todos ha habido uno uno Se han ido recorriendo recogiendo algunas sugerencias tal bueno nosotros les entregaremos la la la propuesta que la envíen a toda su gente para que se pueda discutir en torno a ello pero de verdad es que si eso al final no no no no están de acuerdo pues pues pues tendremos que volver otra vez al papel en blanco para volver a reescribir juntos lo que lo que necesitamos

Voz 1515 12:57 vamos a seguir recordando Enrique más sonidos más situaciones de estos tres años de de gestión de Javier Barbero al frente de la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento

Voz 7 13:06 si la segunda parada nos lleva a quince de marzo de dos mil dieciocho muerte de Mamen Valle Mantero disturbios en Lavapiés críticas feroces a la gestión del suceso y los manteros secuelas en primera línea del debate político o lo cuelan los grupos de la oposición

Voz 10 13:20 el persiguen una profesora desde Sol hasta Lavapiés hace que lo hizo muy ahora en sus manos ni en el momento Intel

Voz 4 13:28 de la parada cardiorrespiratoria hubo ningún tipo de intervención policial frente a él

Voz 11 13:34 lo o con él evalúe condena en su caso la actuación ayer que tuvo el equipo de gobierno

Voz 12 13:40 se van a producir ceses ni dimisiones de ningún tipo y la actuación del responsable de la Policía municipal del delegado Barbero también ha sido extraordinariamente correcta

Voz 7 13:49 bueno las críticas a la pasividad con los a la pasividad con los manteros eso mantiene Ciudadanos y PP y la relación con la policía ha marcado también los sonidos hasta el día de hoy más de treinta reuniones para negociar un nuevo convenio colectivo una propuesta del Ayuntamiento que los agentes rechazaron en referéndum el cuestionamiento de nuevo de toda la oposición hemos dicho que no nos vamos a volver con ellos

Voz 1515 14:09 sólo ustedes incapaces de firmar un convenio colectivo

Voz 13 14:12 a nosotros parece ser que somos el patito feo de este Ayuntamiento no se puede usted reír mientras el está diciendo las condiciones en las que estaban los policías en el Mad Cool

Voz 14 14:21 no es precisamente el que usted pueda ser un interlocutor válido CM Barbera tenemos

Voz 15 14:26 los tanta confianza yo la tengo el señor D'Alessandro que está llevando a cabo las negociaciones que las mesas están manteniendo naturalmente que tengo toda mi confianza el señor barbero

Voz 1515 14:36 dice la alcaldesa delegado que usted es el interlocutor adecuado pese a las críticas del portavoz las están escuchando también del portavoz del Partido Popular Martínez Almeida continúa llevando delegado directamente las negociación

Voz 3 14:49 pones obviamente con un equipo a veces estoy más en primera línea en segunda línea pero sí sí es que es mi responsabilidad como tal un pequeño matiz en torno a lo que mira los sino del Partido Popular todavía no he escuchado ninguna crítica cuando en pleno conflicto en Lavapiés que murió este muchacho la Delegación del Gobierno de la de entonces con la señora en causa saca un tuit diciendo no sabes que muere este señor tras persecución policial lo cual era falso e incendió todo nunca he escuchado al señor al señor Martínez

Voz 1515 15:23 Almeida Almeida concretamente ni a nadie

Voz 3 15:26 Ciudadanos que haya en hayan puesto en cuestión ese tipo de declaraciones que se hicieron que fueron los que acabaron en último término bueno si es que si la propia Policía Nacional de entonces la Delegación del Gobierno está diciendo que ha sido tras persecución policial bueno pues de esto siempre lo silencia llama mucho la atención eh

Voz 1515 15:44 bueno el juez recordarlo lo decía Enrique archivó en junio de este año esa querella interpuesta por el sindicato de la Policía CPM pobre venir algo más próximo en el pleno de ayer

Voz 3 15:55 no tenía fundamento se rechazaba una

Voz 1515 15:57 propuesta precisamente del Partido Popular de crear una unidad específica contra los manteros esto porque no salió adelante

Voz 3 16:03 por una razón muy sencilla porque crear una unidad específica para poder actuar con ciento cincuenta doscientas personas sabes para temas que tienen que ver fundamentalmente con cuestión de ordenanzas cuestiones administrativas y algunas las pueden tener que ver también con algún tipo de delito contra la propiedad industrial etcétera a mi me parece que es la criminalización de un colector debo de inmigrantes Bausa que no sé que no se que no está diciendo que está asociando que negro y vendedor del top manta es igual a delincuente que por tanto hay un riesgo de seguridad hay que montar una unidad especializada pero vamos a ver por favor a mí son vamos yo yo cuando lo ley ya me parece que es un absoluto despropósito es una manera de decir además fíjate es muy curioso no porque ellos decían que el objetivo en la propia petición que hacía en el pleno el objetivo era la erradicación del top manta y luego de las mafias no sé qué pero si tú estás diciendo que la erradicación del top manta es con una unidad policial estas diciendo que el top manta es fundamentalmente un problema policial el Tom mantas fundamentalmente un problema social sabes que viene ha dado la orden delegado de no perseguir a los manteros nunca

Voz 1515 17:12 no

Voz 3 17:12 nunca nunca ha hecho eso porque yo que soy responsable del área en el que estoy trabajo irresponsable en mi trabajo hay una ordenanza que dice que dice que hay que perseguir la venta ambulante no autorizada entonces esa ordenanza claro que nuestro policía la sigue lo que pasa que hemos puesto en marcha una instrucción concreta que habla de los cromos y habla también de cuáles son los bienes jurídicos a proteger un bien jurídico a proteger entre otras cosas es la integridad física de las personas

Voz 1515 17:38 cómo se lució en el tema de los manteros el tema de los

Voz 3 17:41 de los manteros es soluciona con un cambio en la ley de Extranjería en concreto que permita que la gente pueda acceder a acceder a los empleos reglados vale pero se digo es que quiera al a la causa de las cosas también con más investigación de a quién le toque fundamentalmente en tu entorno a la falsificación de productos que después se venden en la manta etcétera etcétera y con medidas sociales en condiciones en la parte que a nosotros nos toca en en el Ayuntamiento pues eso es lo que estamos trabajando desde la línea de y derechos vamos

Voz 1515 18:12 también de criminalidad porque sé que el pasado viernes se reunieron con la asociación de vecinos de Puente de Vallecas si eh

Voz 3 18:18 asociaciones con las asociaciones se habló de

Voz 1515 18:21 la de coordinación entre la Policía Se dijo que iban a trabajar para disminuir el tráfico de drogas en la zona la criminalidad ir por lo que nos han contado algunos representantes vecinales que estuvieron en esa reunión el pasado viernes se habló incluso de cambios en la cúpula policial eso es así

Voz 3 18:38 bueno vamos a ver en nosotros normalmente cuando sea tenemos una serie de de intendentes y de responsables en policía que son los que tenemos que además nos harían falta pues probablemente más que cuando hay alguna dificultad en algún sitio haces cambios y tienes que mover a varios me explico pero eso forma parte de la lógica habitual del trabajo policial tienes que ver como se adaptan a los distintos y a los distintos barrios ya los bueno pues entonces eso es lo que estamos haciendo determinados cambios que se ajusten mejor a las necesidades

Voz 1515 19:10 eso le servirá también para conseguir llegar a acuerdos con el convenio colectivo

Voz 3 19:17 bueno sí pero si es que un interlocutor

Voz 1515 19:19 es que sean más fáciles digamos

Voz 3 19:22 no pero vamos a ver si los interlocutores te refieres a los vecinales te refieres a los

Voz 1515 19:25 me refiero los policiales

Voz 3 19:27 a no ser interlocutores policiales tenemos en el punto de vista sindical que son los los sindicatos ningún problema desde luego luego con los mandos estamos continuamente hablando entorno a las mejoras que se puedan hacer en el funcionamiento

Voz 1515 19:39 ningún problema o alguno sí delegado algunos sí porque esta mañana hemos llamado a los algunos representantes del resto de organizaciones sindicales de la Policía Municipal no nos querían bueno le les hemos pedido plantea dudas planteen sus cuestiones en las vamos a trasladar al delegado de seguridad en Antena no querían yo le preguntaba antes si se siente en tiempo de descuento político y a nosotros nos quedan unos minutos de entrevista me pedía antes el delegado algo de lo que quiero hablar porque para mí es muy importante como legado de esta legislatura que es el Plan de cuidado de la salud Javier Barbero a mí me ha sorprendido de la última entrevista que tuvimos hace un año ha perdido treinta kilos

Voz 3 20:16 sí por decisión de autocuidado esta sede de eso

Voz 1515 20:19 esto es de la policía absoluto en absoluto

Voz 3 20:21 por decisión de otro cuidado porque sí que es cierto que que tengo pocas posibilidad de hacer deporte entonces tenía que cuidar la alimentación porque como dicen mis amigos de la paz Javier estabas en riesgo de que dieron Gemma Cuco entonces bueno pues estamos ahí cuidando no es porque me parece que fíjate además si estamos poniendo en marcha el Plan Madrid Ciudad de los cuidados que tiene unos programas preciosos sabes por ejemplo de comunidades con pasivas en Dosbarrios para gente que está al final de la vida o el de soledad no deseada en otros dos barrios de lo que estamos hablando concretamente es cómo generamos herramientas de cuidado en las propias comunidades vale esto lo tengo que aplicar yo el primero hacia mí mismo sino vaya ejemplo damos en este sentido entonces cuidado la alimentación de una determinada manera estoy encantado eh

Voz 1515 21:01 bueno de momento lo que tiene por delante es ese plan de cuidado de los mayores cada vez somos son más mayores y cada llegamos a más mayores y cada vez es un colectivo mayor con lo cual es importante eso sí estamos ya fue

Voz 4 21:13 de tiempo delegado muy bien me da mucha

Voz 1515 21:16 venga suerte en la reunión esta tarde con la alcaldesa

Voz 3 21:18 sí bueno yo gracias por el futuro político que no lo sé pues probablemente sí pero vamos ya te digo que es que con uno

Voz 1515 21:25 a ver si llega esa reunión con la alcaldesa sino una decisión tomada

Voz 3 21:28 sí llegó sin una decisión tomada ya te digo

Voz 1515 21:30 ahora que ya le diga algo

Voz 3 21:32 no pero si sales al no de verdad y yo vamos a ver mira Manuela ello nos queremos un montón desde hace muchos años sabes compartimos en muchas cosas una visión de la vida de la vida común y Manuela sabe de sobra que esté o no en la candidatura voy a seguir apoyando ese liderazgo político que está haciendo para la ciudad de Madrid sin duda alguna

Voz 1515 21:51 si sale algo llámennos si nos lo cuenta delegado