"Una reunión de académicos de la RAE es un festival de inteligencia"

Voz 1995 00:17 dónde voy a Villanueva de es catedrático de Lengua y literatura comparada por la Universidad de Santiago de Compostela ex director de la RAE desde hace unos cuantos años nos ha costado muchísimo debió que venga usted el estudio Chamosa muchas Andy vamos meses y meses persiguiendo

Voz 0596 00:30 no me consta que yo fuera la el culpable de esa demora todo lo contrario porque a mí cuando me llama la Ser vengo corriendo muy era lo pierdo la lengua por el camino porque usted además manía

Voz 1995 00:42 deja el material culé con nosotros construimos los programas los informativos y los de deportes carece parece que que son enemigos suyos

Voz 2 00:50 bien bien usted no no que va el el

Voz 0596 00:53 la utilización de la lengua para

Voz 2 00:55 en fin rabiar

Voz 0596 00:58 espectáculos deportivos muchas veces es un ejemplo magnífico de la utilidad el idioma tiene para para todo y también para estos también por ejemplo en el asunto que tanto nos preocupa a veces de los extranjerismos no deportes han posibilitado la introducción en el castellano de muchas palabras generalmente de origen inglés que están totalmente adaptadas hoy a nuestro idioma hoy cuando decimos fútbol o en América futbol no tenemos la sensación de que estamos utilizando dos palabras inglesas es cierto que en un momento determinado inventamos una traducción que era balompié y que se sigue utilizando los buenos cronistas de fútbol a veces para no repetir tanto la palabra inglesa pues dicen balompié bueno está muy bien que es la traducción de footing Paul no no no yo admiro mucho

Voz 1995 01:53 puso aplicado de la lengua las distintas

Voz 0596 01:56 situaciones ya las distintas descripción

Voz 1995 01:58 Darío leyendo el deporte corrige corrija nos porque mucha gente que a estas alturas cree que la reunión de la de los académicos básicamente consisten Arturo Pérez Reverte con un florete ahí diciéndole a los demás como peleando discutiendo cómo es una reunión habitual

Voz 0596 02:14 en la Academia académicos somos cuarenta y seis de manera que unos sólo de los académicos no marca la pauta de toda la Academia cada uno es hijo de su padre su madre son todas quizás menos el director personas muy eminentes no sea que una reunión de la Academia es un auténtico festival de inteligencia de ingenio de sabiduría en donde todos participan porque la Academia además de novelistas poetas y dramaturgos ten hemos léxico gráficos lingüistas historiadores de la lengua pero tenemos una bioquímica tenemos una historiadora tenemos un director de cine que también es escritor tenemos un economista un jurista tenemos un médico un arquitecto etcétera personas todas que aportan de su conocimiento del idioma desde su especialidad esa visión matizada de lo que el idioma es decir sí importan

Voz 1995 03:19 de la lengua utiliza usted para definir a los académicos el género masculino porque femenino es completamente minoritario de cuarenta y seis académicos AIS ocho mujeres

Voz 0596 03:32 es es un error bueno Yu digo a los académicos no por una cuestión estadística hay porcentual lo utilizo porque la lengua española en su estructura gramatical tiene un género no

Voz 3 03:45 el Prado dijo que el masculino no digo que lo suyo

Voz 1995 03:48 al comentar los cables pero en esto

Voz 0596 03:50 hablantes no nos guiamos por una cuestión estadística nos guiamos simplemente por la estructura de nuestro idioma en donde efectivamente digo el el masculinos género no marcado el femenino sí que lo es y eso es lo que siempre se ha hecho con el español no

Voz 3 04:05 al otro asunto claro por supuesto

Voz 0596 04:08 que si ese es un hecho a mí me lo preguntan con frecuencia yo siempre contesto lo mismo cuando me dicen cuál sido cuál ha sido el mayor error que la Academia cometido en sus tres siglos de existencia yo digo que fue cerrarle la puerta a las mujeres en el siglo XIX en el siglo XIX una escritora hispano cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda pidió ingresar en la Academia ese la rechazó con una disculpa de mal pagador se dijo eh no procede porque el reglamento no contempla la presencia de mujeres en la Academia bueno ésa era una tontería porque no lo contemplaban y lo dejaba de contemplar lo malos que después cuando Emilia Pardo Bazán que fue una de las figuras intelectuales más potentes del siglo XIX y primeros años del siglo XX también quiso ser y es reconocida como académica se les contestó con esa misma son Seth con que se había contestado a Gertrudis no a partir de ahí

Voz 1995 05:04 es un poco más más grave si cabe porque Juan Valera el académico dijo aquello que no podía entrar en la Academia Emilia Pardo Bazán literalmente por qué su culo no cabía en el sillón

Voz 0596 05:16 si bien es saber si el otro argumento de Gertrudis era una estupidez pues me falta palabra para definir la esa declaración de Juan Valera no pero eso ya corresponde a una declaración de tipo individual no en fin ya estamos viendo que las personas en conversaciones privadas a veces pues decimos cosas muy

Voz 1995 05:41 que les hemos pero vigilantes lo institución

Voz 0596 05:43 Ali lo institucional fue que efectivamente se cerró la puerta a las Academia académicas posibles cuando había muchísimas mujeres extraordinariamente capacitadas dignas de ocupar un sillón académico no

Voz 1995 05:57 qué están haciendo para tratar de

Voz 0596 05:59 de resolver ese y hemos hecho justicia de estas ocho mujeres que en este momento existen seis ingresaron en la Academia en los últimos siete años eso es lo que estamos haciendo es decir que intenta recuperar el tiempo perdido en fin este dato quizás sirva para demostrar que efectivamente esos está intentando no de ocho que hay en este momento y y seis han ingresado en los últimos siete años no portátiles

Voz 1995 06:28 vamos a que redoblen los esfuerzos

Voz 0596 06:30 para una institución vital

Voz 1995 06:33 en este en vamos Mittal no este país sino en este mundo en este universo en este planeta que habitamos también desea más representativa a la hora de presentarla la equidad en cierta medida la la Justicia él el ser vivo cambia y que si se para se muere que estamos haciendo para para para que no caiga porque me parece que con todo lo que hablamos de las pantallas con todo lo que vimos con todas las las alteraciones que sufrimos diariamente imagino tiene usted una tarea cada vez más difícil a Esprode

Voz 0596 07:04 tejer ese servimos si efectivamente la lengua es un organismo dinámico pero yo quiero dejar muy claro que las academias no son las dueñas del idioma en las academias vamos siempre un poco por detrás de lo realmente importante es que los idiomas pertenecen a los que lo hablan los hablan y son ellos los que van produciendo las modificaciones en el uso y en la práctica de la lengua ir las academias estamos siempre un poco después recogiendo esos cambios cuando se nos pide opinión orientando sobre las opciones posibles se pueden dar a la hora de cambiar algo y luego eso sí aportando los instrumentos para el conocimiento más correcto del idioma por ejemplo me pregunta me dice usted que es lo que está haciendo la Academia pues yo creo que el hecho de que la Academia ofrezca en la red el diccionario de manera gratuita tenga sesenta y cinco millones de consultas el mes ese es un dato que dice algo acerca de cómo estamos participando en el desarrollo de el idioma proporcionando nunca antes el diccionario que empezó a publicarse en el año mil setecientos veintiséis nunca antes ejerció tanta influencia en los hispanohablantes como ahora nunca nunca porque eran ediciones en libro de equis número de ejemplares pero es que ahora estamos hablando de en el año pasado setecientos cincuenta millones de consultas consultas que proceden de todo el mundo por supuesto mayoritariamente de los países hispanohablantes pero de ciento noventa países de los doscientos veinte que hay registrados en Naciones Unidas no y eso a través de un teléfono inteligente a través de una tableta a través por supuesto de un ordenador o computador hoy es normal yo lo he visto incluso en los restaurantes una una pareja o un grupo de amigos que están esas están hablando il eso surge una duda inmediatamente se recurre al teléfono esa duda se resuelve yo creo que está bien que se pueda

Voz 1995 09:07 prohibirlo si tú o no te acuerdas son te acuerdas espera de llegar a casa lo consultoras no interrumpa la cena para para buscar esa palabra y claro nosotros hablamos la mayoría de los que estamos aquí ahora quiénes están hoy en hablamos de El Español porque nacimos aquí digamos que no es un triunfo nuestro éxito mejor de los casos sería hablarlo bien el mérito es de gente como el sueco que sin estudiarlo hablan nuestro no estoy llevado una forma de este la imperfección pero siempre con la amenaza aunque aunque me fijo

Voz 4 09:38 eso quieren hablar del tema yo es cada día para los oyentes este edificio te yo yo yo creo que justo hablando de idiomas que tienen en común que es también relativismo es hoy en día parece que las significadas las palabras están tan por cada uno que con un real peligro de perder significado no Currin sueco ocurren ingles pregunto si este este es un peligro también a que el uso excesivo en la cultura de Cervantes se por interpretar cada una bueno eso siempre ha ocurrido las palabras pueden ser

Voz 0596 10:11 polisémico has pueden significar muchas cosas de hecho a veces una palabra acaba significando algo que nunca previamente había significado porque se le ha atribuido esa nueva significación lo que si hoy ocurre es una manipulación intensa del lenguaje pero tampoco esto es una novedad no los los griegos inventaron la retórica los sofisticados griegos precisamente para poder manipular las palabras y conseguir así llevar a la gente al huerto no que es de lo que se trataba hoy en día y hay una serie de fenómenos muy interesantes al respecto yo mencionó haría por ejemplo dos por una parte lo que llamamos la pues verdad es decir utilizar la palabra para sustituir la realidad de las cosas por una ficción que sin embargo se hace pasar como la auténtica verdad siempre con intereses detrás de un tipo de otro y luego está lo que llamamos la corrección política que es un fenómeno muy es interesante también muy preocupante que afecta de manera directa al lenguaje y a las palabras no es decir es la forma posmoderna de la censuras una censura perversa porque estábamos acostumbrados sobre todo en algunos países a la censura que ejercía el Gobierno o que está hacía la iglesia o que ejercía el partido en cambio esta corrección política es una censura que viene de una fuente difusa pero que es una fuente que decreta que es lo que se puede decir que es lo que no se puede decir en contra de lo que es la libertad del hablante el hablante dice lo que quiere ir lo dice unas veces para bien y otras veces para Aristóteles en la política lo dice las palabras sirven para lo justo y para lo injusto para lo conveniente para lo que no es hay a veces como una especie de Mo Mojica teoría de que el diccionario tiene que ser un diccionario sólo de palabras bonitas un diccionario para ser todo un caballero o una dama cortés y educada no perdón el diccionario también recoge las palabras que sirven para ser un canalla por qué pues porque uno puede ser un canalla yo procuraré Hanún casas serlo pero esa opción existe

Voz 5 12:25 el idioma acompaña la conducta del canalla con pala

Voz 0596 12:28 obras acordes con esas expresiones que muchos quisieran quitar del diccionario como si el diccionario fuera el que inventa las palabras cosa que es absurdo o bien el diccionario promueve promociona el uso de esas palabras decía Ortega el decía que los léxico pues los que hacen los diccionarios son las únicas personas que cuando escribe

Voz 5 12:52 una palabra no la dicen que un léxico grafeno un diccionario poner la palabra Marrazzo no está llamando más

Voz 0596 13:00 a mí sino que simplemente está registrando algo que existe y es evidente que existe alguno

Voz 1995 13:05 se lo habrá hecho con inquina al usted palabras bonitas a mí por ejemplo la palabra que más me gusta del diccionario español es si no en condiciones que era Jamón jamón es la segunda el si no hay nada maletas y siempre hay algo bueno en su caso cuál es su cuál es la palabra de todo ese diccionario usted vigila atentamente cuál es su palabra favorita mi palabra favorita es Alba

Voz 0596 13:28 Alba Alba así podría documentar o justificar mi mi elección no en primer lugar en términos puramente fonético se Alba que tiene dos sílabas aquí la vocal en ambas es la que es la vocal más abierta y más clara de la español y luego tiene dos consonantes que son muy sonoras unas con sonante líquida la L y un Ávila vial que es la vez Alba a mí me suena muy bien eso por una parte y luego en cuanto al contenido pues Alba es lo mismo que amanecer es el comienzo del día con la luz que combate la tiniebla de la noche es el comienzo de la vida todo empieza otra vez a funcionar como objetivo Alba es blanca y el color blanco en nuestra cultura tiene connotaciones muy positivas y luego también es nombre de mujer