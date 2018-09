Luis Cepeda: "Me aficioné al baloncesto porque con ocho años me echaron del equipo de futbito"

Voz 0699 00:00 a ver seguimos en SER Deportivos Si este tramo de programa ya tengo yo pero seguro que va a estar muy bien Le tengo mucha fe hoy comienza la ACB la liga de baloncesto cuya primera jornada se va a disputar en cuatro días el Real Madrid parte como favorito con una plantilla muy renovada el Barça está con esa plantilla súper renovada Baskonia ya plantó cara con su fichaje en la Supercopa Herbalife Gran Canaria va a estar en Europa Unicaja ha cambiado al banquillo con Luis Casimiro Valencia ser gloria más nacional y aquí cerquita en Madrid Montakit Fuenlabrada hay estudiantes quieren dar un paso adelante hola Antoni Daimiel muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes suena música esta Liga de baloncesto

Voz 0200 00:34 suena bien suena bien claro que sí muy interesante por lo poco previsible en en esos puestos de arriba sobre todo bueno pues sabemos que el Real Madrid es favorito pero está por ver hasta dónde llega el Barcelona Unicaja Valencia son equipos que vamos a ver tendremos que evaluar cómo se han reforzado para ver si llegan al nivel de Vasconia que apuesta por la continuidad bueno pues estos dos equipos madrileños que están ahora peleados pero que que bueno pues veremos no sí sí pueden jugar y pueden tener resultados para no pasar problemas eh no con vistas al de estos

Voz 0699 01:06 le suena a música lo hecho no lo reconozco claramente con segundas resulta que hace unas semanas en el programa hablábamos aquí con Roberto Leal el presentador de Operación Triunfo que cuando le preguntamos por un concursante de OT al que le viera muy deportista dándose Levy en una disciplina en particular dijo dijo esto tú ves alguno que si lo hubiera da especialmente bien algún deporte no baloncesto fútbol tenis locas

Voz 1 01:30 venga baloncesto sin duda Cepedano las nada yo yo pensaba porque el cuelga muchos vídeos en Instagram jugando al basket yo pensaba que era en Facebook porque le he visto meter canasta de de una canasta la otra y si si él dice que llegó a jugar no profesional pero que tenía tenía alguna que otra oferta sea que que juega bastante bien Cepeda el baloncesto sin dudar

Voz 0699 01:53 ya hemos dicho inmueble proponemos la verdad que se venga a hablar de basket un poquito con nosotros en SER Deportivos bueno de basket y algo de música también oye aquí que le tenemos hola Luis Pepe era muy buenas dar hola qué tal gracias por estar aquí en el estrés ya sabes en quién es el culpable entre comillas que de que estés aquí eh ya vale gracias Roberto oye vedette venida tila la afición por el Basque

Voz 2 02:16 no es pues la afición de del basket fue fue bueno principalmente porque me echaron del equipo de futbito entonces tenía que dedicarme a otra cosa cogía el baloncesto pero desde pequeño desde que tengo ocho años que también manda que me me quiten de un equipo de futbito a los ocho años que que destroza ilusiones el entrenador aquel que fue pero yo no sé cómo se te hubiera Adolfo

Voz 0699 02:41 escrito pero el baloncesto etcétera Se te va bien se te da bien eh no se va intentando intentando no

Voz 2 02:48 sí soy tirador

Voz 0699 02:50 eres un alero escolta o escolta colocamos de también las hubo también la sube no vale o sea la mejor virtud en este caso es el tiro subir bueno sí a la base qué tal el resto de OT en el baloncesto el resto de OT en el baloncesto si yo no

Voz 2 03:06 me va a nadie

Voz 0699 03:08 ah y en el resto de los deportes alguna llegue destacara en la Academia o tampoco

Voz 2 03:12 como en la Academia Si bueno hay gente que juega al fútbol el hermano de de Raúl

Voz 3 03:19 así el hermano de Raúl siete de los de los de dentro y no no no de Familia

Voz 2 03:25 pues ahora que yo sepa no me viene nada

Voz 0699 03:28 bueno te te deja la música tiempo para de vez en cuando si si bien es todavía un estoy tirando tiros

Voz 2 03:34 con con amigos por aquí por Madrid hizo

Voz 0699 03:36 pues Madrid os saque la muñequita se se conserva todavía esos

Voz 2 03:40 andar en bici ir

Voz 0699 03:43 la gira de tu primer disco Luis empieza a Castilla en realidad si cuando te vayas de gira uno necesita un poco el deporte para para desconectar

Voz 2 03:50 no no lo que necesitas el deporte planos para no reventar después de una hora y media de conciso pero sí que sí que es una buena forma de desconexión tirarse una es hacer unas pachangas seguir con con lo con con una de las ilusiones que eran primarias en cuando eras pequeño no entonces sí que es es muy necesario el deporte

Voz 0699 04:13 vamos a adaptar la música y el deporte pero te voy a preguntar ya que tenemos la gira encima por dónde vas

Voz 2 04:19 bueno primero hay un concierto más pequeño que es el diez de diez de octubre en Zaragoza que también canto a cantar Antonio Orozco en el mismo día y luego ya el el concierto bueno el entero empieza en Córdoba el doce de octubre

Voz 0699 04:35 perfecto dos días Daimiel es musical

Voz 2 04:38 bueno sí claro que a mi me gusta

Voz 0200 04:40 eso la música desde niño oí que sería del baloncesto también si la música no sobre todo los últimos treinta años

Voz 0699 04:46 te digo que el fenómeno Operación Triunfo seguido

Voz 0200 04:49 no lo he seguido no lo seguido lo siento pero bueno es culpa mía porque sí que me han llegado claro de inputs no de de todo el boom de todo el éxito bueno pues ahora que coincido con Luis trataré de de seguir más se que no me ejemplo ahí a mi camerino

Voz 2 05:04 seguido el anterior

Voz 3 05:05 no se quieren la gira a tiro

Voz 0200 05:11 hora pues tampoco lo seguiré ya te soy sincero porque no tengo mucho tiempo pero por ejemplo Andrés Suárez que es un músico paisano tuyo pues y que les sigo prácticamente desde que empezó vale tenemos vínculos con

Voz 0699 05:21 con ese entre el baloncesto y la música aquí yo

Voz 1722 05:24 esto vídeos de Cepeda tirando te digo tiene buena muñequita Daimiel sí ha dicho que que que es tirador pero

Voz 0200 05:32 no eres tímido tirando quiero decir que te tienen que decir cortada de un poco a la hora de au

Voz 2 05:37 no depende de la jugada no ha jugado así seáis hay espacio siempre voy a siempre voy al triple si me dejan yo hay enchufa vale tienes maneras

Voz 0699 05:48 tienes equipo favorito es de algún equipo

Voz 2 05:51 hombre sí pero en este caso es como como si me preguntas qué partido

Voz 3 05:55 vale

Voz 0699 05:58 vale pero el jugador favorito que quizás sea más fácil no no hace falta que sea de ahora veo Santa pagó donde vamos a hacer que ver como

Voz 2 06:04 de todos los tiempos si por ejemplo pero yo tenía dos hay versión como ídolo adolescente por su manera de jugar porque renovó el panorama de les tildó el dentro de la NBA que era nuevo eso y luego pues Kevin Garnett también

Voz 0699 06:18 Juan mira ves tiene buen gusto a Iverson era un icono

Voz 0200 06:22 lo más allá el baloncesto no cultural claro es tú cuando quedas a jugar siempre al aire libre cancha callejera o buscas ahora ya yo yo yo callejera

Voz 2 06:32 ahí no hay normas Sepsi pues sí pueden ser las redes de metal también como estoy algo somos el Bronx

Voz 0699 06:38 muy street ball sí señor a Iverson Kevin Garnett de los españoles alguno que te tires

Voz 2 06:44 Yuri los Gasol

Voz 0699 06:46 poquitos Ricky Rubio quizás porque requiere

Voz 2 06:49 yo tengo una anécdota yo creo que coincide con Ricky Rubio si es un campus de baloncesto cuando somos pequeños pero no se acordará seguro

Voz 0699 06:57 no bueno no diría yo se acordaría o no de Ricky Rubio de ti pero lo mismo tú a partir de ahora sí que te vas a cortar de Ricky Rubio

Voz 1813 07:03 hola Cepeda si Ricky Rubio y de Utah sólo te quería mandar un saludo bienvenido al programa de mi gran amigo Paco y nada espero que cuando vuelva a España podamos hacer uno contra uno Si por favor a ver qué tal Si pasas por Jutta es invitado a un partido o un abrazo que grande

Voz 0699 07:22 pues nada no se mira tengo que preguntarle porque le pilla de madrugada

Voz 2 07:27 esto cómo lo conseguía entonces hombre esto

Voz 3 07:29 llamo llamo gratuito esto es un probable deportes uno tiene sus amigos nosotros dos

Voz 0699 07:37 Nos encanta el baloncesto en mira tirando de contactos hemos dicho pues va a estar Cepeda y hace Enrique Rubio yo creo que

Voz 3 07:43 por supuesto joe madre mía un uno contra uno pues que yo voy a Perera que tengo una vez Ricky ya que ya que lo hemos escuchado en los Estados Unidos

Voz 2 07:55 me mola mucho ese el pues la entrega de tiene desde que es pequeño osea de Kirkuk y empezó a los diecisiete creo

Voz 3 08:03 ya antes no quince yo creo que con quién

Voz 2 08:07 a los quince y a mí eso me parece un mito a esa edad yo estaba pues

Voz 3 08:13 como todos los que está siendo está la TB Sites

Voz 2 08:19 bueno como juega su su su nivel de juego es impresionante íbamos a ver si me puede a mí

Voz 0699 08:26 ya buscaremos alguna callejera y con revés de metal

Voz 0200 08:31 suenan diferentes sí sí sí sí sí muralla Madrid hay muy buenos ejemplos no hay y además bueno pues supo de que Luis a partir de ahora tendrá que ir a horarios en las que no están llenas no

Voz 2 08:44 no hay canchas vacías que se puede encontrar por ahí y centros deportivos que tienen así bueno hay muchos sitios

Voz 0699 08:51 un canto en obligatorio que este que en forma Luis

Voz 2 08:54 a ver a ver lo que se pueda no lo que se pueda yo no estoy ahora mismo nada en forma por ejemplo empieza la gira nada pero sí que tengo que ponerme sea eso dependiendo de ella de cómo lo lleves del nivel que te nace en el escenario porque si tienes que hacer unas cartografías de de la la iba a decir de la leche y tienes que bailar y tienes que entregar tienes que gritar y tienes que llegar a tonos muy altos y tal es imposible hacerlo sin sin tener en buena forma física porque al cuarto tema estás echando el pulmón pero eso dependiendo

Voz 0699 09:29 lo que hagas estaba pensando como dice Daimiel que los jugadores de elite de baloncesto estilo Gasol Ricky Rubio vosotros los de Operación Triunfo tenéis algo en común que es que no podéis dar un paso sin firmar un autógrafo Luis te ha debido cambiar la vida muchísimo en el último año

Voz 2 09:44 ya no sé eso según no

Voz 3 09:48 no puedo venir aquí no no no pararon ahí para una cosa porque nadie sabía que es correcto

Voz 0699 09:54 hemos manteniendo en el más estricto secreto sí sí lo anunciamos no pasas por la Gran Vía estoy seguro Luis

Voz 2 10:00 bueno ya serán menos no yo era más eres

Voz 0699 10:03 el gallego hay algún equipo gallego que te cambie que te caiga bien jugaste en categorías inferiores de Orense

Voz 3 10:08 jugué bueno entrene vale entrené con el coche

Voz 2 10:11 a un año y tal pero sí o sea yo soy yo de Ourense iba a ver los partidos conozco a de hecho hay un jugador que es Gianfranco giras que bebía a mi lado no sea era mi vecino de puerta de del piso siempre le venía al pedir para mi madre sea tienes pan que hoy no he bajado pues venía yo tenía un perro muy pequeño que se llama como siempre lo metíamos en la zapatilla porque Fran de usado un cincuenta y dos

Voz 3 10:40 para dormir tenía una

Voz 2 10:41 zapatilla de Franco en mi casa que servía de cama para el perro

Voz 0699 10:47 pues mira está hay hay otro gallego que tira bien que tendrá unas zapatillas también de de de número amplio que ha dicho pues si Cepeda está en SER Deportivos yo lo voy a hacer una pregunta

Voz 0200 10:59 soy Alberto Corbacho jugador te coge ABC

Voz 4 11:02 te quería preguntarte a qué jugador llevaría a cantar con era un concierto también si te habías planteado dedicarte al baloncesto en la música al estudio

Voz 0699 11:15 a que es a qué jugador me llevaría un concierto para que cante conmigo se piénsalo bien no se caso torito te digo una cosa Gasol sí que ha hecho cosas eh de oído cantar ya en escenario a Pau Gasol

Voz 2 11:29 ah me llevaría pero español

Voz 0699 11:32 yo creo americano porque o no

Voz 3 11:34 sí Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal tiene unos bailes que puede dar mucho hay que apuntalar bien el escenario pero no queremos o no queremos accidentes eh

Voz 0699 11:50 esto pues mira Shaquille O'Neal cuál era la otra pregunta

Voz 2 11:54 sí me planteaba

Voz 3 11:56 que estén también avances como una como hombre

Voz 2 12:00 pues no lo sé yo a los dieciséis diecisiete no tenía el nivel suficiente como para dedicarme profesional entonces pues lo dejé un poco de lado sabes qué es lo que suele hacer todo el mundo cuando a los diecisiete dieciocho no están ya en una filial buena de una cantera de un equipo grande ACB entonces no me y cuando me lo plantee sabía que un hobby y sigue siéndolo

Voz 0699 12:24 vale como como el mío yo tampoco llegué con quince coma uno con quince dieciséis llegue más protagonista

Voz 1722 12:33 he tu disco tiene diez canciones lo tenemos aquí principios hemos querido hacer un juego hemos cogido tres canciones Cepeda vale vamos a tratar de vincular las un poco al baloncesto vale a ver track número dos esta vez

Voz 5 12:46 Diez

Voz 0699 13:00 esta vez Daimiel la liga lo mismo la gana el Madrid

Voz 3 13:04 está vez otra vez no nos vamos a cambiar es el gran favorito es el gran favorito sí

Voz 0699 13:10 esta vez algo de baloncesto Cepeda os lo dejamos a él que ponga mejor vale track número cuatro me da igual

Voz 5 13:21 eh

Voz 0699 13:32 a mí por ejemplo Daimiel me da igual que español en la NBA pero que español crees que lo va a hacer

Voz 0200 13:36 tu yo creo que Ricky Rubio a nivel individual por supuesto Marc Gasol y luego ya dependen claro de compañeros de equipos de dinámicas en cuanto a resultados pero a nivel individual esos dos

Voz 0699 13:47 Atienza pero no te daría igual hasta hoy yo creo que lo que les vaya bien

Voz 3 13:51 no hombre por supuesto después del mensaje mandado fan incondicional perfecto mira yo vais a cruzar eso track número ocho ahora lo voy a decir podéis Takeo sigo llegas tú no

Voz 6 14:11 eh el tilo

Voz 0699 14:20 llegas tú sería para Cepeda que llegará jugarle el uno contra uno gol con Ricky Rubio tú de Daimiel en en uno contra uno contra Ricky que consejo

Voz 3 14:28 Soledad Perera

Voz 0200 14:30 bueno que le den mucho espacio eh que que que lo lleve lo más lejos posible para forzarle a tirar desde lejos a quién Ricky Rick

Voz 3 14:37 luego cuando tú tengas el balón bota poco porque te la va a quitar a ver a ver a ver si eso tenéis que grabar e hombre pero por favor yo sí lejano que eso lo subo solo hombre que

Voz 0699 14:49 es decir si ganarlo su ves os traigo y doscientos ochenta los dos

Voz 3 14:52 narices en el cielo

Voz 0699 14:55 disco Daimiel por un puesto en el basket y este disco de Cepeda sería un base por la calidad un alero porque va a tirar mucho un Pippo porque va a llegar alto como lo ves a él no lo hizo mal

Voz 3 15:05 joe que bueno si yo yo

Voz 0200 15:08 me da la impresión que que sería un base por la importancia que el base tiene en el equipo porque está a la cabeza ahí la decisión así que yo creo que eso es lo más importante no

Voz 0699 15:22 me han dicho que no estará en Zaragoza verdad sin tu primer lugar de de la gira en Zaragoza hay un equipo de baloncesto clásico en el en el baloncesto a ver yo me he comido el altar pensando en el baloncesto gallegos y me ha salido

Voz 8 15:36 bueno pues si esos bosques poco tú me cuentas fuera gozo y esta vez te diré que sirvió diez de octubre entornos en Zaragoza aceptaría ser reto de hecho en controlen conmigo en el pabellón Príncipe Felipe si prefieres contesto todos nuestros paisanos no están Barrero es interpuesta ahí termina todo esto

Voz 3 15:57 lo viejo pues cromos te has dado cuenta que todo el mundo quiere echar te lo que está pasando pero ya por ponerme a jugar en la ACB ya es un dos contra dos en realidad porque ha dicho

Voz 0699 16:08 pues Jonathan Barreiro You Easy Antonio Orozco y tú que sois los que vais a

Voz 3 16:13 yo yo aceptado yo yo acepto el reto convencer a no eso ya es cosa de dos

Voz 0699 16:19 bueno sí lo dejamos tal orden bueno hemos pasa un rato hablando de música y baloncesto del resto de los deportes Luis alguno que te que te guste el bien

Voz 2 16:30 minigolf

Voz 3 16:33 no haber no

Voz 2 16:34 no no no he practicado ningún otro deporte en mi vida que no sea baloncesto entonces sí que veo que hay mucha afición por el fútbol el otro día estuve en en el Wanda Viena Athletic pero bueno porque le gustaba un amigo como yo le consigo el Lviv pues

Voz 0699 16:52 hay un atrás

Voz 2 16:54 pues lo llevé pero pero más allá de baloncesto no no no no he practicado nada algún día padel pero tampoco me

Voz 0699 17:03 no no te llaman tanto la atención como el basket claro de hecho cómo con bebés como dando tiempo con la gente de de hotel en la Academia pues tus compañeros de hotel saben realmente qué deporte te tira que deporte no

Voz 9 17:15 qué tal Cepeda bueno soy Roy preguntas ya que estás en los deportes de la SER cuenta el ex y lo sabe Bosque qué opinas que opinas todo el fútbol cuenta

Voz 10 17:25 pero pero es la verdad

Voz 2 17:29 no nos vamos a opinar de de eso ahora mismo pero gracias por por dejarme evidencia de Roy casi todo de mi parte

Voz 3 17:38 la familia la familia yo opino a ver

Voz 2 17:41 no es no es una cosa no no es como el fútbol en en en como deporte sino ya es una crítica general a todos los deportes que ahora mismo están masificados no que es como que se que ya el deporte como deporte por ejemplo en el fútbol el baloncesto en cualquier deporte que estábamos afincado queda como un segundo no no me frente a todo lo que conlleva el deporte dinero chandal sin hasta partidos políticos entonces yo creo que debería devolverse al principio de de de la invención de un deporte como como tal no

Voz 0699 18:16 te explicas perfectamente por eso juegas street ball en vez de baloncesto más al origen de del deporte que al deporte como como negocio oye Si tuviera que hacer aunque intento de basket con tus compañeros de OT ya sabe a quién te pides nombre pierde cinco no

Voz 2 18:31 pues sabes que no sé es que es no juega

Voz 0699 18:34 bueno pero hombre a tener en cuenta que por si tiene que ir a hacer un equipo contra Ricky Rubio

Voz 2 18:39 ah pues metería Roy de

Voz 3 18:43 de pívots luego ya les colocas no a Raúl

Voz 2 18:47 así es bajito no sé cómo juega pues a mí de escolta para ayudarle un poco el chaval vale

Voz 0699 18:53 me parece bien

Voz 2 18:56 Ricky aclaro Ricky de pívot

Voz 1722 18:58 no te quedaría uno Si quieres pues buena Roberto Leal que el que no

Voz 2 19:03 no pero se puede se podía hacer un equipo mixto sí pero coño pues entonces mixto me metería a todo el mundo

Voz 3 19:11 a las dieciséis me parecían rotando

Voz 0699 19:15 y y Antoni Daimiel es muy de Tele tengo una anécdota con Cepeda yo creo ya casi para terminar

Voz 1722 19:22 es verdad Luis que de pequeña tenía es casi prohibido pues la la tele

Voz 2 19:27 no no lo tenía prohibido podía bajar al bar a verla pero Teleno

Voz 0699 19:33 casi en casa no había tele no

Voz 2 19:35 ni la ni la así habiendo sea no la hay todavía mis padres ven veían por Internet no no hay tele radio si no radio sí sin Radio Radio había por ejemplo para las uvas Navidad poníamos la radio

Voz 1722 19:49 no me qué curioso una familia guay es decir en familia de radio como símbolo el periódico también por broca ante la lujosa genial tengo parada terminal un rollo de baloncesto le voy a fallar todo no no porque es una opinión avales tesis de opiniones y ganador de la ACB quién gane la Liga española Luis y el PP no la de baloncesto eso

Voz 2 20:13 lo que te decía que no no enteré

Voz 1722 20:15 favoritismos vale ganador de Daimiel Real Madrid vale ganador de la NBA Daimiel Golden State Warriors te pregunto de la NBA lo tampoco tampoco valen los Grizzlies

Voz 0699 20:26 perfecto jugador preferido de España de todos los tiempos de los dos

Voz 2 20:30 de de todos los tiempos o Pau Gasol

Voz 1722 20:33 Pau Gasol un tipo al que te gustaría conocer musicalmente Daimiel

Voz 2 20:38 musicalmente

Voz 1722 20:42 Kenny West de baloncesto Cepeda Un jugador que te que te apetezca mucho conocer Le Bron James Bale y me atrevería a echar un uno contra uno con Daimiel ya que te lo han perdido todos hombres atrevido con Ribéry por supuesto se atrevería a cantar algo con Cepeda Antoni

Voz 0200 20:57 es un hito ahí en un en un grupo de coro de varias voces vale perfecto

Voz 0699 21:02 de han supongo las entrevistas que van de música

Voz 1722 21:05 esta ha de musica no pero sí muy bonita así es diferente es una mezcla

Voz 0699 21:11 el dijo se llama principios y en principio Ésta ha sido mi primera entrevista contigo espero que cuando de hecho es el uno contra uno con Ricky Rubio tengamos la segunda contar hombre que Mena ha sido un placer de verdad muchísimas gracias bastante por ser deportivo muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias Daimiel por ejemplo hacer baloncesto música buen rollo gente joven Hinault tanto este yo protagonista en esta esas deportivos me dais un minuto para despedirle y sigo vale

Voz 11 21:52 no

Voz 6 22:09 yo yo