Los huerfanos de violencia machista

Voz 0313 00:00 esto es tremendo y ahí cada cual tiene que picar piedra y aportar lo que buenamente pueda o quiera nosotros somos una emisora de radio entre las varias musicales que tenemos tenemos una que se llama Cadena Dial

Voz 1 00:13 pero este no sé quién me quiero y no me quiere saber que existe húngara donde puedo

Voz 0313 00:22 Cadena Dial tiene en marcha la campaña la igualdad necesita ritmo que es una campaña una idea en defensa de de la mujer y para luchar contra esta desgracia de la violencia de que llamamos violencia de género el pistoletazo de salida fue el festival liberal que se celebró el pasado día ocho en Madrid conciertazo e entre otros artistas de Luz Casal pastoras son ver Miami Cepeda de OT Pablo Alborán el gran Pablo Alborán que dijo esto muchísimas gracias

Voz 1 00:47 en avión por colaborar con la Fundación Mujeres muchísimas gracias a todos vosotros porque estando aquí estáis colaborando a luchar con todas las de la desigualdad de género de maltrato creo que es su trabajo que no solo tenemos que hacer aquí pero es un trabajo que empieza en nuestras casas es un cambio que empiezan nuestras casas en el trabajo en el arte y en las letras de las canciones siempre pues la mujer para la mujer Fidel no gracias por hacer lo posible porque gracias a vosotros

Voz 2 01:29 ten K dos suenen niño te hago traigo del nuevo buen Fusté

Voz 0313 01:37 parte de la recaudación de ese concierto Se destino al Fondo de Becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres hemos hablado alguna otra vez este fondo aquí en La Ventana que contribuye a la educación y al y al desarrollo de huérfanos por la violencia de género Marisa sólo Eto'o directora de la Fundación Mujeres buenas tardes buenas tardes bienvenida que tardase Amanita llevamos

Voz 1603 01:56 llevamos una semana que yo creo que

Voz 3 01:59 Nos horroriza no a va a cualquier persona de buena voluntad yo creo no cuando alguien piensa que efectivamente tenemos a niños y niñas en una situación de riesgo que puede llevar a hacerles fallece morir no asesinar a manos de su padre pues en los ponen los pelos de punta

Voz 0313 02:16 noche en Hora veinticinco Ángels Barceló lo he preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo que cuando había porque ya no los hay esperemos en España un atentados terroristas por ejemplo al día siguiente se montaba un gabinete de crisis algo para dar una respuesta y no se se activaba algo no sé si esta semana se ha activado algo especial si tú tienes alguna noticia o algún más allá de intereses

Voz 4 02:38 que yo creo que hay algunos elementos de esta tragedia que yo estoy de acuerdo con que es un daño mayor incluso a veces que el terrorismo político que sin embargo se difumina mucho no entre diferentes responsabilidades del Estado etcétera etcétera yo creo que no somos Acosta

Voz 0313 02:55 creado no sorprendernos cuando se acumulan los casos no somos acostumbrar

Voz 4 02:59 a un cierto nivel de tragedia efectivamente se monta ningún gabinete de crisis como mucho pues se intentan poner en valor las medidas que se están aprobando etcétera etcétera yo creo que sí que es verdad que estamos en un momento en el que hay que pedir un poquito más de responsabilidades a las instituciones del Estado no solamente al Gobierno no sino también pues a la policía a los juzgados a los mecanismos directamente a responder

Voz 3 03:21 cables y de haber protegido a ver

Voz 4 03:25 puesto en marcha un las medidas de protección que no fueron efectivas no sin buscar culpabilidades probablemente pero sí buscando analizar los errores para que dejemos de cometer estos errores en la protección de las víctimas de la violencia de género y sobretodo y especialmente en sus hijos e hijas no porque el tema de de que pueda haber otros niños otras niñas

Voz 5 03:44 ah y conviviendo con

Voz 4 03:47 un señor que ha sido condenado por violencia de género a mí a día de hoy pensando en lo que ha pasado en Castellón me parece un riesgo intolerable no quiero ser ciudadana de una sociedad así

Voz 0313 03:57 sentada junto a Marisa Sole todos encuentra Ana hermana de una mujer que hace once años fue fue asesinada a partir de ese momento ella y su madre se hicieron cargo de de sus tres sobrinos Ana buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás gracias y no sé por dónde empezar la queda teniendo sobrinas por cierto en aquel en aquel momento eran muy pequeños

Voz 3 04:20 tenían tres dos tres y dos años y cinco meses

Voz 0313 04:24 ellos presenciaron el

Voz 3 04:27 que los niños estaban delante

Voz 0313 04:29 y les ha quedado mucho rastro mucha secuela a como lo llevan tantos años después cómo conviven con eso al principio era llevan mal pero nosotras con los años pues hemos desocupada ocupada de que

Voz 3 04:41 no les que va tantas secuelas

Voz 0313 04:44 es posible no entonces a día de hoy son niños

Voz 3 04:47 es que están bien están bien hasta normal

Voz 0313 04:51 os costó mucho tener su tutela eso es muy complicado ese proceso

Voz 3 04:55 en nuestro caso como es el de condenó a él por homicidio o por asesinato no le quitaron la patria potestad entonces el juez no no os aconsejo que lo pillamos por la vía civil la realidad pero la patria potestad o no a un estando los niños delante no le quitan la patria potestad eh no otras lo pedimos entonces a los cinco años conseguimos quitarle la patria potestad después tuvimos que pedir la tutela porque tampoco te la dan automáticamente

Voz 0313 05:23 el sigue en la cárcel no él ya

Voz 3 05:25 está en el tercer grado ya lleva un año fuera y solamente va a dormir al centro

Voz 0313 05:29 queréis noticias de él de por dónde andas y está cerca lejos eh a media distancia

Voz 3 05:36 pues hemos tenido conocimiento de que estaba intentando buscar una casa a dos kilómetros de la nuestra entonces no debe tener buenas intenciones cuando está si su familia es de otra ciudad está intentando acercarse a dos kilómetros de nuestra casa

Voz 0313 05:51 eso es lo ves puesto en conocimiento de alguien

Voz 3 05:54 hemos dicho ya a la Fiscalía para ver qué medidas se pueden tomar por sí pueden ampliarles la orden de alejamiento o si pueden impedir que viva que resida en la en la zona o en la provincia

Voz 0313 06:05 sea el tiene una orden de alejamiento sobre los niños sí

Voz 3 06:07 no sólo sobre los niños y también la la orden de alejamiento la conseguimos cuando se les calificó a ellos como viste

Voz 0313 06:14 más que eso fue hace tres años porque hasta hace tres años ellos no no estaban consideradas como víctimas eso ha costado montones de Marisa conseguir esa calificación también un montón ha costado sí eh yo

Voz 5 06:25 yo quiero que el relato Paloma que lo cuenta también es un relato muy importante para para

Voz 4 06:32 para entender cuál es el proceloso camino judicial que tienen que emprender las familias que han vivido una tragedia es decir que cuando está hemos diciendo que se tomen determinado tipo de medidas por ejemplo las sentencias condenatorias como por ejemplo que se retire automáticamente la patria potestad de los padres lo que estamos diciendo es que no podemos hacer responsables a la familia que se queda abajo con la tutela de estos niños y que por lo tanto son los responsables de su futuro Decker super en trauma que además sea exclusivamente responsabilidad suya emprender todos los trámites judiciales civiles y penales que tienen que ver con esa tutela porque lo que se encuentran las familias que hemos ido conociendo en el fondo de becas es precisamente esto es la incomprensión de porque nadie se hace cuenta de la cantidad de esfuerzo que yo tengo que invertir en esto porque nadie me ayuda a resolver lo que parece lógico no que si un padre ha matado a su pareja delante de los hijos comunes no puede seguir haciéndose cargo de esos hijos comunes y eso debería ser un automatismo social de la justicia que no enfrenta a las familias a un esfuerzo judicial adicional que hemos de recordar además que este esfuerzo no solamente es un esfuerzo de tiempo es un esfuerzo también económico porque la justicia en este país no es gratis para para según qué cosas tuvisteis que iba a decir pero

Voz 0313 07:48 dar pleitear con con la familia de él por lo de la patria potestad y la y la tutela y eso

Voz 3 07:54 el padre de él que también es maltratador el padre del también es si también era maltratador en los padres se separaran porque él maltratador Easy el padres se quiso acoger a la ley de abuelos para poder quitarnos a los niños también tener un régimen de visitas pero no lo consiguió porque para eso hay que pasar por un tema psicológico que no pasó este señor tomos ya murió así que bueno un problema menos que tenemos

Voz 4 08:16 ese es otro problema dato el hombre

Voz 0313 08:19 me lo que la herencia lo lo del relevo generacional es que a veces recordó además los los hijos hoy por famosos los hijos

Voz 1603 08:26 de víctimas de de violencia de machista son doblemente víctimas porque además se quedan en un limbo porque posiblemente el progenitor que es el el la mayoría de los casos el asesino o el agresor sigue teniendo derecho sobre ellos y los ejerce él y su familia es por lo tanto sólo cuando la gente dice bueno pero esto ya está esto ya está legislado es que ahora ya hay ayudas no no no no no no historias son ahora de tu hermana como la aventura con tus sobrinos Nos iban a conocer mejor el camino todavía tan largo que queda por recorrer para que una mujer que haya sido víctima cree que puede ser víctima a lo que se tiene que enfrentar todavía

Voz 0313 09:08 lo más duro en estos años han sido lo más lo más duro lo más complicado de estos once años

Voz 3 09:13 pues todo esto ha sido todo muy difícil desde la pena la pérdida por el asesinato hacerte cargo de los niños y luego las peleas constantes con instituciones con la Seguridad Social para conseguir cosas que les pertenecen a los niños por por derecho inquiete lo ofrecen y nadie te informa de todo lo que te corresponde tienes que ir tú a pedirlo encima siempre te ponen trabas te ponen zancadillas para así no pueden darte el hotel oral entonces ha sido todo muy difícil aún continuamos en la lucha claro y ahora más teniendo en cuenta que este tío pues está en la calle el asesino

Voz 0313 09:46 a Samira sabes olvidado con las becas Marisa

Voz 4 09:49 pues mira desde hace dos años tenemos ya

Voz 0313 09:52 menos mal que existir sí

Voz 4 09:54 la verdad es que cuando creamos el fondo de becas lo que nos preguntamos es como nos dimos cuenta antes de esto es verdad que fue un olvido un olvido de la legislación probablemente también el existe mucha dificultad a la hora de localizar estas familias porque normalmente están solas aisladas es decir no se ha podido organizar una movimiento ir cuando empezamos a conocerlas pues no nos podíamos creer con lo que nos estábamos encontrando que básicamente era desolación no es decir eh el abandono una sensación de desamparo muy grande en este momento estamos atendiendo eh tenemos contactos con más de diez familias desde el último informen hemos presentado es hemos repartido más de cuarenta mil euros en en becas desde hace apenas dos años y medio que que existimos no seguimos siendo mucha ayuda a medios de comunicación porque somos conscientes que hay muchísimas familias que precisamente por por esa situación de falta de atención institucional pues probablemente siguen pensando que nadie

Voz 3 10:49 la ayudar no y les pedí

Voz 0313 10:51 no sé a todos ustedes que tampoco son fortunas las concreciones ahora que la gente sepa de que están no estamos hablando

Voz 3 10:58 de ayudas muy pequeñas de ayudas de dos mil euros por niño niña al año eh

Voz 0313 11:04 eso en libros de texto impar de coherencia entre lo ha sido no esos material escolar libros de texto y y Tomás ya lo tiene otras hay que recordar

Voz 4 11:13 además que muchos de huérfanos tienen muchas dificultades para acceder a la pensión de orfandad es decir que ni siquiera tienen garantizado un mínimo ingreso porque si la madre asesinada no estaba en situación de cotización activa no tienen acceso a la pensión de orfandad y que en este momento seguimos esperando

Voz 0313 11:27 no claro y que luego la burocracia tiene sus ritmos y tú te encuentras me imagino que tu madre tu como como hermana

Voz 1603 11:34 con con los sobrinos esos niños tienen que ir al colegio esos niños en muchas ocasiones patos y romper zapatos comenta además necesita ayuda psicológica además de una más de una ocasión ahora ya tienen un estatus finalmente de víctimas que le da derecho determinadas ayudas predicó cuando llega ya hasta que llega es decir parece una broma es decir que con dos mil euros que le puedes estar cambiando la vida bueno resulta que es humana para gente que necesita realmente un mínimo de apoyo a parte del de la tristeza del dolor de la desarticulación que supone perder violentamente alguien a quién amas no alguien

Voz 4 12:12 Diego no solamente eso sino que además por ejemplo en los hemos dado cuenta que gracias a actividades como la de Cadena Dial la posibilidad de poner en contacto a las familias de intercambiar las experiencias y los problemas que han tenido que abordar tanto desde el punto de vista de la seguridad social lo que está contando Paloma no que nos lo cuente Paloma a todo el mundo es muy importante Ana testigo cuando Palomero

Voz 6 12:34 es la yo lo he dicho antes eh

Voz 4 12:37 lo que está contando Anna es muy importante que nos lo cuente a todo el mundo pero es mucho más importante que lo compartan con familias en la misma situación porque eso refuerza mucho las posiciones antes hay que dar a queremos agradecerle mucho a la Cadena Dial

Voz 7 12:51 yo quería este tema yo quería preguntarle porque claro que encajar en la vida una situación como ésta es muy difícil pero encajar dos niños es mucho más complicado todavía ellos saben lo que pasó ellos preguntan ellos han hablado no sé cómo integra Un niño un drama como éste en su vida

Voz 3 13:09 pues los niños estaban presentes por lo tanto si están al corriente y aparte de eso en casa siempre lado con naturalidad de todo lo que ha ido pasando ellos más o menos eh saben no saben todos los detalles pero sí como lo encajan pues con naturalidad porque nos hemos esforzado en eso en que no tengan carencias en en que sepan la verdad igual lo que a día de hoy eh hay muchas familias muy diferente verdad que a lo mejor es un padre con dos hijos una madre con una hija pues la nuestra es una abuela y una tía contra niños y bueno lo han encajado

Voz 0313 13:39 se mantilla o por tu nombre dormí nombre y una curiosa que no es morbo eh pero una pregunta por interés los chavales en el cole cuando alguien tiene una desgracia o le pasa algo bueno a veces te arropan y a veces no han tenido alguna dificulta da sentido mal en el colegio alguna vez por les han señalado decía Estos son los nueve un momento en que sí pero ahora afortunadamente ya no que os digo que saca con mala intención pero qué ocurre es otro elemento

Voz 1603 14:06 presión para para los chavales no han ahí tú tenías niños no yo no me extraña que acoge desde la tengo sobrinos a tus tres sobrinos

Voz 0313 14:16 como que tienen Blanes saben qué quieren ser de mayores y eso comenta en alguna cosa tienen que ser astronauta Pedro Duque quiere ser algo especial bueno ahora la niña está muy centrarse en el futuro lo que

Voz 6 14:27 están más al día a día no el Internet yo estas cosas todos los chicos que si el Instagram y oye

Voz 1603 14:34 maneras déjame que subraye me ha encantado porque no lo vi en su momento escuchará Pablo Alborán sí sí hombre Payá embajador hayan para un tipo además sabiendo que llega al corazón de tanta gente de que el de que le sigue tal como lo explicado cómo ha contado lo importante

Voz 4 14:49 pues ser conscientes del problema El Chapo fue uno de los momentos lloró más bonitos del concierto no y asumir esa responsabilidad en primera persona no la igualdad también está en las letras de las canciones señor Jesús muy importante Fundación Mujeres nos hemos hecho muy Alborán listas Games