Entre Tiempos: Madrugadas de radio (29/09/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos al comenzar la temporada nuestro director general Daniel Gavela dijo que iba a ser una suerte vivir de noche porque las noches de La Ser iban a ser muy grandes en vísperas del estreno del Faro con Mara Torres queremos entre tiempos recordar algunos de los programas que han hecho historia sonando en nuestras madrugadas de radio además hoy abriremos el Arca de tres llaves de la mano de Almudena Serrano que cumple su promesa de hablarnos de chocolate como cada domingo también me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin el este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez

Voz 1 00:42 sí

Voz 1826 01:14 que en los años sesenta un jovencísimo Joaquín Prat presente

Voz 0142 01:18 daba a Radio Madrid madrugada Un programa que combinaba agenda aconsejo su poesía con las canciones de moda también podían llamar oyentes patrocinado por camiones sabia así sonaba en abril de mil novecientos sesenta

Voz 3 01:34 esto es un estudiante de calidad como muchos estudiantes nos escucha y ahora está de vacaciones patria pero pronto van volverán a tener que estudiar recuerden esta noticia veinticuatro matrículas de honor a lo largo del bachillerato elemental ha conseguido Miguel Ángel García Miguel García Manolo López de catorce años Piccolo a ya don Miguel García Baró que cursa sus estudios en la institución San Isidoro para huérfanos de periodistas de la que igualmente asisten pijos de profesionales en activo Miguel García Maroto ha obtenido por segunda vez un premio Nacional de redacciones de Juventudes concediéndole recientemente

Voz 0142 02:05 la que premia cubrían

Voz 3 02:08 expediente académico veinticuatro matrículas de Georgina pero en fin tengo el honor dirigirme a ustedes guías uno no amiga mía Los Brincos

Voz 0142 02:17 ver ya en los años de dictadura sin posibilidad de informar porque sólo Radio Nacional podía hacerlo las emisoras de radio privadas ofrecían una programación de entretenimiento basada en programa musicales deportes concursos y radio teatro para poder suavizar esta prohibición La Ser informaba con la coletilla a partir de noticias suministradas por Radio Nacional de España un ejemplo es esta edición de madrugada de mil novecientos setenta y dos presentada por Juan Carlos Goñi quién hacía una distinción entre noticias cortas e intrascendentes en las que podríamos denominar oficiales

Voz 4 02:57 no

Voz 5 03:01 buenas noches les habla Juan Carlos de es que esta noche dentro de la información nacional el mentir dado oficialmente al término del Consejo de Ministros celebrado esta tarde bajo la presidencia de jefe del Estado a la liberación del industrial vizcaíno secuestrados señor Zabala dentro de unos momentos daríamos cuenta ustedes de esta incidencia según las fuentes de Radio Nacional de España que como siempre quiénes suministrado informaciones en el capítulo más alegre y banquero de noticias intrascendentes destacan en el aspecto deportivo el rally de Montecarlo cuya salida se haga de esta tarde desde Almería y también la intrascendencia que esto teniendo un festival de la canción anunciado a bombo y platillo por medio de Publicidad Exterior que está teniendo lugar a muy pocos kilómetros de Madí concretamente en Alcobendas Ike se titula precisamente así primer Festival de la Canción de Alcobendas

Voz 0142 04:00 en mil novecientos setenta y nueve la radio española puso fin definitivamente a la pausa nocturna en la programación entre las dos y las seis de la madrugada en la SER de la noche a la mañana ha presentado en sus comienzos por Juan de Dios Rodríguez fue el primer programa nocturno de Radio Madrid que acabó con la repetición automática por ordenado dos de los programas diurnos en mil novecientos ochenta y tres así comenzaba el espacio en la voz de Juan Nieves

Voz 0264 04:27 hola amigos bienvenidos a nuestra madrugada

Voz 6 04:29 la cadena hacer de la noche a la mañana tres horas de música noticias y compañía para quién no puede no debe dormir para quién estudia trabaja o está de guardia para quién conduce por las carreteras de España para que siente insomnio para que él simplemente necesita nuestra compañía a estas horas de la madrugada de la noche a la mañana

Voz 0142 05:03 si les digo Solos en la madrugada seguro que les viene a la memoria la célebre película del mismo nombre dirigida por José Luis Garci y que se estrenó en mil novecientos setenta y ocho sobre el filme y los programas nocturnos de radio reflexionaba el año Garci en la antena de la SER en el espacio radio revista

Voz 1193 05:22 pues evidentemente Solos en la madrugada que tiene muchos puntos de contacto con aquel programa de Joaquín Prat que era Radio Madrid madrugada que no se pensaba que podía tener a lo mejor audiencia el mundo de la noche yo sobre todo el mundo de la noche la socio a gente como que nunca como que nunca podemos pensar que está escuchando la radio pero yo tengo imágenes de fríos por ejemplo ya de pacientes sino de la gente que está con los pacientes imágenes de comisarías de policía imágenes de de gente que está estudiando imagin imágenes de gente que no puede dormir que se siente mal imágenes de gente que estaba bastante desesperada y que entonces au ir a un señor que le pone un disco y que habla con una voz realmente amiga sin afectación es me parece maravilloso creo que es uno de los fines más grandes sobre todo como ahora estamos en un trasvase de horarios ya

Voz 7 06:09 que por más que quieran no nos pueden o sea lo que es absurdos que no quiero hacer un un horario europeo a un país que no que no es europeo todavía entonces

Voz 1193 06:17 queremos meternos a la cama unas horas cuando el el país no funciona de la misma manera es absurdo pero yo creo que los programas nocturnos son imprescindibles y que cada vez se oyen mar yo no sé eso lo sabéis vosotros mejor pero yo creo que por ejemplo audiencia que debe tener hora25 debe ser de las más altas de

Voz 1915 06:33 la cadena no

Voz 0142 06:37 Solos en la madrugada desapareció de la antena de la SER en mil novecientos ochenta y cuatro con la llegada de Jesús Quintero y su programa El loco de la colina el espacio venía de Radio Nacional y y su característica sintonía era una canción de Pink Floyd destinado a gente solitaria en un tono intimista Quintero entrevistaba a personajes famosos pero también a los colectivos más marginados de la sociedad indigentes enfermos mentales mendigos o prostitutas compartían su vida con los oyentes

Voz 8 07:08 qué hablo Patín tímido para aquí alcohólico para ti yonqui para ti ama de casa

Voz 9 07:20 para qué chica del servicio

Voz 8 07:23 para ti enfermo para ti enfermera para ti monja ti prostituta para ti Ejecutivo Party hippy para Ci posmoderno para ti Soldado para ti pacifista para Titi eso para ti parado para ti y mendigo para tío homosexual heterosexual para ti artista que empiezas artista ha acabado el preso

Voz 11 08:14 a cada uno os traigo

Voz 12 08:16 Sage privado

Voz 11 08:19 personal e intransferible

Voz 0142 08:24 los silencios serán en aquella emisión tan importantes como lo que se hablaba Se podía incluso escuchar perfectamente a Quintero dar una calada a su cigarro fíjense

Voz 12 08:36 qué Eleuterio sí Inés sabes me han llamado algunos oyentes me han dejado mensajes en el contestador automático cuando ahora mismo mientras escuchábamos esta canción varios oyentes que me dicen que pregunte qué pasó ese día la verdad no sé si transmitir esa pregunta a Neus la quiere contestar Vale este precio más prestarle perdón que que paso que quería si el día que el día en si el día de autos me ya se ya yo creo que eso es lo bastante fuerte para que pueda contestar lo Nieves me parece que

Voz 0142 09:24 una noche de mil novecientos ochenta y seis quintero anunció en antena que dejaba el programa porque según dijo estaba destruyendo no podía más

Voz 14 09:34 con un entretiempo con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 09:43 basada en la fórmula francesa de radio erótica en mil novecientos ochenta podíamos escuchar la chica de la radio una voz femenina hablaba de forma sensual a los oyentes ponía música Isabel Gemio bajo el seudónimo de Isabel Garbín fue la locutora que más tiempo estuvo Alfredo

Voz 15 10:00 de de este programa es de noche nos lo dice la ausencia de ruidos o lo que es lo mismo las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen amigo

Voz 0142 10:15 el dos de octubre de mil novecientos noventa en las madrugadas de Radio Barcelona nació para Parlacen con Gemma Nierga por por la mano entes al parqué de una persona que han roto moldes Nimes Parla Parla mil novecientos noventa y cuatro su éxito era a tal que el programa dio el salto de la capital catalana a toda la Cadena SER para para hablar se convirtió en Hablar por hablar manteniendo su misma sintonía al frente de Hablar por hablar después de yemas tuvieron Fina Rodríguez Mara Torres Cristina las viñas en su última etapa Macarena

Voz 17 11:00 Clean qué tal muy buenas noches acaba de escuchar uno de los testimonios que nos acercó la madrugada de ayer de radio el equipo de Hablar por hablar les saluda con Adriana Mourelos Icon Manuela Rodríguez en la producción caminamos el sábado catorce de julio con los protagonistas de las últimas muchos

Voz 0142 11:18 el periodista Juan Cruz fue quien sugirió el título de Si amanece nos vamos a su primera presentadora Marta Robles llamando

Voz 14 11:26 nos vamos

Voz 0142 11:29 después en Espacio estuvo dirigido por Roberto Sánchez que en la madrugada del trece de abril de dos mil seis soplaba las velas de la emisión número tres mil del programa

Voz 1826 11:39 hoy es uno de aquellos días especiales en los que podríamos al darnos alguna norma no es básica no es nuclear no es esencial te digo que es uno de aquellos días en los que podíamos alternos alguna norma y explicarte confesarte a alguna de las interioridades de de este programa ha sonado la sintonía casi tanto como en ocasiones lo ha hecho muy de tarde en tarde en ocasiones cuando el problema es grabado yo hoy a pesar de la medio festividad casi festividad de este Jueves Santo digo casi festividad porque por ejemplo desde aquí desde donde te hablamos desde desde Cataluña desde Barcelona en la calle Caspe número seis hoy es un día

Voz 14 12:21 bueno casi normal casi

Voz 1826 12:24 laboral lo es también en en algún otro punto de España bueno ahora tampoco vamos a hacer el mapa festivo circunstancia te toca no este Jueves Santo decíamos trece abril que que tiene alguna peculiaridad para este programa ya venimos hablando te di yo y es que hoy

Voz 14 12:43 es la vez número tres mil en la que empezamos con aquello tres mil sí sí sí el redondeo de la edición

Voz 18 12:53 coincide que es para hoy antes de abrir nuestro Arca de tres llaves a este repaso a los programas nocturnos de la SER sumamos a de buenas a primeras que con Marina Fernández Aitor Albizua han comenzado su andadura esta temporada así que larga vida compañeros

Voz 1491 13:08 empieza el viernes siete de septiembre con dieciocho grados en Mérida y sin grandes cambios en el tiempo noches más frescas y tormentas extendiéndose por toda la península en mediara le preguntamos a Jordi Carbó como viene el tiempo para este fin de semana en el que Extremadura celebra su día celebra como cada ocho de septiembre pues su identidad sus tradiciones aunque una de la que los extremeños están bastante hartos una tradición que dicen se remonta al siglo XIX sus trenes averías retrasos velocidades de treinta kilómetros por hora dibujan el panorama de la peor infraestructura de Renfe según ha reconocido la

Voz 1915 13:44 propia compañía todo un clásico

Voz 1491 13:47 tierras extremeñas a nivel de la torta del Casar

Voz 0264 13:49 coincidiendo con el Día de Extremadura mañana hay convocada una nueva manifestación aquí en Madrid para reclamar en tres tiempos con Ana Mari

Voz 14 13:58 Inés concejo

Voz 0264 14:03 Wiener casi tres llaves con Almudena Serrano

Voz 18 14:11 buenos días Almudena buenos días a todos ya tener

Voz 0142 14:15 los aquí de nuevo y además hoy para cumplir una promesa que hicimos semanas atrás ya antes de verano dedicar uno de los espacios del Arca de tres llaves a este rico y exótico alimento que es el chocolate sin duda un lugar destacado entre los caprichos gastronómicos que de vez en cuando nos damos unos más que otros está posa chocolate desde cuándo es conocido hoy desde cuando ese consumo

Voz 9 14:39 bueno como todos los oyentes conocen el chocolate procede del cacao se consumía en American mucho antes de que llegasen los españoles que fueron quienes lo trajeron a Europa en concreto fue Hernán Cortés quien lo introdujo en España trajo además las recetas para su elaboración

Voz 0142 14:59 en chocolate fue ganando adeptos en nuestro país

Voz 9 15:02 sí en el resto de Europa Si si así fue el caso es que de ser tomado en la corte como pedida paso a popularizar se poco a poco ir tanto fue así que en el año mil seiscientos XXXI el médico y cirujano Antonio Colmenero de Ledesma que ejercía en la ciudad de Écija en Sevilla escribió un tratado sobre el chocolate que fue editado en Madrid con un sugerente título que dice así curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate dividido en cuatro puntos en el primero se trata que sea chocolate y calidad tenga el cacao los demás ingredientes en el segundo Se trata de calidad que resulta de todos ellos en el tercero Se trata el modo de hacerlo de cuantas maneras se toma en las Indias cuál de ellas es más saludable y el último punto trata de la cantidad Icomos se ha de tomar en qué tiempo Iker

Voz 0142 16:00 persona sospechamos pues Almudena que ya en aquellos años del siglo XVII cuando éste libros edita el chocolate se consumaría bastante una de las razones para publicarlo entonces sí ciertamente el propio autor es quien Nos da la respuesta en el comienzo de aquella obrita íbamos a escuchar en la voz de Jaime al autor

Voz 0264 16:22 es tanto el número de gente que hoy día de de chocolate que no solamente en las Indias adonde tuvo su origen y principio esta bebida sino que también en España e Italia y Flandes es ya muy usual particularmente en la corte y muchas las personas que están en duda del daño o del provecho

Voz 9 16:39 resulta unas

Voz 0264 16:41 diciendo pila otras pilas más de ellas que las engorda otras que se conforta en el estómago con su uso otras que las calienta y enciende y otras que aunque sea a todas horas en los capitulares se hayan bien con él

Voz 0142 16:56 decía este médico concretamente sobre ese punto cuarto de su tratado acerca de cómo y en qué tiempos Se debía tomar el chocolate porque para el tiempo en el que estamos no es que parezca aconsejable

Voz 9 17:11 pues no no no para este tiempo toda todavía no bueno pues acerca de de esto que comenta el autor Colmenero dijo lo siguiente

Voz 0264 17:21 la cantidad que sea de beber en qué tiempo In que sujetos porque uno bebiéndose demasiada mente no digo yo solo el chocolate pero cualquiera otra comida o bebida más loable puede ser Temosa ese opinan algunas personas será por el demasiado uso de la misma suerte que uno que bebe demasiado vino en lugar de calentarle engendra enfermedades frías por no poder naturaleza sobrepuja ni convertir en su sustancia tanta cantidad

Voz 9 17:46 a este médico desaconsejaba además de ver chocolate en cantidad porque él que beben mucho chocolate no se puede distribuir tanta cantidad de ellas por todo el sujeto y las que quedan en las venas delgadas del hígado es fuerza haberlas de o Pilar y obstruir

Voz 0142 18:05 yo tengo que reconocer que el chocolate me apetece a cualquier hora pero había un momento del día más recomendable para verlo

Voz 0264 18:14 se puede tomar por la mañana cinco seis onzas del en tiempo de invierno si el sujeto es colérico en lugar del agua ordinaria se haga con agua de Ndi vía

Voz 0142 18:24 esto para el tiempo de invierno no en verano con el calor que es lo que pasaba

Voz 0264 18:29 efecto regularmente se puede tomar hasta el mes de mayo particularmente en días templados en tiempo de calcular es no lo aprobó en España sino es a quién con la costumbre de tomarlo Nole hace daño y si fuere sujeto cálido y tuviera necesidad de tomarlo en este tiempo sea como dice templado con el agua tibia ID cuatro días yp particularmente si amanecieron con el estómago débil y flaco

Voz 0142 18:53 Almudena pero en indias de donde es originario tomarlo con aquel clima cálido no era inconveniente

Voz 9 18:59 efectivamente por eso dice el médico que aunque es verdad que en las Indias en todo el año se toma siendo tierra calentito Sima que corre la misma razón que en el estío en España digo lo primero que se puede tolerar por la costa

Voz 0142 19:15 no se puede tolerar para finalizar el espacio de hoy cómo evolucionó la historia del chocolate los siglos siguientes si pues en los siglos sucesivos el chocolate fue incluido en libros de repostería como él

Voz 9 19:28 que escribió Juan de la Mata que era repostero de la Corte en el año mil setecientos noventa ayuno sin duda el chocolate fue uno de aquellos productos americanos que tanto influyeron en nuestras costumbres alimenticias hasta el punto de que por la energía que aportaba el chocolate no faltaba en la dieta

Voz 0142 19:46 los soldados enfermos que estaban en los hospitales oyes también como complemento a la a la recuperación ya en el estrado siglo XVIII fue la bebida favorita de las clases sociales más refinadas sí aunque también se podía tomar de merienda en las crías que que las heridas fueron junto a las tabernas y cafés espacios de convivencia social bonita palabra cotidiana es muy bonito y si además se bueno contamos con los testimonios que dejaron en sus obras muchos viajeros europeos que vinieron a nuestro país y escribieron sobre todo lo que vi uno de ellos fue el viajero Townsend que escribió sobre el consumo de chocolate en las casas y como el amoladora de chocolate iba de casa en casa pues la mayoría de familias prefieren que se Muela en su presencia en y desde aquel lejano siglo dieciséis en que llegó a España y Europa hasta hoy en que podemos degustar infinidad de derivados del cacao tipos de Chocó

Voz 9 20:48 ate blanco bueno en cualquier época del año Si bueno y además como

Voz 19 20:54 ya hemos hemos mencionado antes pues yo creo que deberíamos recordar a Hernando Hernán Cortés cada vez que tomamos chocolate que no en vano tuvo el acierto detrás de las indie

Voz 0142 21:03 por supuesto yo ya te digo que con lo que me gusta yo personalmente le doy las gracias a los bueno Almudena muchísimas gracias muchas gracias en un par de semanas Nos volvemos a escuchar claro hoy nos ha quedado muy duro

Voz 14 21:17 el Arca de de tres llaves sí gracias a Dios entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 21:33 en esta radio de noche se une nuestra mesa hola hola a todos fíjate los pantalones que fíjate pesar de este ambiente tan íntimo tan reposado que se genera en las ondas tú urnas un poquito entre todos ella ha dicho que se acabó

Voz 14 21:53 que ella quiere marcha

Voz 1915 21:56 sí claro que es días más horas no ha hecho más que empezar las fiestas y que ya que estamos aquí currando pues vamos a darle un toquecito de

Voz 18 22:02 el asunto eso eso que se note que trabajó no está reñido con el despido

Voz 1915 22:08 yo tengo muy claras mis intenciones con la lista de hoy aquí esta primera canción lo deja claro

Voz 18 22:25 a lo mejor eso de bailar toda la noche a nosotros se nos va de las manos que mira lo que queda de programa podemos seguir la jarana fuera un pero

Voz 1915 22:35 para este ratito nos vamos a quedar con la mejor música en español para mover el esqueleto

Voz 20 22:39 la juerga padre pero ya ves que va a ser un poco diferente de la habitual otro tipo de pop o de rock

Voz 18 22:46 estos primeros que sonaba quiénes son que no tengo el gusto de conocerle sí me han inmolado mogollón

Voz 1915 22:51 pues se llaman El columpio asesino la canción se titula toro y es un tema razón álbum diamantes que ya se ha convertido en un himno de la noche oye pues no ha encantado este crimen Raymond llamó mejorar cosa ahora que traigo a toda una fábrica

Voz 21 23:14 no

Voz 1915 23:17 por qué Joe Crepúsculo tiene marcha para Di para mí para Marco Rubio para quien se acerca esta canción pues como bien canta Joe Crepúsculo yo no tengo ninguna intención de apagar este movimiento venga como seguimos la fiesta pues con una revelación porque tú a este grupo toledano me da que no los conoce si no y me están gustando muchísimo darme más datos pues estos cuatro chicos hacen llamar XXI así escrito tal cual suena nada de números con letra y esta es una canción del que ya es su nuevo álbum gourmet que se publicó hace una semana escasa es muy muy pegadizas tienen todo a su favor para ser uno de los grandes grupos del año que tengo muchas ganas de verles sobre el escenario a ellos a las Cheers que nada tienen como has dicho que se llaman las si leer las Jersey que no te ser la verdad no sabremos cómo se dice su nombre pero si no sabemos sus canciones porque esto es Mujer contra mujer de Mecano uno uno pero en una versión muy rockera y desenfadada como todas las que hacen desde Mecano a Camela los que las han visto en directo dicen que son geniales y divertidísima y que convierten sus shows en algo muy especial porque desde la Ravi el hastío también puede salir un pedazo de canción para bailar hasta que no te den más las piernas como bien demuestra a pesar de que en sus conciertos la cantante Ariana oye que se planta tras entro nuevo de ni un pelo

Voz 18 25:23 no se deja llevar por el niño de sus propias canciones

Voz 1915 25:26 no decía en una entrevista en la revista digital Pray PIL otra vez ley Ground que está más cómodo

Voz 18 25:31 qué te cita y que no les supone un esfuerzo me dejas muerta porque yo no soy capaz de parar ni un minuto cuando suena a música como esta vez

Voz 1915 25:39 no te quiero contar lo que vas a bailar cuando escuches a Javier amena

Voz 22 26:00 sí

Voz 18 26:02 la letra de la canción es un poquito tuvo doble sentido

Voz 1915 26:06 qué te recuerdo que las discotecas se liga mundo recuerdas cómo estudian también es verdad que a lo mejor no se liga muy bien bueno claro teníamos que hacer venció en este momento y que mejor canción que esta espada de la cantante chilena por cierto ya que estamos inmersos en el pop no no podía faltar la elegancia y el buen hacer de Guille Milkyway o lo que es lo mismo La Casa Azul que presentaron hace unos días este nuevo Single nunca nadie

Voz 20 26:48 pudo volar otro adelantó que será el nuevo disco

Voz 1915 26:51 el kiwi la gran esfera a mí ya sabes que todo lo que hace la Casa Azul chifla así que ya ya me tiene comprada de antemano lógico en fin que te ha gustado esta sesión de baile en muchísimo todas las canciones me han parecido estupendas de verdad

Voz 18 27:06 pero estoy que me duelen las manos de hacer batería aquí en la mesa pues nada ya tramos el cierre

Voz 1915 27:11 en particular bar discoteca que nos hemos montado y lo vamos a hacer con un grupo con nombre de mujer que este año han pegado el campanazo con ese peculiar himno a las nuevas juventudes un poquito de derecha

Voz 18 27:21 así estos que cantan lo de todos mis amigos se llaman Cayetano no votan al PP vota Ciudadanos ciudadano

Voz 1915 27:28 los mismos pero como esa canción ya veo que la conoces nos vamos a quedar con otra que nos viene al pelo además así demostramos que estos chicos no son sólo flor de un tema ellos son Carolina durante esto que suena es la noche de los muertos vivientes

Voz 18 28:58 has visto ahora que es madre mía pero que ahora es esto de la fiesta se nos ha ido de las manos María y no hemos dejado hueco para la época Teka perdona

Voz 23 29:06 bueno yo no sé hasta qué punto vamos a llegar si ya saben que seguimos atentas a peticiones en el Buesa seis nueve

Voz 1915 29:12 seis seis XXV tercer aún a sus mensajes

Voz 18 29:15 desde contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 24 29:26 Viranós ese sonido de la zona azteca de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra época Teka de entretiempo hay que cortitos hemos hecho hoy la época Teka

Voz 1915 29:35 sí vamos ya te digo nos marchamos ya gracias Giorgina gracias María hasta la próxima canción gracias Marcos

Voz 25 29:45 hasta la semana que viene Live

Voz 1915 29:50 sí ya está bien