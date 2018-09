La Script: 'El reino', toda España está corrupta (28/09/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 3 00:20 hola qué tal bienvenidos a la Scripps estamos en el Festival de San Sebastián por donde han pasado dos estrenos dos grandes estrenos de la semana el Reino es el thriller de Rodrigo solo Goya en en el que Antonio de la Torre hace un trasunto de Bárcenas para contar la corrupción del PP se estrena también del pelicula belga el proceso de transición de género de un niño que quiere ser bailarina vamos a hablar también bueno pues de otros estrenos e ir vamos a escuchar a Icíar Bollain una de las cinco Doré directoras que ha competido por la Concha de Oro

Voz 5 01:00 eh

Voz 7 01:26 sí sí muy

Voz 8 01:29 que disuada Israel

Voz 9 01:34 eh

Voz 8 01:36 de Saints y sin

Voz 10 01:42 ya abrimos la trifulca de cine con Elio Castro o la Elio hola Icon Laura Martínez desde Madrid o la Laura hola qué tal hoy el te voy a dar paso bien

Voz 3 01:53 va a pasarlo en a saber no va a pasar no te preocupes que esta señora está bien de la cabeza en San Sebastián a mi a Pepa Blanes esa guerrera hola qué tal buenas tardes a todos buena una semana en la que hemos visto varias películas españolas íbamos a hablar ahora en esta trifulca de las que llegan a los cines porque lo importante es compartir con los los oyentes lo que lo que pueden ver no por ejemplo digamos que la más importante es el reino el thriller de Rodrigo hoy en director de Estocolmo o Que Dios nos perdone y que presenta una disección de la corrupción del Partido Popular aunque él dice que no que es en general pero bueno la verdad es que canta muchísimo a través de un corrupto Antonio de la Torre vendido por su partido junto a él están José María Pou Bárbara Lennie o Luisa era

Voz 11 02:45 entonces podemos hablar donde culpa eso que parte de no coger el teléfono no se hizo bien pero que vamos a hacer una vacuna no puede lo que puede caer todo el mundo no soy consciente de que yo no sé cosas que son capaces dijo

Voz 3 03:16 bueno empezamos Elio Castro qué te ha parecido

Voz 12 03:18 bueno me ha gustado mucho la película me parece que

Voz 0544 03:21 Antonio de la Torre esta soberbio no sé si se llevará finalmente pues un premio en San Sebastián pero va a estar en todos los premios de la temporada o jazz feroz porque es en fin yo creo que es uno de los candidatos a ganarlo que es una disección de la corrupción y además a mí me gusta el el punto de vista que que hace porque claro lo vemos desde el punto de vista del que maneja uno de los que PIN de los corruptos no no puedes

Voz 1463 03:50 dejar de sentir un poquito de un acerca

Voz 12 03:52 tenía hacia hacia él no por lo bien que lo hace Antonio tantos ruidoso claro

Voz 0544 03:58 Inter simpatiza con él simpatiza un poco y luego me gusta mucho en la película es la cantidad de personajes que que hay que aparecen que desaparecen sin embargo no pierdes el hilo eh yo creo que explica muy bien lo que es la corrupción política y como ya un momento en que los políticos pues hacen un salvase quién pueda ahí sí con con esas contradicciones que tiene también la lealtad al al partido y a desenmascarar todo el embrollo lo único que no me gusta de la película que me parece que tiene un pulso tiene unas secuencias que te vamos te encogen el corazón lo que único que no me gusta es el final que me parece que se que lo que quiere decir Rodrigo solo Goyet pero a mi me parece que es un poco anti clímax no porque la película va como un torrente y al final te deja como diciendo bueno y así termina esto no

Voz 1463 04:47 bueno pues sin es lo que menos me ha gustado dentro de que es una película que me ha gustado

Voz 0544 04:51 el pésimo pues ella también creo que es una película

Voz 1463 04:54 que hay que ver que recomiendo muchísimo para este fin de semana para los próximos en me gusta mucho lo que decía Elio ese tono de thriller esa angustia ese hay una escena en la que están buscando unos papeles con iniciales y quieres que los encuentra en seguida no y casi estás con él y no con el partido sí claro me parece que está muy bien hecho el retrato de esos corruptos de medio pelo o no con con con ganas de de ascender dentro del partido también de los empresarios de las mujeres de los corruptos y me gusta no todas las escenas de Jarre de yates de playa así de mariscadas sea en realidad cuando les un sumario de la Gürtel pues está ahí no es nada inventado quizá me falta que para hacer una película sobre la corrupción no quizá por más por expectativas de los periodistas que por otras cosas pues quizá esperaba que el relato de la corrupción fuera otro quiero quiero decir que no fuera aún hay algo moralmente que no me gusta de la película y es que parece que todos somos iguales y todos nos podemos corromper y que la corrupción es hola solamente una decisión individual no lo creo creo que también es una decisión social no una manera de de como estaba montado un sistema de partidos un sistema de país que al final pues

Voz 13 06:04 te hace prioriza no que que

Voz 1463 06:07 no sucedan estas cosas además de que es verdad que también la decisión la voluntad del del corrupto poco romperse esta ahí y entonces sí que es verdad que moralmente me hubiera gustado una mayor disección pero bueno creo que funciona perfectamente así que tienen que ir a verla porque Antonio de la Torre para ganarlo todo

Voz 3 06:23 es que estábamos comentando estos días que le pasa un poco que también repasaba en su película anterior Que Dios nos perdone y es que a veces el el el ímpetu narrativo visual que tiene no que tiene un pulso narrativo brutal a se quedan las películas Un poco vacías en el sentido de que esta película claro al insinuar que todos somos potencialmente corruptos pues es es muy cuestionable no sea que yo que también creo que eso es un problema que de aquí me voy a lanzar una piscina me van a caer tortas y es que la dirección de cine también tiene una tienen una responsabilidad osea sitúa aborda un tema tan duro como el de la corrupción no puedes sí me da la sensación de que hay que que tener una visión más más profunda no de hecho el pobre ha tenido que claro en San Sebastián cuando se ha proyectado lo primero que ha pasado es que dicho pero vamos a ver esto es que es el retrato de un país es que todos somos corruptos por qué no se ha atrevido a señalar al partido Pepa Blanes queriendo se gran Hair la amistad de los grandes productores españoles

Voz 1457 07:26 se preguntó si es que eso en realidad

Voz 3 07:29 había sido una presión no lo de no decir hubiera dificultado el rodaje el no decir que era el PP

Voz 12 07:35 si no pues porque ha dicho que eran todos no vamos a escucharle

Voz 14 07:41 qué hubiera sido bastante creo que el fondo injusto de son estoy poco acertado poner a hablar sólo de un partido realmente entonces eh decidimos no poner siglas de seguimos hablan la corrupción del sistema de la evolución humana que es en el fondo lo que queremos queremos hablar podíamos haberlo hecho perfectamente podríamos haber hablado del Partido Popular por supuesto que es un partido bueno ha tenido sus escándalos de corrupción pero entonces hubiera convertido la película del Partido Popular en creo que hubiera sido un realmente un bueno no sé si error no era la película que queríamos que queríamos contar obviamente siete te la razón de que a lo mejor hubiera sido más difícil pero realmente no estreno esta intención no era hablar de un partido político sin hablar de la de la gente que puebla esos partidos políticos

Voz 15 08:26 claro es que es muy fuerte decir la gente que que puebla esos partidos político es que yo me imagino que habrá en esos perdió el público gente honrada

Voz 0544 08:33 si no yo yo creo que es verdad que se puede acusar a la película de eso pero a mí me me me parece bien que hayan optado por no dar aunque todo el mundo en su imaginario sentado en una butaca identifica perfectamente a a los personajes ya hay al partido o no pero me parece que en la película sí que hay una esté en Ain donde se ve en un momento Antonio de la Torre vea en Navarra de un bar como alguien se queda con unas vueltas de una consumición que no le corresponde no eso también es corrupción al igual que es es verdad que hay un ambiente de ahí un ambiente generalizado en este país no ha habido en en un ambiente generalizado en este país donde ese toleraba han muchísimas cosas que bueno son corrupción

Voz 12 09:14 no no claro embargo hemos mirado para otro lado no hiciera el mundo del cine también ha habido corrupción claro no

Voz 3 09:21 sí porque fíjate ahora con esta semana que hemos pasado con los ministros a partir de ahora el que entre en política e prácticamente tiene que tener no solamente buenas notas sino un sea una vida fiscal Inmaculada

Voz 1463 09:35 yo Elio pregunté a los productores y es si esto había sido pagado con con dinero limpio o no había facturas ilegales Pepa verdad

Voz 12 09:48 no pero es que la película acusa a todo el mundo Al Fatah todo el mundo los medios de comunicación sí que es verdad que bueno ver mundo del cine también ha habido sus es por ejemplo ha sido muy interesante porque Antonio de la Torre también decía bueno es que eso también os afecta a vosotros los espectadores y lo explicaba así

Voz 14 10:05 para mí es un reflejo de la sociedad osario esto que la gente también me interesaba vaya usted a la calle pisa hortera nacerá esa está hecho público prelado esta política usted se pone malo al hospital os acto moderno del siglo XXI de vivir es político lo cual la política los conciendo politono no saben como hongos hola humildemente lo hemos intentado hacer nuestra película tan de contar las cosa para cambiar pero para mí sobre todo que insistir que el Reino no es el retrato de un partido político en absoluto es el retrato de una sociedad a través de un político que se corrompe ya pase

Voz 3 10:37 en por ejemplo recomendamos que los espectadores se queden hasta el final descubran que políticos y periodistas han asesorado al director

Voz 0544 10:46 Cristina Cifuentes ha recomendado a la película

Voz 1463 10:49 es que ha ido al preestreno usted una foto agarrada de Antonio de la Torre saque claro pues ha sido una de las asesoras salen los títulos de todo esto fue antes de que tuviera que dimitir por las cremas el caso máster la corrupción en Madrid en aquel momento todavía no ella no estaba tan tan tan cerquita del banquillo pero bueno hay más hay periodistas también de poner pues entre ellos a dos periodistas muy reconocibles que salen de esos títulos de crédito ya los que le preguntábamos a Bárbara Lennie que interpreta a esa periodista incisiva

Voz 16 11:21 sí sí que sí que me reuní con ella e fue fue generosa quiso tener una comida Rodrigo la la la propia

Voz 3 11:31 Bush y la verdad es que me resulta muy útil

Voz 16 11:34 eh partiendo de que no queríamos en ningún momento hacer un una imitación de Ana Pastor dio es pues es esta es una creación aparte pero entiendo que el referente más inmediato el Sella porque es la periodista con nocturno en torno a la realidad política de este país

Voz 3 11:51 bueno pues es interesante porque como decía Pepa hay entre los agradecimientos está Antonio Ferreras y Ana Pastor que es verdad que hay una escena eh que es que es muy que a ver qué piensan los oyentes de esta escena final en la que

Voz 0544 12:05 hasta periodismo no sé exactamente no sé

Voz 3 12:08 sí yo no puedo no podemos decir más la verdad es que es una película que ese vive visualmente ahí tiene una dirección tremenda yo creo que el que se dejaran asesorar por la realidad política y periodística la próxima vez también sería interesante

Voz 12 12:22 no oye muy bien los secundarios era Luis Zaera José María Pou en fin Ana Wagner tan Ana Wagner con un acento andaluz

Voz 3 12:31 que tú dices pero vamos a ver quiénes Rita Barberá

Voz 12 12:34 Cospedal ha es Susana Díaz

Voz 3 12:36 o sea es es una fiesta osea es una película que yo creo que va a sentar mal en los partidos y precisamente por eso

Voz 1457 12:42 los la recomendamos muchísimo porque para que no pase lo que ha pasado y que en fin que a partir de ahora los partidos sean un convento de virginidad eso esperemos

Voz 15 12:53 bueno vamos a tanto pero hombre no tanto no tanto pero bueno

Voz 1457 12:57 en fin que que sea lo que es lo que Dios quiera vamos con otro estreno que también ha pasado por San Sebastián es que es la primera película del director belga Lucas donde no compite aquí porque bueno vine a una sección paralela en perlas que es lo mejor de la de de de otros festivales de cada casa este caso es un drama que estuvo en Cannes y en una cierta mirada ganó el premio y ganó el premio como de la crítica de la prensa mejor Ópera Prima Mejor Actor y es la historia de una niña de quince años nacida en cuerpo de niño que quiere ser bailarina

Voz 9 13:32 necesitas perfeccionar técnicas de clásico pero es el momento suficiente sugiere un periodo de prueba

Voz 11 13:41 no es un momento importante para nuestra familia para nuestra

Voz 9 13:47 las puntas con doce años trabaja duro será una situación desesperada

Voz 12 13:57 bueno qué os ha parecido Elio

Voz 0544 14:00 me ha gustado lo que pasa es que me parece muy tremendista o tratamiento y me parece que claro es lo que cuenta es es tremendo es un drama personal de de la aceptación de de la sociedad o de su entorno más cercano de ese cambio que hace de sus posibilidades en este caso de convertirse en bailarina pero luego me parece ya hay algo que no me gusta es la película que me parece que está todo construida para una determinada escena que no voy a desvelar tuve que apartar la vista de la pantalla porque me parece claro tremenda y me parece que todo toda la película va girando un poco o te vas esperando que suceda eso no y entonces eso es lo que menos me gusta de la película pues tiene su punto de emoción pero digamos que tampoco es un tampoco es que que que está que este esta chica tenga todo en su contra no dentro de de la sociedad porque vamos el formando parte de una familia donde su padre pues acepta apoya tiene está asesorada por médicos está asesorada por psicólogos en fin pues da clases de ballet y metida en un ambiente hay sin embargo pues claro

Voz 12 15:11 la dificultad dificultad este es tremenda

Voz 0544 15:13 bueno pues en la película yo les recomiendo que sí vaya a ver pero ya digo que hay algo en la película me parece que está todo construido para esta escena que que es tremenda

Voz 0268 15:22 Laura bueno sí que es cierto que tiene un poco un ritmo in crescendo hacia hacia esta escena que comenta Eli pero bueno a mí me ha gustado mucho yo creo que que te mete completamente

Voz 12 15:30 en la vida de de esta protagonista

Voz 0268 15:33 yo creo que es una cinta que más que nada reivindica el derecho a tener una identidad propia sin sin temor a a los juicios externos que es un poco esa ironía que comenta Elio de que a pesar de que tenga todo el apoyo del padre de la familia pues que Le cuesta mucho ella ella realmente José refleja mucho esa esa impaciencia que tiene para ser operada que realmente es una una impaciencia por ser aceptada ya realmente lo único que quiere es poder miras una espejo y verse bien reflejada ahí no es del todo metafórico porque sí que vemos muchos planos que que a mí me han gustado mucho en los que son muy íntimos y la vemos en el espejo y podemos sentir perfectamente lo lo que ella está sintiendo y creo que la foto

Voz 1457 16:09 la FIA es muy adecuada es es es ya os digo muy íntima y te acerca muchísimo yo creo que más que nada una una cinta que te ayuda mucho empatizar con la gente que está en este tipo de situaciones ya comprender realmente a lo a lo que se enfrenta

Voz 1463 16:20 el ojo porque es una de las que tiene mucho peso en la carrera por los Oscar en esta categoría tan tan tan tan tan competitiva que es mejor película de lengua no inglesa podría por Bélgica y podría hacerle mucha mucha pita a ropa Ia colgó por qué son también películas fantásticas pero lo cierto es que el año pasado ya ganó una película sobre la identidad transgénero con lo cual eh pues no sé si están muy por muy así en Hollywood no con todo este embrollo de

Voz 1457 16:50 eh Scarlett Johansson cancelando papeles pero sí

Voz 1463 16:53 qué puede es una es una película que tiene un tema que está en la agenda mediática ahora mismo y que podría por lo menos yo yo creo que sí estaría nominado no

Voz 0544 17:01 bueno el protagonista es Víctor Esther que es actor no

Voz 1457 17:06 eh tengo entendido que su primera interpretación es el es

Voz 0268 17:08 bailarín porque están muy desesperados porque no encontraban a ningún personaje porque tenía que reunir las muchas características que supiese bailar a un nivel muy elevado que fuera adolescente que supiera actuar con naturalidad y como no encontraron a nadie decidieron empezar por los casting de de los bailarines injusto pues dieron con este chico que

Voz 0544 17:23 os decía lo hace muy bien aquí

Voz 0268 17:26 parecía que despertaba como una belleza como de dios griego dice que era algo que no sabía explicar pero que le parecía impresionante bueno precisamente

Voz 1457 17:34 los a escuchar al al director sobre una reflexión sobre esta película sobre aquel

Voz 3 17:40 Nos

Voz 9 17:46 oh

Voz 0544 17:46 en nuestra sociedad cuando nacemos inmediatamente somos categorizar dos en dos grupos o eres un chico o eres una chica incluso antes de descubrirnos a nosotros mismos au al mundo por supuesto para un gran grupo de personas esto funciona muy bien pero hay un grupo de personas para quienes no funcionó Lara es una de estas personas creo que en la película a todos los que están alrededor de Lara son muy comprensivos le apoyan siempre le dicen que ella es una chica a pesar de su cuerpo pero ella no es capaz de verse a sí misma dentro de esta sociedad y lo que es una verdadera pena

Voz 11 18:17 sí

Voz 1457 18:20 bueno eso es interesante no ver que que es verdad que estamos a una sociedad que que parece que mira con una cierta normalidad la diferencia de opciones sin embargo el los que lo lo que los que lo viven pues se sienten incomprendidos no sea que por algo

Voz 0544 18:37 sí y además bueno una visión de la película original es que quizá lo tópico hubiera sido meter a a esta chica dentro de un mundo de varones y en cambio lo mete dentro de un grupo de chicas un grupo femenino no iremos que los problemas pues pueden exactamente o muy parecidos no a los que a los que se pueden de topar al alguien no que quiere ser un chico hoy en fin que que que es un que es un problema de aceptación de de eso de la identidad sexual no de por parte de uno mismo y por parte de todos los demás

Voz 3 19:07 bueno pues seguimos con otro con el repaso de los estrenos

Voz 1457 19:10 de de esta semana después seguiremos hablando el festival

Voz 3 19:13 de San Sebastián hablaremos e con

Voz 1457 19:15 en una ente vamos a emitir una entrevista con Icíar Bollaín la directora de Giuly que además es una película sobre la danza sobre el di el bailarín cubano Carlos Acosta pero ahora vamos a vamos a trifulca vamos a pegarnos por el reverendo que es la última película de Paul Schrader el guionista de Taxi Driver esté hombre no se ha librado de Taxi Driver en toda su vida lo cual no sé si es bueno o es malo o sea porque ya tiene setenta hay muchos y ahí sigue con el el el sambenito colgado y es el encuentro entre una activista Hila en la esposa de éste embarazada con un cura que es un pastor evangélico que ha sido capellán en el ejercito ir quedó traumatizado por la muerte de su hijo en Irak la película está protagonizada por hizo zanjó y Amanda Seyfried

Voz 11 20:03 a mi hijo alistarse era tradición familiar

Voz 9 20:06 bueno mi padre

Voz 11 20:11 seis meses después a Irak

Voz 17 20:14 sí sí sí

Voz 3 20:17 no

Voz 18 20:19 como se sabe del mundo en dos mil cinco

Voz 1457 20:22 bueno qué os ha parecido a mí me ha gustado

Voz 0544 20:25 una película que me me he llevado una sorpresa porque es es porque está dirigida por un guionista como Paul Schrader y bueno te llevas un la sorpresa precisamente el tema que toca no de un de un pastor protestante luterano no en una iglesia que lleva doscientos cincuenta años que fue la primera eh parroquia o iglesia que se estableció en una determinada zona como este hombre se enfrenta a sus dudas en la fe ir por otra parte también ve cómo la Iglesia la Iglesia en este caso luterana bueno e iglesia en general cómo responde a un problema como es el cambio climático no como el hombre está destruyendo el planeta hay como todas esas dudas religiosas como cosa que por otra parte también se plantea en el documental que luego contaremos de Papa Francisco no sea que yo creo que las dos películas están muy conectadas en este en este aspecto Easy a mí es una película me gusta mucho cómo lo interpreta zanjó en ir y que te hace pensar efectivamente no de como un un hombre el sacerdote Pastor en este caso como tiene esas dudas de fe como llega a la conclusión de que la iglesia a la que pertenece pues no está respondiendo todo lo que debería como debería ante un problema como ese que nos estamos cargando el mundo no

Voz 1463 21:47 sí yo creo que tiene cosas interesantes a priori

Voz 13 21:49 la mezcla es como muy extraña no con ese toque ecologista casi todo y cómo no nos estamos como estamos viéndonos a nosotros sí destruyendo todo y luego fue esa ese dilema de fe sus activistas que eh que son Amanda Seyfried di el marido y ahí zanjó

Voz 1463 22:06 que me parece que que vuelve a hacer un

Voz 13 22:09 el bueno es que criticamos mucho que ganó la la costa el Premio Donostia pero en realidad es es es eh aquí demuestra que es un buen actor ya ves que me gusta mucho cómo se que no pues lo digo eh

Voz 3 22:22 no lo que pasa es que yo creo que los premios Donostia se han dado

Voz 1457 22:25 la gente demasiado joven en ocasiones entonces hombre yo creo que los premios atado a una carrera tienen que será toda una carrera y no hay gente de cuarenta años sea eso me parecía que era un poco ese era mi punto no hizo claro y zanjó poco iban Mcgregor estaban un poquito verdes porque todavía tenían pista o no entonces no a mi me parece que que el se que les es buen actor y además un tío que que que hace cosas complicadas no que como decía estos días Juliette Binoche en San Sebastián los a las películas que eligen los actores también es son un acto político osea que él hace películas que a veces no son muy populares pero que son bueno pues que tiene un enfoque bastante interesante

Voz 0544 23:06 sí este personaje además tiene mucha conexión con Taxi driver con el papel que hacía Robert De Niro de ese hombre que en el caso de Taxi Driver que volvía de Vietnam y estaba atormentado y que conducía por las noches este pastor que interpreta hay zanjó también es un hombre atormentado con ese pasado homilías

Voz 12 23:21 lo que ha llevado un hijo a la guerra que ha divorciado

Voz 0544 23:25 que intenta encontrar en la fe todo tipo de respuestas que escribe también un diario donde va notando pues todas las preocupaciones metafísicas como se encuentra con la realidad o sea que tiene un arco que recuerda muchísimo a la de Taxi Driver

Voz 1457 23:39 bueno pues este es el reverendo y seguimos con sacerdotes con el documental que decías de Bin Wenders sobre el Papa Francisco un hombre de palabra se titula El director alemán católico de mono no sé si ahora será practicante pero luego de de nacimiento desde nació en una familia católica que además es director de películas como el cielo sobre Berlín o París Texas eh pues retrata el momento en el que Bergoglio se convierte en jefe de la Iglesia católica es una película que fue elaborada en en en colaboración con la televisión vaticana de hecho el propio batir

Voz 3 24:14 Cano encargó el documental eh

Voz 1457 24:17 ya cuenta con una entrevista inédita con él

Voz 19 24:21 que no se puede servir a dos señores servimos a Dios servimos a las riquezas

Voz 20 24:29 mamá aquí encarnada que duda de

Voz 3 24:37 del tráiler se están viviendo porque el Papa Francisco estuvo en estado

Voz 1457 24:41 los unidos Hinault quiso subirse a una limusina sino que estuvo en un cinco ochenta no eso se ve que esos Fiat pequeña ajos porque lo que quería hacer era decir que pasaba amplía ampliamente de de limusinas Elio sí

Voz 12 24:56 como decíamos antes pues se algunas de las preguntas que se hacen en este documental también están en el reverendo es un repaso a la actualidad de la iglesia desde que Francisco es

Voz 0544 25:06 Papa Idi a mi me parece que quizá por sacarle un defecto para mi gran defecto es que no poner todo el énfasis que debería él

Voz 12 25:15 los abusos sexuales a Dios por los curas es que

Voz 3 25:18 es una hagiografía claro es verdad que el sale la famosa escena de la era de la avión en la que dice que el quiénes el

Voz 12 25:25 para para juzgar a los homosexuales pero Fran

Voz 1457 25:29 no no yo creo que es el lo que

Voz 12 25:30 queda pues eso regusto diciéndonos un como es un documental completo no logró sus reflexiones sobre la riqueza sobre la ecología sobre el cambio climático sobre el papel de la Iglesia en este mundo sobre el consumismo sobre la explotación de del hombre por el hombre pues todo eso está está muy bien no claro

Voz 3 25:48 claro que se ve a un hombre que es un es una también una rock star que eso también vemos que es muy importante

Voz 1457 25:55 en el en en en la en este tipo de personajes que sean carismáticos sea porque hay una escena en una en en Filipinas en la que él está empapado como el resto de la gente vio en Estados Unidos eh

Voz 3 26:08 cómo se SCS acercar los pobres sin ningún asco cosa que muchas veces hemos visto cómo lo pues

Voz 1457 26:13 o no la alta curia se alejado pues es interesante pero pero sí que es un poquito hagiografía pues en fin vamos a dejarlo aquí Elio Laura Martínez muchísimas gracias y nosotras ya nos zambullí hemos totalmente en en las aguas donostiarras

Voz 5 27:09 ah sí

Voz 9 27:43 en dos mil seis ah

Voz 24 28:02 además de Dios en el es yo esa y más si se Venus la pena dando hola

Voz 25 28:25 Apple dio esto a el

Voz 3 28:30 esta semana hemos estado informando paso a paso de las estrellas que han venido al Festival de San Sebastián como nosotras no somos competitivas en imparciales vamos a hablar de lo que nos de la gana de lo que más nos ha gustado himnos vamos a retrotraer al principio del certamen a la gala de inauguración con guión de Borja Cobeaga Borja Echevarría ir Diego San José

Voz 1463 28:51 la presentó Belén Cuesta y la actriz de Loreal Nagore Aramburu arrancó Belén Cuesta dándole pues una insólita caña el festival una caña de tal calibre donde el patio de butacas que suele estar lleno de la crème de la crème donostiarra pues soltó risas pero a veces risas forzadas

Voz 26 29:07 teniendo hoy una semana espectacular una semana llena de cine con una sección oficial en la que competirán dieciocho películas maravillosas que no han querido ni en cambio en Venecia en Berlín tanto poder no pasa nada Oye no no voy a entrar ya habrá comparar estival con el decano que ha ido sabemos que no tiene absolutamente nada que Acedo hombre eh uno se celebra en una ciudad muy pequeñita carísima llena de ancianos y el otro se celebra en Francia que

Voz 3 29:46 los guionistas de Vaya semanita son vascos y lógicamente sólo a ellos les permite hacer eh pues de pegarse estas pasadas y hacer chistes descarnado sobre las estrellas que vienen a Donosti

Voz 26 29:59 toda esta gente vale va a venir aquí para disfrutar de su verdadera pasión cenar gratis estuvo cerca de esto a mí me han dicho esto se sabe desde aquí hay gente no por lo visto vienen

Voz 3 30:21 porque en una concha y luego etc

Voz 26 30:23 estarán en Donosti día al seguiría judías llenando de gratis pero lo mejor el restaurante de no ha dado pincho no cenando

Voz 1463 30:32 la Cadena SER puede confirmar que algunas de las grandes estrellas de Hollywood pues se han ido de incógnito al McDonald's que sólo se cuenta Pepa no me seas falsa que llevas contándolo a todo el festival y te encanta están

Voz 3 30:44 le encanta me encanta pero no pero vamos a dejarlo

Voz 15 30:46 ahí seamos nosotras políticamente correcta lo vamos a volver a la gala donde ese tocó otro de los temas tabúes

Voz 1457 30:52 el festival que es que los a las estrellas americanas o bueno de todas partes del las buenas noches ir las gracias en euskera como coño

Voz 27 31:03 es todos los años en Gabón Gabón ETA es Kerry casco es fácil

Voz 28 31:08 en Gabón no me cuesta tanto claro en el vídeo las dice pactados siempre así y casco de que tiene un gran parecido con el japonés por eso me sale gato

Voz 29 31:22 yo lo intento intento pero

Voz 28 31:24 empiezo pienso leer escribir

Voz 27 31:27 Belén eh presenta los ya es que no hay nada que hacer mirar no no digas es Kerry casco opciones que Paco

Voz 1463 31:42 cada día y seguimos con otro de los momentos cumbres del festival la presentación de tiempo después la película de José Luis Cuerda que retoma el universo de Amanece que no es poco veintinueve años después Ike fue recibido aquí en Donosti pues con la mítica frase

Voz 31 31:56 no

Voz 1463 32:03 no podemos desvelar mucho sin que los amanece instase que abren porque les no de tiempo después será el veintiocho de diciembre y lo que sí podemos decir es eh pues lo que ya se ha visto en el tráiler que se desarrolla en un futuro apocalíptico en un edificio en mitad de la

Voz 11 32:17 cada año setenta y siete El mundo entero subido azotado por catástrofes

Voz 32 32:22 en arrabales pero la ciencia y el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía

Voz 3 32:39 el argumento es anticapitalista hay revolucionario cómoda a ti te gusta Pepa es un poblado de parados liderado por Roberto Álamo y ellos se acercan a este edificio capitalista para vender limonada de paso pues critica cuerda critica todos los males actuales de nuestro país

Voz 1463 32:57 hay caña la Monarquía a la Guardia Civil a la izquierda vieja a la nueva izquierda hay mucha literatura y muchísima filosofía le preguntábamos acuerda que nos hablase pues de este nuevo enfoque político y también de su visión de la España actual

Voz 34 33:10 no hay por dónde pillado extrañada tu pregunta muy oportuna yo hago lo que puedo ir sale lo que sale se ve como se ve vosotros lo estáis haciendo bien eh él lo hace bien

Voz 3 33:23 con ese humor suyo cuerda no quiso dar respuestas obvias eh a lo que se le preguntaba no parece el mismo de es un personaje de suspendido las además está rodeado de un grupo de fieles que han levantado la producción de esta película a la cabeza de todos ellos Arturo Valls productor también actor que reconocía que lo que España necesita es la visión de cuerda Arthur

Voz 34 33:45 lo levanta esto como ruedas y desde luego es una a la sátira como es la vaselina necesaria para que esto entre mejor tampoco

Voz 35 34:01 no si minutos

Voz 34 34:05 lo que quería decir pues el oido ya otra que existe Angelo en la tierra la belleza que transitan por la Unibet eso es una ventaja

Voz 36 34:14 ahora el nivel de espada el seis vista de fondo no está ahí ahí

Voz 1463 34:19 en el reparto repiten algunos actores de Amanece que no es poco como Miguel Rellán Gabino Diego se incorporan fichajes como Joaquín Reyes y Carlos Areces

Voz 36 34:28 a mí y me dieron la oportunidad de trabajar la qué

Voz 14 34:33 la película por supuesto y dije que sí inmediatamente Gómez contribuirá porque José Luis tiene muy mala voz dijeron

Voz 3 34:39 a mi juego

Voz 36 34:41 no la gente Cuatro témporas abre por ahí

Voz 14 34:45 durante cuidado como pero luego la roja me encontré un una persona entrañable aparte hay hay una cosa muy buena de tragar con José Luis y es que salgamos siempre antes de la hora es una cosa que no sea comentó porque lo que nosotros agradecemos mucho Il que para desquiciar de alguno de los actores del reparto queda pero si es que lo hemos hecho una toma decía pero está muy graciosa no se puede repetir ya muy graciosa

Voz 3 35:09 la rueda de prensa fue un homenaje en toda regla al universo de José Luis Cuerda y fue cerrada con este grito

Voz 34 35:16 un momento antes de terminar podíamos celebrar juntos no

Voz 36 35:19 venga venga vamos a taxidermia acceder mía acceder mira

Voz 9 35:27 pero bueno dejamos

Voz 16 35:29 quien por momentos que hemos elegido de esta edición de dolor

Voz 1463 35:33 Ci momentos que no están en el palmarés pero que no representan y ahora pues vamos a terminar con la entrevista que le hicimos a Icíar Bollaín directora de Giuly un particular biopic del bailarín cubano Carlos Acosta que nos ha gustado muchísimo

Voz 37 35:48 bueno

Voz 9 35:58 así que tuviese ser bailarín como mucho talento que sería delito era un desastre y huele fatal a volver encontrando también

Voz 16 36:25 el no al que cuento

Voz 39 36:40 estamos con Iciar Bollain la directora de Giuly una de las películas que más ha gustado en este festival enhorabuena no sabemos a estas alturas de tu vida eso te afecta o no te afecta las sensaciones que tienes

Voz 1463 36:53 día a estas alturas de mi vida

Voz 0769 36:56 estaba fuera porque había un desayuno con con con políticos que han venido pie oído el aplauso de la de la prensa a puerta cerrada hice mañana a los ojos de lágrimas porque porque siempre a examen porque no lo sabe es porque tú apuestas pero no sabe si las cosas funcionan la prensa es dura la prensa no tiene por qué expresar nada hay de repente oír ese aplauso ha sido bueno estaba estaba conmocionada y es la mayor prueba esto vengo más tranquila con el público porque creo que es una película que en que va a llegar quedado emocionarme lo he notado ya también con algunos pases que hemos hecho pero con una prensa nunca sale si al final son esos que comunica y los que no es hacer Caixa al público entonces pues pues a seguir emocionantes saque

Voz 1463 37:39 te crees tú que vengo aquí yo no

Voz 0769 37:42 nunca nunca es que siempre siempre es bueno es una aventura nunca sabes si vas a comunicar lo que quieres comunicar tú apuestas y a veces funciona oí el Cessna tanto es así luego Sonae tremendamente

Voz 3 37:55 eh universal porque Carlos Acosta es un mulato eh que claro dices pues conocer al bailarín Carlos Acosta al primer bailarín negro de una compañía de la de la de la Royal Ballet de Londres pero es que es negro en una familia en la que su madre blanca su padre negro sus hermanas son eh unas bla más blanca otras negra osea esas eh antes hablábamos de cómo es esta la esclavitud como habéis metido todos los elementos de Cuba bueno pero ese tema de cómo el racismo dentro de la familia como una familia puede haber va a haber un niño blanco uno menos blanco y otro más mulato como afecta y bueno ya Alan la hermana negra ya no pinta nada eso estaba en la biografía de Carlos Obeso la visa por todo vosotros

Voz 0769 38:38 bueno eso es la vida en la biografía de Carlos es esa lo que lo que Carlo lo que Pola ha hecho para mí magistralmente es destilar porque sea una biografía es muy larga pasan muchas cosas en la autobiografía de Carlos el dedica mucho tiempo a su momento ya profesional que es muy largo Houston pasa seis años algo diecisiete en el Royal vale pero yo creo que lo que le llamó fue la infancia porque también al final la gente se forma somos quiénes somos donde nacemos y lo que lo que tenemos alrededor y es que encima la biografía de Carlos es muy particular iba muy en paralelo con la vida de Cuba con los últimos cuarenta años de Cuba entonces hay momentos clave de la vida de Cuba como por ejemplo en los ochenta cuando hay todo un exilio hacia Miami que la familia de Carlos como muchas otras lo vive después hay un momento terrible del periodo especial que la familia de Carlos como las demás lo vive y ensayo una serie de cosas hay muchísimas familias cubanas completamente mixtas con todos los colores porque es una sociedad muy muy muy mezclada entonces es normal de cuando me acuerdo el coproductor alemán cuando veo una película dijo no podemos explicar un poco más esa composición familiar es que esto es súper cubano eh claro porque la la hija mayor de la que es la que tiene esquizofrenia después este otro padre pero viven todos juntos entonces lado tienes dos mulatos una blanca el padre tenía otros diez hijos en en otras tres familias podrán ir Carlos es el once ago hijo este señor que por eso también apostó todas las cartas a él dijo OO Este me sale bien hoy no tenga oportunidad de vuelos también se puso tanto empeño con Carlos

Voz 3 40:06 día Pepa que preguntar eso de que el pre el padre

Voz 40 40:10 como como el régimen no daba la sensación de que el padre actúa un poco como el propio país que a la a veces muy coercitivo que no deja de ser eh bueno pues un régimen que se llama anterior en el tiempo pero también por otro lado

Voz 0769 40:22 eh es alguien que ve esa cualidad

Voz 40 40:25 pero es que lo lo decía en la rueda de prensa Carlos que al niño en otro país de de barrio no podría haber llegado a ser bailarines que de alguna manera el llega también pues el cubano que eso es como una cosa muy todo es muy loco

Voz 0769 40:37 su biografía muy claro es que se os yo cuando cuando le propusieron de hecho el proyecto a Paul porque tenían un guión Carlos lleva detrás de hacer esta película mucho tiempo había guión que me gustaba entonces la productora inglesa buscó a Paul Paul me propuso a mí hacerla ya nos propusimos como equipo de hacerlo los dos es que la biografía Carlos es muy flipante me muy especial el dominio que no quiere bailar de entrada termina siendo una estrella el fallar vale un padre negro camionero eh Selznick mano sea es un nombre que se auto educó que en un barrio como ese quisiera que su hijo fuera bailarín es otra cosa es que no tiene sentido el actor que lo encarnaba decía esto es único porque lo normal hubiera sido que el padre hubiera participado de las de las chanzas de las burlas de es más que lo hubiera pegado por por ser bailarín no no por no serlo

Voz 40 41:24 en la Tbilisi el antivirus completamente

Voz 0769 41:27 entonces eh y luego esto que habéis dicho sea sólo en Cuba un niño mulato de un barrio del extrarradio ese forman en la Escuela de Ballet porque eso eso no no existe osea esos nuevos cosa cara para la élite eh o sea no no entonces si es que la biografía de Carlos Wert verdaderamente tenía tenían mucha riqueza para contar muchas cosas para contar y luego ya estaba eso él decir bueno ya que estamos dando en bailarín Bailemos eh

Voz 3 41:56 no es la película más rara que has hecho es que deseábamos diciendo el esto es lo menos Bollaín de Bollaín

Voz 0769 42:04 puede ser pero por otra parte yo creo que es una película de personajes

Voz 41 42:07 las relaciones humanas que creo que se motiva a ese es eh

Voz 0769 42:13 entonces en esos creo que se parece a las demás osea es es una película de personas que también me gustó mucho de esta de este guión en esta historia es que habéis hecho una pregunta en la rueda de prensa así como más en la dirección política hay que lo adicto lo ha contestado Carlos Calas que Cuba es mucho más que sus dirigentes e Cuba es la gente Cuba es la familia la productora cubana que que en el momento estaba en la refriega de hacer la película que fue complicado me dijo habéis hecho una carta de amor a Cuba y es que es una película que habla de la gente de la arte hay tanto arte en Cuba están impresionante Paquirri riquísimo no la raíz africana la raíz latina la raíz americana osa claro a mi Cuba es un lugar de Crisol no tantas influencias hay tanto talento los actores de la película son son gente joven los chicos jóvenes uno Laura de la UCI está consagrada pero el chico o la chica que hace la chica esquizofrénica son gente de teatro de que están ahí en tazón entonces Sáder era era era rico por todos los lados en dos en qué se parecen a las otras películas pues supongo que son personajes tratando de ser feliz en esta vida vende puede cada uno que que al final no sorprende porque alguien tan eh

Voz 40 43:22 los agentes Paul bueno suponemos que la parte del Olivo es porque estabas tú pero claro en el olivo capta muy bien al abuelo valenciano yo que soy valenciana era mi abuelo y aquí capta los cruces es una manera sí que dices vamos a ver los designios de donde ha salido o es Iciar Bollaín la jungla que pone

Voz 0769 43:41 hay una parte cubana aquello supongo que aporto porque porque he estado en Cuba varias veces porque estaba invitada en la escuela de San Antonio de los Baños he dado clase he recibido clase en San Antonio sea que bueno que que hay una relación desde hace tiempo con Cuba pero yo creo que es que la película también tiene cosas como mi universales entonces por ejemplo Paul claro también se encuentra con un bailarín cubano os a Paul tampoco ha ido pero yo creo que ni haber baile antes de esta película pero con que conecta Paul pues conecta con el tema racial que le fascina conecta con ese biznieto de esclavo que acaba en el Real vale Paul eso le parece un viajábamos estelar y luego conecta con una cosa claro cada uno tiene sus vivencias Paul se fue muy pronto a un internado porque vive el sector en un pueblo muy chiquitín no hay dónde escolarizar Le a partir de entonces ya con ocho años a un internado con doce ya se va del todo esa soledad esa cuando la esconde tules la la descripción de lo que debería ser ese baile de la soledad sí que es maravilloso porque además con lo escribe yo me acuerdo hablándolo con Maria Rovira no era una soledad triste no es melancólica es rabiosa es es energética en acuerdo haciendo la ecografía me dijeron no aquí no los podemos poner melancólicos esto es otra cosa esto es y además de aquí saca el su fuerza para decir en esto soy bueno pues voy a bailar que es ahí justo también cuando cuando hace cambio Carlos no pues con eso conecta el que es un escocés que tendrá que haber un bailarín cubano bueno pues que han sentido una soledad muy similar el desarraigo el estar fuera de casa el estar lejos de los tuyos ahí dijo conecto luego el tema racial pum conecto Paul como cualquier persona informada de este mundo pues es que la la la Cuba es un país que ha despertado el interés décadas entonces ah claro a pole llama todo eso y luego él no sé supongo que es que yo yo creo que es que el truco es que toca cosas universales la relación padre hijo Paul también no tener una relación tan contradictoria pero un poco el padre de Juan también tenía sus cosas entonces hay conexiones que haces a que a nivel personal porque hay muchas cosas universales

Voz 3 45:44 yo hoy antes que yo siempre tengo miedo que entren las de prensa porque que vivimos aterrorizados que el otro día un hace los fotogramas a los hablaba con los periodistas de frotó fotogramas inician nosotros hablábamos con los directores dice el dichoso tú porque guíe va largo directores pegarse no Irán no pero hoy qué ha sido lo que es bonito no lo de la firma de la paridad sobretodo en el sentido de la transparencia o sea querían quiénes eligen las películas y tal pero resulta que los datos que han sido peores del año pasado que era es la novedad del día tú cómo ves el panorama de las mujeres en el cine que tenemos preguntado hasta las hacia pero bueno a lo mejor ha notado un cambio

Voz 0769 46:24 y lo he preguntado a las chicas si os ha bajado toda la producción entiendo Jon en general y entonces claro cuando baja la producción pues pues es la parte más débil digamos que es la que más le cuesta pues baja bueno yo lo que digo todo el rato es el el tema está en la mesa que hace diez años no estaba hace diez años éramos las pesadas sabes que sacábamos el tema y nos miraba como diciendo hay que pensar da que me está contando y ahora lo sacáis vosotros entonces no tiene nada que ver pero no tiene nada que ver eh el el ocho de marzo que hemos vivido es espectacular esas calles hasta yo lo que estoy viendo es que ahora es un tema de todos no es un tema nuestro no es un tema de las señoras pesadas Nino pesadas es un tema nuestro ahí es un tema de la gente joven y es un tema de las chicas porque si las chicas cojan a leer en cinismo entonces acelerará la vuelta sino no sino somos las de siempre

Voz 9 47:15 entonces sin

Voz 3 47:19 totalmente bueno ir es que no es que no ha gustado muchísimo la película ha sido maravillosa y luego a mi me pareció brutal el padre yo no conozco a ese actor pero es la ese esa idea de como en realidad tú no eres tú sino eres lo que te lo que te sirve no que es lo que te sirven en la en la infancia no que es este padre hilo yo me pregunto porqué Carlos Acosta ha querido hacer esta película después de escribir el libro por qué porque ha querido sea porque es necesario visualizar lo

Voz 0769 47:51 le pregunto lo mismo a Carlos porque dije has escrito todo grafía que entiendo que has hecho las paces con tu pasado y con tus cosas porque quieres hacer una película y me contestó muy bonita y muy honesta me dijo creo que es una historia inspiradora

Voz 41 48:04 me dijo Ve veo Carlos en esas es

Voz 3 48:07 bueno yo no creo que haya ido mucho al fino que no tienen tiempo

Voz 0769 48:10 bailarín están bailando a todo el santo día pero me dijo yo un poco que la gente joven películas pues como muy violenta así y no veo valores y me dijo yo creo que en Historia con desde su modestia me decía yo creo que en Historia tiene valores les pues al esfuerzo sepa es al esfuerzo tiene recompensa él me dijo y yo creo que puede inspirar a la gente joven esto me dijo hay una cosa muy bonita del del que León que lo encuentras en Cuba mucho que hay una especie de de sentimiento de devolver lo que te han dado es que la Comunidad es que de verdad que eso existe porque te pregunta no preocupa cómo está pues muy mal en muchas cosas lo que tú quieras es muy contradictorio siempre estás ahí con todos los cables cruzados porque hay muchas cosas que no te gustan de lo que ves pero hay un sentido de la comunidad impresionante estuvimos durante la preparación era película nuestro con Huracán había un despliegue entre lo lo que era la la policía y demás pero luego hay unas redes de vecinos de tal no se queda nadie colgada no se queda nadie en el piso de arriba inundada sea que el año anterior el Katrina se ha llevado por delante la vida de un montón de gente en el país más rico del mundo dices aquí hay algo más allá del siempre estamos con los titulares pero aquí hay un sentido de comunidad que sigue funcionando hay una cohesión social luego hay diez sin problemas pero eso lo ves y lo sientes no hay gente como Carlos pues es un tío que ha salido de ahí que le han dado mucho que quiere también devolver y que quiere aportar y que que y eso se lo inculcan también es parte de de de la vida en Cuba

Voz 3 49:39 el rodaje en Cuba es que Cuba es un es un lugar maravilloso porque tiene la parte nuestra tengo otras coches su Pichu pis y luego esa parte que no te cuesta nada recrear los años sin los años porque Carlos es del setenta y nueve

Voz 0769 49:51 pues a Carlos Quílez diez años en el ochenta y dos ochenta y tres sí si a ver tiene cuarenta y cuatro

Voz 9 50:00 sí sí sí

Voz 0769 50:04 si no se lo comía su familia Él estuvo en esa época estaba trabajando fuera él él al revés yo creo que el e incluso por eso también la infancia es muy bonita porque es un momento que todo el mundo habla en Cuba como fueron los años dorados de habían dinero soviético era había mucha ilusión también había y entonces había una sensación de comunidad también también no no estaba este ahogo económico con el que han vivido luego no el periodo especial lo vivió después cuando volvía y cuando veía ahí cuando los compañeros del barrio se iban en embalsada cuando todos pero él estaba fuera que también por eso sufría porque sentía que en su casa lo estaban pasando mal y él estaba fuera

Voz 40 50:44 eh ha sido difícil levantar esta película está veíamos que era BBC Films aunque claro lado británico es lo fácil pero en el lado español

Voz 0769 50:55 lotería en el Reino Unido en vez de salir de los presupuestos generales como aquí es sale de la lotería que es muy buena ideas sí sí Lasarte se financian con la lotería

Voz 9 51:04 si usted